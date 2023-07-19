Катаны самураев. Как томич Юрий Томилов делает японские мечи

19 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня нас ждет много незнакомых слов и неординарные предметы. Что совершенно не удивительно — мы отправились к мастеру по созданию японских мечей Юрию Томилову.

Пообщались с ним в рабочей обстановке, посмотрели на катаны, их детали, ножи и, конечно, поговорили о необычном ремесле Юрия и японской культуре.

— Юрий, что привело вас к такому необычному ремеслу, как изготовление японских вещей?

— Я с детства любил мастерить, рисовать. Лет в 8 посмотрел аниме про самураев. Решил, что хочу стать, как они, но потом узнал, то это сословие упразднили почти 200 лет назад… Тогда хочу хотя бы делать самурайские мечи! После школы я пошел работать оператором станков с ЧПУ (числовое программное управление — прим. ред). К тому моменту уже самостоятельно освоил графические редакторы, программы, затем научился работать с оборудованием и различными материалами, общаться с заказчиками. Однажды пришел в сувенирный магазин и предложил: «Дайте мне сувенирную катану (длинный японский меч). Я его „переодену“, верну вам, вы его продадите дороже, поскольку он будет уже ручной работы, а прибыль поделим». Мне дали его под расписку. Первый свой меч я делал полгода. Сейчас понимаю, он был плох, но тогда мне казалось: «Вау!». Продал его через онлайн-барахолку. Люди увидели, кто-то захотел заказать себе похожий меч. За первый заказ мне заплатили 60 тысяч. Сейчас мои мечи стоят гораздо дороже. Но я долго работал главным образом на портфолио, набирал аудиторию…

Мастер по созданию японских мечей Юрий Томилов Фото: Серафима Кузина

— Как, через свою группу «Мастерская Нарэ» Вконтакте?

— Да, у меня группа только там. В 2017 году познакомился с Сергеем Добрыниным — мастером на все руки, в то время он как раз активно занимался изготовлением ножей. Я вообще не умел работать с металлом, когда пришёл к нему, но он дал мне инструмент, материал и сказал: «Берешь и делаешь». Научил меня не бояться ошибок. Сначала я приходил к Серёге в мастерскую после работы, проводил здесь все вечера. Потом уволился, стал заниматься только мастерской. Теперь я уже мастер своего дела, по «японщине» вхожу в топ-3 в России.

— Как вы этого достигли?

— Меня очень вдохновляли работы других мастеров. Смотрел, как они делают, думал, что я могу из этого взять. Читал много литературы по японскому искусству, смотрел документальные фильмы…

— На русском?

— Не только, на японском тоже. Язык я не знаю и аниме не смотрю (оба этих факта почему-то удивляют многих людей), но для моего ремесла достаточно знать технические моменты и следить за руками. Я люблю все, что касается инженерии, слесарной обработки, химии, физики. Постоянно ищу новые знания. Их уже достаточно, чтобы взять в руки предмет и понять, как он сделан с нуля.

В мастерской Юрия много интересных деталей Фото: Серафима Кузина

Если вернуться к мастерам, то среди тех, кто меня особенно вдохновлял, был Даниил Изотов из Владивостока. Его, к сожалению, не стало в 2021 году. Он делал японские мечи, на мой взгляд, лучше, чем кто-либо. Они были очень красивыми. Я нашел Даниила в интернете, написал ему, скинул снимки своих первых работ. Он над ними посмеялся, а потом объяснил, что я делаю не так. Мы с ним переписывались каждый день. Он мне как-то сказал, что верит в меня и в то, что я буду делать мечи лучше, чем он. Даня стал моим учителем и лучшим другом, от него у меня основная техническая база. Он объяснил, что в японском оружии такого особенного, как замечать все тонкости. Есть еще один момент: я не верю в эзотерику, мистику, но формы мечей нельзя рассчитать, их можно только чувствовать. Люди иногда пытаются повторить — получается «шляпа». А я почему-то вижу каждый угол изгиба, микроскопические перепады высот. К примеру, вот клинок 1926 года, японский. Он отвратительно сделан. Моя задача — привести его к идеальной геометрии и одеть в новую «одежду».

Юрий Томилов: «Люди не всегда видят разницу между китайским ширпотребом, сувенирами и настоящими мечами. Вот у меня лежит „катана от кизлярских мастеров“, мне ее принесли отшлифовать. С точки зрения эстетики — это кусок мусора, но многие этого не чувствуют, спрашивают: „Ты ее сделал?“, — это очень обидно». Фото: Серафима Кузина

— Чем катаны, японские мечи, которые вы делаете, особенны?

— Ничего в катане особенного, кроме внешнего вида японского, нет. Однако катана катане рознь. Вот, например, два разных, но внешне одинаковых клинка.

— В чем их различия?

— Они огромны. У первого — сложная конструкция клинка из нескольких типов стали, перекованных специальных образом между собой. У второго — моносталь.

Верхний меч сделан из нескольких типов стали, а нижний — из моностали. Фото: Серафима Кузина

— Что дает «сложная» сталь?

— Повышенную прочность, гибкость, он дольше держит заточку. Когда японцы всерьез занимались мечами, они делали сложные конструкции клинков, чтобы компенсировать изъяны стали. Она была и дефицитной, и низкого качества. Мечи — это же средневековое оружие. По той же причине я использую не самые современные материалы, в основном советские инструментальные, с ними можно получить эту линию разграничения закаленной и незакалённой зоны. «Белая» — закалённая, «черная» — нет. Японцы таким образом добивались баланса. Обух мягкий, лезвие хрупкое, они друг друга компенсируют.

Фото: Серафима Кузина

— Японский меч — сложная конструкция?

— Он состоит из более чем 50 различных базовых деталей, у некоторых и под 100 элементов. К примеру, есть детали, которые участвуют в упрочнении рукояти. Она сама состоит из двух деревянных половин, отделанных шкурой ската, шёлковым шнуром и металлическими или роговыми украшениями. Я использую только натуральные материалы, в том числе настоящую шкуру ската.

— В чем ее плюсы?

— Она красивая и очень прочная. Вот фрагмент шкурки, из неё уже вырезаны детали, но могу сказать, что полный размер ската был почти 1,5 метра.

Часть шкуры ската, используемая в упрочнении рукояти. Фото: Серафима Кузина

— Где вы берете такие нестандартные материалы?

— Все заказываю из Японии, нигде больше такого качества их не найдешь.

— Долго ли они добираются до Томска?

— Сначала доходили за 5 дней. В пандемию как-то 7 месяцев ждал. Сейчас напрямую вообще ничего не придет, с Японией полностью закрыто сообщение. Придется заказывать через знакомых и другие страны. Думаю, путь займет 1-2 месяца.

Элементы меча Фото: Серафима Кузина

— А как вы отправляете мечи заказчикам, их вообще можно пересылать?

— Клинок у нас по закону считается «полосой стали». Японский меч — это не оружие, поскольку его конструкция полностью разборная. Я делаю набор деталей, не скрепляю их между собой и отправляю заказчику. Он получает «конструктор». Это не считается изготовленным холодным оружием. Мечи — это произведение искусства. Я, кстати, собираюсь оформлять некоторые будущие мечи как «произведение искусства, представляющие культурную ценность». Применю в них все самые крутые технологии, которыми владею. Разумеется, клинки будут наивысшего качества, из традиционной японской стали Тамахаганэ, которая в среднем имеет 3 млн слоев. Все детали оправы буду делать из традиционных японских сплавов, таких как Сякудо и Сибуичи, сам декор — сложный и детализированный. Поэтому, конечно, цена на них будет соответствующей.

Украшенная волнами рукоять Фото: Серафима Кузина

— Кто в основном покупает мечи?

— Обычно коллекционеры и спортсмены. Мои заказчики, за редким исключением, не томичи (хотя, к примеру, однажды заказывали меч в подарок тренеру по каратэ). Это москвичи и петербуржцы, люди, которые увлекаются клинковыми изделиями, ножами, мечами, топорами. Либо те, кто занимается японскими боевыми искусствами. Часто заказчики из силовых структур. И всегда это люди, у кого хорошо с деньгами — далеко не каждый может позволить себе дорогой меч.

— Большой ли на мечи спрос?

— В среднем 7 за год, рекорд был, когда заказали около 10.

Японцы всем мелочам придают значение

Мечи сибирского мастера привлекают внимание изяществом работы Фото: Серафима Кузина

— Какими инструментами вы работаете?

— Половину делал себе сам.

— Почему, нужные было сложно найти, или это путь мастера?

— Считаю, новичок должен начать с того, что сам сделает себе инструмент. Нет молотка — не обязательно его ковать, но сделай хотя бы ручку. Нет набойника — выточи его напильником из куска металла. Это базовые упражнения для начинающего мастера. Найди, как что изготовить, в интернете. Благодаря ему образование сейчас доступно каждому. Нужно просто делать. Все, чему научился, я осваивал методом проб и ошибок.

Фото: Серафима Кузина

— Часть инструментов вы все же купили?

— Однажды узнал, что родственники умершего мастера продают его оборудование. Купил за 10 тысяч рублей 30 штихелей. Еще у меня есть, к примеру, бормашина. Она помогает убирать лишний материал.

— Все ли детали вы делаете сами?

— Шнуры «Сагео» заказываю — само искусство плетения в Японии называют кумихимо (переводится как «шнур»). Все плели в свое время фенечки, эта деталь меча делается по тому же принципу. Один такой шнур стоит около 3000 рублей. Но сотрудничать со мною сложно — я очень придирчив, нужно обладать высоким мастерством. Еще работаю с кузнецами. Они тоже не все справляются с моими жесткими требованиями к качеству.

В работе Юрий использует созданные им самим инструменты. Фото: Серафима Кузина

— Насколько долго вы делаете меч?

— Если не филонить, то можно управиться за две недели. Чистой работы — от двух недель до двух месяцев. А на практике — у меня много заказов, есть очередь. Кто-то ждет свой заказ месяц, кто-то год. В основном люди относятся с пониманием, знают, какой это непростой труд.

— Что вы сейчас вырезаете?

— Это ветка сосны, украшение для рукояти под оплеткой.

— Сосна — весьма сибирское дерево…

— У японцев это символ жизни. Иглы сосны — как инь и ян. Вообще японская культура — это что-то инопланетное! Мы никогда не сможем их понять, также, как и они нас. Но стремиться к их отношению к жизни стоит.

Сейчас Юрий вырезает украшение для рукояти под оплеткой в виде ветки сосны. Фото: Серафима Кузина

— Что вас привлекает в их взгляде на мир?

— Глубокая философия в каждой мелочи. Мне нравится, что японцы всему придают значение. У каждой детали меча и грани клинка есть свой смысл. Классический клинок катаны состоит из шести основных граней и двух дополнительных. И у каждого ребра между ними, и у самих граней есть название.

— И у меча?

— Да. Каждому мечу я даю имя. К примеру, этот длинный меч с гравировкой герба клана Токугава и в честь клана будет называться.

На этом мече есть гравировка герба клана Токугава Фото: Серафима Кузина

— Чем интересен этот клан?

— Один из самых могущественных в истории страны. К примеру, гербами клана Токугава пользуются главы концерна «Мицубиси»».

— Как выбираете для меча имя?

— Ассоциациями. Я ведь вкладываю в изделие душу. Один меч назвал «Японское море» — он был украшен волнами. Другой — «Проклятый клинок». Все для него приходилось по два раза переделывать: и клинок, и рукоять, и ножны…

Имя для своих мечей Юрий выбирает по ассоциациям, возникающим в процессе работы над ними. Фото: Серафима Кузина

— Вы сразу стали делать именно японские мечи?

— Почти. Меня часто спрашивают, почему я не делаю европейские. Но их делают многие в странах СНГ, достойный меч европейского типа любой может купить по доступной цене. Мне же это не выгодно и не интересно, я не смогу составить достойной конкуренции мастерам по европейскому оружию.

— Что вы цените в японской культуре, эстетике?

— Любовь к несимметричным формам, линиям. В европейской культуре это не считается красивым, в японской — в каждой ямочке, бугорочке что-то видят. Любят изображать живых существ и растения на оружии: цветочки, улиток, бабочек, осьминогов, листья дерева гинкго. Это я сам делал. Или вот цаплю с распахнутыми крыльям. Любят пейзажи — волны, капли, брызги, горы… Сюжеты для своих мечей придумываю я сам, но вдохновляюсь японцами. Если в европейской культуре строгие каноны, то японцы говорят: «Ай, делаем красиво, как нравится!»

Для Юрия важно, что в японской культуре нет канонов и можно делать так, как нравится. Фото: Серафима Кузина

— Ваша мастерская называется «Нарэ». Что это означает?

— Направление в японской поэзии, известное в 1600–1800 года. Дословно «нарэ» означает «обучать». Суть в том, что поэт связывает свои представления о прекрасном с какой-то стариной, древними предметами быта. Пожелтевшая ткань, засаленный шелк, патина на металле, потемнение от времени. По смыслу, «нарэ» можно перевести как «следы времени». Я сам считаю, что старые вещи имеют свою эстетику. Они сделаны вручную, совсем с другими чувствами, люди вкладывались в них. Сейчас того же можно быстро добиться лазером или фрезером.

— Сейчас такие вещи чисто технически легче даются?

— А ручная работа стала гораздо ценнее именно потому, что большинство вещей теперь сделаны на конвейере механически. В современном мире проще, чем раньше, найти замену ручной работе. И человек, который работает руками — это маг и волшебник.

Фото: Серафима Кузина

— Еще вижу у вас в мастерской ножи.

— Да, их тоже делаю, это предметы, которые можно заказывать. Они дешевле мечей, спрос на них выше.

— Они в разной стилистике?

— Есть финский, скандинавский, по мотивам хантыйских народов (на нем изображен глухарь).

Фото: Серафима Кузина

— Чем они различаются?

— В основном геометрией. Можно использовать любую сталь. К примеру, в Якутии была проблема с металлом, и они решили вопрос жесткости конструкции не увеличением ее толщины, а созданием ребра жесткости за счет поперечного изгиба. У финнов такая геометрия была, что сверху и снизу скос, ручки — бочкообразные. Отличий много. Сейчас я делаю иранский нож кард. Он из настоящего булата.

— Что это за материал?

— Разновидность стали. У этого ножа интересная конструкция — рукоять из рога буйвола, габонского эбена, меди, сборная, с резьбой.

Нож по мотивам хантыйских народов с изображением глухаря Фото: Серафима Кузина

— Для чего обычно используют такие предметы?

— Такие эксклюзивы обычно кладут на полку или вешают на стенку. Кто будет резать колбасу ножом за 200 тысяч? Хотя теоретически можно.

— Чего нельзя делать с клинками?

— Трогать клинок руками. Или убирать его грязным в ножны. Сталь от этого легко ржавеет, наши отпечатки пальцев содержат химические вещества, ускоряющие коррозию. Клинок всегда должен быть сухим и чистым.

— Что вы еще мастерите, кроме мечей?

— Люблю ювелирные украшения. У меня был проект «Человеческий череп», делали с товарищем анатомически точную копию.

Прославляю город своими изделиями

Еще одно увлечение Юрия — ювелирные украшения Фото: Серафима Кузина

— Вы не бывали в Японии. Хотите ли туда однажды добраться?

— Хочу, но я больше интересуюсь именно культурой, а не страной. У культуры нет границ, необязательно отправляться в прошлое, чтобы увлечься темой викингов. Современная Япония и средневековая — это в любом случае две разных страны.

— Что собираетесь делать в будущем, как развиваться?

— Нет предела совершенству. Я хочу делать, как можно более красивые и масштабные проекты. Конечно, есть желание оптимизировать часть работы, чтобы получать пассивный доход. Думаю снимать видео о японском оружии, культуре. Может, перееду в Краснодарский край пожить. Там много людей интересуется японской культурой. Хочу покататься по России, съездить на выставку в Москву со своими изделиями — меня уже несколько лет туда зовут.

Название фото Фото: Иван Иванов

— Почему не добирались?

— Нужны деньги. Да, мечи дорого стоят, но половина цены уходит на материалы. Я очень дорожу качеством, стараюсь ни на чем не экономить. Плюс работа занимает много времени. А надо и на что-то жить, и кузнецов обучать, некоторым интересно сделать что-то японское, посотрудничать со мной, но они не умеют. Отсылаю им чертежи, заказываю у них пробные образцы. Объяснять, как что делать — это особый труд. Тоже требует много вложений.

— То, что сейчас вы живете в Томске — это стечение обстоятельств?

— Нет, я люблю этот город! Я тут родился, вырос, я прославляю его своими изделиями. Считаю, что в современном мире нет границ. Надо пользоваться благами цивилизации, теми, что нам подарили возможность быть на связи со всем миром. И не важно, где именно ты географически находишься. А если еще и любишь свой город, совсем хорошо. Я — люблю.

Юрий Томилов и его мастерская Фото: Серафима Кузина

— А японцы видели ваши мечи?

— У меня Вконтакте есть несколько друзей из Японии. Кстати, интересно, что они пользуются этой соцсетью. Они следят за моими работами. А я встречал японцев, которые занимаются реконструкцией советской Красной армии или увлекаются эпохой викингов. Почему бы и нет! Людям интересны разные культуры. И я в Сибири делаю японские мечи.

Текст: Мария Симонова

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