Форум "Большой разговор о Томске". Что обсуждали по историческим границам и градостроительству

Тему принятия проекта границ исторического поселения обсудили на организованном администрацией города форуме «Большой разговор о Томске», прошедшем 11 августа в НБ ТГУ.

У форума было заявлено несколько отраслевых секций: «Образование», «Строительство», «Экология, ТКО», «Социальная политика», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Дороги, благоустройство, транспорт», «Промышленность и предпринимательство».

После общего краткого пленарного заседания, в котором приняли участие порядка 300 человек, включая врио губернатора Томской области Владимира Мазура, и.о. мэра Томска М. Ратнера, спикеров ЗДТО О. Козловскую и Думы г. Томска Ч. Акатаева, заместителей губернатора, представителей администраций г. Томска и Томской области, НКО, организаций и компаний разного профиля, работа продолжилась по секциям. За полтора часа их участникам требовалось сформулировать ряд наиболее острых проблем, существующих сегодня в указанном отраслевом направлении и представить их на итоговом обсуждении.

Секция «Строительство» была разбита на два тематических блока: проблемы строительной отрасли (ограничения 44 ФЗ, ценообразование, контрактные сложности и тп) и градостроительство, куда как раз и вошла тема исторических границ Томска. Модератором выступила Екатерина Лизунова, руководитель правового комитета Союза строителей Томской области, партнер юридической фирмы «LL.C-право».

Границы исторического поселения

В части проекта границ исторического поселения по мнению архитектора Олега Лещинера, «ситуация очень странная. У нового проекта на сегодняшний день нет ни заказчика, ни проектировщика. Результат получился усилиями какой-то непонятной инициативной группы. Изначально проект не был принят на уровне города, а все попытки его доработать, в том числе с участием рабочей группы — проект с каждым разом делался только хуже и менее пригоден для технического исполнения. Результаты работы комиссии, в которую входили и представители проектировщиков, органов охраны, общественность — не вошли в окончательную редакцию, она сделана крайне безграмотно. На мой взгляд, нужно приложить все усилия, чтобы в данной редакции проект не был принят. А что делать с ним — большая загадка. Мое предложение — просто надо делать заново, потому что все, к чему пришли, насыщено такими противоречиями и неточностями».

Точку зрения Лещинера поддержал депутат городской Думы Сергей Панов, выдвинув предложение изменить статус Томска «на историческое поселение не федерального, а регионального значения» и упомянув необходимость привлечения к работе над проектом специалистов из ТГАСУ. В качестве аргумента в пользу снижения статуса, Панов привел тот факт, что градообразующим в Томске является научно-образовательный комплекс и сослался на «письмо годичной давности за подписью Галажинского, которые против принятия этих границ в том виде, в котором они представлены общественности, по крайней мере узкому кругу специалистов». Также он сравнил ожидающееся принятие границ исторического поселения с тем, что «100 лет назад наши купцы и власть дорогу транссибирскую в другом месте пробили, это недопустимо!», сославшись на неоднократно опровергавшуюся историками городскую легенду.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина сообщила, что проект в любом случае будет принят: «Это полномочия РФ. Вопрос — какой проект. На сегодня мы обладаем правовой ситуацией, когда нет юридически заказчика, нет подрядчика, контракт давно уже завершен. Поэтому на каких основаниях подрядчик его доделывает, вопрос большой. Ситуация с качеством работы: на сегодня тот проект, который обсуждается, не может быть принят в Томске. Рабочая группа, которая работала в течение года, направила 25 протоколов в Министерство культуры: как мы видим, считаем, понимаем наш город. Основополагающим было создание 9 исторических районов. Для каждого района должна быть предложена своя специфика застройки и должна была быть выполнена аналитика — что подлежит сохранению в этих районах, в каком направлении мы будем двигаться. Причем было высказано экспертами Министерства культуры [мнение] о том, что проектированием этих районов, предложениями по градрегламентам должны заниматься не реставраторы, а градостроители. Это официальная позиция одного из экспертов Минкульта. Этого всего мы не видим в работе и принять ее на сегодняшний день не можем. Проект де юре должен быть принят, без него мы не можем. Менять категорию исторического поселения на иную не наши полномочия, также как и утвердить этот проект — это полномочия Министерства культуры, ни регион, ни город».

В ходе дискуссии было отмечено, что в момент утверждения списка городов-исторических поселений понятие статуса «региональный» или «федеральный» еще не было, они появились в законодательстве уже позднее и нормативного документа, говорящего, что Томск — это историческое поселение федерального значения, нет.

«Надо предложение для губернатора — чтобы вышла инициатива о статусе исторического поселения регионального значения», — высказался декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев.

Далее модератором секции был задан вопрос присутствующим: «Есть те, кто категорически против, чтобы Томск был историческим поселением федерального и регионального значения? Нет? Отлично» (отметим, что формулировка этого вопроса приводится дословно, запись есть в редакции. При последующем подведении итогов секции, смысл несколько исказился — было отмечено, что никто из участников рабочей группы не высказался против снижения статуса).

Председатель правления томского филиала Союза архитекторов Сергей Худяков Сергей Худяков напомнил: «При Крессе существовал совет по сохранению деревянного зодчества при губернаторе. Это позволяло людям, не обличенным чиновничьими полномочиями, через свои каналы доведения информации вносить свои предложения. Предыдущий губернатор тоже хорошо начинал. По его просьбе мы подготовили проект областного закона о сохранении деревянного зодчества. К сожалению, он не был принят». Предложение о возрождении совета по сохранению исторического наследия Худяков предложил внести врио губернатора по итогам работы секции.

Директор музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова, в свою очередь, отметила: «Да, все согласны, что план надо доделывать-переделывать, принимать в данном состоянии его невозможно. Но мое предложение — объявить мораторий в историческом центре, потому что сейчас продолжается его хаотичная застройка. Второе — я согласна по поводу совета при губернаторе. При Крессе там были и чиновники и все-все, и сообща решали эту проблему. У нас сейчас большая проблема именно с реставрационными кадрами, эта база была утрачена. Специалистов, которые делают „дома за рубль“ буквально передают с рук на руки. В то же время, надо принять срочные меры по сохранению Татарской слободы, потому что она может быть утеряна, как целостный уникальный объект. У нас очень большие проблемы у людей, которые живут там, потому что здания признаются малоквартиниками, и они оказываются полностью на содержании жителей. Нужны программы по софинансированию, дотации, без этого жить сложно в таких домах. И надо комплексно смотреть на город, как на целостность. Такое ощущение, что строители — сами по себе, мы, градозащитники, сами по себе. А город превращается в какое-то непонятное месиво».

Один из инвесторов городской программы «дом за рубль» Евгений Меняйло, также внес консолидированное предложение от участников этого проекта: предусмотреть механизм передачи успешно отреставрированных объектов в частную собственность, а не долгосрочную аренду.

Градостроительство

По градостроительному развитию Томска высказался декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев. Он напомнил, что концепция социально-экономического и территориального развития томской агломерации давно написана. И согласно этому документу, необходимо «создание координационного совета по развитию томской агломерации из представителей региональной власти и муниципальных образований», дирекции, которая могла бы управлять этим процессом, в том числе, в части исполнения нацпроекта по созданию комфортной городской среды.

«Генплан не работает сегодня. Постоянное внесение изменений в разных местах — несистемное, ничего хорошего не добавляет. Нужно в ближайшее время принимать проект исторического поселения, потому что без этого проекта нельзя вносить корректировку в генплан», — отметил Коренев.

Также он подчеркнул, что для внесения корректировок в генплан необходимо создание профессиональной специализированной организации, которая могла бы заниматься документами территориального планирования в Томске и регионе: «Чиновничьи носы в этот документ — это непрофессионально! [Этим] должны заниматься профессиональные органы, шел разговор о создании института территориального планирования. И даже в стратегии социально-экономического развития Томской области этот пункт указан. Но все стоит на месте!».

Коренев считает, что для реализации градостроительной политики нужно делать организационные шаги по решению этих задач. «Эта интеграция усилит транспортников, инженеров, экономистов, ландшафтников, экологов. Структура всем понятна, она прописана в Минтруда, какие специалисты там должны работать. У нас такого органа нет. Все тендеры, которые идут на разработку проекта планировки территорий, они утыкаются во что — там не нужно допусков, чтобы выполнять эту работу, поэтому лезут все, кому не лень и либо снижается профессионализм подготовки документов, по которым в принципе работать невозможно и потом многие начинают дорабатывать вместе с проектировщиками, вносить изменения и так далее. И второе — самое существенное — что эти проекты порой не проходят никакой тендер. Получается, время уходит, задача не решается, все повисает в воздухе». Также он предложил предварять разработку документации планировки территорий мастер-планом.

Председатель правления томского филиала Союза архитекторов Сергей Худяков заметил, что мастер-план не является панацеей, напомнив, что в Томске готовился мастер-план по проекту «Томские набережные». «В 2007–2012 году был принят основополагающий документ градостроительного регулирования — генеральный план, правила землепользования и застройки и проект охранных зон. Эти три документа со своими параметрами и характеристиками один другому не соответствуют! И 10 лет мы гоняем даже не проектировщиков, а строителей, заказчиков по комиссиям, градостроительным советам, в городской думе депутаты обсуждают… Нужно срочно создать комиссию, как та, которая была по историческому поселению, садиться и работать! И просто взять эти документы и привести их в порядок», сказал он.

Директор СРО «Томское проектное объединение» Александр Седиков поддержал создание рабочей группы, которая утрясёт разночтения ПЗЗ и других документов. Также он отметил, что «нужно создавать нормально действующий градостроительный совет. Не 30 человек, а 5-7. Это будет нормальный, рабочий совет, который будет состоять исключительно из профессионалов, которые могут решать все задачи, поставленные муниципалитетом в области градостроительства».

Все предложения, сформированные участниками по секциям, были озвучены после окончания групповой работы и переданы администрации Томской области. «Мы собираем идеи и предложения не только от экспертов, но и от простых жителей. Город может успешно развиваться только вместе с томичами, на основе учета мнения и инициатив людей, когда работают сильный институт местного самоуправления, эффективные механизмы коммуникаций с людьми», — сказал, выступая на форуме врио губернатора В. Мазур.

По итогам прошедшего форума, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что город заждался такого внимания со стороны региональной власти: «Мы давно так всесторонне, широким кругом, не обсуждали вопросы развития областного центра. В Томске накопилось множество проблем, решить которые городской власти в одиночку не представляется возможным. Это касается, в том числе, градостроительного, инфраструктурного блока, где важны не только ресурсы, но и правильный выбор приоритетов — на какие объекты прежде всего направить силы. Очень важны координация и согласование усилий властей не только по вертикали, но и по горизонтали. Для Томска — это вопросы, где мы тесно пересекаемся с Томским районом, с Северском. Область может стать координирующим центром в решении этих вопросов».

Текст: Елена Фаткулина