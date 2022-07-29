Пять книг о... языке от Ольги Ребковец

29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Максим Печерский

О языке всегда много вопросов. Кто-то хочет стать безупречнее и говорить правильнее, кого-то беспокоит обилие заимствований, кто-то ведет споры о феминитивах. Что обо всем этом почитать?

На этой неделе пять книг нам рекомендует Ольга Ребковец, директор фонда «Тотальный диктант», член Совета при Президенте РФ по русскому языку. Она руководит проектом Тотальный диктант с 2007 года и, кстати, работает сейчас в Томске на стратегической сессии Тотального диктанта.

Ольга Ребковец, директор фонда «Тотальный диктант»: — Я расскажу в основном о научно-популярной литературе, связанной с языком. Не буду говорить об учебниках, которые учат нас «как правильно писать жи-ши». Это тема для отдельной беседы. Начну с того, что мы в команде Тотального диктанта отмечаем много заблуждений, связанных с тем, что мы мало представляем себе, как языки устроены. Чем больше мы будем читать научно-популярной литературы, узнавать о прошлом, настоящем и будущем языка, тем спокойнее начнем воспринимать языковые процессы, ошибки других и будем уделять больше внимания тому, чтобы не допускать неточностей самим.

Владимир Плунгян. Почему языки такие разные. Популярная лингвистика

Первая книжка, о которой расскажу — это почти классика, она впервые вышла в 1996 году. Это Владимир Плунгян «Почему языки такие разные. Популярная лингвистика». Автор — заместитель директора Института русского языка имени В. В. Виноградова, выдающийся ученый, он занимается лингвистикой, в том числе сравнительной. Его научно-популярная книга переиздавалась уже много раз, взяла премию «Просветитель», и, как мне кажется, является бестселлером в области популяризации языкознания. Она рассказывает, сколько в мире языков, какие находятся на грани исчезновения и почему, а каким не грозит ничего, чем языки отличаются друг от друга. Местами книжка читается как детектив! Мой любимый фрагмент — тот, где Владимир Александрович рассуждает, какие языки лучше, сравнивает их, и, естественно, приходит к выводу, что каждый прекрасен по-своему. При этом рассказывается об особенностях в устройстве совершенно разных языков. Какие языки родственные, как они объединяются в семьи и группы — все это можно узнать из этой книжки. Она не очень объемная, ее очень интересно и быстро читать, и она есть во многих библиотеках. «Почему языки такие разные…» переиздавали много раз.

Мария Елифёрова. #панталоныфракжилет

Следующие две книги посвящены актуальным темам, о которые ломается много копий. Это заимствования и феминитивы. Когда филологи профессионально пишут о том или ином языковом явлении, они подходят к нему научно, что помогает посмотреть на язык не только в его современном состоянии, но и отследить ретроспективу. Книга Марии Елифёровой «#панталоныфракжилет» называется цитатой из Пушкина. Александр Сергеевич, к которому сейчас часто апеллируют, когда говорят, что русский язык нужно оберегать от заимствований, когда-то сам признавался — в его речи заимствований больше, чем он бы хотел. Но что делать с этими словами, которых нет в исконно-русском языке, сколько ни обращайся к академическому словарю?! Мария Елеферова рассматривает заимствования в русском и других языках, изучает, как они взаимодействуют между собой, когда русский язык брал слова из каких языков. То есть, это взгляд на заимствования во всем процессе существования русского и других языков. Как слова приходят в язык, обживаются в нем, почему одни остаются, а другие нет — все это можно узнать из этой книги. Она поможет объективно смотреть на заимствования. Без истерики, без ощущения того, что сейчас в обилии английских слов мы потеряем русский язык. Нет, вспомним, что в России был период, когда многие дворяне говорили, не просто часто обращаясь к французским заимствованиям, а на французском языке. И где сейчас французский в России, и где русский? Все нормально, язык мы не потеряли! Читайте об этом в совсем свежей, вышедшей в 2020 году книге Марии Елиферовой.

Ирина Фуфаева. Как называются женщины

Еще одна книга 2020 года — Ирина Фуфаева «Как называются женщины». Ирина — ученый, филолог, она занимается словообразованием, это основная сфера ее научных интересов. В своей книге она подошла к теме феминитивов с научным взглядом — как в языке отражается мужской и женский род, какие используются суффиксы, какими еще способами можно передать в языке женский род. В книге много подборок, иллюстраций из публикаций в СМИ, из литературы, где показывается, как эти особенности языка проявляются. Мой любимый пример — о вызвавшей большой шум ситуации, когда журналисты поиграли с нами в заголовке. Речь о публикации под названием «Король Таиланда женился на министре обороны». Уже в тексте выясняется, что министр обороны — это женщина. Просто мы обозначаем название этой должности только в мужском роде, поскольку другой вариант пока не распространен, нам непривычно, что женщины могут ее занимать. В книге вообще много курьезных примеров, причем не только из нашего времени. В ней отражается не только сегодняшняя языковая ситуация. Когда-то словарями были зафиксированы были слова типа «актерка», в книге рассказывается, как они использовались. То, что сегодня происходит с феминитивами, не то что бы новое для языка явление.

Сто текстов о языке

Следующая книга — это даже «две в одной», их выпустил наш фонд «Тотальный диктант», первая часть вышла в 2021, вторая — в 2022 году. Книга называется «Сто текстов о языке». Мы собрали выступления экспертов-филологов, которые дружат с Тотальным диктантом, также попросили журналистов, занимающихся этой темой, написать разные истории, связанные с актуальным состоянием языка, с его прошлым, с перспективными языковыми процессами. В книге говорится и о том, как, в понимании филологов, идет процесс составления словаря — как слово попадает в него, сколько времени для этого должно пройти, что произойти и чем руководствуются эксперты, прежде чем слово будет зафиксировано в той или иной форме. Это происходит, например, в Институте русского языка им. В.В. Виноградова, там решается, как мы пишем условный «хештег» и «кешбэк».

В первой книге 54 текста о языке, во второй — 46. Это небольшие истории, самая длинная из них — около 30 страниц, и они разбиты на подразделы. К примеру, тот, где филологи рассказывают про свою работу, называется «Лингвисты на страже языка». Но это такой вызов, потому что из книги понятно — они язык ни от кого не охраняют. Вообще никому не нужно охранять язык, он прекрасно существует сам как система, которая отражает процессы, происходящие в обществе. Как бы мы ни хотели, мы его ни от чего не спасем. Без нашей защиты ему ничего глобального не угрожает. Эта книга рассказывает, что язык — явление, постоянно изменяющееся. Если с ним ничего не происходит — одни слова не выпадают, новые не приходят, конструкции, написания не меняются — это мертвый язык. А русский, к счастью, живее всех живых, поэтому в нем есть много интересного.

100 разных историй о языке написали порядка 30 авторов. Их интересно читать широкому кругу, не только филологам. Они написаны доступным для аудитории языком, при этом вся информация выверена с точки зрения ее научности. Здесь нет ляпов, казусов. Над книгой работало два научных редактора — Владимир Пахомов, главред портала «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова, и Наталья Милянчук, член филологического совета Тотального диктанта, доцент кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета. Соответственно, каждый текст при необходимости был отредактирован.

Получилось интересное чтиво — я сравниваю эту книжку со сборниками серии «Куриный бульон для души». Она — «куриный бульон» для души, которая жаждет больше узнать о языке. В ней есть истории совсем локальные, о происхождении тех или иных слов, например, откуда взялись названия шахматных фигур, или про слова, связанные с интернетом. Есть про заимствования из русского языка, про то, как иностранцы смотрят на изучение русского, с какими сложностями и непониманиями сталкиваются. Это необычный взгляд, статья называется «Русский как очень странный». Очень рекомендую «Сто текстов…», мне кажется, каждый может найти среди них для себя много интересных историй.

Ольга Северская, Лариса Селезнева. Эффективная бизнес-коммуникация. «Волшебные таблетки» для деловых людей

Расскажу про книгу, ориентированную на практику. Она тоже вышла в серии Тотального диктанта, ее авторы — Ольга Северская и Лариса Селезнева, ученые, вузовские преподаватели, ведущие многих курсов и тренингов по обучению деловой коммуникации. Она называется «Эффективная бизнес-коммуникация. „Волшебные таблетки“ для деловых людей». В ней есть два раздела — один посвящен устной коммуникации, второй письменной. Там говорится, каких ошибок лучше не допускать, каким правилам следовать при общении в деловой среде, как составить письмо, как разумно подходить к канцеляризмам. С одной стороны, мы понимаем, что язык деловой коммуникации предполагает некоторый набор клише, но иногда мы слишком увлекаемся этим, и за огородом сложных канцелярских конструкций становится непонятна суть письма. С другой стороны, просторечия тоже не украсят переписку. Нужно владеть определенным набором языковых форм и следовать правилам и в правописании, и стилистических. Тогда тексты будут понятны, а коммуникация эффективной, и она ни в коем случае не испортит репутацию. В книге все очень подробно разложено на примерах, на табличках и даны те самые «волшебные таблетки». Авторы разбрасывают их по тексту, рассказывают какую-то тему и в конце дают резюме, показывают, на что важно обращать внимание.

Книжку будет полезно почитать тем, кто работает в офисной-деловой среде, также мы обнаружили, что ее с удовольствием читают старшеклассники. У нас есть чудесная история от нашего эксперта, как она обнаружила своего сына-девятиклассника, который чуть ли не с фонариком читал книжку под подушкой. Никакого ограничения по возрасту у нее нет, зато, в отличие от, к сожалению, большинства школьных учебников, там дан актуальный русский язык и ситуации. Часто русский язык учат по учебникам, где тексты про природу, обращения отрабатывают на фразе «Ой, ты гой еси, добрый молодец». Потом школьники выходят на улицу, общаются в мессенджере, и там русский язык совершенно другой. Они думают, значит, и правила к нему не нужно применять. Зачем быть грамотным и расставлять запятые, зачем писать без ошибок? Кроме того, не всегда просто «Ой, ты гой еси, добрый молодец» перенести на «Привет, Вася!». А книжка «Эффективная бизнес-коммуникация…» основана на реальных ситуациях. И старшеклассникам мы ее тоже рекомендуем — она поможет подтянуть актуальный русский язык.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».