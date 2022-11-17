Музей на предприятии. В «Сибагро» появилась корпоративная площадка для сотрудников и гостей

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В «Сибагро» заработала новая корпоративная площадка, объединяющая сотрудников.

Помимо уже имеющихся внутренних продуктов — газеты, телевидения и Телеграм-канала — летом этого года в головном офисе компании появился и свой музей. В минувший четверг проект презентовали на Сибирском форуме по промышленному туризму. Почему возникла идея сделать такое пространство, для кого оно создано и какие экспонаты там представлены, мы узнали у руководителя музея Ларисы Кобец.

Корпоративный музей компании «Сибагро» Фото: пресс-служба «Сибагро»

Сибирский форум по промышленному туризму приходил в Томске 10–11 ноября. На нем обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества в этой сфере, в том числе речь шла о влиянии корпоративных площадок на формирование и продвижение бренда. В рамках форума представитель АО «Сибагро» Лариса Кобец рассказала об опыте создания подобной корпоративной площадки, которую между собой сотрудники называют просто музеем:

«Наш музей создавался достаточно много времени, несмотря на то, что он имеет небольшую площадь — всего 50 кв. метров, — отмечает Лариса Кобец, руководитель проекта. — У него есть три основные функции. Прежде всего, это сохранение и презентация нашего наследия. Компании „Сибагро“ в этом году уже 22 года, и еще к нашему 20-летию мы очень плотно занялись темой создания единого корпоративного центра, для того, чтобы свой опыт компания могла транслировать и опираться на него в своем развитии».

Руководитель музея Лариса Кобец рассказывает о новой корпоративной площадке Фото: Серафима Кузина

Итогом этой работы стало открытие в июне 2022 года корпоративного музея. По словам Ларисы Кобец, такая площадка была необходима, так как за годы существования компания сильно разрослась. Сейчас в ее составе 14 предприятий в 10 регионах России от Дальнего Востока до западных границ, где трудится 14 тысяч сотрудников. Поэтому вторая важная функция музея — объединить большую команду «Сибагро» и вовлечь сотрудников холдинга в его корпоративные ценности:

«У нашей компании огромное поле деятельности. Полный производственный цикл начинается с растениеводства, затем идет выращивание кормов, животноводство, птицеводство, мясопереработка, производство конечного продукта, и, наконец, его быт, — поясняет наша собеседница. — В этом цикле каждый работник выполняет свои функции, иногда совершенно не понимая, что происходит за пределами его сферы ответственности. Например, оператор по уходу за животными может не знать, как готовится комбикорм, потому что он не сталкивается с этим делом. Но для того, чтобы наши работники понимали, как идет производственный процесс, осознали в нем свою роль, мы и организовали такую корпоративную площадку».

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Именно сотрудники компании стали первыми посетителями музея. Как раз когда он открылся, в Томске проходила четвертая спартакиада «Сибагро», собравшая больше 300 участников из разных регионов страны. Музей в первую очередь рассчитан на внутреннюю аудиторию предприятия. Особое внимание уделяется «новичкам», которым обязательно проводят ознакомительную экскурсию, чтобы они подробнее узнали об истории компании и о том, как в ней налажены производственные процессы. Руководитель корпоративной площадки отмечает, что музей — это еще один из способов, позволяющий быстрее погрузить сотрудника в контекст:

«Наша корпоративная площадка не рассчитана на широкую аудиторию, она создана преимущественно для сотрудников, но бывает, к нам приходят гости, которые работают с нашей компанией. Например, контрагенты, представители власти, банковского бизнеса. Но, конечно, упор в проекте сделан именно на внутреннюю среду, чтобы сотрудники впитывали вложенные компанией смыслы ценности бренда и, пропустив их через себя, транслировали их в своих семьях, среди знакомых и близких. По сути, это работает как „сарафанное радио“, и здорово, когда сотрудники становятся искренними амбассадорами бренда», — поясняет Лариса, говоря о том, как корпоративная площадка может стать инструментом для продвижения компании.

Экскурсии по музею проводятся как для сотрудников, так и для гостей компании Фото: пресс-служба «Сибагро»

Также музей приглашает на экскурсии школьников и студентов сельскохозяйственных учреждений. И открыт он не только для томских ребят. Например, совсем недавно музей посетили школьники из малиновской школы Томского района. На своих экскурсиях компания «Сибагро» показывает, что современное сельское хозяйство — это не эхо из прошлого, а высокотехнологичное производство и перспективное направление для профессиональной самореализации.

«Еще одна функция нашего музея — это профориентация. К нам приходят группы школьников 9-х классов или студенты аграрного колледжа, где мы с помощью наших мультимедиа рассказываем им как будущим сотрудникам о своей работе», — уточняет Лариса.

Кроме того, для учебных заведений в компании проводятся Дни профессионалитета с экскурсиями не только по музею, но и по предприятиям холдинга. Уточнить даты и время возможных экскурсий для школьников и студентов можно в Центре корпоративного обучения.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Совсем на небольшой площади создателям музея удалось объединить множество интересных фактов о предприятии, помогающих создать наиболее полное представление о деятельности компании. В своей работе команда проекта использовала самые разные форматы для передачи информации и отражения смыслов. Это и классический подход показа предметного ряда, стилизованные и мультимедийные инсталляции, и объемные макеты предприятий.

Макеты с информацией о предприятиях Фото: Серафима Кузина

Исторических экспонатов в музее не так много, среди них — иллюстрированная книга рецептов 30-40 годов прошлого века, которую нашли и передали музею работники томского мясокомбината. В ней собраны кулинарные идеи советского времени. Одно время в «Сибагро» даже выпускали небольшую премиальную серию колбас, используя эти рецепты.

Книга рецептов 30-40-х годов прошлого века Фото: Серафима Кузина

Есть в музее исторический документ — обоснование партийно-хозяйственных органов о строительстве томского свинокомплекса, датированное 1974 годом. Именно с приобретения свинокомплекса началось развитие компании как животноводческого предприятия.

Технико-экономическое обоснование строительства томского свинокомплекса 1974 года Фото: Серафима Кузина

В экспозицию включены интересные интерактивные элементы: например, используются съемные магнитные цифры, которые можно выставлять в зависимости от изменений основных показателей предприятия. Так посетитель всегда видит только актуальные данные.

Съемные цифры позволяют отражать актуальные показатели Фото: Серафима Кузина

«Но важно отметить, что наш музей в первую очередь не про цифры. Мы говорим о компании, ее истории, производственных процессах через людей. У нас есть уникальный стенд в виде „книжечек“, где мы рассказываем о наших достижениях — и тоже через людей. Это наши сотрудники, которые прошли сюда работать простыми специалистами и доросли до директоров и топ-менеджеров предприятий. Например, свой профессиональный путь Владимир Боровков начинал с подсобного рабочего Томского мясокомбината, а сейчас он является директором свинокомплекса „Томский“», — отмечает Лариса.

Фото: Серафима Кузина

Всем гостям после экскурсии компания «Сибагро» дарит небольшой сувенир — свинку по имени Хряк. Ее макет в натуральную величину есть в музее. Это специальная порода свиней, которую разводят на предприятиях холдинга. В высоту они достигают до 1,5 метров, а в длину — до 2, что, конечно, удивляет многих посетителей.

Свинка по имени Хряк представлена в музее в натуральную величину, ее рост достигает до 1,5 метров, а длина — до 2. Фото: Серафима Кузина

Помимо экскурсий в музее проводятся и дегустации мясных изделий «Сибагро», чтобы человек не только погрузился в исторический контекст, но и оценил качество продукта не на словах, а лично.

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Открывшийся музей получился многофункциональным и может служить примером того, как на небольшом пространстве с помощью различных инструментов умещается большая история. Экспозиционная площадка компании доступна не для всех желающих, но, как отмечает Лариса Кобец, 14 тысяч сотрудников — это тоже немало. «В будущем проект будет развиваться, со временем мы освоим новое пространство», — уверена Лариса Кобец.

Текст: Алёна Попова

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