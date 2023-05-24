«Кино — это всегда авантюра»: Как в Томске снимали свой ответ «Черному зеркалу»

24 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Premier, CAST prod.

Фура с оборудованием, звездные актеры и немного удачи, или как снять сериал-антиутопию в Томске и выйти на миллионную аудиторию.

В январе 2023 года на стриминговой платформе Premier состоялась премьера сериала о человеке и технологиях «Соцсети». Это первый многосерийный проект, снятый полностью в Сибири. Производством занималась томская студия Cast Prod., специализирующаяся на социальных и рекламных роликах. По стечению обстоятельств уже на этапе съемок команда познакомилась с представителями Premier, которые предложили профинансировать часть серий и предоставить платформу для релиза сериала.

Главные роли в сериале исполнили приглашенные известные актеры Любовь Аксенова и Кирилл Кяро, но само производство удалось организовать локально. Часть смелых задумок оказалась отфильтрована сибирской реальностью, но, несмотря на сложности, Cast не просто довели идею до конца, но и вышли на широкую аудиторию. Мария Бородачева поговорила с командой, чтобы узнать о съемочном процессе в деталях.

Тут важнее не талант, а упорство

Фотографии со съемок сериала «Соцсети» Фото: Premier, CAST prod.

В какой момент вы поняли, что готовы взяться за съемки сериала в Томске?

Евгений Жуков: Когда первые пробы и ошибки были уже сделаны. Мы люди без профессионального кинообразования, самоучки. Для того, чтобы взять планку в целый сериал, еще и в регионе, где никогда исторически не было киноиндустрии, надо было набить шишки на других проектах. Как только накопился базовый опыт, мы приняли решение взять на себя такую ответственность. Можно сказать, к проекту такого уровня мы готовились около 10 лет.

Артем Сагеев: Желание было давно, но желание это одно, а понимать свои реальные возможности — совсем другое. Люди, которыми движет одно только желание, могут терпеть поражение и думать, что проблема в отсутствии таланта, отказываться анализировать свои сильные и слабые стороны. А ведь тут важнее не талант, а упорство, долгая работа над собой. Когда мы поняли, что готовы, в первую очередь морально и психологически, к такому марафонскому забегу на несколько лет, только тогда мы решили делать этот сериал.

Расскажите, пожалуйста, про команду. Как нашли друг друга, кто составляет костяк продакшна, кого берете на аутсорс, какими проектами занимались до сериала?

Евгений: С Артемом знаем друг друга с детства, ходили в один театральный кружок. С Димой мы познакомились в Томском политехе, сразу сошлись на похожих ценностях и видении будущего. В 2012 году, будучи еще студентами, мы решили принять участие в одном британском конкурсе короткометражного кино. Этот конкурс нас троих и объединил — я познакомил Диму с Артемом, и пошло-поехало. Выиграли национальный отбор и поехали представлять Россию на международный финал в Лондон. Конкурс дал очень серьезный заряд. В жюри были известные артисты, мы оказались на расстоянии вытянутой руки от всемирно известных кинозвезд — там были Том Хиддлстон (Локи из «Мстителей»), Джоан Фроггатт из «Аббатства Даунтон», Мартин Фримен, Дэниел Рэдклифф. Это был уникальный опыт для ноунеймов из Сибири. Когда мы проанализировали пережитое, у нас появилось желание создать команду и стратегически двигаться в направлении к большому кино. Так мы основали компанию по производству видео, которая с выхода сериала «Соцсети» начинает разворачиваться в сторону кино, о чем мы мечтали долгие годы.

Продюсеры проекта Дмитрий Моторин и Евгений Жуков, актриса Любовь Аксенова, продюсер Артем Сагеев Фото: Premier, CAST prod.

Артем: Команда постоянно меняется — мы привлекаем разных людей, некоторые приходят сами. Основной костяк — это мы трое, но в нее также входят режиссеры, которых мы отобрали во время конкурсов, актеры с кастингов и так далее. Мы мыслим проектами, каждый из нас самодостаточный организатор и одновременно творческая единица. Сейчас движемся в сторону того, чтобы каждый вел по проекту или привлекал новые проекты, а дальше уже распределяем обязанности, набираем команду под задачи. Некоторые уезжают за большой мечтой в крупные города, но мы для себя решили, что хотим развивать кино в Томске и Сибири. До «Соцсетей» мы делали социальные проекты по развитию сферы кино в нашем регионе, документальные фильмы на общественно-значимые темы, форумы и кинофестивали, образовательные курсы и прочее.

Евгений: Основной проект, над которым мы работаем до сих пор — это CAST, социально-просветительский проект для молодых авторов из регионов, которым мы даем шанс проявить себя в кино с участием популярных актеров в главных ролях, это основная фишка проекта. Кроме того, в проекте много экспертов из российской киноиндустрии. Проект развивается с 2015 года и с тех пор расширился идеологически и географически. По механике устройства это серия онлайн-конкурсов для талантливых ребят из регионов. Самые яркие участники вовлекаются в съемки коротких метров с участием известного актёрского состава в главной роли. В 2022 году проект попал в топ 100 лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий по версии «Роскультцентра». Сериал «Соцсети» стал завершающим этапом одного из сезонов. Благодаря ему мы познакомились со многими представителями российской индустрии. Надеемся, что круг знакомств будет расширяться.

Дмитрий Моторин: Мы сейчас, кажется, находимся на новом рубеже, когда у нас укомплектовалось профессиональное портфолио, сформировалась фильмография нового качественного уровня. Сейчас вышли «Соцсети», скоро выйдет еще один полнометражной документальный фильм «Сделаны в Сибири», и это еще не все.

Приходилось исходить из возможностей

Фотографии со съемок сериала «Соцсети» Фото: Premier, CAST prod.

Как обстоят дела с арендой техники в Томске? Какие технические сложности возникали во время съемок?

Дмитрий: Когда мы готовились к съемкам, была задача проанализировать наличие необходимого оборудования, которое есть в Томске. Оказалось, что его недостаточно. Приходилось смотреть, что есть в других городах, искать партнеров. В «Соцсетях» и «Сделаны в Сибири» сложилось партнерство с компанией Canon, их представитель Евгений Субочев в конечном итоге влился в эти проекты в качестве сопродюсера. Нам предоставили камеру и оптику, закрыли эту задачу. Все последующее, что приходилось искать, доставлялось из Новосибирска. Большой автобус перед каждой серией возил оборудование. Но тратить деньги на оборудование из другого города — это проблема. Приходилось постоянно решать логистический ребус — как все везти, как сэкономить. Это была главная головная боль.

Бывало недопонимание желаний и возможностей — моменты, когда режиссер и оператор хотели снять, как в Москве, но сталкивались с ограничениями регионального кино, споры, на какую технику снимать. Кто-то мог прислушаться к нам, с кем-то приходилось спорить, но снимали мы на технику партнеров. Приходилось исходить из возможностей.

Как проходила работа с Premier?

Артем: Онлайн-кинотеатр Premier к нам присоединился на этапе постпродакшена первых трех серий. Алексей Сашин из Premier наткнулся на наш краудфандинг на просторах интернета, связался с нами и предложил снять еще три серии при их поддержке. Затем они с Марией Дубовой, еще одним креативным продюсером из Premier, взялись за наш проект — помогали с написанием сценария, подбором актеров. На этапе постпродакшена отснятого материала у нас была творческая свобода, за что им отдельное спасибо. Очень круто, что начинающим командам, которые занимаются развитием регионального производства, было уделено внимание и поддержка.

Кто занимался кастингом? Важна ли была «узнаваемость» актеров? Есть ли в кадре томские актеры?

Артем: Кастинги мы проводили совместно, но мы находимся в таких обстоятельствах, когда приходится быть универсальными и уметь закрывать сразу несколько разных задач. Плоды такой работы — кредит доверия от людей, с которыми мы работаем. Безусловно, «узнаваемость» актеров очень важна; думаю, без них было бы сложнее обратить внимание крупных дистрибьюторов на сериал.

Евгений: Самих звезд мы привлекли благодаря нашим социальным проектам по развитию регионального кинематографа. Наверное, где-то 30% актеров, вовлеченных в съемки — томские. В основном это эпизодические роли или роли второго плана. Мы делали кастинги или привлекали точечно из непрофессионалов. Старались приглашать людей из театров.

Кадр из сериала «Соцсети» Фото: Premier, CAST prod.

Тематику сериала выбирал Premier или это была ваша задумка изначально?

Евгений: Задумка была наша, она родилась в 2020 году. Социальные сети уже давно прочно вошли в жизнь каждого человека. В один момент вышел сериал «Черное зеркало», он невероятно попал в молодежь. Потом был классный документальный фильм «Социальная дилемма» про обратную сторону технологий. Сами создатели мировых мессенджеров и социальных сетей говорили, что у этих технологий есть негативная сторона. Это огромный ящик Пандоры и непаханое поле для исследований. Тема обширна, но в России мало кто ее реализовывал. И вот родилась такая идея: почему бы не попробовать в условиях региона сделать такую историю про нас, жителей городов, которые стали заложниками цифрового мира, про то, как эти технологии влияют на отношения между людьми? Важно было склеить российскую аутентичность с этой футуристической тематикой.

Артем: Мы как-то до запуска проекта совершили авантюрный трип — поехали в Москву к разным знаменитым сценаристам, режиссерам и актерам. Встречались, рассказывали об идее и получали обратную связь. Хорошую, отрезвляющую обратную связь. В следующем году мы поменяли проект с учетом предложенных вариантов, и в таком доработанном виде он стал реализовываться.

Расскажите о работе над сценарием, идеях, от которых пришлось отказаться, и почему?

Артем: Первые три серии прислали как конкурсные работы. Кирилл Кяро, Любовь Аксенова и Сергей Походаев сами выбирали историю. Правки по этим сценариям были чисто косметические. Следующие три серии были созданы уже в совместной работе с Premier. Два сценария прислали они, а к шестой, финальной серии сценарий писал я с целью закольцевать концепцию сериала. Было желание, чтобы все эти истории так или иначе соприкасались. В итоге они обозначены, как одна вселенная.

На этапе написания сценария финального эпизода была длительная работа с Алексеем Сашиным, он подал много интересных идей. Что касается сценариев для остальных серий, там приходилось менять что-то на постпродакшене, потому что какие-то сцены не успевали отснять, что-то не удалось реализовать. Вместе с продюсерами и режиссерами находили решения, чтобы эти вещи не влияли на сценарий и на саму суть истории, при этом стараясь сделать так, чтобы все изменения были органичы.

Насколько итоговый результат отличается от задуманного?

Дмитрий: Результат всегда отличается от задуманного, это неизбежно. Как минимум, перемены происходили на съемочной площадке. Мы исходили из возможностей, которые у нас были: какие есть локации, инфраструктура, партнеры, оборудование. В одних ситуациях включали реализм, в других рисковали. Очень много томичей нам всячески помогало в съемках, огромная благодарность от нашей команды каждому причастному человеку.

Артем: Региональные актеры справились со своей задачей очень достойно. Когда мы проводили первый кастинг, мы понимали, что это будет выглядеть местечково. Мы представляли разных московских актеров, которых мы видели в других проектах, но мы не знали, лягут или не лягут они в канву этого сериала. В результате все достойно себя показали, все на своих местах.

До идеала еще далеко, но механизм работает

Кадр из сериала «Соцсети» Фото: Premier, CAST prod.

Какие моменты сериала вы бы выделили и почему?

Артем: Я бы выделил то, как четко оформилась концепция одиночества человека в эпоху социальных сетей. Так как хронология идет нелинейно, этот паззл приходится складывать у себя в голове. Так или иначе, в ранних сериях чаще происходит хэппи-энд, а в сериях про будущее — уже реже. Личность человека формируется обществом и его критикой, общество в будущем, как в Древнем Риме, решает, стоит ли давать шанс герою или не стоит — такая задумка была в последней серии. Это полностью ложится в концепцию, что люди объединены в сеть, что мир все больше превращается в однообразное шоу про хлеб и зрелища, где человек в погоне за банальными эмоциями все равно оказывается во власти общественного мнения, алгоритмов соцсетей и так далее

Евгений: Если говорить о самих съемках, они проходили в два приема. Производство длилась около года. Местная молодая съемочная команда училась на практике. К концу производства ощущение было такое — до идеала еще далеко, но механизм уже работает, люди понимают, что от них требуется.

Дмитрий: Я бы отметил, как актеры работали на площадке. Не было никакого эгоцентризма, короны и так далее. Это простые, живые люди, которые смотрели на творившееся на площадке, но относились к этому с пониманием. Не было скандалов, конфликтов, споров, когда мы затягивали смены, к примеру.

Что было самым сложным в процессе работы?

Евгений: Для меня самым сложным было выработать привычку спокойно относиться к проблемам и форс-мажорам на съемочной площадке и решать их. Мы работали в жестких условиях, местами, я бы сказал, проходили по лезвию ножа. В процессе мы выработали практичный навык: смотреть на проблему и сразу решать ее без эмоций и конфликтов. Думаю, будь мы менее опытными, мы бы друг друга поубивали из-за такого сильного напряжения (смеется). Но, как говорится, все происходит в жизни своевременно. И к этому вызову мы пришли подготовленными.

Артем: Сложно было сохранять внутренний баланс в постоянном переключении между задачами. Наверное, в такие моменты у людей появляются различные вредные зависимости. Очень важно сохранять внутренний баланс и отдавать себе отчет в том, что ты не должен сгореть на работе.

Дмитрий: С другой стороны, не так ли происходит становление кинематографистов? Кино — это всегда авантюра. Что-то новое появляется только через большое усилие. Мировая история кино держится на этом, мы не исключение.

Фотографии с официальной премьеры сериала «Соцсети» Фото: Premier, Дом.ру

Как изменилась ваша карьера после выхода сериала в онлайн-кинотеатре Premier?

Артем: Мы сейчас встали на самую первую ступень, где мы, условно говоря, легитимизовали свое положение. Мы теперь продюсеры сериала с известными актерами, который вышел на платформе Premiere. Каждый раз, когда у нас появляется проект, мы можем прийти к партнерам и показать, что мы это сделали. До выхода самого сериала никто не воспринимал бы это всерьез. Сначала нужно что-то сделать, довести до результата, а потом перед тобой открываются двери.

Дмитрий: Нет такого, что у нас поменялась карьера, или нас завалили предложениями. Мы все-таки продюсеры, а продюсеры сами ищут для себя возможности.

Над какими проектами работаете сейчас?

Артем: Сейчас мы сосредоточились на социальных проектах. Например, разрабатываем документальный веб-сериал «По доброй воле», о волонтерах, помощи бездомным животным, экологии. Заканчиваем работу над документальном фильмом о создании сериала «Соцсети». Запускаем несколько образовательных проектов на платформе вузов Томска, проводим мастер-классы для сельской молодежи.

Евгений: Еще в этом году выйдет полнометражный фильм об известных томичах «Сделаны в Сибири». Совсем скоро стартует новый сезон конкурса «CAST», который мы хотим представить в новом формате. Для запуска проектов пишем гранты, представляем проект перед инвесторами. В общем, используем все имеющееся возможности — чтобы в Сибири появилось свое кино, поле еще не пахано.

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