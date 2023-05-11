Фиджитал-день. Как Политех готовит одно из главных городских событий года

В субботу, 13 мая, на главной площади Томска стартует семейный фестиваль «Фиджитал-день» — большой городской праздник, приуроченный к 127-летию Томского политеха, старейшего инженерного вуза за Уралом.

Его гостей ждет множество событий — от научно-популярных лекций и мастер-классов для школьников до выступления популяризаторов науки и известных по всей Сибири музыкальных коллективов.

Как готовится одно из самых больших и интересных городских мероприятий, зачем оно было организовано и что даст томичам и гостям города — рассказываем в нашем материале.

Новая фестивальная традиция

Город «глазами» нейросети Фото: пресс-служба ТПУ

Фестиваль стартует в субботний день в 12.00 на площади Ново-Соборной. Здесь развернутся более десятка тематических шатров-павильонов, где школьники, будущие абитуриенты и их родители, и конечно, студенты со всего города смогут найти для себя что-то интересное.

«Томск — это форпост самого лучшего образования. Сюда едут люди со всей страны, чтобы провести свою единственную, неповторимую студенческую жизнь. Здесь должно состояться что-то большое, концептуальное, ежегодное и традиционное, то, что станет неотъемлемой чертой Томска и Томского политеха. Поэтому мы и решили организовать такой фестиваль», — объясняет руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ Мария Моисеенко.

Подготовка к фестивалю стартовала всего два месяца назад. За это время политехники вместе с партнерами провели титаническую работу и разработали очень насыщенную программу будущего мероприятия.

«Мы ориентировались на наши возможности, финансовые и временные. Концептуально рассматривали крупнейшие российские фестивали — петербургские, тульские — анализировали, что мы можем себе позволить и что реально будет интересно нашей целевой аудитории, — рассказывает Моисеенко. — Мы хотели сделать семейное мероприятие, и в то же время, показать нашим студентам, которые все время онлайн, что вуз понимает, чем они живут, и что в офлайне тоже может быть хорошо и интересно».

В организации фестиваля участвуют почти 100 человек. Однако помощь в подготовке оказывают и научные достижения: так, фирменный стиль будущего мероприятия разработала нейросеть.

Так нейросеть «видит» площадь Ново-Соборную Фото: пресс-служба ТПУ

Он вдохновлен тем, как ИИ видит кампус Томского политеха, его лаборатории и площадь Ново-Соборную.

Фиджитал-день

Фестиваль пройдет в фиджитал-формате, то есть том, который объединит физические и цифровые события. Так, гости праздника смогут поучаствовать в гибридной игре «Миссия: инженер», где будут выполнять задания, связанные с технологиями, перемещаясь по площадке, на специальных станциях. К игре можно будет подключиться в любой момент и побороться за ценный приз.

В образовательном павильоне посетителей будут ждать тренинги по подготовке к ЕГЭ и профориентационное тестирование.

Фото: пресс-служба ТПУ

«На фестивале будет работать шатер „Учись“, в котором ребята смогут не только прокачать свои навыки, но и понять, к чему больше лежит душа и способности. Можно будет пройти тренинги по тайм-менеджменту, посмотреть свою эффективность, узнать, как перестроить график на том или ином этапе своей жизни, — рассказывает ведущий эксперт отдела организации набора Томского политеха Екатерина Олесова. — Мы проведем тренинг по тактике подготовки к ЕГЭ — помимо того, что у нас будут работать точки с нашими репетиторами, где за 40-минутный интенсив все желающие смогут порешать задачи по физике, математике и информатике, дополнительно проверить себя. А еще мы поможем понять, что такое ЕГЭ, как устроено поступление — обо всём этом расскажут наши спикеры».

В павильоне популяризации науки будут выступать участники движения Science Slam, научпоп-спикеры и молодые томские ученые. На выставке инженерных разработок школьники продемонстрируют проекты в области ИТ, виртуальной и дополненной реальности, транспортных и космических, систем, биотехнологий, промышленного дизайна.

Манипулятор KUKA в одной из лабораторий ТПУ Фото: Серафима Кузина

Кроме того, мероприятия фестиваля не ограничатся только Ново-Соборной. В течение всей субботы от главной площадки фиджитал-дня будут ходить автобусы до лабораторий Томского политеха, где для всех желающих будут организованы экскурсии.

Их участники увидят лабораторию промышленной робототехники, где они смогут «пообщаться» с действующим роботом. Также у участников экскурсий будет возможность «прогуляться» по виртуальному нефтяному парку, запрограммировать реальную мобильную платформу с манипулятором, попробовать себя в роли виртуального сварщика и узнать, как оценивать качество питьевой воды. В высоковольтном зале гостям покажут эксперименты с молниями, а в Студенческом центре управлениям полетами предложат принять сигнал спутников с орбиты Земли.

Студенческий Центр управления полетами ТПУ Фото: Серафима Кузина

«Гости фестиваля смогут зайти в различные шатры исследовательских школ и не просто на словах услышать, какие направления реализует ТПУ, а прикоснуться ко всему самому, — отметила Екатерина Олесова. — Мы дадим возможность почувствовать себя инженером-практиком, человеком, которые рано или поздно окажется в лабораториях, где можно проводить опыты и создавать очень важные вещи, которые могут оказаться чем-то новым для человечества».

В шатре «Лекторий» посетителей фестиваля ждут лекции об изменении мира, музыкальной инженерии и стартапах, секретах успешного резюме и даже красоте цифрового общения. Среди спикеров — руководитель направления цифровых ассистентов VK Иван Терешков, руководитель event-направления «HeadHunter Сибирь» Елена Шилова, инженеры, ученые и стартаперы.

«Для нас это работа со школьниками и их семьями. Мы делаем так, чтобы они не боялись инженерных технических профессий или направлений. Это стартовая точка знакомства с университетом. Мы хотим, чтобы после этого ученики начинали свой путь в политехе с 7-9 классов и родители понимали, что сегодня он предлагает школьникам, — отметила Мария Моисеенко. — В городе, где шесть университетов, каждый томич должен знать про научные разработки. И хорошо, когда вуз открывается и показывает себя горожанину, даже если он формально не имеет отношения к этому университету».

Студенты у Томского политехнического университета Фото: Серафима Кузина

В фестивальном кинопавильоне покажут документальные фильмы о технологиях будущего и эпизоды томского сериала. Так, посетители увидят фильм «Игровая независимость», который посвящен индустрии видеоигр и созданию новой реальности. В ленте снялись авторы ролевого хита Atom RPG, адвенчур Selfloss и Torn Away (адвенчура — жанр компьютерных игр, в которых управляемый игроком персонаж действует посредством применения предметов, общения с другими персонажами и решения логических задач — прим. ред.), игровой журналист Александр Кузьменко и другие независимые разработчики. Также на кинопоказе будут представлены две новеллы томского сериала-альманаха «Соцсети» и документальный фильм «В поисках солнца», рассказывающий о томском театре живых кукол «2+Ку» выпускника Томского политеха Владимира Захарова.

Одним из гвоздей программы станет выступление известного популяризатора науки, научного журналиста, создателя портала Антропогенез.ру Александра Соколова. Он представит свою новую лекцию на тему «Лженаука вечна. Почему люди верят мракобесам?».

Не наукой единой

Главный корпус ТПУ Фото: пресс-служба ТПУ

Помимо научной составляющей, программа фиджитал-дня наполнена и культурными мероприятиями. Желающие узнать об истории Томского политеха смогут посетить тематические 45-минутные экскурсии по корпусам вуза. Добраться туда можно будет на университетских автобусах, которые стартуют с Ново-Соборной площади с 13.00 до 18.00.

Во время обзорной экскурсии по Главному корпусу ее участники узнают все об истории его строительства, первом названии и первых аудиториях, «деталях» и символах Томского политеха. Экскурсия по Горному корпусу посвящена знакомству с историей становления геологического образования и геологической науки в Сибири, а также ролью в этом становлении академика В.А. Обручева и его ученика М.А. Усова. Кроме того, участники фиджитал-дня смогут побывать в химическом и физическом корпусах вуза.

В кабинете В. Обручева Фото: Серафима Кузина

Предполагается и большая музыкальная программа:

«У нас выступят музыкальные группы ТПУ, а также выпускники вуза, которые продолжают творить, работая инженерами — группа Keyramika. Хедлайнерами программы станут резиденты кластера „Таврида-арт“, которые являются участниками телевизионных шоу и крупных федеральных фестивалей. Закроет день известная томская группа Rocking Radio и выступление дуэта диджея и барабанщика, которые организуют дискотеку для всех участников фестиваля», — рассказал директор Международного культурного центра Томского политеха Илья Валиулин.

Фото: пресс-служба ТПУ

Ну и конечно, в течение всего фиджитал-дня, с 12.00 до 23.00, на площади Ново-Соборной будут работать фотозоны и фудкорт. Посетителям фестиваля предложат сэндвичи, лимонады, пирожки и круассаны, эклеры, горячие чизстейки и бургеры, а также шаурму и разнообразные чаи и кофе от кофейни «Ёлка», кондитерской «Торта», фудтрака «Саша варит» и Sochno.

«Мы хотим, чтобы Томск был всероссийской столицей, тем самым городом университетов, куда хочется приехать, чтобы провести свои 5-7 лет жизни, познакомиться с людьми, с которыми ты дальше пойдешь. Может быть, среди них окажутся будущие министры, директора атомной станции, но ты всегда будешь помнить Томск и в широком смысле, окажешься выпускником Томской области», — отметила Мария Моисеенко.

Текст: Егор Хворенков

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