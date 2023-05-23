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Интеллектуальный финал. В Томске завершился очередной сезон проекта «IT-Старт»

В понедельник, 22 мая, в Томске состоялось заключительное мероприятие четвертого сезона профориентационного проекта «IT-Старт». Школьников и представителей томских ИТ-компаний ждал квиз, а также раздача призов.

Как завершился очередной сезон «IT-Старта» рассказываем в нашем материале.

Большой финал

Фото: Серафима Кузина

В этом году в проекте приняли участие тринадцать ИТ-компаний и около 450 школьников из Томска и Томского района, детского технопарка «Кванториум». Всего ребята посетили более 60 различных событий — от лекций и мастер-классов до бизнес-завтраков с ведущими руководителями крупнейших и самых успешных профильных предприятий города.

Школьникам рассказали, какие профессии актуальны в томских ИТ-компаниях, чем в них можно заниматься, помимо непосредственного написания кода. А еще, ребятам объяснили, как и чему учиться, чтобы через несколько лет стать успешными в мире информационных технологий.

Участники квиза дали правильный ответ на каверзный вопрос
Фото: Серафима Кузина

На заключительном мероприятии проекта собрались самые активные его участники. Они разбились на несколько команд для участия в традиционном квизе, содержащем вопросы по теме информационных технологий, работы томских айтишников и специфических особенностях профессий, связанных с этой сферой. При этом школьникам предстояло соревноваться с представителями компаний-участников «IT-Старта»: Syncretis, МТС и red_mad_robot.

На протяжении всего квиза команды показывали неплохие знания и шли очень плотно друг к другу. В итоге победителя от их ближайшего преследователя отделял всего один балл: лучшими в квизе стала команда гимназии №55. Они и получили заслуженный ценный приз.

Умные и активные

Название фото
Фото: Серафима Кузина

Но квиз стал не единственной частью финального мероприятия проекта «IT-Старт». Организаторы наградили представителей трех школ, которые показали самую высокую активность. Эти ребята чаще всего ходили на мероприятия, проходившие в рамках проекта, а также максимально включались в работу.

— В финал попали самые сильные и активные. Вы не свернули со своего пути, посетили кучу мероприятий. Теперь вы о компаниях Томска знаете больше чем мы, родители, учителя, — обратилась к собравшимся заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Отдельно хочется сказать спасибо кураторам, потому что они несут такую миссию — довести вас до определенного мероприятия в этом большом карьерном проекте.

Победители и призеры четвертого сезона проекта «IT-Старт»
Фото: Серафима Кузина

По итогам четвертого сезона проекта «IT-Старт» третье место за активность досталось лицею №7. Вторым стал лицей им. И. В. Авдзейко. С большим отрывом победили ученики гимназии №55.

Ольга Любимова обращается к финалистам «IT-Старта»
Фото: Серафима Кузина

— Мы были приятно удивлены, что вы не зря ходили на экскурсии, не зря посещали лекции и другие мероприятия. Было видно активное ваше участие. Многие вопросы были довольно сложными, но вы хорошо справились, — обратилась к ребятам менеджер по персоналу томского филиала компании МТС Ольга Любимова.

Анастасия Саломатина поздравляет победителей
Фото: Серафима Кузина

— Мы благодарим вас за участие. Оставайтесь такими же активными, задавайте вопросы, развивайтесь и никогда не переставайте учиться, — в свою очередь отметила офис-менеджер Syncretis Анастасия Саломатина.

Лучшие работодатели

Представители работодателей слева направо: Ольга Любимова (МТС), Анастасия Саломатина (Syncretis), Ольга Крыжановская (red_mad_robot)
Фото: Серафима Кузина

Не только школьники получили заслуженные награды на закрытии сезона «IT-Старта». Специальные дипломы достались и представителям компаний-работодателей, которые активно принимали участие в мероприятиях проекта.

— Особые слова благодарности нашим работодателям, которые открывали двери перед вами, показывали возможности. Теперь вы знаете, куда можете прийти после того, как получите диплом, а может быть, постучитесь в эти двери, пока будете студентами, вам откроют и вы всегда сможете стажироваться, практиковаться, — отметила Анна Гомозова. — Очень надеемся увидеть вас на других мероприятиях, связанных со сферой информационных технологий.

Компания Syncretis получила диплом за «Активность в рамках реализации профориентационного проекта IT-Старт», представителям МТС досталась награда в номинации номинации «Открытие», а red_mad_robot унесли с собой диплом в номинации «Прорыв».

Людмила Дмитриева вручает диплом Ольге Любимовой
Фото: Серафима Кузина

Заслуженные награды представителям томских компаний вручила заместитель директора кадрового центра Людмила Дмитриева.

— Очень жаль, что не все смогли сегодня присутствовать, но уже то, что компании участвовали, принимали школьников, отвечали на их вопросы, это уже отлично, поэтому вам большое спасибо, — обратилась к томским айтишникам Людмила Дмитриева.

Всего в четвертом сезона проекта «IT-Старт» приняли участие 13 компаний:

На этом четвертый сезон профориентационного проекта «IT-Старт» завершился. В следующий раз офисы томских ИТ-компаний откроют двери для томских школьников осенью.

Фото: Серафима Кузина

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