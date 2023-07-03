Чтение с пользой. Томский проект «Большой поход» выпустил вторую книгу для детей и их родителей
В минувшие выходные, 1 июля, в Первом музее славянской мифологии томичам презентовали вторую книгу томских авторов из серии «Большой поход», созданной для совместного чтения родителей и детей.
Помимо истории о приключениях главных героев, читатели смогут узнать основные правила безопасности на природе и научиться походным навыкам. Большое значение в книге также отводится объяснению механизмов и способов тьюторства, которые будут полезны для взрослых.
«Идея создания подобного проекта появилась у меня с рождения моей старшей дочери, то есть 9 лет назад, — рассказывает один из авторов проекта Александр Банников. — А три года назад с Иваном Черкашиным мы перешли от мысли к делу. Начали думать, в каком формате можно это сделать и как оно должно происходить. Переобщались с большим количеством людей и нашли замечательного педагога, психолога, тьютора Ларису Николаевну Антропянскую. Вместе мы решили, что наш проект будет посвящен тому, что необходимо развиваем в своих детях и что нам (взрослым — прим. ред.) для этого нужно развивать в себе. На поиск ответов на два эти вопроса и направлена наша книга. Мы хотели показать, каким инструментами это можно сделать, и пришли к тому, что самый современный и мощный на сегодня инструмент — это тьюторство».
Первая книга из серии «Большой поход. Приключения в лесу» вышла в издательстве «Альпина» весной 2022 года. Затем проект продолжил развиваться, и в этом году появилась книга «Большой поход. Приключение на озере», написанная в соавторстве со сценаристом многих российских мультфильмов, в том числе «Лунтик и его друзья», Наталией Степановой. В художественном оформлении книги принимал участие томский художник, выпускник ТГАСУ Борис Климов. Он создал и разработал образы персонажей и мир, в котором живут герои. Книга предназначена для детей 5-8 лет и подходит для совместного чтения с родителями.
«Каждая глава обеих книг (в первой их 4, во второй — 3), имеет одинаковую структуру. В начале — это история. Она знакомит нас с героями — пятью детьми и двумя отцами (у одного трое детей, а у другого двое). Вместе они отправляются в большое путешествие. Вторая часть — это инструкция. Там мы попытались простым ненавязчивым языком в виде инфографики ответить на те вопросы, которые ставятся в истории. Затем идет интерактивная часть похожая на непрямой призыв к действую, где ребенок может что-то сделать сам с помощью картинок: как собираться в поход, что брать в рюкзак, как правильно ставить лагерь. На каждой страничке с таким интерактивом есть QR-код. Отсканировав его, человек переходит на сайт со специально оформленными материалами, которые можно распечатать и использовать во взаимодействии с ребенком», — объясняет Александр.
«Конечно, это очень интересная история про то, как дети с родителями идут в поход, как они с ними готовятся, что в этом походе делают, как разводят костры, ставят палатки, какие у них там приключения происходят. Но когда мы собирались в моем кабинете с Иваном и Александром, мы подумали, что в этой истории есть еще один слой, еще один уровень, который связан со взаимоотношениями взрослых и детей. Что происходит с детьми, когда с ними их папы? Что с папами происходит, которые не устанавливают правила и законы, а наблюдают за своими детьми, видят какие-то истории и на них реагируют? Внутри повествования заложено несколько конфликтов, и мы решили, что очень важно рассказать родителям об этом психологическом слое. Мы его так и назвали сначала. Но потом поняли, что это же не сколько психология, сколько тьюторство — другой взгляд на ребенка, другое состояние родителей. И эту часть мы полностью переделали и пристроили так, что по итогу у нас получилась книжка тьюторская. Последний разворот после каждой главы у нас посвящен этому», — поясняет соавтор книг Лариса Антропянская.
Она добавляет, что созданная серия книг помогает родителям посмотреть на своих детей под другим углом и учит их говорить не только, что «мой ребенок воспитанный», но и — «смелый, самостоятельный и умеющий доводить начатое до конца».
В дальнейшем, как сообщают авторы, обещается продолжение серии книг «Большого похода» и выход третьей части. А совсем скоро в группе ВКонтакте проекта появился аудиоверсия книги, которая будет выкладываться по главам отдельными файлами.
От книги к мультфильму
На основе созданной томскими авторами серии книг «Большой поход» в этом году вышла пилотная 9-минутная серия одноименного мультфильма. В ее создании принимала участие пермская анимационная студия «Капризка», а также художники и аниматоры из Новгорода и Подмосковья. Мультфильм уже был показан на различных фестивалях, в том числе в Калининграде и Перми.
«Мы понимаем, что книга имеет ограниченный охват, но очень важно, чтобы об этом (тьюторстве — прим. ред.) узнали больше людей и хотели его изучать. Так мы вернулись к той идее, которая у нас изначально была — создание мультфильма, — рассказывает Александр. — Мы его сделали в той же парадигме, контексте, что и книгу. Кто уже смотрел, там таким персонажем является мышонок Маюс. Именно он в дальнейшем продолжении выступит в роли тьютора и поможем нашим папам стать со своими детьми ближе и воспитывать их в том формате, о котором мы говорили в книге».
Оценили работу над мультфильмом и томские зрители. Как рассказала «Томскому Обзору» посетительница презентации Людмила Моисеенко, мама маленького Андрея, ей тоже особенно понравился из персонажей мультфильма мышь Маюс:
«Во-первых, он очень юморной и получился таким сильным персонажем, — отмечает она. — Мы с ребенком до просмотра мультика были не знакомы книгой, я могу даже сказать, что мы попали на мероприятие случайно, но очень заинтересовались. Ребенку все понравилось. Сказал, что теперь хочет и книжку прочитать, чтобы узнать, что будет дальше».
Производство пилотной серии мультфильма заняло около полугода. Как обещают создатели, «через пару тройку лет» может появится полноценный мультипликационный сериал или большой мультфильм, который будут показывать в кино.
Быть ближе со своими детьми
Но на этом творческие планы Александра Банникова, Ивана Черкашина и Ларисы Антропянской не заканчиваются. Уже в сентябре этого года они планируют открыть в Томске тьюторский центр с консультациями для родителей:
«Наша идея и задача сейчас работать как в ширину, так и в глубину, то есть, если мы хотим, чтобы больше людей об этом узнало — создаем для этого книги, мультфильмы, различную медиапродукцию. И нашим следующим шагом в этом деле станет открытие с сентября тьюторского центра», — сообщил Александр Банников в своем выступлении.
Также в день презентации проекта «Большой поход» для гостей проводились различные образовательные мероприятия, уже направленные на сближение родителей и детей. На двух площадках взрослые смогли послушать лекции от экспертов о том, как развить родительскую компетентность, и принять участие в мастер-классах.
Текст: Алёна Попова
Фото: Серафима Кузина
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