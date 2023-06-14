«На всю катушку»: в Томске подвели итоги второго сезона проекта для швейного бизнеса

14 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершился второй сезон профориентационного проекта «На всю катушку». В течение года его участницы посещали швейные предприятия, мастер-классы от томских брендов одежды и в итоге сшили собственные изделия.

О том, как прошло мероприятие — рассказываем в нашем материале.

Катушка всё больше

На мастер-классе в DAISYKNIT Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Прошедшее мероприятие стало финалом сезона, который стартовал в сентябре 2022-го вместе с учебным годом. За это время 140 учениц 8-9 классов из 16 школ Томска и Томского района посетили порядка 25 экскурсий на томские швейные предприятия. Школьникам рассказывали о том, какие профессии существуют в области легкой промышленности: дизайнеры, конструкторы, стилисты, швеи, технологи, маркетологи, аналитики и многие другие. Также участники проекта узнали, какие навыки необходимы для того, чтобы попасть в индустрию.

— Задача проекта — показать, что швейные машинки, как рабочий инструмент, сегодня не потеряли актуальности. Наоборот, это хороший вариант для профессиональной самореализации: можно уйти работать в легкую промышленность или создать свой бренд, — поясняет заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

Сегодня работодатели неохотно включаются в профориентационные проекты со школьниками — многим кажется, что это долго, дорого и неочевидно с точки зрения эффективности.



— Так сложилось, что, несмотря на колоссальную нехватку кадров во всех отраслях, очень мало работодателей сегодня обращают внимание на такие проекты с отложенным эффектом, когда нужно работать со школьниками, показывать им, что в Томске есть сфера развития, рабочие места, конкурентные зарплаты, работодатели, которые готовы ждать вас, когда вы получите образование, — рассказывает Анна Гомозова.

Но Департаменту удается развивать уже второй успешный профориентационный проект. Первый, «IT-Старт», работает несколько лет, а теперь его методика хорошо показывает себя и в новом «На всю катушку». Направление для развития выбрали исходя из жесточайшего дефицита кадров на швейном рынке в Томске.

На экскурсиях и мастер-классах «Катушки» Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Подводя итоги сезона, Анна Гомозова поблагодарила включившихся в проект для легкой промышленности работодателей. В этом году в нем приняли участие семь томских швейных предприятий: фабрика «ДиВА-М»/ DEN.VER Дениса Алфимова, индивидуальный предприниматель Денис Золотарев, ООО «Швейная фабрика Тайга», компании Милослава, Daisyknit, Masterskaya и T.Don. Они рассказали детям об истории своих брендов и познакомили с производственным циклом, показали рабочие места, познакомили с корпоративной культурой и уточнили, сколько сегодня получают мастера.

Кроме того, детей ждали мастер-классы, которые вылились в создание первого изделия — худи по собственному дизайну. В последней, самой практикоориентированной части проекта приняли участие 23 школьницы. Предварительно технолог швейной фабрики «ДиВА-М» обучил школьных преподавателей, а другие компании-участники поделились со школами необходимыми для пошива изделий материалами.

Худи, сшитые в рамках проекта Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

— В прошлом году, когда мы начали проект, откликнулись порядка 40 участников. Ребята ходили на экскурсии, во втором этапе шили худи и шоперы. Детям понравилось и в этом году у нас захотели принять участие 140 учащихся, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Мы провели анкетирование и поняли, что есть две группы участников: те, кто готов ходить на экскурсии и мастер-классы и те, кто захотел получить уже конкретный практический навык. Со второй группой после нового года у нас стартовала углубленная часть.

Ее запуск не случился бы без заинтересованности школ.

— У нас не было ни одной швейной машинки. Поэтому учитель физкультуры, закрепленная за участницами проекта из нашей школы, отремонтировала три стареньких. Потом купила машинку и оверлок. Теперь мы заказали 9 швейных машинок, оверлок и вышивальную машинку. С 1 сентября мы будем целенаправленно этим проектом заниматься, — рассказала директор Чернореченской СОШ Светлана Андрухив, поблагодарив организаторов «На всю катушку».

Финальный показ

Дефиле на финальном мероприятии проекта «На всю катушку» Фото: Серафима Кузина

Для завершающего события сезона проекта «На всю катушку» школьницы, их учителя и представители томских брендов одежды собрались в лаборатории моды и стиля Сибирского центра дизайна Fashion Lab. Здесь девушек ждало приветственное слово организаторов проекта и лекция стилиста бренда Masterskaya о трендах в 2023 году. А еще участницы самой практической части проекта могли поучаствовать себя моделями и продемонстрировать собравшимся те самые худи, которые у них получились.

Работы школьниц оценили собравшиеся на финальном мероприятии проекта представители томских брендов.

Представители работодателей: Диана Рябыкина (Daisyknit), Татьяна Дон (T.Don), Вера Алфимова (DEN.VER) Фото: Серафима Кузина

— Я, как обычно, вдохновилась вашими изделиями, вашим рвением. И когда вы приходили на фабрику — столько вопросов, во все дырочки залезут, все тряпочки потрогают. Очень хотелось поделиться всем, что мы знаем. Мы вас ждем, если что, всегда открыты к диалогу. Классно же, когда получается. Я желаю, чтобы у вас все всегда получалось. Если ошибаетесь — не бойтесь, делайте выводы и идите дальше, — обратилась к участницам проекта основатель бренда DEN.VER Вера Алфимова.

В свою очередь основательница бренда T.Don Татьяна Дон пожелала участницам проекта не игнорировать прикладные профессии.

— Сейчас молодежь хочет стать блогерами и тиктокерами, а престиж рабочих профессий нивелируется. Но я вам скажу как работодатель — зарабатывать сегодня в швейной сфере 70-80 тыс. рублей в месяц — это вполне реально. Можно и больше. В швейной сфере множество профессий. Можно сделать карьеру, можно создать свой бренд, причем абсолютно без денег, с господдержкой. Швейное производство сейчас как никогда испытывает потребность в кадрах. Поэтому там можно развиваться, зарабатывать, расти и учиться, — уверена Татьяна Дон.

Участница проекта Елизавета Ларионова Фото: Серафима Кузина

— Проект очень интересный. Мы ходили по разным заводом, я была на двух. Еще у нас была консультация в «Работе России». Было очень интересно посмотреть, как там все устроено, как люди работают, как готовятся изделия. Я пока думаю, в какую сторону развиваться: мне интересно и швейное дело, и архитектура, — поделилась впечатлениями одна из участниц проекта — ученица 8 класса томской школы № 56 Елизавета Ларионова. Она также добавила, что с радостью вновь поучаствовала бы в новом сезоне «На всю катушку».

Участницы проекта из Чернореченской школы Фото: Серафима Кузина

— Мы прогнозируем рост интереса к нашему профориентационному проекту. Тем более сегодня со стороны государства пристальное внимание оказывается системе профориентации, — подчеркнула Анна Гомозова.

На дефиле Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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