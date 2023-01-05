Томские истории. Петр Макушин и Рождество в «Очаге»

5 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Спецпроект Томские истории Город и горожане

Наша первая, рождественская история об известном томском книготорговце и издателе Петре Макушине.

Как известно, свой бизнес он вел до революции по всей Сибири, а жил в Томске. Зарабатывая на книгах, канцелярии, музыкальных инструментах и прочих просветительских товарах, Макушин регулярно вкладывался в полезные для города и горожан инициативы.

В 1911 году большей частью на его средства был построен Дом Науки, будущий Народный университет, который должен был стать единственным в городе негосударственным вузом для всех желающих. Идея так и не реализовалась, но в Доме Науки работали просветительские кружки и студии. Пока не началась Первая Мировая война. Тогда здание заняли под госпитали, казармы и военные штабы. Правда, был открыт и детский сад — Очаг для солдатских детей под опекой Макушина. Здесь они не только проводили свои малышовые будни, но и отмечали праздники, среди которых, конечно же, были Новый год и Рождество.

Томичка Галина Чеблакова вспоминала, какие подарки получали воспитанники «Очага»: «В Рождество в детском саду ставилась большая елка, на которую дети сами делали игрушки: корзиночки, цепи, хлопушки. На елке всегда присутствовал Петр Иванович. Он привозил в мешках яблоки, конфеты и пряники. Пряники были обернуты в толстую атласную бумагу с картинками. Все дети получали подарки: девочки — платье и игрушки, мальчики — костюмчики и игрушки. Каждому — яблоки, конфеты, пряники в ситцевом мешочке».

Пятилетняя Галина и два ее младших брата попали в «Очаг», когда их отец, Павел Ефимович, отправился на фронт. Мама, Мария Карловна Чеблакова, работала в детском саду поваром.

В «Очаге» была одна группа — 25-30 человек. Галина рассказывала, что когда утром дети приходили в «Очаг», их переодевали в казенную одежду: девочкам — ситцевые платьица и косыночки, а мальчикам — штанишки и рубашки. В тихий час в зале на полу детям расстилали «кошму, простыни и маленькие подушечки».

Музыкальным работником в «Очаге» была Елизавета Макушина — дочь Петра Ивановича. «Она всегда ходила в блузке и длинной юбке, и на шее носила на цепочке золотые часики. Она ставила с детьми разные музыкальные пьесы: „Красная шапочка“, „бой грибов“, „Лиса и петух“».

В «Очаге» у детей у каждого была клумбочка с цветами и грядочка с овощами, вспоминала Галина. «Цветы выращивали для подарка дедушке Пете и заведующей на день рождения, а овощи — для кухни детского сада. В день рождения Петра Ивановича каждый со своей грядки собирал цветы, и Галя с Зиной Чеблаковы с воспитательницей на извозчике ездили к нему домой поздравлять его. Несколько дней готовились и учили текст поздравления».

В 1916-м году вся Сибирь отметила 50-летие общественной деятельности Макушина — поздравляли отовсюду! Сибирское фотографическое общество специально к важной дате даже подготовило памятный альбом. Благодаря ему, сохранилось и фото воспитанников «Очага».

Фото со страницы альбома «Адрес Сибирского фотографического общества к 50-летию общественной деятельности П.И. Макушина, г. Томск, 1916 г.» хранящегося в Фотофонде томского краеведческого музея. На снимке — Петр Макушин, сотрудники и воспитанники «Очага для солдатских детей» (1914–1915 годы). Фото: Из фондов ТОКМ

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