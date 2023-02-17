За дронами — настоящее: в Томском политехе обсудили перспективы развития беспилотной авиации

17 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 16 февраля, в Томском политехническом университете стартовала двухдневная конференция для школьников и студентов «Беспилотная отрасль — 2023», посвященная обсуждению перспектив беспилотных авиационных систем на российском рынке.

В первый день ее участники смогли пообщаться с ведущими специалистами в этой отрасли и увидеть на выставке образцы беспилотников, которые уже сейчас активно используется в различных сферах экономики. Какие шаги в Томском политехе предпринимаются для развития этого направления и почему за дронами не только будущее, но и уже настоящее — расскажем в нашем материале.

Конференция «Беспилотная отрасль — 2023» организована компанией «Геоскан» и Томским политехом Фото: Серафима Кузина

Конференция «Беспилотная отрасль — 2023» впервые организована Томским политехническим университетом и компанией «Геоскан», занимающейся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при поддержке Ассоциации «Аэронекст». Торжественное открытие мероприятия состоялось в Международном культурном центре вуза в минувший четверг, 16 февраля, куда были приглашены эксперты для обсуждения перспектив развития беспилотных летательных аппаратов.

Торжественное открытие конференции Фото: Серафима Кузина

В начале встречи ректор Томского политеха Дмитрий Седнев и генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий подписали соглашение о сотрудничестве в проведении научных исследований в области беспилотных авиационных систем. Седнев подчеркнул, что именно в Политехе, в Сибири, стали зарождаться те базовые вещи, которые связаны с аэронавтикой и авиационной отраслью:

«Стоит помнить, что наши выпускники — Миль и Камов по сути изобрели само слово „вертолет“. Эту традицию мы планируем развивать дальше и с партнером, в лице компании „Геоскан“, плотно сотрудничать как в части разработки алгоритмов и автоматических систем управления, так и, безусловно, в практическом применение беспилотных аппаратов, которые становятся все более востребованы в различных отраслях».

Ректор Томского политеха Дмитрий Седнев Фото: Серафима Кузина

Он также отметил, что уже сейчас геологи вуза активно работают с представителями компании «Геоскан», запросы поступают и от других инженерных школ, например, — информационных технологий и робототехники. В сотрудничестве с «Геосканом» они планируют готовить и переподготавливать специалистов в области управления беспилотниками:

«Сейчас это тоже очень востребованная история. Практические шаги в ее реализации мы видим в том, чтобы в студенческую среду внедрять те техники и подходы, которые разрабатывают коллеги (компания „Геоскан“ -прим. авт.), чтобы максимальное количество носителей этих компетенций у нас выходили на рынок и были задействованы в производстве высококлассной отечественной техники», — отметил Седнев.



Участники конференции смогли увидеть передовые беспилотные летательные аппараты компании «Геоскан» Фото: Серафима Кузина

В свою очередь генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий выразил надежду, что при таком сотрудничестве с томским университетом беспилотная отрасль будет развиваться и в будущем:

«Томск богат талантами: они здесь зарождаются и вырастают в стенах университетов. Нам нужны новые специалисты, академическая наука, что позволит развивать технологии, которые мы стараемся продвигать вперед. Мы, как один из ведущих разработчиков и производителей гражданских дронов, хотим поделиться опытом разработки и подготовки кадров для компании. Практически любой аппарат из нашей линейки может быть использован в учебном процессе и прикладных исследованиях».

Генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий Фото: Серафима Кузина

Подписание документов происходило в присутствии главы региона — Владимира Мазура. В своем приветственном слове он отметил, что развитие беспилотной авиации — задача, поставленная Президентом России, и в Томской области есть все необходимое, чтобы ее решить:

«Нам осталось сделать последний шаг — наладить сборку беспилотной техники „под ключ“. Над этим мы работаем сегодня вместе с наукой и бизнесом, который готов инвестировать в новые технологии», — сообщил Владимир Мазур.

Подписание соглашения о сотрудничестве Фото: Серафима Кузина

Также подобное соглашение вуз подписал с компанией «Сибаэрокрафт». Совместными усилиями участники договора будут заниматься разработкой и совершенствованием беспилотной техники и малой авиации.

«Открывая эту конференцию, попрошу вас запомнить этот момент. День, когда мы взяли старт в направлении беспилотной авиации. Как мне видится, не пройдет и два года, а у нас уже будет совершенно другая система беспилотников. Отрадно, что мы стоим у истоков и начинаем вместе эту работу», — добавил Мазур.



Губернатор Томской области Владимир Мазур на выставке беспилотных летательных аппаратов компании «Геоскан» Фото: Серафима Кузина

С уже имеющимися передовыми моделями в области беспилотных летательных аппаратов участники конференции смогли познакомиться на выставке. Среди экспонатов — беспилотники компании «Геоскан», которые активно задействуются в промышленности, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. Например, беспилотный комплекс «Геоскан 401 Геофизика». Он помогает в поиске месторождений не только на поверхности, но и под землей и уже используется крупнейшими российскими предприятиями.

Беспилотный комплекс «Геоскан 401 Геофизика» помогает в поиске месторождений не только на поверхности, но и под землей. Фото: Серафима Кузина

Беспилотники — «малютки» используются для создания праздников в сфере организаций мероприятий. Тысячи таких светящихся дронов взлетают в небо и создают там яркие образы и символы. Как сообщает Павел Степанов, заместитель гендиректора компании «Геоскан», основная сложность с ними заключалась в том, чтобы запрограммировать их работать совместно. Фото: Серафима Кузина

Самый массовый беспилотник — «Геоскан 201». Он применяется для аэрофотосъемки и оцифровки промышленных объектов. Фото: Серафима Кузина

Более того, заместитель гендиректора компании «Геоскан» Павел Степанов утверждает, что сфера применения дронов растет с каждым днем: в обозримом будущем их начнут использовать для доставки и перевозки грузов.

«Надеемся, что на этой конференции школьники и студенты увидят, в каких сферах в будущем они смогут применить свои знания, как используется программирование, космические технологии. За дронами не только будущее, но и уже настоящее, они нашли применение во многих сферах, в том числе и в образовании», — добавил он.

Например, беспилотники серии «Пионер» предназначены конкретно для образовательных целей. С их помощью можно ознакомиться с устройством и принципом работы квадрокоптера, а также освоить азы программирования и пилотирования. Вся необходимая для этого документация находится в открытом доступе. Фото: Серафима Кузина

Завершится конференция «Беспилотная отрасль — 2023», 17 февраля. В последний день для учеников 9-11-х классов пройдет мастер-класс «Фантастические беспилотники и как ими управлять» с практикой по программированию и пилотированию квадрокоптера, а также мозговой штурм «Где еще нужны беспилотники?». Ученики смогут не только побороться за призы от ТПУ и «Геоскана», но и получат возможность заработать 10 дополнительных баллов для поступления в Томский политех.

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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