Пять книг для подростков, которые стоит поставить в театре

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2022 // Фото: unsplash.com

Какие книги для подростков были бы хороши и актуальны на сцене, но театры не спешат ставить по ним спектакли?

Мы попросили поразмышлять на эту тему Алексея Гончаренко, театрального критика, главного специалиста кабинета театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей РФ, человека, просто любящего читать книжки для подростков.

Эмиль Ажар «Вся жизнь впереди»

«Вся жизнь впереди» Эмиля Ажара — книжка, которая принесла французскому автору вторую Гонкуровскую премию, чего, по идее, вообще не может быть. Первую он получил за другой текст как Ромен Гари, а эту написал под псевдонимом.

В театрах по мотивам романа «Вся жизнь впереди» уже ставились постановки, что приятно, но очень редко, хотя история актуальна. Она рассказывает о жизни молодого парня мусульманина. Сюжет такой — есть потрясающая мадам Роза, проститутка на пенсии, которая создала приют для детей других женщин легкого поведения. Они рожают и отдают туда малышей. Так произошло и с Мухаммедом. Он не знает, кто его родители, но воспитывают парня как мусульманина, при этом рядом растут люди еврейской веры и других религий. Все они общаются друг с другом, получается такая хорошая межконфессиональная общность и замечательный пример толерантности. В итоге герой вырастает потрясающим, классным парнем. Еще в книге есть тема терпимости к людям с низкой социальной ответственностью, другой сексуальной ориентацией и подобные вещи.

«Вся жизнь впереди» кажется мне отличным вариантом для молодежного театра. Спектакль, по законодательству, будет с маркировкой 16+, зато его авторы покажут историю подрастающего парня, который в непростых жизненных условиях становится человеком, мыслящим, думающим, интересным, любящим. Для постановки такого большого романа необходимо делать инсценировку, но такая работа возможна. Например, в спектакле по этой книге в РАМТе режиссер Владимира Богатырева так и поступил.

Книги Павла Басинского о писателях

Мне кажется, было бы интересно поставить, возможно, как Театр.doc, спектакль по книжкам Павла Басинского для школьников в ТЮЗе. У него есть «Лев Толстой: бегство из рая» и «Страсти по Максиму. Горький», обе посвящены последним дням писателей.

Книги начинаются с описания смерти каждого из них, но затем повествование перерастает в то, как литераторы «дошли до жизни такой». К примеру, очень подробно расписывается бегство Толстого из Ясной поляны — как он планировал побег, что происходило, как Софья Андреевна заглядывала в окно той станции, где он был… Много очень интересных деталей, при этом внимание уделяется тому, как это произошло, какая была мотивация, когда возник первый толчок, какие увлечения и как они влияли на его философско-религиозные взгляды.

В книге про Горького тоже описывается финал его жизни, рассказывается, что ему стало плохо, причем непонятно, что именно произошло. В нем 9 дней поддерживали жизнь — то ли по приказу Сталина, то ли кого-то другого из советской верхушки — которые Басинский раскладывает на 9 глав. Каждая посвящена какому-то творческому периоду Горького.

Это не «Жизнь замечательных людей», это документальный театр, но он может быть очень интересным, поскольку автор из школьной программы в таком спектакле появляется живым, человечным, и ты понимаешь, почему он написал тот или иной текст, какие мотивы заставили его создать «На дне» или «Анну Каренину» — произведения, которые рождаются из жизни. В книге показано, как они пересекаются с нею. Для подростков это круто. Конечно, хорошо бы, чтобы они до просмотра подобного спектакля что-то почитали, хотя бы рассказы, понимали, когда писатели жили, что за эпоха.

Да и сами книжки Басинского пересекаются — Горький общался с Толстым. Их встреча, очарование друг другом с последующим разочарованием, которое там тоже есть. Книги огромные, из них можно набрать отдельные фрагменты или ставить по одной главе. Возможно и дополнение инсценировки текстами писателей — они у Басинского цитируются в большом количестве. Для театров простор — в основе спектакля может быть история писателя от детства до смерти, может быть две сцены из их жизни, встречи с какими-то важными людьми. Или темой постановки станет то, как автору приходили в голову его произведения. В итоге может получиться очень интересная вещь.

Чарльз Диккенс «Большие надежды»

Это классическая литература, большая форма, роман взросления, написанный в XIX веке. Из всех — а их у Диккенса очень много — именно он кажется мне наиболее важным и интересным. Сейчас время такое — нужно надеяться, несмотря ни на что. А еще там запутанный детективный сюжет, что для детей и подростков — хорошо. Мы долго не понимаем историю — кто кому родитель, кто куда пропал, что за украденные дети и прочие загадки, но за этим интересно следить. В этом случае для спектакля нужна подробная инсценировка.

Главная история в «Больших надеждах» — это жизнь молодого человека Пип, он взрослеет вместе с романом и в финале многое о себе осознает. При этом в тексте есть роли для актеров всех поколений, например, для возрастной актрисы, играющей мисс Хэвишем — это потрясающий персонаж, героиня, которую во время свадьбы бросил мужчина, и она прямо в свадебном платье остается у себя дома, замыкается и живет до глубокой старости в этом антураже, изредка общаясь с детьми, приходящими к ней поиграть. Такая судьба персонажа для актрисы просто подарок.

Опять-таки, роман хорош языком, у Диккенса, несмотря на трагичность истории, как всегда есть юмор — своеобразный, английский, но человечный. Подобная проза позволяет красиво стилизовать Лондон той эпохи, дает художнику возможность делать классные, максимально подробные декорации и костюмы. Либо можно перенести действие в другое время, потому что текст позволяет играть, там есть географические привязки, но это общечеловеческая история мальчика, который стремится наладить контакт с этим миром, хотя у него не всегда всё получается. И в романе есть огромное количество персонажей — какие-то сцены можно сократить, какие-то позволят актерам проявить себя с разных сторон. Неожиданными получаются даже маленькие роли, у Диккенса они всегда очень хорошо прописаны. У них очень точные, афористичные реплики, поэтому инсценировка может быть довольно любопытной.

Рассказы Михаила Шишкина

Дальше хочется напомнить читателям, что есть потрясающий писатель Михаил Шишкин. Обожаю его тексты! Да, его «Венерин волос» идет в театре Фоменко, а «Письмовник» в Московском камерном театре кукол, но я бы обратил внимание и на «маленькую» прозу Шишкина. Это почти эссе, публицистика из его детства, короткие истории, биографические воспоминания. Они вышли в книге «Пальто с хлястиком».

У Шишкина камерные и внятные произведения, с ними очень легко соотносить себя. Автор рассказывает простые, человеческие вещи, к нему хочется подключиться, понять, как живет обычный человек в каких-то необычных условиях, или, наоборот, необычный — в обыденности. Это может быть литературный театр.

Я люблю тексты Шишкина и за то, что Булгаков называл «фантастическим реализмом». Когда история на грани — к примеру, в «Письмовнике» мы не понимаем, о какой войне идет речь, кто умер, кто не умер, как эти люди общаются, но при этом видим человечески внятные отношения разных людей, яркие, сильные чувства. Из-за фантастической подоплеки, нереальности двух миров, нашего и какого-то иного, тексты Шишкина легко представить в театре кукол.

Ко всему прочему, Шишкин потрясающе владеет словом, у него редкий в наши дни язык, он замечательнейший стилист. Театр звучащего слова — это может быть очень интересно и важно.

Ольга Славникова «Прыжок в длину»

Следующая книга Ольги Славниковой — роман «Прыжок в длину», ставший финалистом премии «Большая книга». Это классная вещь для подростков — ее главный герой, старшеклассник по имени Олег, великий прыгун в длину, чуть ли не преодолевающий гравитацию. Ему бы стать олимпийским чемпионом и чемпионом всего на свете, но однажды он спасает ребенка из-под колес машины и попадает туда сам. В результате ему ампутируют ноги. Интересно, что Славникова в этой книге говорит не об инклюзии, хотя эта тема тоже звучит, она показывает отношения парня, загубившего этим поступком свою жизнь, и спасенного им мальчика Женечки. Олег начинает его тихо ненавидеть и даже готовит убийство. Спасенный и спаситель, жертва и выживший — это разнообразные, небанальные, сложносочиненные взаимоотношения, которые проходят этапы принятия и антипатии.

«Прыжок в длину» — история двух таких разных людей. Один выжил, но оказался лишен будущего, своей мечты, а с другим все в порядке, но он живет без мечты. Тот, который пожертвовал собой — талантлив, а выживший малоприятный тип. Персонаж последнего так написан, что, конечно, рано или поздно испытываешь чувство напрасной жертвы, что все было неправильно. Еще очень важна мотивация Олега, который бросается под машину, спасая другого. Это не поступок, он действует необдуманно, о чем потом жалеет.

Такой «антигероичный» герой мне кажется очень театральным персонажем. Он дает повод для актерской и режиссерской рефлексии по поводу этих двух людей, их противостояния. А еще история очень интересно написана. Автор — просто потрясающий стилист, работает с оборотами, предложениями, фантастическими метафорами.

Представить спектакль легко и в ТЮЗе, и в театре кукол, потому что в книге есть манипуляция одного другим — обездвиженность человека и куклы.

Текст: Мария Симонова

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