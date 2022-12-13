Одежда, подаренная природой. Основательница эко-бренда Djuta Мария Костюк о натуральных тканях и любви к себе

13 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Ткани из крапивы, льна и кукурузы совсем нетипичны для нашей жизни, но при этом они считаются самыми экологичными.

С одеждой из таких материалов мы познакомились на томском фестивале осознанного потребления Garazhka, где Мария Костюк, основательница новосибирского эко-бренда Djuta, рассказала нам, как появилась идея создать свою мастерскую и почему натуральные ткани помогают полюбить себя и улучшить качество жизни.

Основательница эко-бренда Djuta Мария Костюк на томской гаражке показывает жилет, сделанный из крапивы с небольшим содержанием хлопка. Фото: Владимир Дударев

К «гаражкам» Мария Костюк пришла совершенно случайно. Ей просто предложили попробовать и она согласилась. Первая была в Новосибирске, но Машу она тогда не сильно впечатлила:

— Приехать в Томск на фестиваль меня уговорили как раз ваши томичи, которые участвовали в новосибирской гаражке. Причем одна девушка просила: «Приезжай, пожалуйста, давай мы возьмем твою одежду и сами с ней встанем, просто привези это в Томск, покажи нашим людям, томичи оценят, им понравится», — рассказывает основательница эко-бренда Djuta Мария Костюк. — Я люблю Томск, каждый сентябрь приезжаю сюда погулять, и думаю, почему бы не съездить вот так.

В Томске люди действительно заинтересовались необычной одеждой из крапивы, льна и кукурузы. Часто спрашивали, подходили, мерили. Многих она привлекла тем, что выполнена в минималистическом стиле, в природных оттенках. Из декора — только едва заметные пуговицы. Такие вещи легко сочетаются друг с другом, благодаря чему, вместо целого шкафа с одеждой, человек получает многофункциональный гардероб-конструктор с базовыми вещами на любой случай жизни. Будь то прогулка по пляжу, или деловая встреча с бизнес-партнерами.

— У нас есть рубашки с классическим воротником, есть рубашки-стойка, есть изо льна или крапивы. Много платьев и брюк. Есть жилеты. Например, этот сделан из твила — ткани из крапивы с небольшим содержанием хлопка. Есть несколько разновидностей крапивы. Сейчас мы использует три вида, у них разный состав и разное плетение. У одного более ярко выраженный рисунок, а другого — менее, — объясняет наша собеседница. — В основном у нас женский ассортимент, но честно скажу, что футболки из кукурузы разобрали мужчины.

Фото: Владимир Дударев

Ткани для своих изделий основательница бренда заказывает из других стран. В России таких материалов почти нет. У нас выращивается только лен, но Маше популярные его виды — костромской и вологодский — кажутся слишком плотными и жесткими. Для своих вещей она выбирает самые мягкие, тонкие ткани.

Лен, к примеру, она заказывает в Белоруссии. Там он проходит дополнительную энзимную обработку на фабрике, в процессе которой ткань дает усадку и становится значительно мягче. А ткань из крапивы производится преимущественно в странах Восточной Азии. Там выращивается похожее на крапиву растение рами, которое в отличие от знакомого нам сорняка — не жжется. К Маше такая ткань приходит в основном из Китая и называется она по имени самого растения.

— Из крапивы получается самая экологичная ткань, потому что, во-первых, она растет как сорняк, выращивая ее, не особо утруждаются. Во-вторых, она потребляет намного меньше воды, чем, например, хлопок, тем самым производство этой ткани наносит меньший вред окружающей среде. Третье — крапиву не обрабатывают никакими химикатами. Листья растения выделяют вещества, которые не дают насекомым садиться на кустарник. Крапива еще очень быстро растет, за сезон она созревает несколько раз. Собирают ее в определенное время, так как от этого зависит качество полученного материала. Но чтобы ее собрать, используют только ручной труд, — объясняет Маша технологию производства ткани из крапивы. — Каждую тростинку сборщица срывает и укладывает. Отделить волокна от стебля не так уж просто, для этого требуются определенные навыки. Из-за того, что ткань из крапивы — практически полностью ручной труд, ее цена высока.

Лен Мария Костюк заказывает в Белоруссии, а вот рами — ткань из крапивы — приходит к ней в основном из Китая. Фото: Владимир Дударев

Но несмотря на это, благодаря своим свойствам она пользуется большим спросом. Такая ткань подстраивается под температуру тела, в ней ни холодно ни жарко. Она дает такой же эффект, что и термобельё.

— Когда люди видят нашу одежду, они мне говорят: «Ну это же летний ассортимент, в таких вещах нельзя ходить зимой». У них срабатывает стереотип, что в холодное время года мы носим флис, шерсть, кашемир, или вообще что-то с холлофайбером. Из-за того, что люди не знают, как ведет себя та или иная ткань, они делаю вывод, что наш ассортимент только на лето. Но это не так. Я говорю своим покупателям: «Давай я расскажу тебе, как это работает. Ты же знаешь, что такое термобельё? Ты его носишь, чтобы тебе было комфортно, и здесь тоже самое…», — поясняет Маша. — Например, я сейчас стою в тонком платье из крапивы, и мне хорошо. Если в помещении холодно, эта ткань держит комфортную температуру для тела. Лен не дает такого эффекта. Эта ткань для пляжа и моря, когда дует ветер, платье из такого материала развивается, и ты чувствуешь себя «звездой».

Одежда из натуральных тканей не только «на лето», ее можно носить круглый год Фото: из архива Марии Костюк

Ткань из кукурузы называется сорона и она тоже считается экологически чистым материалом, хотя создается химическим способом, как и вискоза, с примесью хлопка и льна или конопли. За счет добавление туда еще кукурузы ткань становится более прочной. И, действительно, покупатели часто пишут Маше, что такие вещи долговечные, не растягиваются и на них не появляется катышков.

Поэтому, как утверждает Маша, ее бренд еще и про осознанное потребление:

— Такую футболку из кукурузы человек носит долго, не так, как даже хлопковую, которую хватает на один сезон, а потом она уже выглядит не комильфо и приходится ее отдавать в утиль. Здесь именно тот вариант, когда ты покупаешь вещь, и она становится твоей любимой, ты берешь ее везде, и потом, когда она вдруг испортиться, долго расстраиваешься, — говорит она. — Я считаю, что сейчас все больше людей обращается к натуральным тканям, я сама это вижу. В первую очередь человек, конечно, думает о себе и своем здоровье. Это действительно осознанные, глобально мыслящие люди. Они понимаю, что жизнь коротка и ее можно прожить качественно. Только мы вправе делать себя счастливыми и выбирать, как жить, чем сегодня себя порадовать: «Я вот настолько сильно себя люблю, что хочу, чтобы у меня была мягкая футболочка, в которой моя кожа будет чувствовать себя хорошо».

«Маша, а где же карманы?»

Атмосфера томской гаражки Маше очень понравилась. Особенно ее впечатлило здание «Гостиного двора», где проходил фест Фото: Владимир Дударев

Бренд Djuta еще совсем молодой, но с горячим сердцем. Сама идея создавать вещи из натуральных тканей пришла к Маше уже давно, но реализовать ее удалось только в этом году. Последние приготовления перед стартом продаж были 23 февраля, а утром 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине, Маша показала у себя в социальных сетях первые шесть вещей:

— Именно 24 февраля в Инстаграме* вышел мой первый пост: «Я готова всем рассказать, что же я так долго делала. Меня зовут Маша, я занимаюсь фотографией, люблю эстетику минимализма, природу и хочу поделиться с вами…» Это я говорю утром, когда еще не знала ни о чем. Уже после обеда я приехала домой, открыла новости и поняла, что как будто бы мир рухнул, — признается Маша. — Я хочу сказать, что тяжело. Человеку тяжело морально. Мне тяжело, вам тяжело, бизнесу тоже тяжело, но намного лучше, когда мы вместе и делимся друг с другом своими эмоциями. Весной мы даже делали встречи, пили чай, разговаривали, я рассказывала что-то про ткани, фотографию, мы просто болтали. Человеку нужен человек в первую очередь, поэтому не хочется опускать руки, прекращать деятельность, наоборот, хочется еще больше общаться с людьми и дарить им радость, улыбки, хорошее впечатления.

В настоящем Маша действующий фотограф, проводит детские и индивидуальные женские съемки. Если хорошая погода, Маша старается вытащить людей на улицу, на природу. Она любит снимать где-нибудь в полях на рассвете или на берегу реки. Говорит, что всегда была близка к природе, поэтому уже несколько лет носит лен. Любовь к натуральным тканям Маша старается привить и своим детям.

Съемка Маши для ее бренда Фото: из архива Марии Костюк

— У меня дети тоже одеваются в лен. И плюс, всем клиентам, которые ко мне приходят, я советую натуральные ткани. Я увидела, что у людей появился запрос, и подумала, почему бы самой не создавать такую одежду. Стала думать, как это сделать лучше. Начала знакомиться с тканями крапивы, кукурузы, разбираться, как это выращивается, собирается, что из этого эко, какая лучше ткань или хуже, почему эта лучше, а эта хуже, как они себя ведут после стирки, какая лучше для рубашек, какая для брюк, какая дает усадку, какая нет, — вспоминает Маша о том, как начинала работать над брендом. — Почти на три месяца я полностью закрылась дома, не брала никакие съемки, а занималась только изучением рынка и тканями. Их я заказывала со всей России и из-за границы, сама тестировала, щупала. Я все проверяю на себе, прежде, чем кому-то это советовать.

Девушка очень ответственно подходит к качеству свои вещей. Сама занимается проверкой кроя и выбором тканей, вместе с конструктором отрабатывает лекала. Но не менее важно для нее — общение с покупателями. Маша просит их давать обратную связь, делиться впечатлениями и особенно — рассказывать, если есть какие-то пожелания:

— Я стараюсь держать контакт с людьми, которые приобретают одежду, поэтому регулярно пишу во всех своих социальных сетях, что буду безмерно благодарна любым отзывам, таким образом вы помогаете стать нам лучше, — утверждает девушка. — Все люди разные, кому-то что-то удобно, а кому-то нет. Но мы даже незначительную деталь постараемся учесть. Допустим, у нас есть платье, мы его отшили, они всем очень нравятся, но кто-то из покупателей написал: «Маша, а где же карманы», — новые платья уже отшили с карманами. Мы слышим то, что нам говорят люди и стараемся стать лучше.

— Человеку нужен человек, в первую очередь, поэтому не хочется опускать руки, прекращать деятельность, наоборот, хочется еще больше общаться с людьми и дарить им радость, улыбки, хорошее впечатления, — говорит Маша Фото: Владимир Дударев

Как полагает Маша, главными факторами, влияющие на выбор потребителей, являются гипоаллергенность, прочность и экологичность натуральных тканей.

— Наши покупатели — это те, кто занимается йогой, танцами и различными медитациями. Часто берут люди с Алтая. Много путешествующих. В обычной жизни человек такую одежду не носит, но в путешествие берет именно ее. Как, например, было с покупательницей, которая полетела отдыхать на Бали. Говорит, что на фотографиях увидела — люди примерно в таком и ходят. Я ей объяснила, что у них жарко и влажно, поэтому нужна одежда, чтобы быстро сохла и хорошо пропускала воздух. В итоге девушка взяла с собой только нашу одежду, — рассказывает она о своих покупателях.

Фото: Владимир Дударев

Название бренда тоже отсылает к природной тематике и духовным практикам, и к Маше оно пришло моментально.

— Мое семейство очень любит путешествовать на машине. Однажды мы были в Грузии в районе Казбеги и хотели подняться там в горы, но пошел дождь, а я тот человек, который говорит: раз не поедем туда, то поедем в другое место. Я нахожу, что рядом с нами есть село Джута. Поехали туда. Вместе с детьми (младшему ребенку тогда было два года) минут 40 карабкались по горе. Было очень тяжело, но когда мы поднялись — увидели вокруг горы, а посреди — просто поляна цветов и никого вокруг. Мы легли «звездочками» на эту лужайку и лежали долго-долго, наслаждались красотой, — вспоминает Мария. — Когда я начала заниматься брендом, у меня почему-то пришло это же ощущение, которое я испытала там тогда. И я решила, пусть будет «Джута».

Качество превыше всего

Платье, которое на Маше, сделано из крапивы. Она говорит, что в нем чувствует себя комфортной — ей ни холодно ни жарко, хотя надо отметит, что в павильоне, где проходил фестиваль, было довольно прохладно. Фото: Владимир Дударев

Приобрести одежду из натуральных тканей Djuta можно в Новосибирске и Москве или онлайн на сайте. Там есть все допустимые размеры и цвета ткани. Даже если какой-то вещи сейчас нет в наличии, то ее все равно можно заказать. Цена будет та же, только единственное — нужно будет подождать неделю, максимум две.

— Один наш офлайн магазин, который находится в Новосибирске, уже стал частью команды. Работающие в нем девушки сами звонят, спрашивают: «Когда же ты привезешь новинки, мы хотим отснять для сторис и сайта, у нас скоро приедут модели», — рассказывает Мария. — Говоря о команде, не могу не назвать еще двух девушек-моделей, которые чаще всего снимаются у нас. В некоторых съемках я тоже участвую в качестве модели, мы приглашаем душевного фотографа из Новосибирска, но иногда хочу что-то отснять сама. Тогда я беру наших девушек и везу их в поле, чтобы показать одежду в природной среде, на рассвете.

Фото: Владимир Дударев

Среди вещей бренда Djuta есть и рубашки, и платья, и брюки, и даже кимоно. Маша подчеркивает, что ее одежда подарена природой и создана, чтобы человеку было в ней максимально комфортно и его кожа дышала. Поэтому перед те, как отправлять готовые изделия в магазин, она проводит эксперименты над образцами — стирает их, смотрит, как они выглядят на разных моделях:

— Когда мы делаем лекало, отшиваем образец, тестируем его на то, как он себя поведет после стирки и носки. Мы даже находим девушек примерно одинаковых размеров, чтобы проверить, как вещь на них сидит. Все фигуры разные, даже если это 44 размер. Если что-то не нравится, то исправляем, чтобы людям было удобно в нашей одежде, ведь она создана именно для них, — утверждает она.

Своими знаниями о натуральных тканях Маша старается делиться с покупателями, чтобы сделает одежду из таких материалов понятнее для людей:

— Когда я рассказываю о тканях из крапивы, люди всегда удивляются. Например, на гаражке ко мне подошла девушка и пошутила: «Это все, что не съели**, и теперь осталось сшить?», — смеется Маша. — Это нормально, что мы чего-то не знаем, в чем-то некомпетентны. Но мне нравится рассказывать о натуральных тканях, я даже проводила в этом году лекцию по этой теме. Все большей людей мне начинают доверять, потому что кожу не обманешь. Когда человеку комфортно в этой ткани, он уже не готов снова надевать что-то с полиэстером.

Фото: Владимир Дударев

Томские покупатели Машу сильно порадовали, поэтому вполне возможно, что в следующий раз девушка тоже приедет в Томск на фестиваль осознанного потребления. В планах у основательницы бренда добавить в ассортимент пиджаки и начать подготовку к весенней коллекции, чтобы точно воплотить все идеи:

— К осени мы не успели подготовиться, хотя запрос был. Многие просили сделать что-то типа тулупчиков, кафтанчиков, но мы просто не успели отработать лекала. Не справились с объемами. Сейчас извлекли уроки. Мы идем в своем темпе. Делаем и не собираемся останавливаться, — говорит Маша.

Работать с другими материалами она пока не готова. Говорит, что идет поэтапно, так как всегда была далека от тканей. Прежде чем говорить, что это хорошо, она должна сама в этом убедится. Хотя признается, что когда-нибудь она проведет еще один эксперимент и у бренда Djuta появятся и вещи из шерсти.

Текст: Алёна Попова

* — Instagram/Инстаграм — социальная сеть, признанная в России экстремистской. Запрещена и заблокирована в РФ.

** — крапиву используют в гастрономии: при приготовлении супов, блинов и даже пельменей.

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