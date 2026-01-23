18+
На днях в Томской области ожидаются сорокаградусные морозы

В ближайшие дни, 25–27 января, в Томской области прогнозируется аномально холодная погода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Ожидается, что температура воздуха опустится до -35°С, а местами и ниже -40°С.

В связи с получением данного прогноза томичей прося не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее сообщалось, что в Томске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

