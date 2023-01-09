Праздник на льду. Где в Томске можно покататься на коньках этой зимой
В этом году в Томске работают около 34 катков и хоккейных коробок. Фотокорреспондент «Томского Обзора» побывал на семи из них.
По сообщению пресс-службы мэрии, покататься на коньках в Ленинском районе можно в хоккейной коробке спорткомплекса «Юность» по адресу ул. К. Маркса, 50, на катке на ул. Интернационалистов, 12, хоккейной коробке на ул. Говорова, 36, ул. Кутузова, 1б, на ул. Береговая, 6 и оз. Керепеть в мкр. «Радонежский».
В Кировском районе работают площадки на стадионе «Политехник», в сквере ССО, на ул. Лыткина, 8/2, ул. Нахимова, 30, ул. Елизаровых, 25/1 и на ул. Энергетиков, 6.
В Октябрьском районе можно найти катки в ДЮСШ «Кедр» на ул. Высоцкого, 7, на ул. Герасименко, 1/15 стр. 1 и возле ДК «Авангард», пос. Светлый, 33 и ул. Мичурина 79/2.
В Советском районе покататься на льду можно на Ново-Соборной площади, в Городском саду (ул. Герцена, 6) и на территории школы №40 (ул. Никитина, 26).
Самые крупные катки открыты на Белом и Мавлюкеевском озерах.
В новогодние праздники «Томский Обзор» уже посетил семь ледовых площадок города.
Ледовый каток в горсаду (ул. Герцена, 6)
Время работы:
- в будни с 16:00 по 22:00
- в выходные и праздничные дни с 11:00 по 22:00
Прокат:
- прокат коньков 1 час — 150 рублей для взрослого
- для детей до семи лет — 85 рублей в час
- услуги камеры хранения (один номерок) 1 час — 70 рублей.
Каток под звездным небом на Ново-Соборной площади
Время работы:
- в будни с 16:00 по 22:00
- в выходные и праздничные дни с 11:00 по 22:00
Ледовый каток на Белом озере
Время работы:
- в будни с 13:00 по 21:00
- в выходные и праздничные дни с 11:00 по 23:00
Прокат:
- в будни для взрослых — 150 рублей в час, для детей — 100 рублей в час
- в выходные и праздничные дни для взрослых — 200 рублей в час, для детей — 150 рублей в час
- услуги гардероба — 50 рублей
Каток на Мавлюкеевском озере (пер. Буяновский, 3а)
Время работы:
- в будни с 17:00 по 22:00
- в выходные и праздничные дни с 12:00 по 22:00
Прокат:
- для взрослых и детей — 110 рублей в час
- услуги раздевалки — 50 рублей
Ледовый каток у ДК «Авангард» (ул. Бела Куна, 20)
Время работы:
- в будни с 11:00 по 21:00
- в выходные и праздничные дни с 11:00 по 22:00
Прокат:
- для взрослых и детей — 150 рублей в час
Каток на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20)
Время работы:
- в будни с 11.00 до 22.00
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00
Прокат:
- для взрослых — 150 рублей в час
- для детей до 14 лет — 100 рублей в час
- вход со своими коньками — 50 рублей.
Каток у ТЦ «Томские товары» (ул. Красноармейская, 122)
Время работы:
- в будни с 15:00 по 21:00
- в выходные и праздничные дни с 12:00 по 22:00
Прокат:
- для взрослых — 200 рублей час
- для детей — 150 рублей час
- услуги раздевалки — 50 рублей
Фото: Серафима Кузина
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