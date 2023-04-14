Работа всем. Почти 6 тыс. человек посетили всероссийскую ярмарку вакансий в Томске

14 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 14 апреля, Томск присоединился к Всероссийской ярмарке вакансий. В течение нескольких часов на трех площадках проходили открытые собеседования с крупнейшими работодателями Томской области, проводились профориентационные мероприятия, в том числе карьерные консультации и тренинги-собеседования для студентов.

Подробнее о ярмарке, кто на нее пришел и что искал — рассказываем в нашем материале.

Площадка для студентов колледжей и техникумов Фото: Серафима Кузина

Главная площадка всероссийской ярмарки вакансий в Томске развернулась на территории Центра занятости населения Томска и Томского района. Здесь собрались представители 48 работодателей — по большей части из промышленных предприятий и ОПК: «Газпромтрансгаз», «Томскнефтехим», СХК, Томлесдрев и другие крупные компании.

Пришедшие на ярмарку томичи могли выбрать среди более 2,7 тыс. вакансий — как для низкоквалифицированных, так и высококвалифицированных специалистов.

Матвей Конторов Фото: Серафима Кузина

— Я учусь на первом курсе ТГУ ИПМКН. Рад, что в современном мире у нас есть возможности прийти куда-то и для большинства довольно просто найти работу. Для меня здесь вакансий не особо много, но я думаю, что я для многих это хороший способ найти работу, — отметил Матвей Конторов.

Помимо общения непосредственно с представителями работодателей в рамках ярмарки томичи могли получить целый ряд дополнительных услуг.

Фото: Серафима Кузина

— У нас организованы площадки по консультационной поддержке по самым разным вопросам. Есть площадка по построению карьерной траектории, составлению резюме. Также мы можем помочь ответить на вопросы профессионального самоопределения. У соискателей есть возможность пройти профдиагностическое тестирование на предмет определения сильных и слабых сторон, — уточнила Оксана Кравченко.

Екатерина Фото: Серафима Кузина

— Я хотела узнать по поводу обучения по программе мама в декрете, узнать про работу. Хотелось узнать, как все это (Центр занятости) работает, в будущем мне это пригодится. Мне рассказали, что когда декретный отпуск закончится, можно будет сюда прийти и со мной так же поработают. Я узнала о ярмарке на сайте «Работа России», когда искала программы по обучению. Нашла здесь вариант подработки в «Ростелекоме», узнала о возможностях по обучению. Изначально я пришла без резюме, здесь же заполнила анкету и уже с ней подходила к работодателям. Я думаю, подобные ярмарки очень необходимо. Очень много организаций, — отметила Екатерина.

Кроме того, в рамках ярмарки томичи могли получить необходимую информацию для открытия собственного дела или заключения социального контракта. На площадке работали специалисты, готовые ответить на юридические вопросы соискателей.

Специалисты отвечают на вопросы соискателей Фото: Серафима Кузина

— Также очень востребована площадка по обучению для тех, кто хочет повысить свои компетенции. Мы консультируем их, как это можно сделать — как через наши региональные программы, так и через проект «Демография», — добавила Оксана Кравченко, отметив, что эти же услуги все желающие смогут получить в Центре занятости в любое время.

Валерий Кудинов Фото: Серафима Кузина

— Я ищу, куда трудоустроиться. Здесь есть интересные вакансии, но каждому человеку своё, каждый ищет на своём уровне. Все прекрасно организовано, спокойно, замечательно. Встретил знакомых с предприятий, пообщался, люди интересные попадаются, это же здорово. Объем представленных вакансий — удовлетворительный. Сейчас еще схожу в банковский и судебный сектор, пообщаться. Есть площадки, которые хотел бы посетить, — отметил Валерий Кудинов.

На второй площадке соискатели могли пообщаться с представителями 10 работодателей Фото: Серафима Кузина

Вторая площадка, на которой развернулась всероссийская ярмарка вакансий, располагалась в помещении многофункционального центра. Здесь разместились 10 работодателей — в основном из банковского сектора, представители налоговой и самого МФЦ.

Студенты готовятся к собеседованию Фото: Серафима Кузина

Третья площадка развернулась в здании пл. Ленина, 8. Здесь прошли мероприятия для студентов системы средне специального образования. Карьерные консультанты провели для них мастер-класс по профориентации, который закончился своего рода учебным собеседованием с работодателям.

В Томске площадки всероссийской ярмарки, как по все стране, работали с 11.00 до 14.00. За это время их посетили более 5,9 тыс. соискателей. По итогам общения с работодателями было занято более 230 вакансий. Еще часть томичей ждет продолжение собеседований уже непосредственно на предприятиях.

Также мероприятия в рамках всероссийской ярмарки вакансий прошли и в районах Томской области. Так, специалисты провели для школьников профориентационные видеоконференции и ряд экскурсий. Центр занятости населения Каргасокского район с помощь телемоста организовал серию профориентационных конференций для школьников.

Телемост с отдаленными поселениями в Каргасокском районе Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Студенты из Александровского посетили объекты «Газпром Трансгаза». В Чаинском районе все, кто хочет поступить в медицинские вузы смогли побывать в районной больнице и пообщаться с опытными врачами.

Экскурсии в Чаинском районе Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

В Асине полноценная ярмарка прошла на базе местного бизнес-инкубатора. Здесь 25 работодателя представили более 140 вакансии. На месте работали пять площадок, где соискателям помогали написать резюме, консультировали по вопросам трудоустройства и воплощения собственных бизнес-идей.

Ярмарка вакансий в Асине Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

— Около 30 соискателей прошли на второй этап трудоустройства, — рассказала Директор Центра занятости населения Асиновского района Оксана Ударцева. — У нас были безработные граждане, граждане, которые состоят в трудовых отношениях и хотят сменить свою карьерную траекторию. Также нас посетили студенты-выпускники асиновского техникума. Им дали развернутую информацию о том, в какие высшие учебные заведения они могут поступить по целевому направлению.

Фото: Серафима Кузина

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