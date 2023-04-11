Фотограф-скопец. Томск глазами Ерофея Ересько

11 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Все, кто интересуется старыми фотографиями, регулярно мониторят «новинки» — попадающие в оборот свежеотсканированные и ранее неизвестные кадры. Периодически появляются целые подборки отдельных фотомастеров, позволяющие больше узнать о том, как ранее выглядели наши города. Например, в Госкаталоге Музейного фонда РФ, куда музеи выкладывают свои оцифрованные фонды. Именно так нам стало доступно наследие сибирского фотографа Ерофея Ересько, работавшего во второй половине XIX — начале XX веков. О том, кем был Ересько и что он успел снять в Томске мы попросили рассказать томского писателя и краеведа Сергея Мальцева.

АВТОР Сергей Мальцев Томский писатель, журналист, краевед

Фотографий Томска конца XIX — начала ХХ вв. очень много. Не удивительно, что сибирская губернская столица привлекала внимание хроникеров, стремящихся запечатлеть свое время. И пересмотрели мы их несметное количество.

А просматривая, задумывались ли о тех, кто стоял с другой стороны камеры? Чей глаз искал нужный ракурс в видоискатель? Что это были за люди? Об одном таком человеке мы расскажем.

Скопцы в Якутии

Скопцы в Якутии Фото: https://picturehistory.livejournal.com/7886361.html

Началась эта история в год отмены крепостного права, тогда, в 1861 году, в Якутию из Туруханского края были сосланы 258 человек скопцов. Сосланы они были именно из-за принадлежности к этой секте.

Скопцы, или как они себя называли — «белые голуби», — последователи религиозной секты, популярной в XIX веке. Борьба духа с плотью у последователей этого течения выражалась в оскоплении — удалении половых органов у мужчин и молочных желез у женщин с целью достижения «духовной чистоты». Среди самих скопцов процедура называлась «убеление». В секте практиковалось воздержание от мясной пищи, полный отказ от алкоголя и курения. Скопцам было запрещено праздновать родины, крестины и свадьбы, участвовать в любых увеселениях, петь светские песни, ругаться.

Обосновались сосланные в селе Спасском, недалеко от Олекминска. Вообще, скопцы были необычной сектой. Они не искали изоляции. Наоборот, низкая рождаемость внутри секты стимулировала к привлечению сторонников из внешнего окружения. Кроме прочего, скопцы практиковали домашнее обучение грамоте, счету и Святому Писанию, таким образом давая начальное образование всем членам общины.

Удивительно, но государство, ссылая неблагонадежных лиц в Сибирь, способствовало развитию восточных окраин. Первопроходцы семнадцатого века войной и торговлей отодвинули восточную границу Империи до самого Тихого океана, а скопцы, ограниченные во всех гражданских правах, подчиняя себе неприветливый климат и дикую природу, отодвинули границу эффективного земледелия до таких широт, про которые до них никто и думать не смел.

Появившись в Олекминском округе, скопцы превратили земледелие в ремесло. Этому способствовала «Золотая лихорадка» — многие крестьяне подались за «длинным» рублем на золотые прииски. И сектанты стали монополистами на рынке хлеба. Активно занимаясь огородничеством, вскоре скопцы завоевали и рынок овощей в округе.

Вообще, представить себе, что в Якутии можно собирать достойные урожаи зерна и овощей, очень сложно. А какого это требовало труда и каких знаний в эпоху, когда современная агротехника только-только зарождалась, и помыслить невозможно! Но от фактов не отмахнуться. Заслуженный агроном Якутии Г. Якубов рассказывал, что ещё его дед учился землепашеству и секретам выращивания пшеницы в сложных климатических условиях у скопца Москаленко и передал эти навыки своим внукам. Земледельческий опыт скопцов был взят на вооружение в Олекминском полеводческом техникуме. А на районной селекционной станции выводили новые сорта пшеницы на основе скопческих.

Скопцы во время хозяйственных работ Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Но не только крестьянствовать умели скопцы, любое дело они выполняли с максимальным качеством и результатом. Они были отличными строителями. Скопцами были построены Спасский собор и Александро-Невская часовня в Олекминске, каменная Иоанно-Предтеченская церковь в селе Нерюктяй, конные, паровые и водяные мельницы в селе Спасском и множество зданий и сооружений в различных местах Олекминского округа, некоторые сохранились до наших дней. Одной из инноваций, внедренных скопцами, стало утепление чернового пола зданий, что крайне необходимо в условиях якутского климата.

Чаепитие скопцов Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

После 1917 года скопцы постепенно пропали. Кто-то стал жертвами красного террора, кто-то уехал за границу. Но они оставили о себе память и не только в рассказах старожилов, но и визуальную, в виде коллекции фотографий Ерофея Ересько.

Фотограф Ересько

Сохранившиеся портреты Ерофея Ересько разных лет, одного и в компании других скопцов Фото: https://picturehistory.livejournal.com/7886361.html, Госкаталог МФ РФ

Ерофей Петрович ещё ребенком с семьей прибыл в Олекминск с той самой первой партией сосланных в 1861 году. Каким было его детство мы судить не можем, но юность и вся остальная жизнь были посвящены фотографии. Свой первый фотоаппарат Ересько выписал по каталогу из Германии, а после открыл во дворе своего дома фотоателье. Неизвестный художник нарисовал несколько видов задних и передних планов, изображающих лес, горы, деревенский тын, автомобиль, лодку на волнах и т.п. И начал Ерофей принимать в своем ателье желающих запечатлеть себя для истории. Судя по количеству студийных портретов, место пользовалось спросом. Но он на этом не останавливался.

Посетители фотоателье Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Сегодня в коллекции Музея истории земледелия Якутии более двух тысяч негативов, сделанных Ерофеем Петровичем! Он снимал всё: быт и труд скопцов и их соседей, жизнь коренных народов, сибирские пейзажи, виды различных сел и городов. Среди этих видов есть и Спасское, и Олекминск, и даже Ессентуки! Конечно же, попали в кадр и сибирские города. А куда уж без Томска! Иначе бы и этого рассказа не было.

Когда и каким образом Ерофей побывал в Томске, сказать сложно. Точно — до 1917 и после 1900-го года. Зато можно с уверенностью сказать, где он был в городе: он снял башню на «Почтовом тракте в Иркутск» (сейчас — Пушкина, 23), затем Окружной суд, Коммерческое училище (это всё пл. Соляная), вид на Воскресенскую церковь с ул. Иркутской (сейчас также Пушкина). Далее он, вероятно, спустился по Воскресенскому взвозу и сделал несколько снимков с одной точки. На них изображены виды на «Магистрат» и Богоявленский собор, начало ул. Магистратской (ул. Розы Люксембург), и улицу Обруб. По нему Ересько тоже прошелся и сфотографировал с нескольких ракурсов дома на ул. Акимовской (Шишкова, 2), который, к сожалению, не сохранился, но это только добавляет ценности снимкам. Затем вернулся, прошел по набережной Ушайки, запечатлел и её от Второвского пассажа, это здание он тоже не оставил без внимания. Также он посетил могилу старца Федора Кузьмича, берег Томи, сделал две панорамы города с левого берега, предположительно, с Мухиного бугра.

Башня на ул.Пушкина Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Здание суда на Соляной площади Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Здание Коммерческого училища (сегодня корпус ТГАСУ) Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Улица Магистратская. Справа — гостиница «Европейская», ныне НИИ Курортологии. Оцените, как выглядела проезжая часть одной из центральных улиц города в то время! Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Набережная р. Ушайки. Часть снимков Ересько сохранилась в стеклянных пластинах-негативах, часть — в виде бумажных снимков, в том числе, и таких — для разглядывания с помощью стереоскопа Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Второвский пассаж Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Начало Магистратской улицы, сегодня это ул. Р. Люксембург. Справа — квартал зданий НИИ курортологии. Вид на Богоявленский собор Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

На Обрубе. Набережная огорожена деревянными перилами, растительности на склоне и у воды еще нет. Видна фабрика Тихонова и два ныне снесенных деревянных здания — по бокам от недавно отремонтированного краснокирпичного доходного дома Андреева (ул. Обруб, 4), где сегодня расположен филиал Российской академии правосудия. Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Одни из самых удивительных кадров — улица Шишкова, тогда Акимовская. Благодаря Ересько, мы видим, как живо она выглядела более 100 лет назад Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Вид на Томск, вероятно, с Мухина бугра. Фрагмент вида Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Вид на Воскресенскую церковь Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Вид города с реки Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Часовня на могиле старца Федора Фото: Ерофей Ересько. Олекминский краеведческий музей Олекминского района Республики Саха (Якутия)

Вот и всё, что осталось от той поездки. Но эти снимки невероятно ценны!

Ерофей Петрович снимал с нетрадиционных ракурсов. Глядя на эти снимки, видно, что таков был стиль фотографа: он почти не брал здания во фронт фасаду. Но всегда старался взять перспективу улицы, при этом оставив дома узнаваемыми.

В коллекции Ересько есть фотографии, сделанные уже после 1917 года, но судьба его и жизненный финал неизвестны. Зато он оставил нам бесценное свидетельство своего времени — более двух тысяч стеклянных негативов, где застыли тысячи мгновений прошлого. В том числе и наш город. Благодаря этому сейчас мы можем взглянуть на Томск с ещё одной точки зрения — глазами Ерофея Ересько.

О церковном расколе в Томской губернии и представителях различных религиозных течений также можно почитать здесь:

Тайная жизнь Томска. Церковный раскол

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