Молодёжный центр открылся в Стрежевом при поддержке нефтяников

28 февраля 2023 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Новый городской молодёжный центр «ПроСтранство» гостеприимно распахнул свои двери.

Что может быть лучше мечты, которая сбывается? Например, возможность исполнить чью-то мечту. И нефтяники в очередной раз получили эту возможность.

— Идея создания такого пространства, которое стало бы большой, удобной и универсальной площадкой для организации досуга молодёжи, общения, образования, креатива и творчества, витала давно, — отмечает руководитель многофункционального социокультурного комплекса Семён Марьин. — Наши клубные формирования уже просто перестали вмещаться в стены местного дворца искусств «Современник», а новых интересных задумок ещё много. Сложность возникла с поиском подходящего помещения, которое бы соответствовало всем требованиям и нормам. Вариантов рассмотрели множество, но, увы… И вот теперь, благодаря «Томскнефти», предоставившей нам здание, мы можем наконец отметить долгожданное новоселье.

Официальная церемония открытия «ПроСтранства» состоялась 17 февраля. Символическую «красную ленточку» разделили на три части: эта честь была доверена представителям АО «Томскнефть» ВНК, руководителю нового молодёжного центра Дарье Ильенко и заместителю мэра по социальной политике Владимиру Салмину.

Для первых гостей провели обзорную экскурсию, продемонстрировав каждый уголок творческого «ПроСтранства». Уютные игровые с увлекательными «настолками» и антистресс-раскрасками, удобная переговорная, танцевальный зал, отлично оснащённая репетиционная комната для музыкантов и основной зал со сценой-трансформером, качественным звуковым и световым оборудованием. Да здесь впечатляют даже стены, заботливо выкрашенные и креативно оформленные наставниками будущих «обитателей» «ПроСтранства»! Кстати, в числе этих наставников немало и наших коллег — работников «Томскнефти» и её «дочек».

Планируется, что на базе центра будут работать рок-клуб, дискуссионный, волонтёрский и фотоклуб, школа диджеинга, танца, организации мероприятий, будут проходить уроки видеомонтажа и игры на ударных, организовываться выставки, интенсивы, мастер-классы, концерты... Найти поддержку для реализации своих инициатив или занятие по душе сможет каждый. В конце концов сюда можно просто прийти пообщаться с друзьями. И всё это совершенно бесплатно. Мечта!

— Сегодня мы открываем новый современный, креативный центр для молодёжи нашего города — для тех, кто готов реализовать себя во всех направлениях: творчестве, волонтёрской и проектной деятельности. Для тех, чьими достижениями мы уже гордимся и будем гордиться в будущем, — отметил, поздравляя «новосёлов» заместитель генерального директора по правовой работе, корпоративной и региональной политике АО «Томскнефть» ВНК Вячеслав Кориков». — Конечно же, нефтяники с радостью поддержали предложение о создании в Стрежевом такой объединяющей площадки, где школьники и молодые люди постарше смогут генерировать и воплощать в жизнь самые интересные проекты и идеи. Зная, сколько активных, инициативных и талантливых ребят трудится в «Томскнефти», уверен, что среди постоянных резидентов центра будет немало наших молодых специалистов. Пусть «ПроСтранство» станет большим домом для всех, кто не мыслит себя без позитивного «движа», станет драйвером развития добрых дел, которые будут прославлять наш город, делать его лучше.

На праздник нефтяники пришли не с пустыми руками. Подарили часы, которые не только удачно впишутся в интерьер, но и станут напоминанием о том, что время скоротечно, а значит, лучший момент действовать и творить — именно сейчас. Ну, а будущим повелителям «блинов» и питчей презентовали отличный диджейский пульт. Возможно, уже нынешним летом мы услышим их первые композиции на городских площадках.

Автор: Елена Банникова

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