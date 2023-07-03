Чтение с пользой. Томский проект «Большой поход» выпустил вторую книгу для детей и их родителей

3 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшие выходные, 1 июля, в Первом музее славянской мифологии томичам презентовали вторую книгу томских авторов из серии «Большой поход», созданной для совместного чтения родителей и детей.

Помимо истории о приключениях главных героев, читатели смогут узнать основные правила безопасности на природе и научиться походным навыкам. Большое значение в книге также отводится объяснению механизмов и способов тьюторства, которые будут полезны для взрослых.

Серия книг «Большой поход» Фото: Серафима Кузина

«Идея создания подобного проекта появилась у меня с рождения моей старшей дочери, то есть 9 лет назад, — рассказывает один из авторов проекта Александр Банников. — А три года назад с Иваном Черкашиным мы перешли от мысли к делу. Начали думать, в каком формате можно это сделать и как оно должно происходить. Переобщались с большим количеством людей и нашли замечательного педагога, психолога, тьютора Ларису Николаевну Антропянскую. Вместе мы решили, что наш проект будет посвящен тому, что необходимо развиваем в своих детях и что нам (взрослым — прим. ред.) для этого нужно развивать в себе. На поиск ответов на два эти вопроса и направлена наша книга. Мы хотели показать, каким инструментами это можно сделать, и пришли к тому, что самый современный и мощный на сегодня инструмент — это тьюторство».

Иллюстрации из второй книги «Большой поход. Приключения на озере» Фото: Серафима Кузина

Первая книга из серии «Большой поход. Приключения в лесу» вышла в издательстве «Альпина» весной 2022 года. Затем проект продолжил развиваться, и в этом году появилась книга «Большой поход. Приключение на озере», написанная в соавторстве со сценаристом многих российских мультфильмов, в том числе «Лунтик и его друзья», Наталией Степановой. В художественном оформлении книги принимал участие томский художник, выпускник ТГАСУ Борис Климов. Он создал и разработал образы персонажей и мир, в котором живут герои. Книга предназначена для детей 5-8 лет и подходит для совместного чтения с родителями.

Александр Банников с соавтором второй книги Наталией Степановой Фото: Серафима Кузина

«Каждая глава обеих книг (в первой их 4, во второй — 3), имеет одинаковую структуру. В начале — это история. Она знакомит нас с героями — пятью детьми и двумя отцами (у одного трое детей, а у другого двое). Вместе они отправляются в большое путешествие. Вторая часть — это инструкция. Там мы попытались простым ненавязчивым языком в виде инфографики ответить на те вопросы, которые ставятся в истории. Затем идет интерактивная часть похожая на непрямой призыв к действую, где ребенок может что-то сделать сам с помощью картинок: как собираться в поход, что брать в рюкзак, как правильно ставить лагерь. На каждой страничке с таким интерактивом есть QR-код. Отсканировав его, человек переходит на сайт со специально оформленными материалами, которые можно распечатать и использовать во взаимодействии с ребенком», — объясняет Александр.

Книга будет интересна не только детям, но и взрослым Фото: Серафима Кузина

«Конечно, это очень интересная история про то, как дети с родителями идут в поход, как они с ними готовятся, что в этом походе делают, как разводят костры, ставят палатки, какие у них там приключения происходят. Но когда мы собирались в моем кабинете с Иваном и Александром, мы подумали, что в этой истории есть еще один слой, еще один уровень, который связан со взаимоотношениями взрослых и детей. Что происходит с детьми, когда с ними их папы? Что с папами происходит, которые не устанавливают правила и законы, а наблюдают за своими детьми, видят какие-то истории и на них реагируют? Внутри повествования заложено несколько конфликтов, и мы решили, что очень важно рассказать родителям об этом психологическом слое. Мы его так и назвали сначала. Но потом поняли, что это же не сколько психология, сколько тьюторство — другой взгляд на ребенка, другое состояние родителей. И эту часть мы полностью переделали и пристроили так, что по итогу у нас получилась книжка тьюторская. Последний разворот после каждой главы у нас посвящен этому», — поясняет соавтор книг Лариса Антропянская.

Автор тьюторской части книги Лариса Антропянская Фото: Серафима Кузина

Она добавляет, что созданная серия книг помогает родителям посмотреть на своих детей под другим углом и учит их говорить не только, что «мой ребенок воспитанный», но и — «смелый, самостоятельный и умеющий доводить начатое до конца».

Фото: Серафима Кузина

В дальнейшем, как сообщают авторы, обещается продолжение серии книг «Большого похода» и выход третьей части. А совсем скоро в группе ВКонтакте проекта появился аудиоверсия книги, которая будет выкладываться по главам отдельными файлами.

От книги к мультфильму

Показ пилотной серии мультфильма «Большой поход» Фото: Серафима Кузина

На основе созданной томскими авторами серии книг «Большой поход» в этом году вышла пилотная 9-минутная серия одноименного мультфильма. В ее создании принимала участие пермская анимационная студия «Капризка», а также художники и аниматоры из Новгорода и Подмосковья. Мультфильм уже был показан на различных фестивалях, в том числе в Калининграде и Перми.

Герои мультфильма Леля и Веля (справа) Фото: Серафима Кузина

«Мы понимаем, что книга имеет ограниченный охват, но очень важно, чтобы об этом (тьюторстве — прим. ред.) узнали больше людей и хотели его изучать. Так мы вернулись к той идее, которая у нас изначально была — создание мультфильма, — рассказывает Александр. — Мы его сделали в той же парадигме, контексте, что и книгу. Кто уже смотрел, там таким персонажем является мышонок Маюс. Именно он в дальнейшем продолжении выступит в роли тьютора и поможем нашим папам стать со своими детьми ближе и воспитывать их в том формате, о котором мы говорили в книге».

Дети затихли во время мультика Фото: Серафима Кузина

Оценили работу над мультфильмом и томские зрители. Как рассказала «Томскому Обзору» посетительница презентации Людмила Моисеенко, мама маленького Андрея, ей тоже особенно понравился из персонажей мультфильма мышь Маюс:

«Во-первых, он очень юморной и получился таким сильным персонажем, — отмечает она. — Мы с ребенком до просмотра мультика были не знакомы книгой, я могу даже сказать, что мы попали на мероприятие случайно, но очень заинтересовались. Ребенку все понравилось. Сказал, что теперь хочет и книжку прочитать, чтобы узнать, что будет дальше».

Людмила Моисеенко с сыном Андрюшей Фото: Серафима Кузина

Производство пилотной серии мультфильма заняло около полугода. Как обещают создатели, «через пару тройку лет» может появится полноценный мультипликационный сериал или большой мультфильм, который будут показывать в кино.

Быть ближе со своими детьми

Фото: Серафима Кузина

Но на этом творческие планы Александра Банникова, Ивана Черкашина и Ларисы Антропянской не заканчиваются. Уже в сентябре этого года они планируют открыть в Томске тьюторский центр с консультациями для родителей:

«Наша идея и задача сейчас работать как в ширину, так и в глубину, то есть, если мы хотим, чтобы больше людей об этом узнало — создаем для этого книги, мультфильмы, различную медиапродукцию. И нашим следующим шагом в этом деле станет открытие с сентября тьюторского центра», — сообщил Александр Банников в своем выступлении.

Александр Банников и Лариса Антропянская о планах проекта «Большой поход» Фото: Серафима Кузина

Также в день презентации проекта «Большой поход» для гостей проводились различные образовательные мероприятия, уже направленные на сближение родителей и детей. На двух площадках взрослые смогли послушать лекции от экспертов о том, как развить родительскую компетентность, и принять участие в мастер-классах.

Слушатели лекций Фото: Серафима Кузина

Участники мастер-классов Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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