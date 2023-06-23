Максим Фельзингер: «Благодаря „домам за рубль“ Томск становится красивее»

23 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Максим Фельзингер, директор компании «Гидромонтаж», был одним из первопроходцев программы «Дом за рубль». Он с 2017 года восстанавливает здание на улице Кривой, 8.

Эти шесть лет оказались непростыми, но теперь работы близки к завершению. Мы узнали, что будет располагаться в этом доме и когда Максим полюбил деревянный Томск.

«Дом за рубль» на ул. Кривой, 8 Фото: Серафима Кузина

— Максим, почему вы взялись восстанавливать именно этот дом?

— Он находится рядом со зданием, где расположена моя компания «Гидромонтаж». Мы занимаемся ремонтом скважин электроснабжения, бурения и электродвигателей. Здесь, на улице Кривой, у меня производственная база. Стена дома №8 — граница моего участка. Я увидел, его расселили, затем услышал, что здание выставили на торги по программе «Дом за рубль», представил, что сюда придет какой-то арендатор…. Конфликты на общей территории неизбежны. Подумал, надо самому взяться за проект.

Максим Фельзингер один из первых взялся за восстановление «дома за рубль» Фото: Серафима Кузина

— В каком состоянии был дом?

— Его почти не было, труха полнейшая… Перед ремонтом председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов говорил мне, мол, давай несколько венцов поменяем, и достаточно будет… Но когда начали их распиливать, оказалось, все сгнило. И фундамента как такового у дома не было. Только «забутовка» смесью кирпича и глины. Она тоже была в таком плохом состоянии, что пришлось ее полностью менять.

Когда разбирали дом, ничего старинного, к сожалению, не нашли, хотя, как признается Максим, очень надеялись. Фото: Серафима Кузина

— В каком году было построено здание?

— Предположительно, в 1905. Точных данных нет, а первое упоминание о нем датировано 1968 годом, тогда же была сделана его единственная сохранившаяся фотография. На ней основан проект. У меня он, кстати, самый жесткий — и потому, что я начинал одним из первых, и потому, что сохранился снимок. Надо было полностью ему соответствовать.

— То есть восстановленных «домов за рубль» тогда еще не было?

— Да, был только в стадии разработки дом на Пушкина. Можно сказать, я — первопроходец.

— Когда вы начали работы?

— Шесть лет назад. Я уже просрочил договор — по программе дом должен быть восстановлен за 5 лет. Но то пандемия, то финансовые проблемы… Сделать вовремя не удалось.

Сруб дома полностью делали новый Фото: Серафима Кузина

— Что здесь находилось в первые годы после постройки дома?

— Конюшенный двор. Это не историческое здание, обычная застройка. Затем дом стал жилым.

— Когда вы взялись за проект, то какие были этапы работ?

— Сначала демонтаж, затем год ушел на разработку и защиту проекта. Потом осенью заказал сруб из сосны — его полностью делали новый. К весне он был готов, летом взялись за фундамент, залили… И через несколько месяцев наступил 2020 год, ковид, пандемия. Полгода мы простояли без дела. Зато фундамент и сруб хорошо себя показали, затяжка по времени дала мне реальную оценку их состояния. В 2021 году собрали сруб, в 2022 году сделали стропила, крышу подвели. Окна вставили, сделали наличники. В этом году начали внутреннюю отделку.

Фото: Серафима Кузина

— С какими сложностями во время стройки столкнулись?

— Главное — это финансовые моменты. Нужны деньги! Сейчас идет этап подключение к сетям. Договор есть, но столько волокиты…. Очень муторный процесс, а такие работы — не мое профильное занятие, не знаю, куда обращаться. Много уходит времени. Сейчас мой застройщик — Алексей Дубов, он давно связан с программой, сам восстановил дома на Фрунзе, 32а/Гоголя, 25. У него хороший опыт, обещает мне помочь пройти через все тернии, ввести дом в эксплуатацию.

— Что сегодня еще осталось доделать?

— Крыльцо, дверь, установка коньков, фальш-труб — но ими можно будет заниматься, когда закончатся работы внутри дома. Там главные вопросы уже тоже решены — сети подсоединены, вода подведена, канализация и отопление есть.

В этом году началась внутренняя отделка Фото: Серафима Кузина

— Раньше они у этого дома тоже были?

— Да, но когда его снимали с баланса, то все обрубили. Я теперь заново делаю — надо было копать через дорогу траншею, подсоединяться к канализации. А отопление я сделал свое, не стал с нашими «тепловиками» связываться. Поставил автоматическую угольную маленькую котельную. У меня в здании, где находится моя компания, отопление обходится в 15-18 тысяч в месяц... Я еще 10 лет назад понял, что надо искать свой вариант. Мне в то время приходили счета за отопление по 35-40 тысяч. Сейчас, думаю, было бы уже около 100. Но я построил рядом котельную.

Внутри главные вопросы решены — сети подсоединены, вода подведена, канализация и отопление есть. Фото: Серафима Кузина

— Решили применить успешный опыт в «доме за рубль»?

— Да, сразу указал в проекте, что отопление сделаю своими силами. Думал, либо увеличу мощность уже существующей котельной, либо сделаю отдельную. В итоге понял, проще построить новую специально для «дома за рубль» — у меня там и бойлер висит, и вся система водоснабжения заведена.

Здание для праздников

В будущем здесь появится ивент-зона с открытым двориком для отдыха Фото: Серафима Кузина

— Какая у дома площадь?

— Сейчас жилая, «полезная» — около 120 квадратов.

— Что будете с ним делать?

— Ивент-зону. Рассчитываю сдавать ее в аренду для праздников.

— Дом одноэтажный?

— Да, но у меня наверху еще будет мансарда-спальня.

Фото: Серафима Кузина

— Как продумывали дизайн, в каком стиле будут внутренние помещения?

— Выбрали смешение немецкого и русского стилей. В помещении будут открытые стропила — это совершенно не в русской традиции. У нас старались потолки пониже делать, чтобы тепло не уходило. Но в этом доме мы хорошо обработали, утеплили крышу, поэтому потери минимальные.

Внутри дом будет сделан в смешенном русско-немецком стиле с высокими потолками Фото: Серафима Кузина

— Что за эффективное утепление?

— Двухкомпонентная пена. В ней нет щелок, она не скатывается. Обычно такие материалы проседают и появляются «мостики холода» — участки в конструкции дома с повышенной утечкой тепла. А эта пена плотная, как шуба. Всю зиму отстояла, мы тепловизором проверили — нет никаких пробелов. У меня на отопление этого здания за всю зиму ушла от силы тонна угля (чтобы было понятно, это 20 тысяч рублей). И в доме постоянно было тепло.

Такая двухкомпонентная пена надолго сохраняет тепло в помещении Фото: Серафима Кузина

— Какие внутри дома будут помещения?

— Общий зал с деревянными стенами, открытыми стропилами. В помещении сделаем имитацию камина, поставим диван, обеденную зону с большим столом. Наверху — спальня. Кухня в доме отдельная, на первом этаже.

— Там удастся что-то приготовить?

— Да, в планах полноценная кухня с варочной поверхностью и другой необходимой техникой. Еще с большим количеством лампочек — на кухне необходим свет. Вообще здесь будет все, что нужно для жизни. Зал, спальня, кухня, санузел, санузел с душевой. Еще есть погреб — я сделал подвал, забетонировал.

— Здесь будет все, что нужно для жизни… — утверждает Максим. Фото: Серафима Кузина

— Что за материал на стенах?

— Гипсоволокно. Оно водостойкое.

— Оставить только дерево было нельзя?

— Получилось бы не очень красиво, бревна не идеально ровные. Решили, что где-то останется брус, а где-то будет отделка.

Фото: Серафима Кузина

— Если дом станет пространством для ивентов, то есть ли планы обустроить двор?

— Конечно, буду его облагораживать. Сделаю открытую площадку для отдыха, возможно, место для костра.

— Когда рассчитываете закончить работы?

— Сдать дом надеюсь в конце июля-начале августа. Мне регулярно капают платежи, штрафы за несвоевременное завершение проекта, поэтому хотелось бы поскорее. А когда здесь появится ивент-зона, даже не загадываю. Очень хочется к Новому году ее запустить, это выгодный момент для таких проектов, можно хорошо заработать. Но не знаю, как получится, сколько понадобится денег на мебель.

Деревянные дома полюбил с детства

Сдать дом Максим планирует в конце июля-начале августа Фото: Серафима Кузина

— Вам самому доводилось жить в деревянном доме?

— Да, у меня есть дача. Там комфортно. И здесь, в «доме за рубль», я тоже заметил — когда в начале июня в Томске была сильная жара, везде царила духота, в здании была приятная прохлада.

— Для вас важно, что вы не просто открываете новый проект, а еще и спасаете томский старинный деревянный дом?

— Мне хотелось что-то сделать для города. Тем более, что я — томич в четвертом поколении. Думаю, деревянные дома — это всегда красиво. У меня с детства сохранились такие воспоминания. Мама когда-то достала книгу «Деревянная архитектура Томска». Была такая лимитированная серия книг о Томске про зодчество. На финской бумаге, шикарная, большая… Я любил рассматривать фотографии — дом с коньком, дом с драконами. Тогда, вероятно, у меня и родилась любовь к деревянным зданиям. Мой восстановленный дом проще, его не отнести к зодчеству, но, тем не менее, он ценен.

Фото: Серафима Кузина

— Теперь, когда работа близка к завершению, какие у вас впечатления? Не жалеете, что взялись за проект?

— Нет, не жалею. Тем более, что есть вероятность выкупа этого здания — слышал, разговоры об этом идут. Правда, деталей пока не знаю. И не думаю, что люди будут быстро выкупать — цена на аренду земли в Томске очень высокая. А пока дом арендован по программе, то за него платится только рубль. Так что какое-то время логично не выкупать.

— Вообще вам интересна такая возможность?

— Думаю, да. Я же не вечный, а договор аренды по наследству не передается.

— А на сколько лет рассчитан такой дом?

— Предыдущий отстоял 100 лет, этот по более высоким технологиям построен, у него нормальный фундамент. Возможно, и больше века проживет.

Томские окошки — это любовь не только горожан, но и туристов. Фото: Серафима Кузина

— На ваш взгляд, насколько «Дом за рубль» — актуальная для Томска программа?

— Очень актуальная, столько домов уже по ней построили, город меняется, красивее становится. Но Томск не такой богатый, чтобы многие брались за проекты. Такое вложение средств не окупится никогда.

— Сколько вы потратили на работы?

— Смета была 9 миллионов, я за нее давно вышел.

— Какие в программе главные сложности?

— Особых не вижу. Проверками не сильно донимают, относятся лояльно.

— Взяли бы себе еще один «дом за рубль»?

— Нет, мне хватит. Мне уже бы отдохнуть, даже на пенсию хочется…

Максим Фельзингер о деревянных домах: " Это «визитная карточка» Томска, надо их восстанавливать и поддерживать в хорошем состоянии». Фото: Серафима Кузина

— На вас как-то повлияли эти 6 лет, что вы работали над домом?

— Не знаю, я постоянно в режиме какой-то стройки. То дом ремонтирую, то квартиру... Это для меня естественный процесс. Ремонт для меня словно воздух. И не заканчивается.

— Насколько, на ваш взгляд, для Томска важна деревянная история, надо ли ее такими усилиями сохранять?

— Обязательно. Это же лицо, облик нашего города. Кто бы ни приезжал сюда, именно деревянные дома всем показывают. Я одно время активно участвовал в жизни немецкой диаспоры, часто бывал в Российско-немецком доме. Он сам памятник архитектуры. И все, кто приезжал к нам из Германии, всегда в первую очередь смотрели на деревянные дома. Это «визитная карточка» Томска, надо их восстанавливать и поддерживать в хорошем состоянии.

Текст: Мария Симонова

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