Украшения Jewel Eva: необычная техника из латуни Екатерины Абалаковой

16 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В ее брошках необычно все — и материал, и сюжеты. Казалось бы, миниатюрные аксессуары, но Медведь становится еще и «холстом» для сказочной истории, а Матрешка вмещает в себя узнаваемые томские мотивы.

О новой собственной технике из латуни, ярмарках и вдохновении мы узнали у дизайнера украшений Jewel Eva Екатерины Абалаковой.

Екатерина Абалакова, дизайнер украшений Jewel Eva, показывает свои изделия из латуни Фото: Серафима Кузина

Мы встречаемся в студии-шоуруме Auroom, открытой Екатериной вместе с тремя коллегами по творческим проектам. Ее аксессуары — это тонкие, изящные цветы и не отличимые от настоящих ягоды, которые собраны в эффектные ожерелья и серьги из латуни. Немного таких вещиц и сегодня можно увидеть в мастерской, хотя в основном Екатерина делает их на заказ. Признается, что всерьез заниматься украшениями начала в декрете 15 лет назад, когда у нее родилась дочь. Тогда она мастерила изделия из полимерной глины. Но Екатерина всегда хотела сделать то, чего раньше не было, поэтому и увлеклась новой техникой:

— Мне нужна была «вечная» техника и материал, понятный клиенту (прежде меня часто спрашивали, что такое полимерная глина). И два года назад я придумала такую технику. Использую ювелирные технологии, но базовый материал — латунь. Украшения получаются более доступными по цене, при этом интересные внешне. Все эскизы отрисовываю сама, — рассказывает Екатерина.

Эффектные ожерелья и серьги Екатерины, собранные из изящных цветов и не отличимых от настоящих ягод. Такие украшения она в основном делает на заказ. Фото: Серафима Кузина

Разработать технологию мастерице отчасти удалось благодаря мужу. Он инженер, занимался травлением плат. Она оценила, как красиво выглядит латунь, и задумалась, как бы применить это в жизни. Решила, что можно использовать этот материал для украшений. Потом стала изучать вопрос и выяснила — это достаточно древняя техника.

Начались новые украшения с медведей:

— Они сами «продиктовали» эту историю, я нарочно ничего не выдумывала. Захотели такими быть сами, — смеется Екатерина. — Сначала были силуэты, но «пустые» медведи — неинтересно, хотелось, чтобы они рассказывали свои сказки. В итоге один в вечерних травах бредет, другой — встречает рассвет. Идея в том, что зверюшки несут свои сюжеты. К примеру, один вдохновлен «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Другой рассказывает про летний денек, это Беломедвежье, страна белых медведей. Киты у меня как из сказки Ершова, где есть чудо-юдо рыба-кит. В них «помещаются» разные города и страны — Япония, Голландия, Швеция. Матрешек я разрабатывала под томские истории, стремилась, насколько возможно, передать настроение и архитектуру города. На одной — церковь, дома в стиле зданий архитектора Лыгина. На другой — университет. Матрешки задуманы как томская «сувенирка».

Матрешек Екатерина разрабатывала под томские истории, стремясь, насколько это возможно, передать настроение и архитектуру города Фото: Серафима Кузина

Кроме животных, видим у Екатерины и фрукты. Приглядываемся — на яблоке Адам и Ева, и даже можно рассмотреть Змея-искусителя. На другом фрукте — дерево, явно отсылающее узорами к картинам Климта.

Фото: Серафима Кузина

— У меня очень много гранатов, — продолжает показывать нам свои работы Екатерина. — Мне необъяснимо хотелось их делать. Потом узнала, что гранат — символ крепкой семьи у грузинских и армянских народов. Почему меня гранаты так цепляют, не знаю. В моих работах смешиваются кавказские, сибирские, восточные, сказочные мотивы. Хотя я сибирячка, мне очень нравится тематика горных деревенек, вдохновляет техника минанкари. Но там используются перегородчатые эмали, более сложные, трудоемкие, их надо делать на серебре. Люблю мастерить всех крылатых, но птиц в наличии почти нет, клиенты их просто сметают. Броши-мухоморы — это хулиганство, и они везде классно смотрятся, подходят к любым вещам.

В необычной технике из латуни Екатерина делает и броши, и браслеты, и серьги. Фото: Серафима Кузина

Для того, чтобы появились изящные брошки, мастерица наносит их контуры на листовую латунь, выпиливает форму ювелирным лобзиком (можно сделать даже витиеватые линии!). Дальше идет этап техники выемчатой гравировки. Часть металла убирается, остаются контуры, пространство между ними заполняется, расписывается краской.

Насколько долгим получается процесс создания таких аксессуаров?

— Каждая брошка по техпроцессу требует около 10 операций, мой рекорд — 4 дня от эскиза до готового изделия, — поясняет Екатерина. — Ювелирная смола, которой покрываются украшения, застывает 2 дня, еще два дня я потратила на эскиз, его согласование с клиентом, выпиливание, гравировку, припаивание с обратной стороны булавки для броши. Их я беру готовые, японские, они острые, с хорошей пружиной. Мне хочется, чтобы клиенты получали удовольствие от моих изделий и не боялись испортить брошью одежду. Но обычно процесс работы занимает гораздо больше времени. Я делаю сразу партию, наношу разные картинки на целый лист металла.

Фото: Серафима Кузина

Свою технику Екатерина назвала Jewel Eva, «драгоценная Ева». И с этим связана немного мистическая история:

— Долго думала, какое выбрать название, ничего не складывалось, — рассказывает Екатерина. — Однажды ночью мне приснился сон, где во тьме искорками пишется: «Jewel Eva». У меня часто так бывает — мозг получил задачу и ее решение выдает ночью. Многие работы, которые я делала первые годы, мне снились. Кстати, такое же явление замечал Сальвадор Дали. Когда название родилось во сне, то я проснулась в восторге! Оно так правильно ложится на мою задумку — это первая женщина, драгоценная женщина. И каждая из нас — первая, драгоценная, единственная, неповторимая… Мои украшения для того, чтобы женщина чувствовала себя такой!

Люди любят птиц

— Люблю мастерить всех крылатых, но птиц в наличии почти нет, клиенты их просто сметают, — говорит Екатерина. Фото: Серафима Кузина

Сегодня покупатели чаще всего находят украшения Jewel Eva через соцсети. Хотя «сарафанное радио» тоже работает — за осень несколько человек пришло к Екатерине по чьей-то рекомендации. Что касается ярмарок, то они значили много в доковидные времена:

— Было золотое время ярмарок — с 2008 по 2019 год мы регулярно проводили в сквере возле ТЮЗа «Томский Арбат», где я была соорганизатором, зимой перебирались в торговый центр «Изумрудный город», — отмечает Екатерина. — На фоне пандемии Арбат прекратился, и мы пока не хотим к нему возвращаться. Хотя ярмарки и выходы в свет — это классно. На Дне томича, куда я впервые публично заявилась как мастер с новой техникой, услышала много комплиментов и восторгов.

Екатерина рассказывает о ярмарках, вспоминает, что в доковидные времена было их золотое время. Фото: Серафима Кузина

В начале пандемии организаторы «Томского Арбата» захотели сделать свое уютное пространство, где можно было бы в любое время года посмотреть и приобрести аксессуары и вещи ручной работы. Шоурум открыли в июне 2020. Тогда еще были жесткие ковидные ограничения, но мастериц это не испугало:

— Нам нужна была возможность куда-то выходить, а то мы бы сошли с ума от необходимости постоянно сидеть дома, — вспоминает Екатерина. — Открыли студию-шоурум вчетвером, все мы коллеги по «Арбату», знакомы много лет. Решили сделать проект, полезный и для нас, и для города.

В студии-шоуруме Auroom есть красивое выставочное пространство. Еще здесь часто проводят мастер-классы. Правда, осваивать сложные техники, такие, как работа с латунью, конечно, никто не будет. Обучают более доступным вещам. С ноября в шоуруме начали организовывать свопы.

В студии-шоуруме Auroom, открывшейся в 2020 году совместно с коллегами Екатерины по «Томскому Арбату» Фото: Серафима Кузина

Ярмарки в жизни Екатерина по-прежнему есть, но теперь московские. Коллега, уже не первый год там выставляющаяся, посоветовала ей представить в столице новую технику.

— Я подала заявку, меня сразу взяли, что на этой ярмарке бывает редко, там на 200 мест около 2000 заявок, — говорит Екатерина. — Каждый раз волнуюсь, но прохожу отбор. Для меня это важно. Очень вдохновляет общение с покупателями, с людьми, которые носят украшения, восхищаются ими, снова и снова приходят к тебе, спрашивают: «Будешь ли ты на следующем фестивале», — ценят тебя, заказывают экстравагантные вещи. Я бы не отважилась многое сделать сама, а предложения клиентов позволяют экспериментировать.

Что особенно популярно у покупателей? Птицы, лисички, мишки, киты, все, что имеет душу и глаза обычно привлекает клиентов. Гранаты и яблоки, как признается Екатерина, больше нравятся ей самой — она любит их делать. Их тоже покупают, но чуть реже. А вот птиц и котов мы в шоуруме не застали — они уже «разлетелись» по новым владельцам.

Украшения в мастерской Екатерины Фото: Серафима Кузина

Чаще всего украшения берут женщины. Возраст может быть любым, но обычно это достаточно состоятельные люди. Иногда клиенты специально приезжают из Новосибирска, чтобы выбрать себе украшения. Мужчины тоже приобретают аксессуары:

— Они очень благодарные покупатели, — считает Екатерина. — Им всегда все нравится, они с точностью определяют, как я это делаю, не задают лишних вопросов. Понимают сложность техники, мой труд. Это подкупает. Девушки часто просто говорят: «Ой, красиво!», — а мужчины смотрят в корень. Себе они в основном покупают птиц. Соколы и совы популярны. Еще им нравятся собачки и хулиганские штуки — грибы, гранаты, кактусы. У меня есть постоянный клиент в Москве, он приходит каждую ярмарку, что-то выбирает. Носит брошки сам — на сумке, рюкзаке. Сейчас делаю волков на заказ, для меня это эксперимент. С мужской тематикой сложно — я по натуре «девочка-девочка», мне придумать мужские сюжеты было сложно. Обычно мне нравится делать яркие украшения, а мужчины любят более монохромные.

Броши с томскими мотивами еще появятся

Екатерина за работой Фото: Серафима Кузина

Сейчас Екатерина работает только дизайнером украшений. Дело это непростое — нужно и творить, и красиво фотографировать свои аксессуары, и продвигать их в социальных сетях. Она делает все собственными силами:

— Пробовала, чтобы украшения снимали фотографы, но я лучше понимаю, как сделать, чтобы клиенту изделие было понятнее. Приходится действовать методом проб и ошибок, — поясняет Екатерина. — Мы все так работаем. Это большой труд, много обретаешь специальностей. Не всегда все успеваешь. Либо занимаешься самопиаром, либо украшениями. Но у меня нет графика — на одну работу настроилась, выполнила, занимаюсь другой. Нужно не только вдохновение, еще и физические силы, здоровье.

Фото: Серафима Кузина

Что касается вдохновения, то здесь Екатерина шутит:

— Откуда берете вдохновение?

— Из мешков.

— Каких?

— Под глазами. Чем больше работаешь, тем больше вдохновения! Я не устаю, такого не бывает. Работа этапная — выпиливаю, гравирую, отдельными блоками в разные дни, успеваю отдохнуть от одного процесса и заняться другим. Мое творчество не монотонное.

Перспективу дизайнер украшений видит в поездках на фестивали, ярмарки, маркеты в другие города:

— Это и заряжает, и продажи хорошие, в Томске сейчас застой, — констатирует она. — Надеюсь, люди отдохнут, снова захотят фестивалей, ярмарок. Интересно встречаться с другими людьми. Я была в Москве — везде принимали эмоционально, радушно. И путешествия тоже делают свою дело.

Матрешки Екатерины, задуманые как томская «сувенирка». На одной (слева) — университет, на другой — церковь и дома в стиле зданий архитектора Лыгина. Фото: Серафима Кузина

Возможно, постепенно мастер будет развивать томскую тему. Сегодня ей не часто удается выйти на томскую публику. Свои работы она отдает в Первый музей славянской мифологии, там они хорошо распродаются.

— Раньше я еще делала броши-картины — ТГУ и 1000 мелочей, пейзажи. Можно разработать архитектурную тему в рисунках, — полагает Екатерина. — Броши в виде картин, медведей в пейзажи вписать, да и лошади могут быть как символ нашего города.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».