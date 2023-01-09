Праздник на льду. Где в Томске можно покататься на коньках этой зимой

9 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В этом году в Томске работают около 34 катков и хоккейных коробок. Фотокорреспондент «Томского Обзора» побывал на семи из них.

По сообщению пресс-службы мэрии, покататься на коньках в Ленинском районе можно в хоккейной коробке спорткомплекса «Юность» по адресу ул. К. Маркса, 50, на катке на ул. Интернационалистов, 12, хоккейной коробке на ул. Говорова, 36, ул. Кутузова, 1б, на ул. Береговая, 6 и оз. Керепеть в мкр. «Радонежский».

В Кировском районе работают площадки на стадионе «Политехник», в сквере ССО, на ул. Лыткина, 8/2, ул. Нахимова, 30, ул. Елизаровых, 25/1 и на ул. Энергетиков, 6.

В Октябрьском районе можно найти катки в ДЮСШ «Кедр» на ул. Высоцкого, 7, на ул. Герасименко, 1/15 стр. 1 и возле ДК «Авангард», пос. Светлый, 33 и ул. Мичурина 79/2.

В Советском районе покататься на льду можно на Ново-Соборной площади, в Городском саду (ул. Герцена, 6) и на территории школы №40 (ул. Никитина, 26).

Самые крупные катки открыты на Белом и Мавлюкеевском озерах.

В новогодние праздники «Томский Обзор» уже посетил семь ледовых площадок города.

Ледовый каток в горсаду (ул. Герцена, 6)

Время работы:

в будни с 16:00 по 22:00

в выходные и праздничные дни с 11:00 по 22:00

Прокат:

прокат коньков 1 час — 150 рублей для взрослого

для детей до семи лет — 85 рублей в час

услуги камеры хранения (один номерок) 1 час — 70 рублей.

Каток под звездным небом на Ново-Соборной площади

Время работы:

в будни с 16:00 по 22:00

в выходные и праздничные дни с 11:00 по 22:00

Ледовый каток на Белом озере

Время работы:

в будни с 13:00 по 21:00

в выходные и праздничные дни с 11:00 по 23:00

Прокат:

в будни для взрослых — 150 рублей в час, для детей — 100 рублей в час

в выходные и праздничные дни для взрослых — 200 рублей в час, для детей — 150 рублей в час

услуги гардероба — 50 рублей

Каток на Мавлюкеевском озере (пер. Буяновский, 3а)

Время работы:

в будни с 17:00 по 22:00

в выходные и праздничные дни с 12:00 по 22:00

Прокат:

для взрослых и детей — 110 рублей в час

услуги раздевалки — 50 рублей

Ледовый каток у ДК «Авангард» (ул. Бела Куна, 20)

Время работы:

в будни с 11:00 по 21:00

в выходные и праздничные дни с 11:00 по 22:00

Прокат:

для взрослых и детей — 150 рублей в час

Каток на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20)

Фото: пресс-служба ТПУ

Время работы:

в будни с 11.00 до 22.00

в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00

Прокат:

для взрослых — 150 рублей в час

для детей до 14 лет — 100 рублей в час

вход со своими коньками — 50 рублей.

Каток у ТЦ «Томские товары» (ул. Красноармейская, 122)

Время работы:

в будни с 15:00 по 21:00

в выходные и праздничные дни с 12:00 по 22:00

Прокат:

для взрослых — 200 рублей час

для детей — 150 рублей час

услуги раздевалки — 50 рублей

Фото: Серафима Кузина

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