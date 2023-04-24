Макропольза от микрозелени. Воспитанники детсада в Светлом вместе с родителями оценили дары гидропоники

24 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С марта по апрель детский сад №3 города Томска периодически превращается в кулинарную мастерскую. Здесь ребята вместе с родителями расширяют гастрономические горизонты, пробуя готовить блюда с микрозеленью.

Ее дети посадили и вырастили сами — под чутким руководством воспитателей и с подаренной СИБАГРО гидропонной системой. Именно благодаря ей мальчишки и девчонки могут круглый год наслаждаться вкусной, полезной и питательной зеленью, параллельно изучая стадии её роста и знакомясь с агротехнологическими и экологическими трендами.

Мастер-класс для детей и их родителей по приготовлению полезных блюд с добавлением микрозелени Фото: Серафима Кузина

В нашем репортаже рассказываем, как проходил мастер-класс у юных сити-фермеров и как детсадовцы знакомятся с процессом не только выращивания, но и приготовлением полезных продуктов.

Сити-ферма в детсаду

Установка для выращивания растений без использования грунта появилась в детском саду, благодаря проекту СИБАГРО «Переходим на зеленое», в прошлом году. В итоге юные сити-фермеры с удовольствием включились в процесс посадки большого ассортимента зелени подсолнечника, гороха, базилика, рукколы, кресс-салата, шпината. Ну и, естественно, еще интересней было пробовать то, что дети буквально вырастили своими руками.

Так выглядит микрозелень в детском саду Фото: Серафима Кузина

— Один из самых удачных проектов, реализованных у нас — это «Чудо гидропоника». Он позволяет нашим детям необычно и интересно проводить опыты, познавать окружающий мир, — рассказывает старший воспитатель детского сада №3 Томска Виктория Фолькова.

Охота на микрозелень удалась Фото: Серафима Кузина

Вместе с детьми в мастер-классе участвовали и их родители. Сити-ферма и результаты детского труда вызвали у них чуть ли не больший, чем у ребят, энтузиазм.

Вика Леоненко снимает пробу Фото: Серафима Кузина

— Ну, вы знаете зелень обычную? Вот это точно такая же зелень, только маленькая. Мы её выращивали. Для выращивания микрозелени и всяких других растений используется гидропоника. Берем лоточек, туда кладем специальный коврик, на который высыпаем семена и ставим в гидропонику. Она сама все поливает, специальный свет дает. Потом вот редис получается, — рассказала собравшимся о микрозелени 7-летняя Вика Леоненко.

Зеленая гастрономия

Повара готовы к работе Фото: Серафима Кузина

Всех собравшихся разделили на две группы. Одной предстояло приготовить бутерброды с сыром и молочными сосисками СИБАГРО, а затем хорошенько приправить их микрозеленью. Вторая группа готовила салат из помидоров и огурцов с добавлением выращенных на гидропонике ростков. В качестве десерта детей и их родителей ждал бананово-смородиновый смузи с добавляющей пользы и пикантности микрозеленью.

— Микрозелень сочная и имеет более насыщенный вкус, чем взрослые растения. Дети сами её сеяли, выращивали, наблюдали, сами готовят и поэтому с удовольствием её пробуют. Родители были удивлены тем, что ребятишки съедают то, что дома обычно их не заставишь съесть, — рассказывает заведующая детским садом № 3 города Томска Ольга Алексеева.

Многие дети не стали дожидаться готовности блюда и пробовали микрозелень прямо во время готовки.

На мастер-классах в саду не скучно ни детям, ни родителям Фото: Серафима Кузина

— Проект, безусловно, очень увлекательный, детям нравится. С малых лет приучать их тому, что продукты, выращенные своими руками, — это интересно и полезно. Посадили семечко, выросло растение — это вау, здорово, — отметила Людмила Ковган, мама 4-летней Арины. — Раз дочь это увлекло, можно попробовать выращивать микрозелень и дома.

Завтрак сити-фермера

Вкусные занятия Фото: Серафима Кузина

После шумного приготовления бутербродов и салата, блюда разложили по тарелочкам: наконец-то пришла долгожданная пора дегустации. Здесь вкусы публики разделились. Одни пробовали бутерброды с нежными сосисками и ярким пряным ароматом подсолнечника. Другие хрустели сочным салатом: он встретил чуть меньше ценителей среди детсадовцев, зато его с большим удовольствием дегустировали родители. Смузи с добавлением выращенной на гидропонике пряной мяты, приготовленный шеф-поваром, никого не оставил равнодушным.

— Раньше я не пробовала микрозелень, думала, она окажется чуть больше, — рассказывает мама еще одной воспитанницы детского сада Надежда Фран. — Подсолнечник дает яркий насыщенный вкус семечек. Руккола немного горьковатая, чем-то напоминает горчицу. А вот подсолнечник дети горстями готовы есть, потому что очень вкусно. Ребенок теперь рассказывает: «в одном росточке содержится много микроэлементов и витаминов!». И дома микрозелень мы с удовольствием теперь бы завели.

Когда вкусное еще и полезно Фото: Серафима Кузина

После дегустации гостям мастер-класса подарили познавательные книжки от СИБАГРО «Микрозелень круглый год», рассказывающие о пользе и возможностях применения молодых ростков.

Брошюры о микрозелени Фото: Серафима Кузина

Когда завтрак был завершен, ребята довольной колонной отправились в свою группу, делясь по дороге впечатлениями и замечаниями вроде: «Уфф, я объелся». А впереди у детсадовоской сити-фермы новые задачи: как настоящие садоводы ребята уже сейчас готовятся к огородному сезону. Вместе с воспитателями они выращивают рассаду — цветы, помидоры и перцы.

— СИБАГРО предоставили нам гидропонику для выращивания микрозелени зимой, и теплицу, куда мы высадим рассаду. Потом нас ждет пересадка и сбор урожая, который мы передадим пожилым людям нашего поселка, — отметила Ольга Алексеева.

Сити-ферма в детском саду Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

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