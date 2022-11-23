Новый сезон IT-Старта: в Томске продолжает работу профориентационный проект для школьников

23 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В среду, 9 ноября, в томском Кадровом центре «Работа России» был официально дан старт четвертому сезону профориентационного проекта для школьников «IT-Старт». На этот раз пул компаний-участников вырос до 17, а школ — до 31. Впервые в проект будут включены не только образовательные учреждения Томска и Томского района, но и из более отдаленных муниципальных образований.

О том, что ждет участников «IT-Старта» в новом сезоне, рассказываем в нашем материале.

Предъюбилейный старт

В торжественной церемонии традиционно приняли участие представители томских ИТ-компаний, учеников 8-10 классов из 16 школ, которые присутствовали по видеоконференцсвязи, и оргкомитета проекта. С приветственным словом к ним обратилась глава регионального департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Светлана Грузных Фото: Савелий Петрушев

«Проект является визитной карточкой Томска. Он живет, развивается, в него добавляются новые компании, — отметила Светлана Грузных, обращаясь к школьникам. — Вы примете участие в очень интересных событиях. Вас ожидают встречи с реальными руководителями компаний, носителями профессий. Вы очутитесь в пространствах, в которых рождаются новые сервисы, услуги, продукты. Если у вас будет желание у вас будут все шансы в ближайшем будущем стать сотрудниками или партнерами одной из тех компаний, с которыми вы познакомитесь».

В проект в этом сезоне вошли еще пять ИТ-компаний, готовых погрузить школьников в мир информационных технологий, рассказать о профессиях и компетенциях своих сотрудников. Среди них ПАО МТС Банк, «Студия Т», ASAP Education, CodeClass, red_mad_robot и «Бизнес-Класс».

Екатерина Сватова приветствует участников проекта Фото: Савелий Петрушев

«Приветствую вас на самом крутом „IT-старте“ города Томск. Наша компания уже четвертый год участвует в этом мероприятии. У вас есть невероятная возможность погрузиться в мир ИТ. Мы с нетерпением ждем встреч с вами, совместных активностей, проектов. Желаю вам успехов, дерзайте, пробуйте, будем рады встрече», — поприветствовала школьников HR-менеджер компании ЦФТ Екатерина Сватова.

«Мы очень рады, что с каждым годом ряды проекта пополняются, как и ряды наших коллег. Мы надеемся рассказать о том, что ИТ — это несложно, интересно и каждый из вас здесь может найти свое место», — обратилась к школьникам руководитель проектной деятельности IT-Куба Анастасия Колесникова.

Поддержка партнеров

После официального открытия нового сезона профориентационного проекта, руководитель департамента труда отметила почетными наградами компании-партнеры, которые уже четвертый год работают в «IT-Старте». Специально изготовленные стелы Светлана Грузных вручила представителям компаний Syncretis, ILink, ЦФТ и Aurigma.

«Наш проект дает бесценную возможность прямой коммуникации с молодежью. Школьники, с которыми мы знакомимся — уникальные, интересные, с горящими глазами. И важно то, что мы получаем от них мгновенную обратную связь. Это обогащает проект и содержательно, и эмоционально, вдохновляя всех, кто занимается его развитием», — отметила Светлана Грузных.

После вручения наград между оргкомитетом проекта и представителями компаний-участников прошел небольшой нетворкинг, в рамках которого стороны обсудили идеи по развитию проекта.

Больше, интенсивнее, азартнее

Впереди у участников IT-Старта полгода интересных занятий. В этом году школьников ждут мастер-классы, воркшопы и экскурсии от томских атйтишников, завтраки с директорами компаний, совместные проекты с профессионалами, а также стажировки, розыгрыши и сюрпризы. Кроме того, в этом сезоне в рамках «IT-старта» ряд мероприятий пройдет в смежном — офлайн-онлайн — формате. И первые встречи с ИТ-специалистами стартуют уже со следующей недели.

По словам HR-менеджера компании red_mad_robot Арианы Вишняковой, их специалисты готовят для школьников занятия по мобильной разработке и рассматривают возможность проведения мастер-классов по дизайну интерфейсов. Кроме того, участникам проекта расскажут об ИТ-отрасли в целом и специалистах, которые для нее требуются.

Ариана Вишнякова Фото: Савелий Петрушев

«Мы в первый раз решили поучаствовать в этом мероприятии. Увидели, что есть подобный проект в Томске, — рассказала HR-менеджер компании red_mad_robot Ариана Вишнякова. — Так как мы очень активно взаимодействуем с университетами, берем к себе практикантов, то нам стало интересно заглянуть немного глубже и пообщаться со школьниками. ИТ — это такая сфера, которая невозможна без образования, а это университеты. Чтобы в них поступить, нужно понимать, куда ты хочешь двигаться и видеть перед собой цель».

Как отмечает начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева, особенностью четвертого сезона проекта станет рейтинговая система.

Людмила Дмитриева Фото: Савелий Петрушев

«Мы создаем сетку мероприятий, в ней будут активности и ряд критериев. Например, за большее количество посещенных мероприятий, своевременное выполнение заданий и так далее. Тем самым мы будем подстегивать вовлеченность детей в течение года. Этот рейтинг станет открытым, каждая школа сможет видеть, на каком она месте по какому критерию, — отметила Людмила Дмитриева, — У нас всегда интересное финальное мероприятие. Возможно, в этом году у нас будут два победителя — по финальному мероприятию и по рейтингу. Или победителя будут отбирать с учетом этого рейтинга».

«Уникальность проекта еще в том, что мы стараемся минимизировать трудозатраты работодателей и основные организационные вопросы берем на себя. Менеджер проекта — специалисты кадрового центра „Работа России“ и областного департамента труда, которые направляют все внутренние процессы. Роль бизнеса — передавать уникальные компетенции и лично коммуницировать со школьниками», — добавила Людмила Дмитриева.

На сегодняшний день участники проекта уже почти сформировали программу мероприятий, которые ожидают школьников. Первые из них состоятся уже на следующей неделе. Школьники встретятся с HR-специалистом компании Aurigma.

Участники проекта ПАО МТС Банк, «Студия Т», ASAP Education, CodeClass, red_mad_robot и «Бизнес-Класс», ООО Синкретис, ООО Ай-линк», ГК «ЦФТ», ООО «Оригма», Центр цифрового образования It-Cube, Rubius, .ООО Neo Stack Technology, СMAG Developnent, «Томский Обзор» при поддержке Департамент образования Администрации г. Томска.

Фото: Савелий Петрушев

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