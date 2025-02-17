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У Томского областного института повышения квалификации работников образования новый ректор

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Сегодня, 17 февраля, Томский областной институт повышения квалификации работников образования возглавила Ольга Нерадовская.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, новый ректор работает в сфере образования более 17 лет. За это время она была начальником учебного отдела ресурсного центра образования в Северске, заместителем директора по учебно-методической работе в северской школе № 78, а также в Томском государственном педагогическом университете.

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