Работа всем. Почти 6 тыс. человек посетили всероссийскую ярмарку вакансий в Томске
Сегодня, 14 апреля, Томск присоединился к Всероссийской ярмарке вакансий. В течение нескольких часов на трех площадках проходили открытые собеседования с крупнейшими работодателями Томской области, проводились профориентационные мероприятия, в том числе карьерные консультации и тренинги-собеседования для студентов.
Подробнее о ярмарке, кто на нее пришел и что искал — рассказываем в нашем материале.
Главная площадка всероссийской ярмарки вакансий в Томске развернулась на территории Центра занятости населения Томска и Томского района. Здесь собрались представители 48 работодателей — по большей части из промышленных предприятий и ОПК: «Газпромтрансгаз», «Томскнефтехим», СХК, Томлесдрев и другие крупные компании.
Пришедшие на ярмарку томичи могли выбрать среди более 2,7 тыс. вакансий — как для низкоквалифицированных, так и высококвалифицированных специалистов.
— Я учусь на первом курсе ТГУ ИПМКН. Рад, что в современном мире у нас есть возможности прийти куда-то и для большинства довольно просто найти работу. Для меня здесь вакансий не особо много, но я думаю, что я для многих это хороший способ найти работу, — отметил Матвей Конторов.
Помимо общения непосредственно с представителями работодателей в рамках ярмарки томичи могли получить целый ряд дополнительных услуг.
— У нас организованы площадки по консультационной поддержке по самым разным вопросам. Есть площадка по построению карьерной траектории, составлению резюме. Также мы можем помочь ответить на вопросы профессионального самоопределения. У соискателей есть возможность пройти профдиагностическое тестирование на предмет определения сильных и слабых сторон, — уточнила Оксана Кравченко.
— Я хотела узнать по поводу обучения по программе мама в декрете, узнать про работу. Хотелось узнать, как все это (Центр занятости) работает, в будущем мне это пригодится. Мне рассказали, что когда декретный отпуск закончится, можно будет сюда прийти и со мной так же поработают. Я узнала о ярмарке на сайте «Работа России», когда искала программы по обучению. Нашла здесь вариант подработки в «Ростелекоме», узнала о возможностях по обучению. Изначально я пришла без резюме, здесь же заполнила анкету и уже с ней подходила к работодателям. Я думаю, подобные ярмарки очень необходимо. Очень много организаций, — отметила Екатерина.
Кроме того, в рамках ярмарки томичи могли получить необходимую информацию для открытия собственного дела или заключения социального контракта. На площадке работали специалисты, готовые ответить на юридические вопросы соискателей.
— Также очень востребована площадка по обучению для тех, кто хочет повысить свои компетенции. Мы консультируем их, как это можно сделать — как через наши региональные программы, так и через проект «Демография», — добавила Оксана Кравченко, отметив, что эти же услуги все желающие смогут получить в Центре занятости в любое время.
— Я ищу, куда трудоустроиться. Здесь есть интересные вакансии, но каждому человеку своё, каждый ищет на своём уровне. Все прекрасно организовано, спокойно, замечательно. Встретил знакомых с предприятий, пообщался, люди интересные попадаются, это же здорово. Объем представленных вакансий — удовлетворительный. Сейчас еще схожу в банковский и судебный сектор, пообщаться. Есть площадки, которые хотел бы посетить, — отметил Валерий Кудинов.
Вторая площадка, на которой развернулась всероссийская ярмарка вакансий, располагалась в помещении многофункционального центра. Здесь разместились 10 работодателей — в основном из банковского сектора, представители налоговой и самого МФЦ.
Третья площадка развернулась в здании пл. Ленина, 8. Здесь прошли мероприятия для студентов системы средне специального образования. Карьерные консультанты провели для них мастер-класс по профориентации, который закончился своего рода учебным собеседованием с работодателям.
В Томске площадки всероссийской ярмарки, как по все стране, работали с 11.00 до 14.00. За это время их посетили более 5,9 тыс. соискателей. По итогам общения с работодателями было занято более 230 вакансий. Еще часть томичей ждет продолжение собеседований уже непосредственно на предприятиях.
Также мероприятия в рамках всероссийской ярмарки вакансий прошли и в районах Томской области. Так, специалисты провели для школьников профориентационные видеоконференции и ряд экскурсий. Центр занятости населения Каргасокского район с помощь телемоста организовал серию профориентационных конференций для школьников.
Студенты из Александровского посетили объекты «Газпром Трансгаза». В Чаинском районе все, кто хочет поступить в медицинские вузы смогли побывать в районной больнице и пообщаться с опытными врачами.
В Асине полноценная ярмарка прошла на базе местного бизнес-инкубатора. Здесь 25 работодателя представили более 140 вакансии. На месте работали пять площадок, где соискателям помогали написать резюме, консультировали по вопросам трудоустройства и воплощения собственных бизнес-идей.
— Около 30 соискателей прошли на второй этап трудоустройства, — рассказала Директор Центра занятости населения Асиновского района Оксана Ударцева. — У нас были безработные граждане, граждане, которые состоят в трудовых отношениях и хотят сменить свою карьерную траекторию. Также нас посетили студенты-выпускники асиновского техникума. Им дали развернутую информацию о том, в какие высшие учебные заведения они могут поступить по целевому направлению.
Фото: Серафима Кузина
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