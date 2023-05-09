В Томске прошел парад Победы
Сегодня, 9 мая в Томске прошли традиционные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, празднование началось с возложения цветов к Вечному огню в Лагерном саду. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Томской области Владимир Мазур, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Они почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. После этого все поднялись к Вечному огню и возложили цветы.
Позже стартовал Парад Победы. По главному проспекту города проехали танки Т-34, САУ-100, «Катюша», автомобили ГАЗ-67 и ГАЗ-69.
За техникой промаршировали колонны воинских частей и учреждений Томского гарнизона, куда вошли сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, МЧС, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы и воспитанники Штаба Поста № 1.
После шествия техника разместилась на парковке в Лагерном саду, где гости праздника могут рассмотреть ее вблизи и сфотографироваться.
Фото: Серафима Кузина
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