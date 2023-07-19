18+
18+
Город, Интервью, Креативные индустрии, Люди, Люди Томска, Рассказано, томск мастера сибири интервью юрий томилов японская культура мечи ножи катаны Катаны самураев. Как томич Юрий Томилов делает японские мечи
РЕКЛАМА

Катаны самураев. Как томич Юрий Томилов делает японские мечи

Сегодня нас ждет много незнакомых слов и неординарные предметы. Что совершенно не удивительно — мы отправились к мастеру по созданию японских мечей Юрию Томилову.

Пообщались с ним в рабочей обстановке, посмотрели на катаны, их детали, ножи и, конечно, поговорили о необычном ремесле Юрия и японской культуре.

— Юрий, что привело вас к такому необычному ремеслу, как изготовление японских вещей?

— Я с детства любил мастерить, рисовать. Лет в 8 посмотрел аниме про самураев. Решил, что хочу стать, как они, но потом узнал, то это сословие упразднили почти 200 лет назад… Тогда хочу хотя бы делать самурайские мечи! После школы я пошел работать оператором станков с ЧПУ (числовое программное управление — прим. ред). К тому моменту уже самостоятельно освоил графические редакторы, программы, затем научился работать с оборудованием и различными материалами, общаться с заказчиками. Однажды пришел в сувенирный магазин и предложил: «Дайте мне сувенирную катану (длинный японский меч). Я его „переодену“, верну вам, вы его продадите дороже, поскольку он будет уже ручной работы, а прибыль поделим». Мне дали его под расписку. Первый свой меч я делал полгода. Сейчас понимаю, он был плох, но тогда мне казалось: «Вау!». Продал его через онлайн-барахолку. Люди увидели, кто-то захотел заказать себе похожий меч. За первый заказ мне заплатили 60 тысяч. Сейчас мои мечи стоят гораздо дороже. Но я долго работал главным образом на портфолио, набирал аудиторию…

Мастер по созданию японских мечей Юрий Томилов
Фото: Серафима Кузина

— Как, через свою группу «Мастерская Нарэ» Вконтакте?

— Да, у меня группа только там. В 2017 году познакомился с Сергеем Добрыниным — мастером на все руки, в то время он как раз активно занимался изготовлением ножей. Я вообще не умел работать с металлом, когда пришёл к нему, но он дал мне инструмент, материал и сказал: «Берешь и делаешь». Научил меня не бояться ошибок. Сначала я приходил к Серёге в мастерскую после работы, проводил здесь все вечера. Потом уволился, стал заниматься только мастерской. Теперь я уже мастер своего дела, по «японщине» вхожу в топ-3 в России.

— Как вы этого достигли?

— Меня очень вдохновляли работы других мастеров. Смотрел, как они делают, думал, что я могу из этого взять. Читал много литературы по японскому искусству, смотрел документальные фильмы…

— На русском?

— Не только, на японском тоже. Язык я не знаю и аниме не смотрю (оба этих факта почему-то удивляют многих людей), но для моего ремесла достаточно знать технические моменты и следить за руками. Я люблю все, что касается инженерии, слесарной обработки, химии, физики. Постоянно ищу новые знания. Их уже достаточно, чтобы взять в руки предмет и понять, как он сделан с нуля.

В мастерской Юрия много интересных деталей
Фото: Серафима Кузина

Если вернуться к мастерам, то среди тех, кто меня особенно вдохновлял, был Даниил Изотов из Владивостока. Его, к сожалению, не стало в 2021 году. Он делал японские мечи, на мой взгляд, лучше, чем кто-либо. Они были очень красивыми. Я нашел Даниила в интернете, написал ему, скинул снимки своих первых работ. Он над ними посмеялся, а потом объяснил, что я делаю не так. Мы с ним переписывались каждый день. Он мне как-то сказал, что верит в меня и в то, что я буду делать мечи лучше, чем он. Даня стал моим учителем и лучшим другом, от него у меня основная техническая база. Он объяснил, что в японском оружии такого особенного, как замечать все тонкости. Есть еще один момент: я не верю в эзотерику, мистику, но формы мечей нельзя рассчитать, их можно только чувствовать. Люди иногда пытаются повторить — получается «шляпа». А я почему-то вижу каждый угол изгиба, микроскопические перепады высот. К примеру, вот клинок 1926 года, японский. Он отвратительно сделан. Моя задача — привести его к идеальной геометрии и одеть в новую «одежду».

Юрий Томилов: «Люди не всегда видят разницу между китайским ширпотребом, сувенирами и настоящими мечами. Вот у меня лежит „катана от кизлярских мастеров“, мне ее принесли отшлифовать. С точки зрения эстетики — это кусок мусора, но многие этого не чувствуют, спрашивают: „Ты ее сделал?“, — это очень обидно».
Фото: Серафима Кузина

— Чем катаны, японские мечи, которые вы делаете, особенны?

— Ничего в катане особенного, кроме внешнего вида японского, нет. Однако катана катане рознь. Вот, например, два разных, но внешне одинаковых клинка.

— В чем их различия?

— Они огромны. У первого — сложная конструкция клинка из нескольких типов стали, перекованных специальных образом между собой. У второго — моносталь.

Верхний меч сделан из нескольких типов стали, а нижний — из моностали.
Фото: Серафима Кузина

— Что дает «сложная» сталь?

— Повышенную прочность, гибкость, он дольше держит заточку. Когда японцы всерьез занимались мечами, они делали сложные конструкции клинков, чтобы компенсировать изъяны стали. Она была и дефицитной, и низкого качества. Мечи — это же средневековое оружие. По той же причине я использую не самые современные материалы, в основном советские инструментальные, с ними можно получить эту линию разграничения закаленной и незакалённой зоны. «Белая» — закалённая, «черная» — нет. Японцы таким образом добивались баланса. Обух мягкий, лезвие хрупкое, они друг друга компенсируют.

Фото: Серафима Кузина

— Японский меч — сложная конструкция?

— Он состоит из более чем 50 различных базовых деталей, у некоторых и под 100 элементов. К примеру, есть детали, которые участвуют в упрочнении рукояти. Она сама состоит из двух деревянных половин, отделанных шкурой ската, шёлковым шнуром и металлическими или роговыми украшениями. Я использую только натуральные материалы, в том числе настоящую шкуру ската.

— В чем ее плюсы?

— Она красивая и очень прочная. Вот фрагмент шкурки, из неё уже вырезаны детали, но могу сказать, что полный размер ската был почти 1,5 метра.

Часть шкуры ската, используемая в упрочнении рукояти.
Фото: Серафима Кузина

— Где вы берете такие нестандартные материалы?

— Все заказываю из Японии, нигде больше такого качества их не найдешь.

— Долго ли они добираются до Томска?

— Сначала доходили за 5 дней. В пандемию как-то 7 месяцев ждал. Сейчас напрямую вообще ничего не придет, с Японией полностью закрыто сообщение. Придется заказывать через знакомых и другие страны. Думаю, путь займет 1-2 месяца.

Элементы меча
Фото: Серафима Кузина

— А как вы отправляете мечи заказчикам, их вообще можно пересылать?

— Клинок у нас по закону считается «полосой стали». Японский меч — это не оружие, поскольку его конструкция полностью разборная. Я делаю набор деталей, не скрепляю их между собой и отправляю заказчику. Он получает «конструктор». Это не считается изготовленным холодным оружием. Мечи — это произведение искусства. Я, кстати, собираюсь оформлять некоторые будущие мечи как «произведение искусства, представляющие культурную ценность». Применю в них все самые крутые технологии, которыми владею. Разумеется, клинки будут наивысшего качества, из традиционной японской стали Тамахаганэ, которая в среднем имеет 3 млн слоев. Все детали оправы буду делать из традиционных японских сплавов, таких как Сякудо и Сибуичи, сам декор — сложный и детализированный. Поэтому, конечно, цена на них будет соответствующей.

Украшенная волнами рукоять
Фото: Серафима Кузина

— Кто в основном покупает мечи?

— Обычно коллекционеры и спортсмены. Мои заказчики, за редким исключением, не томичи (хотя, к примеру, однажды заказывали меч в подарок тренеру по каратэ). Это москвичи и петербуржцы, люди, которые увлекаются клинковыми изделиями, ножами, мечами, топорами. Либо те, кто занимается японскими боевыми искусствами. Часто заказчики из силовых структур. И всегда это люди, у кого хорошо с деньгами — далеко не каждый может позволить себе дорогой меч.

— Большой ли на мечи спрос?

— В среднем 7 за год, рекорд был, когда заказали около 10.

Японцы всем мелочам придают значение

Мечи сибирского мастера привлекают внимание изяществом работы
Фото: Серафима Кузина

— Какими инструментами вы работаете?

— Половину делал себе сам.

— Почему, нужные было сложно найти, или это путь мастера?

— Считаю, новичок должен начать с того, что сам сделает себе инструмент. Нет молотка — не обязательно его ковать, но сделай хотя бы ручку. Нет набойника — выточи его напильником из куска металла. Это базовые упражнения для начинающего мастера. Найди, как что изготовить, в интернете. Благодаря ему образование сейчас доступно каждому. Нужно просто делать. Все, чему научился, я осваивал методом проб и ошибок.

Фото: Серафима Кузина

— Часть инструментов вы все же купили?

— Однажды узнал, что родственники умершего мастера продают его оборудование. Купил за 10 тысяч рублей 30 штихелей. Еще у меня есть, к примеру, бормашина. Она помогает убирать лишний материал.

— Все ли детали вы делаете сами?

— Шнуры «Сагео» заказываю — само искусство плетения в Японии называют кумихимо (переводится как «шнур»). Все плели в свое время фенечки, эта деталь меча делается по тому же принципу. Один такой шнур стоит около 3000 рублей. Но сотрудничать со мною сложно — я очень придирчив, нужно обладать высоким мастерством. Еще работаю с кузнецами. Они тоже не все справляются с моими жесткими требованиями к качеству.

В работе Юрий использует созданные им самим инструменты.
Фото: Серафима Кузина

— Насколько долго вы делаете меч?

— Если не филонить, то можно управиться за две недели. Чистой работы — от двух недель до двух месяцев. А на практике — у меня много заказов, есть очередь. Кто-то ждет свой заказ месяц, кто-то год. В основном люди относятся с пониманием, знают, какой это непростой труд.

— Что вы сейчас вырезаете?

— Это ветка сосны, украшение для рукояти под оплеткой.

— Сосна — весьма сибирское дерево…

— У японцев это символ жизни. Иглы сосны — как инь и ян. Вообще японская культура — это что-то инопланетное! Мы никогда не сможем их понять, также, как и они нас. Но стремиться к их отношению к жизни стоит.

Сейчас Юрий вырезает украшение для рукояти под оплеткой в виде ветки сосны.
Фото: Серафима Кузина

— Что вас привлекает в их взгляде на мир?

— Глубокая философия в каждой мелочи. Мне нравится, что японцы всему придают значение. У каждой детали меча и грани клинка есть свой смысл. Классический клинок катаны состоит из шести основных граней и двух дополнительных. И у каждого ребра между ними, и у самих граней есть название.

— И у меча?

— Да. Каждому мечу я даю имя. К примеру, этот длинный меч с гравировкой герба клана Токугава и в честь клана будет называться.

На этом мече есть гравировка герба клана Токугава
Фото: Серафима Кузина

— Чем интересен этот клан?

— Один из самых могущественных в истории страны. К примеру, гербами клана Токугава пользуются главы концерна «Мицубиси»».

— Как выбираете для меча имя?

— Ассоциациями. Я ведь вкладываю в изделие душу. Один меч назвал «Японское море» — он был украшен волнами. Другой — «Проклятый клинок». Все для него приходилось по два раза переделывать: и клинок, и рукоять, и ножны…

Имя для своих мечей Юрий выбирает по ассоциациям, возникающим в процессе работы над ними.
Фото: Серафима Кузина

— Вы сразу стали делать именно японские мечи?

— Почти. Меня часто спрашивают, почему я не делаю европейские. Но их делают многие в странах СНГ, достойный меч европейского типа любой может купить по доступной цене. Мне же это не выгодно и не интересно, я не смогу составить достойной конкуренции мастерам по европейскому оружию.

— Что вы цените в японской культуре, эстетике?

— Любовь к несимметричным формам, линиям. В европейской культуре это не считается красивым, в японской — в каждой ямочке, бугорочке что-то видят. Любят изображать живых существ и растения на оружии: цветочки, улиток, бабочек, осьминогов, листья дерева гинкго. Это я сам делал. Или вот цаплю с распахнутыми крыльям. Любят пейзажи — волны, капли, брызги, горы… Сюжеты для своих мечей придумываю я сам, но вдохновляюсь японцами. Если в европейской культуре строгие каноны, то японцы говорят: «Ай, делаем красиво, как нравится!»

Для Юрия важно, что в японской культуре нет канонов и можно делать так, как нравится.
Фото: Серафима Кузина

— Ваша мастерская называется «Нарэ». Что это означает?

— Направление в японской поэзии, известное в 1600–1800 года. Дословно «нарэ» означает «обучать». Суть в том, что поэт связывает свои представления о прекрасном с какой-то стариной, древними предметами быта. Пожелтевшая ткань, засаленный шелк, патина на металле, потемнение от времени. По смыслу, «нарэ» можно перевести как «следы времени». Я сам считаю, что старые вещи имеют свою эстетику. Они сделаны вручную, совсем с другими чувствами, люди вкладывались в них. Сейчас того же можно быстро добиться лазером или фрезером.

— Сейчас такие вещи чисто технически легче даются?

— А ручная работа стала гораздо ценнее именно потому, что большинство вещей теперь сделаны на конвейере механически. В современном мире проще, чем раньше, найти замену ручной работе. И человек, который работает руками — это маг и волшебник.

Фото: Серафима Кузина

— Еще вижу у вас в мастерской ножи.

— Да, их тоже делаю, это предметы, которые можно заказывать. Они дешевле мечей, спрос на них выше.

— Они в разной стилистике?

— Есть финский, скандинавский, по мотивам хантыйских народов (на нем изображен глухарь).

Фото: Серафима Кузина

— Чем они различаются?

— В основном геометрией. Можно использовать любую сталь. К примеру, в Якутии была проблема с металлом, и они решили вопрос жесткости конструкции не увеличением ее толщины, а созданием ребра жесткости за счет поперечного изгиба. У финнов такая геометрия была, что сверху и снизу скос, ручки — бочкообразные. Отличий много. Сейчас я делаю иранский нож кард. Он из настоящего булата.

— Что это за материал?

— Разновидность стали. У этого ножа интересная конструкция — рукоять из рога буйвола, габонского эбена, меди, сборная, с резьбой.

Нож по мотивам хантыйских народов с изображением глухаря
Фото: Серафима Кузина

— Для чего обычно используют такие предметы?

— Такие эксклюзивы обычно кладут на полку или вешают на стенку. Кто будет резать колбасу ножом за 200 тысяч? Хотя теоретически можно.

— Чего нельзя делать с клинками?

— Трогать клинок руками. Или убирать его грязным в ножны. Сталь от этого легко ржавеет, наши отпечатки пальцев содержат химические вещества, ускоряющие коррозию. Клинок всегда должен быть сухим и чистым.

— Что вы еще мастерите, кроме мечей?

— Люблю ювелирные украшения. У меня был проект «Человеческий череп», делали с товарищем анатомически точную копию.

Прославляю город своими изделиями

Еще одно увлечение Юрия — ювелирные украшения
Фото: Серафима Кузина

— Вы не бывали в Японии. Хотите ли туда однажды добраться?

— Хочу, но я больше интересуюсь именно культурой, а не страной. У культуры нет границ, необязательно отправляться в прошлое, чтобы увлечься темой викингов. Современная Япония и средневековая — это в любом случае две разных страны.

— Что собираетесь делать в будущем, как развиваться?

— Нет предела совершенству. Я хочу делать, как можно более красивые и масштабные проекты. Конечно, есть желание оптимизировать часть работы, чтобы получать пассивный доход. Думаю снимать видео о японском оружии, культуре. Может, перееду в Краснодарский край пожить. Там много людей интересуется японской культурой. Хочу покататься по России, съездить на выставку в Москву со своими изделиями — меня уже несколько лет туда зовут.

Название фото
Фото: Иван Иванов

— Почему не добирались?

— Нужны деньги. Да, мечи дорого стоят, но половина цены уходит на материалы. Я очень дорожу качеством, стараюсь ни на чем не экономить. Плюс работа занимает много времени. А надо и на что-то жить, и кузнецов обучать, некоторым интересно сделать что-то японское, посотрудничать со мной, но они не умеют. Отсылаю им чертежи, заказываю у них пробные образцы. Объяснять, как что делать — это особый труд. Тоже требует много вложений.

— То, что сейчас вы живете в Томске — это стечение обстоятельств?

— Нет, я люблю этот город! Я тут родился, вырос, я прославляю его своими изделиями. Считаю, что в современном мире нет границ. Надо пользоваться благами цивилизации, теми, что нам подарили возможность быть на связи со всем миром. И не важно, где именно ты географически находишься. А если еще и любишь свой город, совсем хорошо. Я — люблю.

Юрий Томилов и его мастерская
Фото: Серафима Кузина

— А японцы видели ваши мечи?

— У меня Вконтакте есть несколько друзей из Японии. Кстати, интересно, что они пользуются этой соцсетью. Они следят за моими работами. А я встречал японцев, которые занимаются реконструкцией советской Красной армии или увлекаются эпохой викингов. Почему бы и нет! Людям интересны разные культуры. И я в Сибири делаю японские мечи.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Люди

Чем известен инженер-строитель Иван Бурлаков? Интервью с историком архитектуры Иваном Атапиным

11 июля 2023
Томские новости

В Томске проведут комплексное благоустройство пл. Ленина

10 июля 2023
Томские новости

В Томске начался ремонт подземных переходов

10 июля 2023
Еда

Текила с сангритой, мескаль с червячками и много тако: как бар Chupito создает мексиканскую атмосферу в Томске

3 июля 2023
Город

Максим Фельзингер: «Благодаря „домам за рубль“ Томск становится красивее»

23 июня 2023
Еда

Домик Chicko. Как готовятся к открытию первого в Томске корейского стритфуда

27 июня 2023
Еда

От школ до «Старого чердака». Как устроен банкетно-столовый бизнес Натальи Шнурко

22 июня 2023
Креативные индустрии

Ксения Беленкова: «Когда я поняла, что мои инструменты проявления в мире — танец и тело, обратной дороги не было»

12 июля 2023