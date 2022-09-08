«Онегин» в Сибири. Почему бы не поставить оперный «сериал»?

8 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В конце августа Северский музыкальный театр экспериментировал. Всего за несколько дней участники лаборатории под руководством постановщика Большого театра подготовили эскиз по опере «Евгений Онегин» и представили его зрителям.

Мы побывали на показе, пообщались о трендах музыкальных театров, узнали, чем на творческой лаборатории* занимался вокальный коуч и почему сегодня важно работать с таким серьезным материалом.

«Евгений Онегин» — это всегда будет про нас

Эскиз оперы «Евгений Онегин» в Северском музыкальном театре Фото: Серафима Кузина

От трендов вернемся к жанру оперы — именно с ним работали в Северском музыкальном театре во время лаборатории. Для эскиза выбрали «Евгения Онегина» — самую часто исполняемую в России оперу, попадающую в первую десятку самых популярных на европейской сцене.

Как это известное и столь важное для всей русской культуры произведение звучит сегодня?

— «Евгений Онегин» всегда ставится примерно про одно и то же, — считает Константин Черкасов, историк театра и музыкальный критик. — Это камерная психологическая драма. Чайковский не считал, что написал полноценную оперу. Как он сам признавался в письме к нотоиздателю Юргенсону «Вы можете назвать это сочинение как угодно, дать любой подзаголовок». В историю музыкального театра «Евгений Онегин» вошел как лирические сцены. В этом произведении очень тонкие психологические портреты героев. В первом акте Чайковский открывает перед нами душу Татьяны, во втором — Ленского, в третьем — Онегина. «Евгений Онегин» — это, как известно, энциклопедия русской жизни, и Чайковский выбрал из первоисточника Пушкина вполне определённую линию. Тема отвергнутой любви, отрицания чувств… Мне очень не хочется портить тонкую работу Чайковского словом «актуальность», поэтому просто скажу — «Евгений Онегин» — это всегда будет про нас, любой человек найдет в этих персонажей себя.

Обсуждение после показа эскиза Фото: Серафима Кузина

Подобная лаборатория, позволяющая экспериментировать, в Северском музыкальном театре проходит во второй раз. На первой работали над мюзиклом «Жанна Д’ Арк», причем он писался здесь и сейчас. Теперь выбрали другой жанр:

— Мы обсуждали с командой проекта «Театра Наций» какой будет лаборатория в этом году, они учитывали наши пожелания, мы многое придумывали вместе, — объясняет Елена Бурова, художественный руководитель Северского музыкального театра. — Возникла идея попробовать классический репертуар. Да, он достаточно распространённый и хрестоматийный, но помогает развиваться всем — и певцам в плане школы, и оркестру. У нас в репертуаре нет оперы в классическом исполнении. Есть «Умница», но она специфическая, больше народная. Было интересно поработать именно с классическим, академическим материалом. Все равно мы это направление сохраняем, не переходим полностью на мюзиклы, хотя они и занимают в нашей афише много места. Но если оперетты и камерные оперы тоже звучат на нашей сцене, то артистам нужен материал, чтобы держать форму. Как ставить оперу в музыкальных театрах некрупных городов — актуальный вопрос. Часто ее ставят минимальными средствами, считая, что все остальное сделает музыка. На лаборатории нам было важно поискать для оперы интересную форму. Как ее ставить в городах, где слушатель не сильно подготовлен к этому жанру, как представить, чтобы человек ее воспринял? Поиск формы был одной из наших задач.

Труппа готова к развитию

Сергей Кузьмин, солист Михайловского театра и вокальный коуч Фото: Серафима Кузина

Какой бы ни была форма, всегда важен вокал. Среди тех, кто за неделю работал над эскизом по «Евгению Онегину» — Сергей Кузьмин, обладатель гран-при различных конкурсов вокалистов, солист Михайловского театра и вокальный коуч. Он рассказал об особенностях своей работы:

— На лаборатории мы занимались и отдельно техникой вокалистов — я рассказывал, как решить определенные проблемы, как сделать, чтобы исполнение было легче, эффективнее, удобнее и приятнее слушать. Мы работали и с текстом, и с орфоэпией, и со стилем русской музыки Чайковского, и в целом эмоциональную сферу затрагивали.

В чем сильные стороны северских вокалистов?

— Они открыты к работе, развитию, это очень важно, у нас такая профессия, что мы не играем спектакль один раз, мы показываем его многократно, — подчеркивает Сергей Кузьмин. — Важно, чтобы артист в рамках этого спектакля, своего жанра, работы в театре постоянно развивался, рос, находился в творческом поиске. Мне понравилось, что в Северске ребята готовы брать новое, к работе над собой не боятся трудностей. Над чем им надо поработать? Эскиз «Евгений Онегин» для них один из первых опытов постановки более академического материала. И прибавить в нем можно, только если этот эскиз будет повторяться, или мы сделаем более крупную версию, или появятся другие оперы. Не получится хорошо петь оперу, если ты ее не исполняешь.

Эскиз оперы «Евгений Онегин» Фото: Серафима Кузина

Сергей Кузьмин — вокалист с томскими корнями, и свое начальное образование получил именно здесь, в музыкальном училище им. Э. Денисова. Сегодня он редко бывает в наших краях, но учебу здесь вспоминает добрым словом:

— Тогда я был очень молод, но самое главное, что в меня заложили культурно-этическую составляющую. Я еще мало что мог сделать, но много что мог запомнить. И во мне это воспитали. Эта этика направляла меня долгие годы и до сих пор во мне живет.

Идея рождается от музыки

Татьяна Миткалева, режиссер Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра Фото: Серафима Кузина

Эскиз зрителям представили в камерном пространстве — на планшете большой сцены. В постановке активно использовали вращающийся круг. Герои его не покидали. Исполнили не всю оперу, финалом стала дуэль Онегина и Ленского. Режиссером эскиза была Татьяна Миткалева, режиссер Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра. Ей подобные поездки на лаборатории интересны:

— Я люблю работать с людьми, выходить за рамки московских театров, ехать куда-то на периферию, потому что это всегда кладезь новых взглядов, веяний, — признается Татьяна Миткалева. — Я с радостью приехала в Северск. Идея спектакля, конечно, рождается от музыки. Я не читаю критику, не смотрю постановки других режиссёров, а закрываю глаза и слушаю. Отталкиваюсь от логики чувств, которая выражается потом в логике действия. У меня родился такой образ — тоска и желание жизни. В музыке есть порыв, а есть остановка. Татьяна — персонаж, который постоянно проигрывает эту историю, надеется на другой финал — что будет любовь, жизнь. Мне хотелось легкого, чувственного эскиза. Мой принцип работы — мы сначала набрасываем, потом еще наращиваем, прогоняем, еще наращиваем... Как заметили актеры, игравшие в эскизе, у меня очень много подробностей. Я люблю детали, ищу их даже на лаборатории, где так мало времени.

Оркестр Северского музыкального театра Фото: Серафима Кузина

Работать в Северске режиссеру было интересно:

— Когда ехала, были какие-то мысли — что это за театр, какие там люди, как они пойдут на контакт, примут ли мои идеи… Оказалось очень комфортно. Для меня стало большой радостью, что ребята оказались открытыми. Задав несколько «хитрых» вопросов, все включились в работу, вслушивались в мои пожелания и замечания. Отдельное спасибо службам. В некоторых театрах надо самому сказать: «Мне нужен костюм», обозначить, что вещь плохо сидит… Здесь службы работали сами. Театр очень настроен на работу. Не везде есть горящие своей профессией люди с открытыми, светящимися глазами. Здесь очень много света и любви — я так почувствовала за неделю.

Оперный сериал

Эскиз оперы «Евгений Онегин» Фото: Серафима Кузина

На опере в наших краях можно побывать, мягко говоря, нечасто. Многих этот жанр пугает, в том числе и своей продолжительностью. Люди готовятся смотреть несколько актов… Эскиз по «Евгению Онегину» шел всего 45 минут. Сергей Кузьмин даже сравнил работу с «пилотной серией» и признался, что ждет продолжения сериала. Действительно, какое у северского «Евгения Онегина» будущее?

— Мне очень понравилась идея в целом и получившийся эскиз, — говорит Елена Бурова. — Причем мне интересна его форма, то, что это словно зарисовка. Мы поняли, что хотели бы и дальше делать подобные эскизные работы по другим произведениям. У нас есть мысль доработать этот эскиз, немного его расширить, добавить недостающих логически частей (мы не все успели, у нас было мало времени), но сохранить формат.

Елена Бурова, художественный руководитель Северского музыкального театра Фото: Серафима Кузина

— Мы с Татьяной говорили, что можно было бы выпускать пару подобных работ в год, это стало бы для публики шагом на пути к опере. Можно считать это стратегией. Опера — жанр очень дорогостоящий, трудозатратный и непростой для зрителя. Надо приложить много усилий, чтобы они на него пошли. Мне понравилась мысль про «пилотную серию». Действительно, сейчас многие старые длинные культовые фильмы стали разбивать на части по 40 минут, делать сериал. Это история о том, что время сегодня течет по-другому. Так почему бы не сделать «сериал» по опере?!

Историк театра, музыкальный критик Константин Черкасов Фото: Серафима Кузина

Среди тех, кто приехал в Северск на лабораторию — историк театра и музыкальный критик Константин Черкасов. В прошлом году он был одним из экспертов Национальной премии «Золотая Маска» и посмотрел огромное количество премьер в российских музыкальных театрах. Он рассказал, какие тренды сегодня заметны на российской сцене: — Постпандемийный сезон был на удивление урожайным. Те премьеры, которые были запланированы на пандемию, выпускались уже в сезоне 2020-2021. Говорят, такого количества музыкальных спектаклей, как мы, не смотрел еще ни один экспертный состав «Золотой Маски». Для меня главный тренд — в России научились работать с жанром мюзикла, но абсолютно разучились работать с жанром классической оперетты. Понятно, что те театры, которые должны ставить и мюзиклы, и оперетты, это театры музкомедии. Но классическую оперетту (Легара, Оффенбаха, Кальмана) и мюзикл нельзя петь одним звуком, это абсолютно разный вокальный стиль. Почему-то в России думают, что в оперетту можно пойти, если ты немножко не дотянул до гордого звания солиста или солистки оперы, что в корне неверно. Если обратится к западноевропейской традиции, то лучшие записи таких оперетт, как «Летучая мышь», «Сильва», «Веселая вдова», были сделаны более чем выдающимися оперными артистами. И мне очень грустно, что в наших театрах оперетта часто воспринимается как что-то непервостепенное. Жанр оперетты и то, как с ним работают в России, надо пересобирать заново. Интересные мюзиклы, по наблюдениям Константина, рождаются не только в столице, хотя спектакли такого направления очень зависят от бюджета: — Понятно, что мюзикл — это зрелище, в нем много массовки, кордебалет, хор. Но есть два показательных примера. Первый — это «Шахматы», их в Москве поставил Евгений Писарев, это шоу с потрясающими костюмами абсолютно бродвейского качества выделки. Второй — мюзикл «Декабристы», который вышел в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского, он скромнее по бюджету, но декабристы — это история для Иркутска очень личная. Любой в городе расскажет, где кто жил в ссылке. И когда желание артистов работать в жанре мюзикла и рассказать об этих гениях места совпадает с очень качественной режиссерской работой Филиппа Разенкова, то получается впечатляюще. Есть что совершенствовать, но целостность художественного высказывания, спектакля нас с коллегами порадовала.

* творческая лаборатория проекта «Театр Наций — театрам атомных городов» проходила в рамках программы «Территория культуры Росатома».

Текст: Мария Симонова

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