Студенты Томского политеха приняли участие в ярмарке вакансий «Газпрома»

30 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 30 марта, в Международном культурном центре Томского политеха прошла традиционная ярмарка вакансий от «Газпрома».

На ней студенты и выпускники вуза смогли узнать об особенностях работы, наличии вакансий и пообщаться непосредственно с кадровиками предприятий холдинга.

На ярмарке вакансий Фото: Серафима Кузина

Ярмарка вакансий ПАО «Газпром» проходит в Томском политехническом университете регулярно. С каждым разом растет как количество молодых соискателей, принимающих в ней участие, так и число филиалов, рассчитывающих найти интересных кандидатов.

Сегодня в Томск приехали представители 17 предприятий «Газпрома» из разных городов России. Они рассказали политехникам о возможностях трудоустройства, специфике работы и построении карьерной траектории в одной из ведущих нефтегазовых компаний страны.

Свои вакансии на ярмарке представили 17 предприятий «Газпрома» Фото: Серафима Кузина

— Ярмарка традиционно проводится в стенах одного из самых надежных, самых преданных, самых авторитетных вузов-партнёров «Газпрома». Сегодня, безусловно, для многих студентов университета, будущих выпускников, открывается прекрасная возможность, реальный шанс заняться построением своего будущего. Нам предстоят очень важные задачи в ближайшее время, крупные проекты на востоке России. Наряду с этим, безусловно, продолжится и работа по газификации населенных пунктов не только западной части страны, но и в районах Сибири и Дальнего Востока. С этими задачами «Газпром» по прежнему нуждается в пополнении молодыми, мотивированными, креативными, амбициозными выпускниками вузов-партнёров, — отметил на торжественном открытии помощник заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин.

Он подчеркнул, что в последние три года число выпускников Томского политехнического, приходящих после окончания университета сразу на работу в подразделения «Газпрома», увеличилось в два раза. Калугин надеется, что среди участников ярмарки окажется немало тех, кто станет в будущем успешным сотрудником компании.

Вячеслав Калугин обратился к студентам с приветственной речью Фото: Серафима Кузина

— «Компания «Газпром» для Томского политеха значит очень многое. Наверное, ни с одной компанией России вуз не работает так долго, системно и глубоко. И это сотрудничество обоюдовыгодное. Для университета такой надежный партнер — возможность для студентов сделать следующий карьерный шаг в хорошую компанию, одного из мировых лидеров в своей отрасли. Призываю вас, ребята, не упускайте эти возможности. Сегодняшняя ярмарка может стать одним из возможных шагов, которые вам помогут принять правильное решение в жизни», — обратился к студентам на церемонии открытия ярмарки ректор Томского политеха Дмитрий Седнев.

Дмитрий Седнев Фото: Серафима Кузина

На стендовой сессии участники ярмарки могли получить информацию о каждом предприятии и видах его деятельности, наличии вакансий, порядке трудоустройства, а также заполнить резюме и пройти первые собеседования с представителями кадровых служб. В этом году в их числе были HR-специалисты «Газпром трансгаз Томск», «Газпром газобезопасность», «Газпром ЦПС», «Газпром добыча Иркутск», «Газпром добыча Оренбург» и других.

Фото: Серафима Кузина

По мнению студентов, принявших участие в ярмарке, такие встречи — хороший шанс поближе познакомиться с потенциальными работодателями и получить возможность первого перспективного контакта с ними. Так, студентка 2 курса инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политеха Виталина Ерохина рассказала:

— Мне кажется, что такие мероприятия очень полезны для тех, кто ищет место, куда возьмут на работу и оценят по достоинству полученные навыки. Здесь очень хорошие эксперты, которые многое знают и отвечают на все наши вопросы, объясняют, как предприятия работают, где находятся их филиалы, кто востребован. Я, конечно, пока студентка второго курса, но и для меня здесь было уже много интересного. Например, на ярмарке я узнала про то, как можно, не зная ничего про нефть и газ, и будучи информатиком, автоматизировать системы и работать в газовой отрасли.

Второкурсница Виталина Ерохина Фото: Серафима Кузина

Ярмарка вакансий организована ООО «Газпром трансгаз Томск» и Центром практической подготовки и трудоустройства ТПУ в рамках стратегического партнерства компании и вуза.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».