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«История через семейную память»: томичам показали новый фильм Дениса Бевза о назинской трагедии

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» состоялся показ документального фильма об ужасах назинской трагедии «Остров. История одного людоедства».

Кинокартина снята командой томского режиссера Дениса Бевза и рассказывает о репрессиях 30-х годов прошлого века, когда близ деревни Назино на пустынном острове посреди Оби от голода и холода погибло несколько тысяч заключенных.

Показ документального фильма Дениса Бевза «Остров. История одного людоедства»
Фото: Владимир Дударев

В основу часового документального фильма Дениса Бевза «Остров. История одного людоедства» легла совместная экспедиция томских и уральских историков-исследователей из общества «Мемориал»*. В июле 2022 они года побывали близ села Назино на «острове смерти», который назван так в виду случившихся на нем трагических событий. Весной 1933 года туда в ходе весенней кампании по очистке центральных городов нашей страны от деклассированных элементов было выслано около шести тысяч человек. Но из-за нечеловеческих условий транспортировки людей в эшелонах и на баржах по Оби, а также из-за отсутствия пищи и мест размещения репрессированных, на острове массово умирали люди и даже были зафиксированы десятки случаев каннибализма. В итоге всего спустя месяц пребывания в этих местах из шести тысяч человек в живых осталось чуть больше тысячи....

Зрители увидели сокращенную версию фильма и после просмотра смогли пообщаться с режиссером Денисом Бевзом.
Фото: Владимир Дударев

Среди тех, кто на себе испытал ужасы назинской трагедии был дед одного из участников экспедиции Иван Данилов. Почтить его память и всех тех, кто погиб во время репрессий на «острове смерти», вместе с экспедицией из Екатеринбурга приехал внук репрессированного, Михаил Борисов. Он узнал печальную историю жизни и смерти своего предка два года назад. По последнему письму деда, отправленного из Томской пересыльной тюрьмы в апреле, понял, что этапирован он был в Назино, где предположительно и погиб.

Сооснователь музея Василий Ханевич зачитывает письмо екатеринбуржских участников экспедиции
Фото: Владимир Дударев

Через личную семейную историю екатеринбуржца авторы фильма попытались рассказать зрителю о тех страшных событиях прошлого, всколыхнувших всю страну.

«Есть ученые и историки, которые все исследуют на основе документов. На самом деле их профессиональная работа — это колоссальный труд. Но я здесь как журналист, и у нас на ТВ2 в свое время сложился несколько иной подход к истории — это через семейную память. Есть, например, акция „Бессмертный полк“, которая когда-то была создана компанией ТВ2, есть „Народная летопись полка“, где собрано около миллиона частных рассказов. Это та история, которая сохранилась в семье, и она отличается от той, что представлена в разных учебниках, — считает Денис Бевз. — В нашем новом фильме показана история репрессий, и ее мы пытались показать точно также — через потомков. Парадокс семейной памяти в том, что хоть и само событие уже прошло, но эмоции людей живы, как будто это было не так давно».

Денис Бевз
Фото: Владимир Дударев

Этот фильм Дениса Бевза стал третьим в цикле его работ «Антропология террора», который был начат в 2018 году телекомпанией ТВ2. Тогда первая часть из серии была посвящена колпашевской трагедии в Яру, вторая — спецпереселенцам. Но несмотря на различия описываемых исторических событий, все три фильма объединены одной темой — репрессии:

«В каждом фильме есть несколько лейтмотивов, несколько сюжетных линий, но основная для всех них — это репрессии. Мы разговаривали с историками, потомками репрессированных и местными жителями и пытались понять механизм того, что происходило в те 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века, — сообщил режиссер.

Фильм «Остров. История одного людоедства» стал третьим в цикле работ Дениса Бевза «Антропология террора»
Фото: Владимир Дударев

Работа над «Островом», как сообщает Дениз Бевз, заняла около года, большая часть этого времени была потрачена на изучение архивов и документов. Также режиссер отметил, что фильм создан на «народные деньги», собранные на краудфандинговой платформе, где спонсорами стали порядка 300 человек.

На презентации фильма в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» зрители смогли увидеть лишь сокращенную версию. После ее просмотра они пообщались со съемочной командой, обсудили его сюжет и задали вопросы. Одним из них был вопрос о продолжении проекта и создании новых фильмов:

«Я думаю, что продолжение будет. Все равно появятся желающие найти историю своих предков, и мы об этом расскажем», — пообещал Бевз.

После показа зрители задавали вопросы и делились впечатлениями
Фото: Владимир Дударев

Также сооснователь мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич сообщил зрителям, что изначально было несколько идей, которые бы могли лечь в основу фильма, но совместным решением команда остановилась на теме «назинской трагедии», ведь она неразрывна связана с историей Томской области:

«Сегодняшний наш разговор про самую известную историю в череде репрессий, о которой уже издано много книг, много архивных документов, есть фильмы, в том числе и французский. Сама история изучения тех событий имеет очень давние корни, собственно с создания томского общества «Мемориал»*. Именно его участники в 1989 году организовали первую экспедицию на назинский остров. И этот фильм — результат еще одной такой поездки, организованной в прошлом году в летний период телекомпанией ТВ2, томским и екатеринбуржским обществами «Мемориал»**, — пояснил Ханевич.

Сооснователь мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич
Фото: Владимир Дударев

По его словам, назинская трагедия стала объектом разбирательства партийных и советских органов в том же 1933 году благодаря письму инструктора Нарымского окружного комитета партии Василия Величко на имя секретаря крайкома ВКП (б) и лично Иосифа Сталина. Оно вызвало ответную реакцию власти и после нескольких проверок оставшихся в живых заключенных перевели в другие места.

В полной версии фильма зрители могут посмотреть интервью с Константином Величко — сыном человека, который не стал замалчивать факты происходивших на острове ужасов и предпринял попытку спасти человеческие жизни, а также услышать взгляд профессиональных историков на эти события, развернувшиеся в 30-х годах в Томской области.

Познакомиться с новой экранизацией Дениса Бевза можно в открытом доступе на YouTube.

Текст: Алёна Попова

* — Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» ликвидировано по решением ВС РФ 28 февраля 2022 года. Ее отдельные направления — Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр «Мемориал», Региональное общественное учреждение научно-информационный центр «Мемориал» и Межрегиональная общественная организация «Информационно-просветительский центр «Мемориал» внесены в реестр иностранных агентов.

** — Городская общественная организация «Екатеринбургское общество «Мемориал» внесена в реестр иностранных агентов.

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