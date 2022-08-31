Интерфакс: Томская область предупреждает о росте долговой нагрузки, Минфин проблем не видит

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2022 // Фото: council.gov.ru

Томская область на протяжении последних десяти лет неоднократно жаловалась в федеральный центр на несправедливое распределение собранных в регионе налогов. Во вторник этой проблеме было посвящено заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в котором приняло участие руководство Минфина РФ и представители ряда профильных министерств.

Несмотря на остроту вопроса, полемика с Минфином вышла сдержанная, хотя не обошлось без колкостей с обеих сторон, сообщает агентство «Интерфак-Сибирь». Мы приводим обзор коллег целиком, в виду важности обсуждаемой темы.

Осторожный алармизм

В начале заседания председатель комитета Анатолий Артамонов, в прошлом губернатор Калужской области, отметил, что свойственные Томской области проблемы касаются многих других регионов. «В первую очередь речь идет о финансовой самодостаточности субъектов», — сказал Артамонов.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур проинформировал, что в прошлом году регион собрал 251 млрд рублей налогов, из которых 76% было перечислено в федеральную казну: «Томская область — первый регион в Сибири и пятый в РФ по доле перечисления налогов в федеральный бюджет, однако, при этом уровень бюджетной обеспеченности в субъекте РФ регулярно снижается». По мнению главы региона, необходимо пересмотреть методику перераспределения заработанных средств.

Более подробно позицию Томской области представил вице-губернатор Александр Феденев, возглавляющий областной департамент финансов на протяжении 20 лет. «Мы считаем, что система межбюджетных отношений, таких субъектов как Томская область, нуждается в корректировке. Причина такой ситуации, на наш взгляд, — централизация нефтегазовых доходов», — заявил Феденев.

По его словам, стремясь изъять из регионов сверхдоходы от добычи нефти и газа, федеральный центр разбалансировал бюджет Томской области, снизив ее доходы и увеличив расходы. «Для Томской области с ее сравнительно небольшими объемами добычи и высокой зависимостью от компаний нефтегазового сектора, централизация НДПИ и введение вертикально интегрированных структур и консолидированных групп налогоплательщиков привели к тому, что были изъяты не сверхдоходы, а просто необходимые для существования средства», — сказал он.

Вместе с тем, считают в руководстве Томской области, дело не только в распределении НДПИ на углеводороды, но и в других принимаемых Федерацией решениях. «Пример этого года: прибыль у нефтегазовых предприятий растет, легким движением пера повышается НДПИ на добычу нефти и газа для „Газпрома“, это резко снижает нашу прибыль (прибыль компаний „Газпрома“ в Томской области — прим.ред.). Налоговая инспекция дает нам выпадающие доходы, и мы уже начали возвращать то, что они (компании „Газпрома“ — прим.ред.) переплатили», — отметил вице-губернатор.

За 10 лет госдолг Томской области увеличился более чем в пять раз и превысил 55 млрд рублей. «Мы неоднократно обращались в Минфин и правительство РФ с разными предложениями, у нас этих писем и ответов уже очень много, но сколько-нибудь значимых мер в рамках существующей нормативной базы принять невозможно», — констатировал Феденев.

Трудно жить с нефтью

Во второй части выступления Феденев стал более категоричен, рисуя мрачные перспективы для нефтегазодобывающего региона уже в ближайшем будущем.

По итогам текущего года госдолг Томской области составит 85% от собственных доходов при разрешенном максимуме по программе реструктуризации кредитов в 67%. «В 2023 году мы выходим на грань нарушения по Бюджетному кодексу», — предупредил он.

Более того из-за несоответствия долговой нагрузки федеральным требованиям регион рискует остаться без бюджета на очередную трехлетку. «Минфин никогда не одобрит бюджет, не соответствующий требованиям реструктуризации кредита. А как регион с долговой нагрузкой свыше 70% мы не вправе внести в думу бюджет без согласования с Минфином», — сказал Феденев.

При этом чтобы уложиться в требования программы реструктуризации, Томской области необходимо сократить расходы на 12 млрд рублей, но способов сделать это Феденев не видит. «Из-за недостатка доходов необходимы новые заимствования и новый виток роста госдолга. <. . . > Банки не кредитуют под „ключевую ставку +1%“, биржевые займы не разрешает Минфин, и получается замкнутый круг. Парадокс в том, что Томская область тем же Минфином и рейтинговыми агентствами всегда характеризовалась как регион со взвешенной долговой политикой», — отметил он.

В заключение Феденев еще раз иронично подчеркнул, что проблема заключается в необходимости донастройки межбюджетных отношений: «Без их пересмотра долг будет продолжать расти, если, конечно, нам дадут в долг».

Подытоживая выступление руководителей Томской области, Артамонов сравнил регион с больным, находящимся на аппарате искусственного дыхания. «Надо, чтобы регион жил самостоятельно, без этого аппарата, без подачек из федерального бюджета. Что-то здесь не срастается», — заключил он, передав слово первому замглавы Минфина РФ Леониду Горнину.

Минфин слезам не верит

Горнин начал отбиваться сразу, заявив, что бюджетная самостоятельность любой территории зависит от экономических инициатив самой власти, а уже во вторую очередь — от настроек в рамках межбюджетных отношений.

Более того он прямо упрекнул власти региона в некорректной интерпретации принятых решений по НДПИ. «В высказывании есть определенные неточности, которые связаны с изменением налогового законодательства по НДПИ в части „Газпрома“. Матчасть надо чуть-чуть прочитать. Эти решения относительно НДПИ никак не влияют на налог на прибыль. Специально была принята норма и обсуждалась очень подробно», — сказал Горнин.

В целом, по его мнению, ситуация с бюджетами регионов на сегодня хороша как никогда. «У нас достаточно устойчивы региональные финансы: рекордный профицит по субъектам Федерации — практически 1,5 трлн рублей», — заявил Горнин.

«На протяжении последних шести месяцев беспрецедентно высокая ликвидность — остаток средств на счетах субъектов РФ — она снижается с отметки 4 трлн рублей. Такого показателя не было», — сказал он.

Переходя к обсуждению Томской области, Горнин подчеркнул, что у региона нет проблем с доходной частью бюджета: «До конца 2022 года доходы Томской области будут на уровне 80 млрд рублей, темп роста доходов составляет почти 29%, прирост — более чем 10 млрд рублей. Мы не видим, что у Томской области в этом году будут какие-то проблемы».

Горнин напомнил, что для снижения долговой нагрузки на регионы принят механизм, позволяющий списывать долги по бюджетным кредитам за счет сверхплановых доходов федерального бюджета. По его словам, этим механизмом уже воспользовались восемь регионов, но Томской области среди них нет.

Вместе с тем, по его словам, Томская область в этом году получила дополнительную финансовую дотацию на сбалансированность бюджета в размере 500 млн рублей.

При этом Горнин акцентировал внимание на низких объемах исполнения Томской областью обязательств по реализации нацпроектов: на 23 августа исполнение составляет 41%, что значительно ниже среднероссийского показателя. Он указал и на другие недоработки региона, в частности, по инфраструктурным кредитам. «Томской области одобрен инфраструктурный кредит на 2022–2024 годы, график устанавливался самостоятельно субъектами. Никаких ограничений не было, но из 2,4 млрд рублей график составлен на 2022 год — 116 млн рублей и на 2023 год — 1,7 млрд рублей. Если мы говорим о развитии экономического потенциала, мы готовы — редчайший случай! — перенести ресурсы с 2023 на 2022 год. Такая невысокая активность характерна для многих субъектов Федерации, я допускаю, что есть определенные объективные причины, в том числе, неготовность проектно-сметной документации», — сказал он.

Горнин не поддержал и самую желанную для Томской области идею перераспределения доходов от уплаты НДС и НДПИ на нефть. «По поводу децентрализации НДПИ и НДС. У нас сформирован основный базовый документ — это основные направления налоговой и бюджетной политики на 2023-2025 финансовые периоды. Безусловно, не планируется децентрализация и НДПИ, и НДС», — сказал Горнин.

«Задача у РФ, в целом, по федеральному бюджету на 2022-2023 финансовые периоды относительно дополнительных расходов — они очень высокие, триллионы рублей. Безусловно, принимать решения о децентрализации с учетом тех вызовов, которые есть сейчас, невозможно и не планируется», — подчеркнул Горнин.

Председательствующий на заседании Артамонов, тем не менее, указал Горнину, что несмотря на большие возможности по реструктуризации госдолга региона, которые предлагает Минфин РФ, Томская область не может ими воспользоваться.

«Они не могут участвовать в реструктуризации в силу своих диспропорций (бюджета — прим.ред.). Брешь этого года надо закрывать, а дальше принимать те меры, о которых вы сказали, и которые позволят благополучно себя чувствовать», — отметил Артамонов.

На это Горнин осторожно пообещал, что министерство еще раз посмотрит на условия реструктуризации госдолга для Томской области. «И соответственно, может быть, сделаем на примере Томской области донастройку условий реструктуризации для всех субъектов РФ», — заключил он.

Фото: council.gov.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».