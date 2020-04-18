Листая старый альбом: 45 лет назад вышла самая известная книга о Томске

18 апреля 2020 / Томский Обзор

АВТОР Сергей Мальцев

В 1975 году издательство «Советский художник» выпустило альбом фотографий «Деревянная архитектура Томска».

Подготовил этот альбом коллектив авторов, во главе с членом союза архитекторов СССР, главным специалистом архитектурно-строительного отдела Томжелдорпроекта, Элеозаром Дрейзиным.

Этот альбом был, наверное, в каждой домашней библиотеке Томска 80-х. Именно с этой книгой связано мое знакомство с томской деревянной архитектурой. Понятно, что видел я это всё ежедневно, благо жил в центре в пер. Плеханова. Но, именно эта книга заставила меня начать разглядывать деревянные дома, видеть их красоту и любоваться ею.

Прошло 45 лет. Что же из того наследия нам удалось сохранить за эти годы? Давайте посмотрим.

Надо сказать, что в альбом не попали многие признанные памятники, в частности, «Дом охотника» на ул. Гагарина, 42.

«Дом охотника» Фото: Елена Фаткулина

Но, тем не менее, в нем собраны большинство самых значимых деревянным памятников.

Начнем с тех домов, которые содержатся в образцово показательном виде. Это, прежде всего, ул. Белинского, 72, Усадьба Александра Грацианова, ныне Губернаторский дом приемов. Это знаковый проект Виктора Кресса. После пожара 2006 года, губернатор показал пример того, как надо реставрировать и содержать памятники архитектуры.

Белинского, 72, апрель 2020 года Фото: Фаткулина Елена

В прекрасном состоянии, несмотря на пожар 2005 года, или, скорее благодаря ему, находится дом композитора Эдисона Денисова, по ул. Кузнецова, 30. Сейчас больше известный как музей «Профессорская квартира нач. XX века».

Кузнецова, 30 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Кузнецова, 30, апрель 2020 года Фото: Фаткулина Елена

Хорошо себя чувствует и усадьба купца Голованова, ул. Красноармейская, 71. Российско-немецкий дом также дает пример ответственного и заботливого собственника.

Красноармейская, 71 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Красноармейская, 71, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

К этому списку можно добавить и «Дом искусств», ул. Шишкова, 10:

Шишкова, 10д Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Шишкова, 10, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

«Дом архитектора Хомича» в котором сейчас располагается областной комитет по лицензированию, на ул. Белинского, 19.

Белинского, 19 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Белинского, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Дом Оржешко по ул. Вершинина, 12 сейчас точно выглядит лучше, чем в 1975 году.

Вершинина, 12 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Вершинина, 12, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Томский областной учебно-методический центр культуры и искусства, пер. Сухоозерный, 13.

Сухоозерный, 13 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Сухоозерный, 13, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Жилые дома по ул. Пушкина, 38 и 40, ул. Октябрьской, 33, ул. Кузнецова, 27.

Пушкина, 38 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Пушкина, 38, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Пушкина, 40 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Пушкина, 40, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник





Октябрьская, 33 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Октябрьская, 33, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Кузнецова, 27 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Кузнецова, 27, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Радуют окрашенным фасадом дома на ул. Гагарина, 36, ул. Татарской, 46, хотя его поставило под угрозу разрушения соседнее строительство. Также относительно неплохо себя чувствует дом по пер. Соляному, 18.

Гагарина, 36 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Гагарина, 36, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Татарская, 46 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Татарская, 46, апрель 2020 Фото: Елена Фаткулина

Соляной, 18 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Соляной, 18, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Отдельно в этом ряду стоит дом по адресу ул. Дзержинского, 21, построенный в 1899 году. В этом доме жил писатель и исследователь В. Анучин. Так вот, дом содержится в прекрасном состоянии. И медицинскому центру, который расположен в нем сейчас, кроме благодарности сказать то вроде нечего… Но! Пластиковые пакеты, без переплетов, с прямыми сверху рамами, под скругленными наличниками… Смотрится это как красивый торт, но, к сожалению, парафиновый.

Дзержинского, 21 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Дзержинского, 21, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Но вот знаковые дома для Томска, «Дом с жар-птицами» Красноармейская, 67/1 и «Дом с драконами» Красноармейская, 68, при всей внешней крепости конструкций, подрастеряли свои декоративные элементы. Из жар-птиц дай бог остались одна-две на своих местах, а у драконов отломились морды.

Красноармейская, 67/1 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Красноармейская, 67/1, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Красноармейская, 68 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Красноармейская, 68, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Близится к этому состоянию, как это не странно, особняк архитектора Крячкова, по адресу, пр-т Кирова, 7, в котором располагается Музей деревянного зодчества! И, да, заботиться об этом должен собственник, но у нас есть надзорная организация, областной Комитет по охране объектов культурного наследия, который должен следить за состоянием наследия и принуждать собственников выполнять свои охранные обязательства.

Кирова, 7 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Кирова, 7, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Следующая категория – это дома, которые, как бы и не изменились за 45 лет. Таких в Томске не мало, но, мы будем последовательны и рассмотрим лишь те, которые упоминаются в альбоме. Первым в это ряду стоит дом на ул. Войкова, 21. Вот смотришь на фотографию 1975 года, смотришь на нынешнее состояние здания… Нет, конечно, изменения есть, кое-где появились пластиковые стеклопакеты и решетки на окнах, пропали ставни и вывеска «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ», каменный этаж окрашен полностью. Но, все же остается ощущение, что с домом за эти годы ничего существенного не произошло. Ни хорошего, ни плохого. Так же, как и с доходным домом Антона Стржалкова, на ул. Кузнечный взвоз, 6.

Войкова, 21 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Войкова, 21, апрель 2020 года Фото: Лев Мучник

Кузнечный взвоз, 6 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Кузнечный взвоз, 6, апрель 2020 года Фото: Елена Фатклина

В том же застывшем состоянии находятся дома на ул. Октябрьской, 44 и 60, ул. Шишкова, 25.

Октябрьская, 44 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Октябрьская, 44, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Октябрьская, 60 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Октябрьская, 60, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Шишкова, 25 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Шишкова, 25, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

К неизменно стареющим домам можно отнести – Татарскую, 30, Татарскую, 9 и Татарскую, 6, дом, который жив только благодаря своим жильцам, ул. Источную, 23.

Татарская, 6 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Татарская, 6, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Татарская, 9 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Татарская, 30 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Татарская, 30, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Источная, 23 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Источная, 23, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

А на ул. Татарской, 35 над домом нависла угроза. Нижние наличники потеряли часть декора, некоторые окна на первом этаже забиты досками, отсутствует центральная часть фриза. Один из старейших домов Томска, ул. Татарская, 2, также находится в состоянии перманентного упадка.

Татарская, 35 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Татарская, 35, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Татарская, 2 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Татарская, 2, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

В угрожающем состоянии находится дом с птицей Сирин и Филином, ул. Крылова, 4 (в альбоме ошибочно указан адрес ул. Крылова, 2). Этот дом, наряду с «Домом с жар-птицами», с усадьбой Голованова и прочими, является визитной карточкой города. И очень больно видеть его в центре, на пересечении всех экскурсионных маршрутов, в таком виде.

Крылова 4 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Крылова, 4, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

И вот мы перешли к печальной части.

Полностью утрачены, из тех, что представлены в альбоме: Красноармейская, 44, сейчас здесь Торговый центр, бывший ЦОТ.

Красноармейская, 44 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Переулок Плеханова, 5 - на его месте стоит «Сафари-центр», повторяющий, как издевательство, купол и фонарик деревянного памятника.

Плеханова, 5 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Плеханова, 5, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Советская, 23/Плеханова, 7; ул. Источная, 35, пр. Кирова, 11, Комсомольский проспект, 16, ул. Максима Горького, 36, ул. Учебная, 32, ворота по ул. Карла Маркса, 25.

Советская, 23/Плеханова, 7, апрель 1991 года Фото: 1604.ru

Советская, 23/Плеханова, 7 Фото: Елена aFNREKBYF

Источная, 35 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Кирова, 11 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

пр-т Комсомольский, 16 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Максима Горького, 36 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Максима Горького, 36, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Учебная, 32 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Карла Маркса, 25 Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска», 1975 год

Сегодня это Карла Маркса, 27/1, апрель 2020 года Фото: Елена Фаткулина

Подводя итог, можно сказать, что в целом ситуация ещё не смертельная для культурно-исторического наследия Томска. Но, при этом тревожная. Нельзя выпускать из внимания ни официальные, накрашенные памятники, потому, как крашенный фасад не гарантирует ничего. Ни, тем более, те здания и целые районы, которые требуют уже незамедлительных мер по их сохранению. И хочется, чтобы в следующий Международный день памятников и исторических мест у нас был бы повод для оптимистичного материала!

Текст: Сергей Мальцев

Фото: альбом «Деревянная архитектура Томска», Елена Фаткулина, Лев Мучник, 1604.ru

Совместный проект Клуба активных горожан к Международному дню памятников и исторических мест.

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