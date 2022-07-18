Томский ТЮЗ: жизнь после пожара, «Оркестр «Титаник» и спектакль-променад

18 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Фото: Серафима Кузина

В следующем году Томский ТЮЗ обещает буквально «выйти в город» — представить спектакль-променад с дополненной реальностью. Он будет называться «Волшебник Изумрудного города» и запускаться с помощью специального приложения.

Прогулки по Томску в таком формате напомнят, что автор легендарной книжки учился в Томске. Это будет летом 2023 года. А нынешнем летом ТЮЗ пригласил прессу на «променад» по зданию театра — экскурсию проводил директор Андрей Сидоров. Говорили о настоящем и о планах на будущее.

Андрей Сидоров проводит экскурсию по театру Фото: Серафима Кузина

С февраля 2021 года ТЮЗ живет очень своеобразной жизнью — сильный пожар лишил его возможности играть спектакли в большом зале. Пришлось срочно осваивать новые площадки — и чужие, и свои, превращая в «сцены» порой неожиданные пространства собственного театра. Острые проблемы здания и неординарные решения во время экскурсии показал директор ТЮЗа Андрей Сидоров. Заодно напомнив, что даже в таких непростых обстоятельствах театр живет очень насыщенной жизнью.

Гостей Андрей Александрович встречал в фойе у главного входа в театр. Хотя рассказ-экскурсию начал еще с улицы, напомнив важную историю:

— Я думал, вопрос со стоянкой, которая находится перед театром, в который ходят дети, решится на раз. Мы написали везде — в Комитет защиты детей, в мэрию, в Белый дом, дорожным строителям, общественной палате, думе… Но дело не двигалось — видимо, все ждали, пока что-то случится. В итоге, когда в феврале 2021 года начался пожар, возле здания стояло столько машин, что пожарные не могли даже подъехать. Мы пинали машины, а водителей не было…

В большом зале ТЮЗа почти пусто Фото: Серафима Кузина

Затем Сидоров ведет журналистов в большой зал, тот самый, где случился пожар. Здесь до сих пор можно уловить запах гари, на потолке — ужасающая черная дыра. Выглядит жутковато. Директор рассказывает о том самом злополучном дне, когда в ТЮЗе загорелась люстра:

— Мы готовились к премьере, нам хотелось, чтобы зал выглядел как можно лучше. Для этого мы специально купили 350 лампочек в наши 3 красивых больших люстры — так они бы светили одним тоном. Спустили люстры, помыли их и стали поднимать назад. Но когда-то давно кто-то сделал что-то неправильно, и после возвращения люстр на место всё закоротило… Возник пожар, пока его тушили, зал сильно пострадал. Власти молниеносно отреагировали — выделили деньги на проектно-сметную документацию, ее выиграла компания из Барнаула. 8 августа должны закончиться все процедуры, связанные с проектно-сметной документацией. Все бумаги уже сданы на экспертизу, которая проходит в Томске. Нам обещают, что, как только последняя закорючка в документе будет поставлена, нам выделят те деньги, которые мы просим на ремонт зала. Нужно перекрыть крышу, сделать паркет, розетки... Если мы с этой дырой на потолке снова пойдем в зиму, здание так пострадает, что нас потом можно будет только закрыть и забыть, что был ТЮЗ. Более того, если в течении 5 лет не отремонтировать фасад здания, то результат тоже будет плачевный. У тех двух построек, которые сделали в 2012 году, плохой фундамент. Сейчас он сел, первый этаж зацепился за второй, возникла щель, есть риск, что все здание может развалиться... Этими заявлениями я не пугаю, а хочу понять, как нам жить и куда стучаться, чтобы ТЮЗ отремонтировали.

Потолок сегодня выглядит так Фото: Серафима Кузина

Те самые люстры Фото: Серафима Кузина

Повреждения лепнины велики Фото: Серафима Кузина

От мрачных прогнозов Андрей Сидоров переходит к более приятным вещам — поводы для радости тоже есть: ТЮЗ купил световую аппаратуру на сумму 20 с лишним миллионов, теперь в театре есть большие проекторы, позволяющие добиваться впечатляющей картинки. Возможно, в будущем их будут использовать для создания нового необычного фойе. Его директор подумывает расположить в пространстве, где сейчас находится бутафорский цех, а для бутафоров найти другое место:

— Красивейшее помещение, но там сделали «сарай» — бутафоры не дают ничего выбрасывать, — признается Андрей Сидоров, показывая гостям бутафорский цех, где хранятся самые разнообразные материалы. — Я бы все выкинул, но в театре каждая финтифлюшка нужна: режиссеры иногда приходят, роются в этом бардаке, и находят то, что им надо. А здесь такая лепнина настоящая, такое пространство! В нем могли бы проходить и читки, и спектакли. Мы пообщались со специалистами из ТГАСУ, они готовы проработать историю с этим помещением, продумать, как сделать его фойе-трансформером. У меня есть мысли, что хорошо бы разместить здесь видеопроекторы. Например, вы пришли на «Маугли» и зашли в антракте в фойе, а там проекторы делают так, что по стенам «прыгают» обезьяны, ползают удавы, возникает эффект, что вы в джунглях… Такие вещи нужны, чтобы и дети, и взрослые ходили бы в театр и попадали в сказку, которую мы придумали.

В бутафорском цехе Фото: Серафима Кузина

К октябрю в театре надеются приобрести новую звуковую аппаратуру. А другое обновление уже случилось — ТЮЗ обзавелся новыми детско-взрослыми креслами-трансформерами. Их уже используют для спектаклей в фойе.

Закулисье

Когда закулисы и сцена соединились Фото: Серафима Кузина

На планшет большой сцены, где проходят спектакли, Сидоров ведет гостей через закулисье. Раньше посторонние здесь не бывали, считается, что зрителю лучше не знать «театральную кухню». Но ТЮЗу пришлось нарушить эту традицию, поскольку иначе людям до возникшего нового зала просто не добраться. На стене в этом коридоре возникла доска, около нее лежат маркеры и можно оставить послание. Зрителям это интересно, иногда возникают забавные объявления — к примеру, после «Зверского детектива» на доске появился телефон и просьба к одному из героев: «Барсукот, позвони!».

Андрей Сидоров Фото: Серафима Кузина

На планшете большой сцены ТЮЗа и раньше шли спектакли, но теперь ее используют активнее, сцена превратилась в своеобразный «камерный зал»:

— Когда у нас произошло злосчастное исходное событие, мы стали искать варианты, как быть дальше. Обойтись одной малой сценой нереально — там всего 60 мест, — объясняет Андрей Сидоров. — Тогда мы подумали, почему бы не показывать спектакли на планшете большой сцены — она не пострадала. Сварили станки, поставили на них сидения, и у нас получилась площадка на 90 мест. Быть актером на такой сцене просто классно — эти 90 человек действительно тебя слушают, это не зал на 340 зрителей. Здесь появился новый театр, где артисты могут существовать в диалоге со зрителем. На этой площадке родился спектакль «Оркестр «Титаник», где «играет» само пространство. Мы натянули сетку между сценой и залом, в определенный момент загорается свет, и зрители видят, как музыкант Степан Пономарев играет на скрипке в нашем пустом, пострадавшем от пожара зале. Эффект потрясающий! Не было бы счастья, да несчастье помогло — мы использовали обстоятельства для спектакля. В постановке «Тисту — мальчик с зелеными пальцами» важное художественное решение тоже связано с движением штанкетов с аппаратурой. На этой же площадке поставил «Книгу всех вещей» режиссер Артем Устинов. Работа оказалась очень удачной, уже получила приглашение на два фестиваля — на «Артмиграцию» в Екатеринбург и Большой Детский фестиваль в Москву. Наша новая сцена на планшете работает, причем на нее очень сложно купить билеты — только открываем продажи, и они сразу заканчиваются. И это дорогого стоит.

Планшет большой сцены отделен от зала легким занавесом Фото: Серафима Кузина

Еще одной частью решения «Как жить дальше» стал поиск новых пространств в своем здании. Использовать одновременно малую и большую сцену в ТЮЗе всегда было нереально — они расположены очень близко друг к другу. Но в зал превратилась расположенная подальше от малой сцены часть фойе на втором этаже. Здесь уже можно увидеть работу «ПроЗрение», это авторский проект актеров театра Сергея и Евгении Парфеновых. Сергей написала пьесу про Великую Отечественную войну и вместе с Евгенией воплотил ее на сцене.

Импровизированный зал в фойе Фото: Серафима Кузина

— Мы сделали этот зал — закрыли арки, поставили кресла, сцену, играем камерную историю, — поясняет Андрей Сидоров. — Пригласили на первый показ педагогов, завучей, они сказали да, нам это интересно, это надо показывать ученикам. После каждого «ПроЗрения» происходит некий диалог с артистами. Скоро у нас появятся и новые проекты актеров. С 2015 года в ТЮЗе есть лаборатория «Дыши свободно», где артисты могли сделать эскизы. Это единичные показы, а теперь мы с маркетологами придумали другую историю, она для России не новая. Как я полагаю, она пошла из театра Мастерская Фоменко. Фома, как называли режиссера Петра Фоменко, говорил актерам: «Берите пьесу, выпускайте, в конце сезона мы посмотрим». В итоге появляется несколько полноценных спектаклей. Про них Фома мог сказать: «Никуда не годится. Либо доделывайте, либо ищите новый вариант...». А мог взять в репертуар. Это нормально для театра. И мы нашим артистам предложили такую же историю. У них есть идеи, а у нас есть проблемы со спектаклями, где заняты 2-3 человека. В следующем сезоне, в мае, надеемся увидим несколько новых работ.

На втором этаже Фото: Серафима Кузина

В фойе второго этажа директор театра обращает внимание на фотогалерею актеров, обновленную в ТЮЗе в позапрошлом году:

— Мы пригласили визажистов, парикмахеров, каждому артисту дали час времени в студии у фотографа Дмитрия Скотникова и сделали такие, я считаю, классные снимки! Смотришь на артистов и думаешь: «Я хочу увидеть их на сцене!».

Большое фойе на первом этаже Фото: Серафима Кузина

А большое фойе первого этажа накануне Нового года превратилось в полноценную сцену — именно здесь шла сказка «Волшебная ночь или когда оживают игрушки», ее посмотрело более 2500 зрителей:

— Мы поняли, что это пространство тоже может работать, но здесь плохой звук и нет света, — рассказывает Андрей Сидоров. — Сделали свет — «фермы», куда крепятся фонарики, купили толстый белый ковер, застелили им весь пол, и «звук холла» сразу исчез. Поставили наши новые кресла-трансформеры в 3 ряда. Дети приходили и удивлялись: «О, что, еще один театр построили?!».

Трещины на стенах можно увидеть в разных местах старого театра Фото: Серафима Кузина

Затем директор показал трещины на потолке и обоях, заметные в фойе. От проблем со зданием не скрыться, но при этом театр живет и дышит.

Цифры

В театре Фото: Серафима Кузина

То, что жизнь в ТЮЗе, несмотря на все обстоятельства, продолжается, показывают и цифры. В прошедшем сезоне XLIII театр сыграл 367 спектаклей. Если сравнивать с доковидным и допожарным сезоном 2018-19 года, то тогда их было 349. Правда, зрителей стало меньше — 65% от того количества, что пришло на постановки ТЮЗа в сезоне XL. Но здесь дело не только в более камерных пространствах — до марта из-за пандемии театр работал с ограничениями — заполняемость не более 50% и даже не более 75%.

Планы

Малая сцена. Виталий Серяков и Андрей Сидоров Фото: Серафима Кузина

Планов на будущее у ТЮЗа, как всегда, много:

— Следующий сезон мы начинаем с эксперимента — с проекта «Театр в кармане. Лаборатория», — рассказывает Виталий Серяков, заместитель директора ТЮЗа по развитию. — К сожалению, без большого зала мы не можем позволить себе проводить фестиваль «Театр в кармане» как раньше, когда у ребят из любительских студий появлялась возможность побывать на сцене профессионального театра, поработать с оборудованием. В прошлом году провели его на малой сцене, сделали прямую трансляцию, но мы понимаем, это не тот масштаб. В этом году наш проект снова поддержала компания СИБУР. Мы решили изменить формат, пусть у ребят появится не просто опыт одного дня на профессиональной сцене, а опыт создания спектакля с командой профессионалов. С участниками «Театра в кармане. Лаборатория» уже работают режиссер Леонид Прокофьев и драматург Алексей Житковский. Вместе с ними подростки создают историю про то, каким они видят будущее. У ребят горят глаза, они с нетерпением ждут осени — 1 октября будет премьера этого проекта на малой сцене. В спектакле сыграют сами подростки. У нас уже есть опыт спектакля «Когда мама была маленькая», где участвовали дети с мамами. Мы целый сезон держали его в репертуаре.

Другая премьера будет тоже в октябре — 21-22-го зрители смогут увидеть «Скверный анекдот», постановку Анастасии Старцевой. Режиссер спектаклей ТЮЗа «Тараканище» и «Край одуванчиков» на сей раз сочиняет спектакль для взрослых, в его основе — рассказ Достоевского «Скверный анекдот». Он будет выпускаться и идти на сцене Облсовпрофа.

Дальше планы театра очень зависят от здания — непонятно, когда начнется ремонт. Но перед Новым годом детей рассчитывают порадовать сказкой. Только пока неясно, на какой именно площадке она будет идти.

2023 год театр начнет с проекта «Детки и предки». Режиссер Анна Морозова (Новосибирск — Москва) будет ставить спектакль по современному российскому тексту для подростков. Затем в ТЮЗ приедет московский режиссер Александр Плотников, он представит свою версию повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Возможно, весной удастся все же воплотить в жизнь спектакль «Comedy Queen» — эскиз Ольги Обрезановой по этому современному шведскому тексту для подростков влюбил в себя зрителей на Лаборатории актуального детского театра осенью 2021 года.

Также следующей весной театр займется променадом:

— Мы решили выйти в город. Это та точка, где театр может активно развиваться, — считает Виталий Серяков. — Выпустим спектакль-променад с дополненной реальностью «Волшебник изумрудного города». На этот проект мы выиграли грант в Президентском фонде культурных инициатив. Это амбициозная задумка. Ее режиссер — Дмитрий Гомзяков, он уже делал спектакль с дополненной реальностью в краеведческом музеем. Драматург проекта — Алексей Житковский, он сейчас активно общается с педагогическим университетом, изучает биографию автора «Волшебника…» Александра Волкова, узнает подробности его жизни в Томске и связан ли Томск с изумрудным городом. На этот спектакль можно будет попасть в любой момент, скачав приложение и купив билет. Затем в удобное время надеть наушники, запустить «Волшебника изумрудного города»… и вас поведут по дороге из желтого кирпича! В определенных местах, наводя смартфоны на специальные маркеры, удастся «дополнить» реальность. Собираемся выпустить этот спектакль к 1 июня, ко Дню защиты детей. Посмотрим реакцию зрителей. Есть и другие планы по подобным проектам есть — у нашего города замечательная историей, и он заслуживает променад-спектаклей о своем прошлом.

Текст: Мария Симонова

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