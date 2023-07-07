Федор Волков: «Если деревянные дома просто снести — с ними уйдет часть томской истории»

7 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На Ленина, 25/1, появилось обновленное деревянное здание — его восстановил по программе «Дом за рубль» Федор Волков, технический директор УК «Социальная».

Мы заглянули в почти готовый к новой жизни дом и поговорили с Федором об особенностях строительства, актуальных для программы изменениях и роли деревянных зданий в Томске.

«Дом за рубль» на Ленина, 25/1. Фото: Серафима Кузина

— Федор, как программа «Дом за рубль» и объект для восстановления появились в вашей жизни?

— Дом на Ленина, 25/1, который я выбрал, был в первых 28 зданиях программы. Ее тогда даже еще не называли «Дом за рубль». Просто квартиры в 2014–2015 годах расселяли и переводили в статус нежилых. Постановление только готовили, продумывали механизм. Я тогда уже много лет работал в структуре ЖКХ. Дом этот отлично знал — вырос неподалеку, ходил в 32 школу мимо этих зданий. В одном из них жил одноклассник, я бывал у него в гостях.

Восстанавливает дом технический директор УК «Социальная» Федор Волков Фото: Серафима Кузина

— Эти деревянные дома запомнились вам с детства?

— Нет, кто на них тогда внимания обращал — дома да дома. Это когда из других городов приезжают, восхищаются — какой красивый деревянный старый Томск! Мы воспринимали их как обыденные вещи. Уже потом я окунулся в эту сферу, занимался восстановлением, ремонтом деревянных зданий. Опыт у меня был, подумал, чего бы не поучаствовать в программе. Все процессы знакомы. Этот дом мне приглянулся, поэтому взял его в работу. Хотя он тяжелый — два раза горел, очень мало что удалось от старого здания сохранить. Пара-тройка бревен и весь кирпич пошли на цокольную часть. Мы и раньше, когда занимались восстановлением подобных домов во время капитальных ремонтов, сохраняли кирпич, шлифовали и применяли в декоративной части. К примеру, такой цоколь у дома по Дзержинского, 6.

Крылечко уже готово Фото: Серафима Кузина

— Знали, что предстоит серьезная работа, или состояние дома оказалось хуже прогнозов?

— Оно оказалось именно таким, как я предполагал заранее.

— Правда, что часть бревен вашего дома — из старых домов из Красного Яра?

— Да, мы покупали старые здания, чтобы использовать их материал. Один дом приобрели в Красном Яру, один, уже разобранный, в Томске. В Яру выбрали дом расселенный, нашли хозяина — он там уже не жил, но в селе есть свой чат! Зданию было 120 лет, бревна кедровые. Не все пошли в работу, мы смотрели на их состояние. Построили из них второй этаж, так сохранили дух времени. Повернули старые бревна радиальной стороной наружу, так лучше внешний вид. Изнутри они где-то обрезанные, где-то поврежденные, поэтому второй этаж мы отштукатурили. А внизу строили из новых, красивых сосновых бревен. Там стены останутся деревянными.

Часть бревен на втором этаже — от старого дома из Красного Яра Фото: Серафима Кузина

— Что раньше было в здании?

— Признаться, меня не слишком интересовала история этого дома. Знаю, что была единая усадьба из четырех домов. В нашем жили работники. Теперь так сложилось, что не главные дома, а он первым восстанавливается.

— Из-за соседства с памятником истории у вас были бюрократические проблемы?

— Соседний дом по Ленина, 25, действительно имеет статус памятника, наш земельный участок заходил на охраняемую зону. Из-за этого возникли определенные обязательства, надо было делать геологические изыскания и заново получать разрешения на проведение работ. Из-за этого мы полтора года потеряли. Но такой закон. Во время раскопок ничего не обнаружили…

— А могло бы быть болото?

— Нет, у нас Верхняя Елань, одно из самых высоких мест в городе. Лучше всего для домов. Подвал у здания сухой, воды нет.

На первом этаже использовали новые бревна из сосны Фото: Серафима Кузина

— Если поделить по этапам, то как шли работы над домом?

— Проект оказался не особо сложной вещью, мы там предусмотрели разборку старого здания с частичным сохранением бревен. Он прошел экспертизу, что дом соответствует требованиям программы.

— Сохранились ли фотографии, как дом выглядел раньше?

— Да. Мы сотрудничали с Никитой Кирсановым, председателем комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства мэрии, у него прекрасная база по старым домам, на нее мы и опирались. Были с ним и со специалистами его комитета постоянно на связи, вместе подбирали цветовую гамму, согласовывали основные моменты внешнего вида.

Основная часть работ выполнена, сейчас идут доделки Фото: Серафима Кузина

… Что касается этапов восстановления, то в 2019 году залили фундамент, а в 2020 нам остановили работы из-за локдауна. Наши рубщики были иногородними, они устроились во время пандемии ковида на другую работу, бригада распалась. В итоге мы потом собирали новую. В 2021 году продолжили активную работу. Основной ее объем был сделан в 2021-22 году. Сейчас уже идут доделки. Бревна дают усадку, мы отслеживаем ее и корректируем некоторые моменты. Где-то трещинки пошли по бревнам, по окнам есть недочеты. Это эксплуатационные вещи, они всегда возникают в деревянных домах.

Фото: Серафима Кузина

— Как делали сруб?

— Я сам умею рубить, поэтому постоянно контролировал процесс. Рубили хорошо, качество меня устраивает. Наличники делали местные ребята. Эти элементы предусмотрены проектом. Они довольны простые, здесь не кружевная резьба. В нашем доме жили не купцы, а работники, поэтому с декором не изощрялись.

Надо строить как раньше — на века!

Работы по восстановления «дома за рубль» начались в 2019 году Фото: Серафима Кузина

— Вы сами когда-то жили в деревянном доме? Почему ими однажды заинтересовались?

— С ходу не скажу почему. Полдетства провел в деревне, там все связано с деревом. В более зрелом возрасте работал в системе капитальных ремонтов, восстанавливал деревянные дома. Наверное, такой путь меня и привел к восстановлению этого здания. Сейчас живу в своем доме, но он каменный. Хотя была бы возможность «дома за рубль» переводить в жилой фонд — конечно, задумался бы. В таком замечательно жить. И расположение удачное, и дышится легко, находиться внутри приятно.

— Вы разбираетесь в нюансах строительства, поскольку много лет по работе связаны с восстановлением домов?

— Меня отец научил рубить деревья. Я поменьше, чем этот, но тоже двухэтажный дом ему в деревне срубил, так что опыт у меня есть. Лес специально выбирали зимний. Кстати, для зданий в старину брали только зимний лес. Это очень важно! Еще была задача отбирать бревна определенного диаметра. Мы так делали, потом еще около 15% из них браковали. Так что у нас отборные бревна, качественные, и это видно.

Стены на первом этаже останутся деревянными Фото: Серафима Кузина

— Сколько нужно времени на восстановление дома?

— 5 лет. Важно учитывать, что 2 года дом будет усаживаться. Ему нужны температурные перепады, чтобы бревна подсохли изнутри, напитались влагой. Когда года два постоит, можно браться за внутреннюю отделку.

— Заметно, что в здании много окон…

— Так раньше было принято. Это очень светлое помещение, особенно в солнечную погоду. В нем, казалось бы, должно быть жарко, но не жарко. Дом деревянный чем хорош? Зимой в нем тепло, а летом комфортно…

Окон в доме много — чтобы было светлее и уютнее. Фото: Серафима Кузина

— Как в доме решены вопросы коммуникации?

— Вода, электричество, канализация — центральные. А отопление свое, установили пеллетный котел нового образца. Дым от него не идет, только пар, неприятных запахов нет. По цене получается существенно, раза в два дешевле, чем если связываться с центральными сетями.

— Все коммуникации заново подводили?

— В доме раньше были вода и канализация, но технические условиях мы все равно получали заново. Подключения коммуникаций обходится недешево… Это хорошо, что мы успели провести электричество, когда еще была льгота, где-то год назад ее отменили. Если раньше платили 570 рублей на 15 киловатт, то сейчас порядка 75 тысяч.

Рядом с «домом за рубль» находится еще один памятник архитектуры по Ленина, 25. Фото: Серафима Кузина

— Вы озвучивали, что бюджет на все работы получился 17 млн. Так сразу планировалось?

— Да, никто иллюзий не строил, что удастся ограничиться небольшими вложениями. Дороже всего обходится сруб, но точные цены назвать сложно. Экономить на таком здании нельзя, надо строить как раньше — на века. Они бы и стояли долго, эти дома, если бы их правильно эксплуатировали.

— В чем обычно ошибки?

— К примеру, стоял деревянный дом, его построили 150 лет назад с печным отоплением. Канализации и воды не было, вентиляция шла через печи, в перекрытиях находились специальные продухи. В крыше вместо утеплителя использовали каленую землю. Дом стоял, жил, «работал»… Потом в него завели тепло, воду, убрали печку, новую вентиляцию никто не предусмотрел. Начались нарушения температурно-влажностного режима.

Лестница на второй этаж Фото: Серафима Кузина

Раньше в домах были бутовые фундаменты, и этот не исключение. Бут — это речной слоеный камень, его укладывали вперемешку с глиной, с суглинком. У нас булыжная мостовая на Воскресенской горе подобным образом сделана. Уже выше клали кирпич и на него бревна. Отмостку, водонепроницаемую дорожку, которая опоясывает снаружи периметр дома, не делали, вода подтекала, венцы сруба начали подгнивать… Эти процессы убивают деревянные дома. К ним нужно особое отношение, более тщательный уход. Когда мы проектировали этот дом, то сразу предусмотрели естественную вентиляцию. Проверили, все работает, лишней влаги нет. Фундамент — не бут, а железобетон.

В центре города были бы прекрасные квартиры

Федор собирается сдавать восстановленный дом под офисы Фото: Серафима Кузина

— Сколько квадратов в доме?

— Полезной площади около 200 квадратов.

— Что здесь будет находиться?

— Собираюсь сдавать дом под офисы. Помещения одинаковые — на каждом этаже по два — по 40 квадратов.

— Как дальше будете делать: полностью закончите ремонт, или внутренней отделкой будут заниматься уже арендаторы?

— Часть внутренней отделки сделаем сейчас, она начнется в ближайшие дни. С окнами проведем дополнительную работу — покраску наличников, обработку самих оконных колод. На первом этаже покрасим бревна. А дальше — как душе арендаторов будет угодно, так пусть себе ремонт и делают.

Стены на втором этаже отштукатуренные Фото: Серафима Кузина

— Уже ведете поиск арендаторов?

— Люди ходят, смотрят. Когда только начали работы, многие спрашивали, сколько будет стоить здесь квартира. Мы объясняли, что, к сожалению, пока возможности восстановить дом и сделать там квартиры нет. Хотя, думаю, пора вносить такие изменения в программу — чтобы те, кто восстановил дом, могли оформить его в собственность и перевести в жилой фонд. В центре города прекрасные квартиры получились бы, мне кажется.

Закончить работы планируют уже осенью Фото: Серафима Кузина

— Как вы вообще оцениваете программу «Дом за рубль», чего в ней не хватает?

— Я бы однозначно дал возможность оформлять дома в собственность, а не в аренду. Думаю, все, кто в программе участвуют, поддержали бы такое решение. Это бы им давало возможность работать дальше, брать новые дома. Аренда нескоро окупит вложения. Да и все мы невечные. Еще, считаю, надо переводить дома в жилой фонд, продавать квартиры. Они будут не дешевы в таких домах.

— Вам как томичу ценны деревянные дома?

— Они — часть прошлого Томска. Если их просто снести и построить на их месте что-то совсем другое, с ними уйдет часть истории. Помню, в моем детстве наш детский сад возили на экскурсии по улице Шишкова, показывали нам старинные дома. Это было в начале 1980-х. Не уверен, что сейчас делают также. Деревянный Томск — наша история, и ее надо сохранять. Не будет старинных домов — о чем будем детям рассказывать?! Представляете, была бы эта усадьба на центральной улице Томска целиком восстановлена!

Фото: Серафима Кузина

— В каком она сейчас состоянии?

— Один дом более-менее нормального вида, один я восстановил, а два — в плачевном состоянии. Из них один недавно взяли в аренду по программе «Дом за рубль». Я тоже к нему присматривался, но не успел. В отреставрированную усадьбу можно было бы водить первоклашек на экскурсии. Хочется, чтобы в Томске создавали ансамбли деревянных домом, делали пешеходные улицы. У нас, например, хорошая улица Кузнецова — подошла бы для прогулок. Там в свое время часть домов восстановили, но потом их надо дальше нормально содержать, чтобы они не приходили в упадок. А содержать деревянный дом дороже, чем каменный…

— Почему нужно больше средств?

— В этом доме было 5 квартир. Коммунальные платежи на его содержание получались бы 2000 рублей в месяц. А территорию должен убрать дворник, с крыши нужно сбрасывать снег, потом вывозить его, готовить дом к зиме… Он маленький, а объем работ большой. К таким домам нужно особое отношение.

Вход на чердак Фото: Серафима Кузина

— На вас как-то повлияла работа с домом?

— Никак, я давно человек состоявшийся. Просто поставил перед собой задачу, потихоньку, по шажочку решали вопросы, восстанавливали дом. Считаю, сделали это на достойном уровне.

— Когда он будет сдан?

— Планируем к осени.

Сейчас Федор Волков присматривает и другие «дома за рубль» для восстановления. Фото: Серафима Кузина

— Соседний дом в аренду за рубль взяли не вы. А другой по этой программе восстанавливать будете?

— Рассматриваем сейчас варианты. Думаю, скоро какие-то изменения в программе будут. Хотелось бы оформлять здания в собственность. Если будет возможность дома продавать — те же люди, которые восстанавливали, смогут заниматься следующими зданиями. Это станет определенным бизнесом, и вести его будут опытные люди, уже восстановившие дома. Им проще это делать, чем человеку «с улицы». Очень тяжело, не находясь в этой среде, не имея строительных навыков, не зная, как работать с деревянными домами, их восстанавливать.

Текст: Мария Симонова

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