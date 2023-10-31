Попасть в нейросети: Как в ТГУ создают комплексный инструмент для цифрового земледелия

31 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Что такое система «умного» земледелия? Как она устроена, зачем нужна и что в ней делает нейросеть?

В проекте «Попасть в нейросети» разбираемся совместно с экспертами из Томского государственного университета, как устроена нейросеть, обученная анализировать плодородность полей и состояние посевов по космоснимкам. В конечном виде разрабатываемая в ТГУ система будет включать в себя несколько модулей — от нейросети до беспилотников и системы датчиков, подсказывающих, когда пора начинать посевную.

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