Экспорт продукции ЛПК Томской области с начала 2025 года упал вдвое из-за введения ФГИС «Лесной комплекс»

25 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томские предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) в январе–феврале 2025 года снизили экспорт продукции переработки древесины вдвое, такая ситуация сложилась из-за введения с 1 января ФГИС «Лесной комплекс» (ФГИС ЛК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сенатора от Томской области Виктора Кресса.

«Сегодня в Томской области сложилась критическая ситуация. (...) Экспортные поставки продукции переработки древесины из региона в январе–феврале 2025 года снизились вдвое, с 137 тыс. куб. метров до 69 тыс. Дело в том, что ранее экспортные перевозки автомобильным транспортом в страны ближнего зарубежья осуществлялись попутным методом: к нам везли продукты, другие товары, от нас — лесопродукцию. Сейчас фуры уходят обратно без груза — установить оборудование АСН ГЛОНАСС на иностранные машины проблематично, это требует открытия представительств на территории РФ и других мероприятий», — написал Кресс.

По его словам, с начала года экспортеры переключились на отправку лесопродукции железнодорожным транспортом. Это, в свою очередь, привело к перегрузке пограничных переходов.

Также Кресс отметил, что производители продукции ЛПК жалуются на постоянные сбои в работе ФГИС ЛК.

Кроме того, по словам сенатора, из-за введения ФГИС ЛК возникла проблема обеспечения населения дровами из-за того, что автомобильная транспортировка дров, отходов от лесопереработки для нужд населения стала невозможна, так как сформировать электронный сопроводительный документ (ЭСД) в этих случаях нельзя.

Кресс подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Томской области, собрав обращения от лесопроизводителей региона, сформулировала предложения, которые сенатор планирует передать в федеральные ведомства.

Так, ТПП предлагает ввести переходный период до 1 июля 2025 года для устранения в тестовом режиме существующих проблем в работе ФГИС ЛК, исключить пиломатериалы и продукцию переработки древесины, реализуемую физическим лицам для собственных нужд, из списка продукции, на которую распространяются требования по перевозке транспортными средствами, оборудованными АСН ГЛОНАСС.

Кроме того, правительству предлагается доработать сортиментные различия дров, а также посодействовать в ускорении реализации мер по увеличению количества и перерабатывающей способности железнодорожных пропускных пунктов на границе с Казахстаном.

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