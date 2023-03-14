«Татарская слободка»: как устроен удивительный музей археологического дерева

14 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Один из самых интересных музеев, посвященных дереву, открылся пять лет назад в Свияжске, в Республике Татарстан. Это музей археологического дерева «Татарская слободка».

Деревянное зодчество изучают по-разному. Один из самых удивительных видов такой исследовательской работы — деревянная археология. Предметом ее интереса являются те деревянные объекты, которые попадают в «мокрый» культурный слой. Дерево, как и прочая органика, сохраняются в нем за счет высокого содержания влаги и отсутствия кислорода. Но попадается ученым «мокрый» слой не так уж часто.

Рассказываем, как в Татарстане появился этот удивительный музей.

Экспозиция музея археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске основана на предметах, обнаруженных именно в «мокром» культурном слое. Толщина его составляла более 3 метров, площадь — 5 гектар. Сам Свияжск, где проходили раскопки — место тоже далеко не банальное. Это крохотный город-остров, соединенный с сушей насыпной дамбой, по которой проходит автодорога.

Автодорога и автостоянка на въезде в Свияжск Фото: Елена Фаткулина

Проживают здесь менее 300 человек, а вот туристических объектов хватает: кроме музея, есть три монастыря, памятник жертвам политических репрессий, жилые здания и историческая застройка — здания Пожарного обоза и ремесленного училища.

Здание Пожарного обоза Фото: Елена Фаткулина

Город на берегу реки Свияги возник еще в XVI веке, во времена Ивана Грозного. Именно здесь располагалась база русских войск во время осады Казани. Площадь местной деревянной крепости превосходила размерами и новгородскую, и псковскую, и московскую.

— В 2005 году здесь был большой раскоп, и археологи на уровне минус 4 метра обнаружили вот эти пни, которые были срублены войском Ивана Грозного, когда он здесь строил деревянный Свияжск, — отмечает директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин Фото: Елена Фаткулина

Позднее Свияжск был известен, как один из центров монастырской жизни. А после установления советской власти город захирел и стал сельским населенным пунктом, местом ссылки. В остров Свияжск превратился в 1950-х, после наполнения Куйбышевского водохранилища, созданного после завершения строительства Волжской ГЭС (сейчас — Жигулевская гидроэлектростанция).

Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»:

— Здесь показано, каким образом изменился уровень воды вокруг Свияжска. Свияжск островом стал только в 1956 году, после создания резервуара Куйбышевской гидроэлектростанции. До этого в остров он превращался исключительно в весенние дни, когда разливались реки с мая по июнь. Фото: Елена Фаткулина

В августе 2009 года на острове был открыт музей‑заповедник «Остров‑град Свияжск», в котором и расположена «Татарская слободка». Кстати, идея со­здания здесь музея была на целых сто лет старше. Ее еще в начале XX века высказывал основоположник казанского искусствознания Пётр Дульский.

К вопросу музеефикации Свияжска, надо отметить, подходили и в советское время, уже после затопления прилегающих территорий и появления целой обоймы музеев-заповедников в стране, например, в Кижах. В 1980-х московский институт «Спецпроектреставрация» занимался комплексными исследованиями и подготовкой обоснований для со­здания в Свияжске подобного объекта. Но процесс затянулся, а потом и вовсе встал. Удалось довести проект до финала только в нулевых.

Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», рассказывает, что проект «Татарской слободки» воплощала большая команда, но все было сделано полностью силами республиканских специалистов — к работе не привлекали ни москвичей, ни иностранцев.

— Мне кажется, тут счастливо совпало несколько вещей: прежде всего, это наличие мокрого археологического слоя в Свияжске, то есть, тех артефактов, на базе которых можно было создавать музей. Второй счастливый фактор заключается в том, что мой товарищ из Казани работает в шведском Васа Музее в Стокгольме, и на начальных этапах они нас очень здорово консультировали по вопросам, связанным с музеефикацией деревянных археологических находок (Васа — шведский морской музей на острове Юргорден, где экспонируется сохранившийся 64-пушечный корабль XVII века «Васа», затонувший в 1628 году во время первого выхода в море в гавани Стокгольма — прим. ред.). На территории СНГ в советское время в Бресте была попытка создать подобный музей, он был устроен на основе немного других технологий, но их опыт мы тоже учитывали. В-третьих, Казань — это крупный научно-исследовательский центр, и в составе Академии наук Татарстана и института археологии — достаточно мощная организация с большим научно-исследовательским потенциалом и значительным реставрационным опытом. Это тоже позволило создать музей. Потому что можно было извлечь все эти предметы из земли, но если бы здесь не было команды реставраторов, которые владеют методиками консервации подобных материалов, то они просто были бы утрачены. Я был в Архангельске, где нашли остатки улицы XVIII века, совершенно прекрасно выглядящей, с мостовыми, домами, сохранность очень высокая. Но нет там институции, которая могла бы взять на себя даже чисто реставрацию этих предметов, и все просто утрачено оказалось. И так в большинстве случаев происходит, на самом деле, у нас очень много памятников деревянной археологии, и они все утрачиваются. Ну и плюс руководство республики удалось зажечь, честно говоря. Потому что есть ученые, есть предметы — нет денег, как обычно чаще всего бывает. А тут видите, нас поддержал Минтимер Шаймиев, первый президент Республики Татарстан, Фонд Возрождения (Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан — прим. ред.), и таким образом этот проект был реализован.

— Для того, чтобы определить возраст древесины, используются различные методы. Один из них — радиологический. Разная толщина полосок в зависимости от температуры зимой и летом, годовые кольца нарастают разной толщины. Второй метод — датирование послойно, он наиболее понятный. Фото: Елена Фаткулина

— Самый современный — радиоуглеродный метод. Когда дерево живет, клетки образуют структуру, там появляется углерод в виде изотопов. И после того, как дерево срубили, он начинает распадаться. По периоду этого распада можно определить, когда дерево было срублено. Большинство деревьев в этом музее исследовалось как раз так. Фото: Елена Фаткулина

Археология мокрого слоя — это отдельное музейное научно-исследовательское направление. В Международном совете музеев, ИКОМ (International Council of Museums), есть специальная рабочая группа по консервации и музеефикации деревянной археологии. Она объединяет около 300 специалистов со всего мира.

— Мы регулярно обмениваемся опытом, принимаем участие в конференциях, видели памятники деревянной археологии Стамбула, Mary Rose — корабль в Портсмуте, неолитические памятники на территории Британии, Васа Музей, Брест. На самом деле, по миру происходит масса попыток музеефикации деревянной археологии, накоплен достаточно большой опыт. В основном, это касается кораблей, правда, в первую очередь, викингов — музей в Роскильде в Дании, норвежский музей, в Арле во Франции тоже есть музей корабля эпохи викингов. Музеев именно деревянной застройки, по сути дела, в мире два — в Бресте (археологический музей восточнославянского средневекового города «Берестье» на месте одноименного детинца — прим. ред.) и у нас, в Свияжске, — поясняет Силкин.

Центр музейного зала занимают раскопки, по периметру расположилась экспозиция Фото: Елена Фаткулина

Часть экспозиции посвящена дереву и его обработке Фото: Елена Фаткулина

Игрушки, предметы быта, одежды, украшения, оружие и инструменты — все, чем несколько сотен лет назад жили свияжцы, можно найти в этой экспозиции Фото: Елена Фаткулина

Стеклянный мостик позволяет увидеть старинные срубы максимально близко Фото: Елена Фаткулина

Работа ученых с найденными объектами продолжается прямо в музее Фото: Елена Фаткулина

В закрытой от туристов части музея расположено большое хранилище найденных фрагментов. Все их можно увидеть через стекло Фото: Елена Фаткулина

Среди найденных объектов не только дерево, но и ткани, кожа Фото: Елена Фаткулина

Часть экспозиции рассказывает о работе археологов и реставраторов: какие инструменты и материалы используются, что делают с найденными образцами и как их исследуют Фото: Елена Фаткулина

Еще один проект, который запустили в Свияжском музее в прошлом году: это музеефикация плавучего деревянного памятника зодчества — дебаркадера, построенного в Костроме еще в 1969-м. Такие пристани для посадки и высадки пассажиров с кораблей используются до сих пор. Но, по словам Силкина, именно деревянных дебаркадеров в России больше не выпускают, это один из последних построенных. Его к городу-острову отбуксировали летом 2022 года из Казани. В реставрации, которая продлится и в этом году, принимают участие волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест».

Директор музея-заповедника отмечает: архитектура плавучих платформ практически не менялась на протяжении 40 лет. Сейчас дебаркадеры такого типа — уходящая натура, их заменили металлические конструкции. В отреставрированной пристани планируют создать экспозицию, посвященную речному образу жизни, дебаркадерам, реке:

— Мы все тут караси, на берегу выросшие. Для нас река, речная жизнь очень много значат, и фольклор, речные тусовки — это большой пласт нашей идентичности волжской, — говорит Силкин.

Также в музее есть проект создания парка керамических печей для обжига:

— У нас на протяжении многих лет реализуется выставочный проект «Путь изразца», где мы исследуем русский изразец, как он путешествовал с Запада на Восток, и в том числе в Сибирь дошел. Сейчас мы пришли к выводу, что нужно не просто выставочными проектами заниматься, но и воркшопами на эту тему, делать реконструкции средневековых печей, пытаться какие-то изделия моделировать, потому что технология изготовления изразцов, даже XVII века, она до сих пор неизвестна. Как их делали, мы не совсем понимаем. Только экспериментальным путем можем это проверить. Такой опыт музейных печей уже есть: в Абрамцево построена подобная печь.

Это говорящий экспонат — можно нажать на годовое кольцо, и оно подскажет, что происходило в том или ином году. Фото: Елена Фаткулина

Интерактивный стол показывает, как строилось поселение Фото: Елена Фаткулина

Местные интерактивные решения очень впечатляют — это редкий случай, когда они присутствуют не для галочки, а содержательны и действительно «юзабельны» для посетителей. Кстати, за них коллективу создателей экспозиции музея в 2019-м году присудили первое место в номинации «Цифровой интерактив» премии Международного комитета по аудиовизуальным, новым технологиям и социальным медиа (AVICOM) Международного союза музеев. Фото: Елена Фаткулина

О томском деревянном зодчестве директор свияжского музея-заповедника, конечно же, наслышан:

— Мечта моя — попасть в Томск, но так получилось, что пока не добрался. А вот президент наш, Рустам Нургалиев, был в Томске и видел памятники деревянного зодчества, даже по итогам этого визита разразился поручением, что надо бы нашей республике тоже как-то с деревянным зодчеством поделикатнее обращаться. Ваш опыт оказывает позитивное влияние на тех людей, которые принимают решения.

Текст: Елена Фаткулина

Редакция благодарит Государственный комитет Республики Татарстан по туризму за помощь в подготовке материала.

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