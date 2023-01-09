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Праздник на льду. Где в Томске можно покататься на коньках этой зимой

В этом году в Томске работают около 34 катков и хоккейных коробок. Фотокорреспондент «Томского Обзора» побывал на семи из них.

По сообщению пресс-службы мэрии, покататься на коньках в Ленинском районе можно в хоккейной коробке спорткомплекса «Юность» по адресу ул. К. Маркса, 50, на катке на ул. Интернационалистов, 12, хоккейной коробке на ул. Говорова, 36, ул. Кутузова, 1б, на ул. Береговая, 6 и оз. Керепеть в мкр. «Радонежский».

В Кировском районе работают площадки на стадионе «Политехник», в сквере ССО, на ул. Лыткина, 8/2, ул. Нахимова, 30, ул. Елизаровых, 25/1 и на ул. Энергетиков, 6.

В Октябрьском районе можно найти катки в ДЮСШ «Кедр» на ул. Высоцкого, 7, на ул. Герасименко, 1/15 стр. 1 и возле ДК «Авангард», пос. Светлый, 33 и ул. Мичурина 79/2.

В Советском районе покататься на льду можно на Ново-Соборной площади, в Городском саду (ул. Герцена, 6) и на территории школы №40 (ул. Никитина, 26).

Самые крупные катки открыты на Белом и Мавлюкеевском озерах.

В новогодние праздники «Томский Обзор» уже посетил семь ледовых площадок города.

Ледовый каток в горсаду (ул. Герцена, 6)

Время работы:

Прокат:

Каток под звездным небом на Ново-Соборной площади

Время работы:

Ледовый каток на Белом озере

Время работы:

Прокат:

Каток на Мавлюкеевском озере (пер. Буяновский, 3а)

Время работы:

Прокат:

Ледовый каток у ДК «Авангард» (ул. Бела Куна, 20)

Время работы:

Прокат:

Каток на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20)

Фото: пресс-служба ТПУ

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Прокат:

Каток у ТЦ «Томские товары» (ул. Красноармейская, 122)

Время работы:

Прокат:

Фото: Серафима Кузина

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