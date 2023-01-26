Отдохнуть и кофе попить. В главном корпусе Томского политеха открылся коворкинг для студентов

26 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В День российского студенчества Томский политехнический университет открыл новое пространство «Формула», предназначенное для самостоятельной работы студентов. Это уже третья площадка такого рода, заработавшая в вузе.

Коворкинг находится на первом этаже главного корпуса ТПУ и будет доступен не только для политехников, но и для всех томичей, желающих позаниматься в спокойной уютной атмосфере за чашкой кофе. Как выглядит новое пространство и что думают о нем сами студенты, рассказываем в нашем материале.

Торжественное открытие нового коворкинга «Формула» Фото: Серафима Кузина

Работа по созданию современных коворкингов ведется в Томском политехе в рамках программы «Приоритет-2030» с 2022 года. Летом в Международном культурном центре ТПУ состоялось открытие первого из серии пространства — «Таон» (подробнее о нем читайте в нашем материале по ссылке — прим. ред.). Затем в Бизнес-инкубаторе заработал «Очарованный кварк». Свои названия площадки получили в честь частиц из стандартной модели — теоретической конструкции в физике элементарных частиц.

Название открывшейся площадки в главном корпусе Политеха — «Формула». Оно проще и понятнее для человека, не связанного с техническими специальностями. Возможно потому, что новое пространство предназначено не только для студентов ТПУ. Заглянуть сюда смогут как студенты других вузов, так и жители города, гуляющие по исторической части Томска. Ведь коворкинг расположен до турникетов, преграждающих вход на территорию вуза, отметил на открытии ректор ТПУ Дмитрий Седнев:

«Это такой взаимный обмен для студентов любых университетов города. Чем больше в нашем вузе мест, где томские студенты могут провести время, пообщаться, тем больше обогащается сам университет», — сказал он.

Первыми посетителями пространства стали губернатор Томской области Владимир Мазур и ректор ТПУ Дмитрий Седнев Фото: Серафима Кузина

Новое пространство рассчитано на 45 человек и оборудовано всем необходимым для комфортной учебы и отдыха. Здесь одинаково хорошо можно провести время как в компании однокурсников или коллег, так и просто уединившись с ноутбуком и глядя в окно на шумящий проспект Ленина. В будущем в коворкинге планируется разместить кофе-точку и зону с десертами, куда уже пообещал прийти губернатор Томской области Владимир Мазур, присутствовавший на торжественном открытии.

«Место во многом зависит от атмосферы. Когда ты создаешь условия для работы, то КПД кратно вырастает. Сколько раз так было со мной: я приходил на новое место, смотрел условия работы своих сотрудников, понимал, что нет, „не поедет“. Меняли форматы и подходы, и все начинало двигаться», — рассказал Владимир Мазур.

Владимир Мазур поделился своими впечатлениями о коворкинге со студентами Фото: Серафима Кузина

Также губернатор отметил, что такие пространства должны быть у студентов. На его взгляд, открывшаяся в главном корпусе Политеха площадка станет точкой объединения всех томских студентов.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, обустройство пространства — от разработки дизайн-проекта и до ремонта — заняло около шести месяцев. Раньше здесь находилось бюро расписания, а теперь получился лофт с удобной мягкой мебелью, в том числе и трансформируемой, которая позволяет проводить в коворкинге небольшие мероприятия. Внутри есть вайфай, экран с проектором, маркерные доски и зона для зарядки гаджетов. Также сообщается, что здесь можно будет купить мерч вуза. Работать коворкинг станет ежедневно с 8:00 до 20:00.

Интерьер пространства выдержан в стиле лофт Фото: Серафима Кузина

Студент ТПУ, член студенческого творческого объединения вуза Дмитрий Смирнов считает, что с открытием каждого нового коворкинга, площадки становятся более удобными и продуманными. По его словам, рост виден в качестве, стиле и наполнении:

«Очень радует, что такое пространство появилось в главном корпусе. Это задает тон всему университету и его будущему развитию. Честно сказать, заходя сюда и смотря вокруг, вериться в то, что в нашем университете все движется в хорошую сторону. Я думаю, открытие таких студенческих пространств имеет большое значение: раз наш университет так развивается, то он за собой будет тянуть и город. Я бы всем посоветовал прийти сюда, это хороший повод посетить главный корпус ТПУ и увидеть его красоту изнутри» — подчеркнул Дмитрий.

Дмитрий Смирнов Фото: Серафима Кузина

Схожего мнения придерживается и Сергей Литвинов, командир вузовского штаба студенческих отрядов ТПУ:

«Для города это некий толчок, что такие пространства нужно и можно создавать, они на сегодняшний день востребованы среди жителей и студентов. Я и в „Таоне“, и в „Кварке“ был, там постоянно собираются студенты. Например, в „Очарованном кварке“ по случаю Дня студента будет вечеринка. Я думаю, что такие пространства — это крутая возможность собраться где-то помимо общежития, поэтому мы и дальше будем ими пользоваться» — поясняет он.

Сергей Литвинов Фото: Серафима Кузина

Отмечается, что всего до конца 2023 года в Политехе планируют открыть девять студенческих коворкингов. Они будут расположены в разных корпусах, в том числе, помимо главного, в четвертом, девятнадцатом и двадцатом. Новые пространства оборудуются за счет средств программы Минобрнауки «Приоритет-2030», компаний-партнеров и собственных средств вуза. Пресс-служба ТПУ уточняет, что в обустройство «Формулы» было вложено порядка 5,5 миллионов рублей.

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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