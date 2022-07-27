Незрячие в музее. Как устроена инклюзивность и зачем нужно тифлокомментирование

Как работает инклюзивность для незрячих в музеях? Что такое тифлокомментирование? И что нужно знать, чтобы помочь слепому человеку на городской улице?

Поговорили об этом с Натальей Почтаревой, заведующей Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты за 2020 год в России количество незрячих и слабовидящих людей превышает 210 тысяч человек.

— В ГМИИ программу «Доступный музей» запустили еще в 2016 году. Она объединяет выставочные, образовательные проекты и мероприятия, направленные на создание удобной среды для посетителей. В музее даже работает специальный отдел инклюзивных программ, который отвечает, в том числе, за форматы индивидуальных посещений выставок инвалидами, — рассказывает Наталья Почтарева.

Летняя школа инклюзивных практик-2022 в ГМИИ им. А. С. Пушкина Фото: тг-канал «Пушкинский для всех»

У многих, по ее словам, возникает вопрос: зачем незрячим и слабовидящим приходить в музеи, если они там ничего не увидят? Но любому человеку, у которого выключен какой-либо из способов общения с миром, очень важно быть причастным к нему. Поэтому посещение музеев — это способ быть частью городской жизни.

Чтобы сделать музей доступным, до него должна быть понятная дорога от остановки, метро, парковки и так далее, поясняет Почтарева. И это задача не только городских служб, но и самих музеев. Важно правильно описать путь, препятствия, повороты, способы ориентирования. Также имеет значение вход в музей: какая там лестница, есть ли перила и пандус, в какую сторону открывается дверь.

Внутри музеев желательно наличие макетов хотя бы части работ, представленных в экспозиции, и макет самого здания, чтобы люди могли потрогать его, изучить и легче по нему ориентироваться. Также необходимо размещать таблички с объемным шрифтом Брайля, с которых можно считывать информацию об экспонатах.

Макет картины для незрячих в музейном зале Фото: тг-канал «Пушкинский для всех»

Но самостоятельное посещение музея незрячими и слабовидящими невозможно. С ними должен быть либо личный сопровождающий, который рассказывает, что происходит вокруг, и помогает ориентироваться, либо сотрудник музея, который встречает и помогает человеку.

Экскурсовод должен знать основы ведения экскурсий для незрячих и слабовидящих. По мнению Натальи, это не так сложно, как может показаться. Нужно объяснять, в каком пространстве находится человек, о чем выставка и что на ней представлено. Это и есть тифлокомментирование, то есть описание того, что нельзя услышать, а только увидеть. Но важно не просто описать предмет, например, картину, но и рассказать людям контекст, в котором она была создана. Это позволит лучше понять произведение искусства.

— На советском радио были хорошие комментаторы, которые описывали спортивные события. И делали они это отлично. Сразу возникало представление, что там происходит. Тифлокомментатор, по сути, делает то же самое: старается словами красочно и точно описать то, что происходит, — приводит пример Наталья. Она отмечает, что процент слепых от рождения людей в России небольшой. Больше тех, кто лишился зрения со временем, они помнят цвета, поэтому проще воспринимают описываемое изображение.

Московская «Музейная четверка» (Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, музей современного искусства «Гараж» и Дом культуры «ГЭС-2») уже занимается созданием доступной среды для незрячих. Так, уже разработаны специальные маршруты от ГМИИ до Третьяковской галереи, сделаны тактильные макеты и подготовлены экскурсоводы, которые могут водить группы незрячих и слабовидящих, выпускаются специальные тифлоаудиогиды. Однако томские музеи, по ее словам, еще не адаптированы для слепых.

Макет картины для незрячих в музейном зале ГМИИ им. А. С. Пушкина Фото: тг-канал «Пушкинский для всех»

— Очень важно спрашивать у самих незрячих, как сделать им лучше. Потому что одно дело, когда мы сами решаем за них, не зная о реальных потребностях, а другое дело, когда они, исходя из своих возможностей, говорят, как лучше, — добавляет Наталья.

Наталья Почтарева также отмечает, что во многих городах, в том числе и в Томске, слабовидящие сталкиваются со множеством проблем. Например, в некоторых местах тактильная плитка, которая должна вести от тротуара к пешеходному переходу, уложена неправильно и заворачивает... в газон. И человек упирается в него, а не в пешеходный переход. Видимо, строители, когда кладут плитку, не задумываются о том, зачем она нужна, поэтому и возникают такие сложности. В то же время, в Томске есть светофоры со звуковым сигналом. Это облегчает незрячим и слабовидящим переход дороги, отмечает Наталья.

Пр. Ленина, переход Фото: Серафима Кузина

Как правильно помочь незрячему или слабовидящему человеку при встрече на улице, в общественном месте или музее?

Предлагаем несколько советов от Натальи Почтаревой.

Если увидите на улице незрячего, который растерялся, спросите, нужна ли ему помощь. Не хватайте его за руку и никуда не ведите. Также будьте готовы к достаточно агрессивному ответу, потому что если человек потерялся, он будет в панике.

Представляйтесь, когда подходите, и по возможности, описывайте себя. Так человеку будет проще с вами общаться.

Не берите незрячего за руку без его согласия и не подталкивайте сзади.

Если вы сопровождаете незрячего, проговаривайте препятствия, которые видите впереди.

Сопровождающий должен идти на четверть шага впереди от незрячего и позволить ему взять себя за руку. По тому, как движется рука, человек будет понимать дорогу. Например, если рука идет вверх, значит впереди лестница.

Проговаривайте свои действия. Например, что вы сейчас отойдете. Так человек не будет разговаривать с пустотой и не потеряет вас.

— Мелочи, которые нам кажутся очевидными, потому что мы «считываем» их глазами, для незрячих людей — большая проблема, — рассказывает Наталья. — Но если проговаривать все происходящее или видимое вами, это помогает незрячему человеку быть сопричастным и при этом не бояться быть ненужным или нелепым.

В музейном зале Фото: тг-канал «Пушкинский для всех»

Текст: Владимир Мокрышев

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