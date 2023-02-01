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5 книг от Николая Коновалова о том, как снимать кино

Кинематограф привлекает многих. Что бы такого почитать тем, кто видит себя оператором или режиссером?

Поговорили об этом с Николаем Коноваловым, руководителем детской киношколы при факультете журналистики ТГУ, руководителем специализации «Документальное кино» Высшей школы журналистики ТГУ, обладателем международных кинонаград, режиссером, снимающим игровые и неигровые короткометражки. Он порекомендовал пять книг, а еще о нескольких важных упомянул, поэтому список получился насыщенным.

Николай Коновалов
режиссер, руководитель специализации «Документальное кино» Высшей школы журналистики ТГУ

Хороший вопрос о том, что читать тому, кто хочет кино снимать. Сразу хочется рассказать о таком, что не лежит на поверхности. «История на миллион долларов», «Спасите котика!» и книга Сида Филда — это замечательно, но их все знают. Думаю, можно углубиться в милые частности, типа мемуаров Ханжонкова — дико интересно, даже учитывая советскую жесткую цензуру (книга вышла в 1937 году). Но для тех, кто только начинает снимать, надо что-то более универсальное. Поэтому в подборке я не расскажу о «7 ½, или Фильмы Андрея Тарковского» Майи Туровской, где объясняется, что в Тарковском гениального. Не расскажу и о шеститомнике по истории кино Жоржа Садуля. Он очень увлекательный, но не без вопросов.

Робер Брессон «Заметки о кинематографе»

Есть две книжки, которые при всей огромной разности, абсолютной непохожести исполняют для меня примерно одну функцию. Первая — «Кино» Жиля Делёза. Когда неподготовленный человек ее открывает, то не может понять, о чем это. Про нее не буду рассказывать, ее никто читать не будет. Это философия. Кому надо — тот насладится. Взамен расскажу про непривычную, необычную книгу «Заметки о кинематографе» Робера Брессона, совершившего в кино революцию, которую никто не заметил.

Все знают другого Брессона, фотографа Анри Картье-Брессона. А для кинематографистов именно Робер Брессон — фигура «священная», он по-особенному относился к отображению реальности. Когда человек поймет, в чем суть метода Брессона, он поймет, как кинематограф функционирует. Брессон как будто восстанавливал жизнь на экране, непривычно соотносил реальность с искусством. Не играл в действительность, а словно создавал реальность, которая при всей ее документальности была художественной. Именно такая тонкость дает понимание, что требовать от кинематографа и как с ним работать.

Брессон хорош тем, что не похож ни на кого другого. Он создал свою теорию и по ней снимал фильмы. Они волшебные! Например, «Приговоренный к смерти сбежал» — это тот игровой фильм, который каждый документалист обязан посмотреть. В воззрениях Брессона есть много интересного — он превозносил звук в кино, считая его правдивее картинки.

Мысли Брессона превратились в книгу «Записки о кинематографе». У меня в киношколе возникла идея: сделать группу Вконтакте, будет такой «пацанский» паблик, потому что эта сама книжка — «пацанские» цитаты о кино, набор коротеньких емких фраз. Ты читаешь каждую и понимаешь, теперь можно два часа рассуждать, о чем же этот Брессон писал. К примеру: «Союз театра и кинематографа невозможен без их взаимного уничтожения». А? Каково? Эти слова запускают мыслительный процесс. Или совсем утилитарное: «В кинематографе кадры обязаны своей ценностью только своему расположению и соотношению», — и всё, начинаются рассуждения об эффекте Кулешова и прочем. Сейчас в киношколе дети делают упражнение — снимают киноисторию из шести отдельных кадров и монтируют. Получается одна история. Потом переставляют их местами, и образуется уже другая. Следующая задача — передвинуть их так, чтобы была третья история. И когда ты живьем это сделаешь, ты понимаешь, какую информацию несет каждый кадр, и как она иначе воспринимается в другой связке. Это я долго объясняю, а у Брессона об этом две строчки… Книжка коротенькая, но насыщена смыслом.

Георгий Данелия. Трилогия: «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна», «Кот ушел, а улыбка осталась»

Следующие книги написаны Георгием Данелия. Это гениальный советский режиссер, который снял «Мимимо», «Кин-дза-дза», «Афоню», «Осенний марафон». Мало того, что он был крутым режиссером, так еще и писал хорошие книжки. Свою жизнь и съемки фильмов он превращал текстом в серию баек. Читать их, во-первых, дико весело — Данелия очень остроумен. Во-вторых, эти байки помогают понять, каким должен быть человек, который визуализирует историю. Книги Данелии обязательны, чтобы понимать суть профессии кинорежиссера. Это вообще первая книжка, которую я советую читать тем, кто хочет заниматься кино. И фильмы его, конечно, нужно знать.

Данила Кузнецов «Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра».

Еще одна обязательная для желающих снимать кино книжка Данилы Кузнецова. В ней есть то, чего не хватает во всех милых, хороших высоколобых учебных текстах; то, что остальные обычно пропускают, мол, это все и так знают. Ее автор очень просто и увлекательно объясняет практически первоэлементы в кинематографе: как выстроена композиция, что такое изображение в кино, как используется звук, как работать движением камеры, основы монтажа и зачем он нужен, эффект Кулешова и прочее. «Язык кино» занял пустующую нишу.

Время от времени, когда кто-то из моих учеников снимет что-то хорошее, я покупаю очередной экземпляр книги Кузнецова и вручаю им. Когда делаешь в кино первые шаги, то без нее я бы не советовал обходиться. Это потом можно будет махать рукой и сказать: знаю я всё и так.

Александр Митта «Кино между адом и раем»

Подходим к очень важной книге, с нее начинали заниматься кино почти все его любители в современной истории России. Это книга серьезного отечественного режиссера Александра Митты. Она сначала называлась «Кино между адом и раем», а потом, во втором и третьем издании — «Кино между раем и адом».

Митте очень доходчиво рассказывает, что кино — искусство драматическое. Внутри любой истории лежит драматическая схема. Он учит по ней работать, объясняет, как отдельные элементы функционируют: что такое драматическая ситуация, как рассматривать на пути героя препятствия, и почему одно и то же препятствие называется с одной стороны барьером, а с другой — брешью, как выстраивается конфликт и так далее, вплоть до того, как правильно проводить репетиции, чтобы актеры не перегорели.

Книжка очень классная, но хитрая. Потому что у Митты есть школа. И эта книга — такой «билет» туда. Ты прочитал, восхитился и бежишь в школу. Потому как, если начнешь выстраивать схему у себя в голове по учебнику, окажется, в ключевых местах система не сведена, до конца не собирается, и нужен мастер, который всё приведет в порядок. Но я обожаю эту книгу: можно поставить себе задачу прочитать все три издания (они серьезно отличаются, части переставлены местами, что-то добавлено, что-то сокращено), понять логику: почему внесены именно такие изменения. Вторая ступень — нужно хитро брать из трех изданий информацию и самостоятельно восстанавливать систему, которая там есть, осмыслить ее, чтобы самому всё было понятно и по ней получалось учиться и работать.

Пока грандиозные американские книжки про кино не появились в России, Митта был для любителей кинематографа божеством, по нему снимали первые фильмы. Сейчас отношение другое: «Митта, ну да Митта, снял „Экипаж“ и „Сказку странствий“, есть и другие важные авторы». Но я считаю, что чтение его книги новичкам обязательно.

Николай Коновалов «Снимите это немедленно»

У меня тоже есть книжка с жутким названием «Снимите это немедленно». Она написана для детей из киношколы как учебник, я дарю ее своим ученикам в конце первого года. Она красивая, с цветными иллюстрациями. За текст даже премию какую-то получил на выставке учебников. Я не издавал ее, потому что решил оставить это текст, эти картинки как особенный подарок тем, кто прошел киношколу. Она написана моим языком, с моим юмором. Кино же странная штука! По-моему, нужно сделать так, чтобы человек в кино, режиссер, сначала нащупал свой голос. Если сразу загнать его в жесткие рамки и заставить снимать по канону, то, можно легко сломаться, превратиться в ремесленника и снимать как все. А когда работаешь без шор, без оглядки, не стараясь вписаться в какую-то схему, просто творишь, то тогда голос крепнет, становится сильным и потом выдерживает любое испытание любыми рамками. Книжка о том, как не потерять себя, но остаться понятным для зрителя.

Еще Николай посоветовал познакомиться будущим киноделам с рецензиями Дениса Горелова, который «рассказывает не столько о массовых фильмах, столько издевается над эпохой и мастерами культуры, их породившими». Наш собеседник говорит: «Его книжки-деликатесы, их нельзя помногу, я цежу медленно, по одной рецензии, потому что удовольствие от чтения хочется подольше продлить».

Текст: Мария Симонова

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