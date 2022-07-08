Приграничный конфликт. Что будет с историческим центром Томска после проекта из Минкульта

8 июля 2022 / Томский Обзор

Во вторник, 5 июля, городским депутатам был представлен «утвержденный» проект границ исторического поселения. Ждали его все, и власти, и общественность, и строители.

Ждали шесть лет. И вот, наконец, Министерство культуры РФ его разработало и утвердило. Казалось бы, радуйтесь! Ваши желания сбылись! Но нет. Объясняем, что опять не так с проектом границ исторического поселения (ИП).

Сергей Мальцев Обозреватель Томского Обзора, писатель, краевед

Длинную историю этого многострадального документа можно проследить по публикациям в томских СМИ, в том числе, и материалам «Томского Обзора». Но сейчас мы с вами погрузимся в предпоследний этап истории разработки, принятия и утверждения границ ИП.

После долгих попыток местных и региональных властей (при участии застройщиков) сначала отменить сам статус исторического поселения для Томска, а затем сократить границы до чуть ли не красной линии — проспекта Ленина, постоянно затягивая процесс согласований, казалось, был найден компромисс. Создана рабочая группа, состоявшая из архитекторов, общественности, представителей ВООПиК. Целью ее было выработать приемлемый со всех точек зрения вариант. Он бы включал в границы все наиболее важные объекты исторического центра и при этом, не ограничивал развитие тех мест в городе, где нет ценной старинной застройки. Всё рассчитывали, что этот компромиссный и разумный вариант и станет основой для дельнейшей работы.

Но Минкульт решил иначе.

В январе тогда ещё замгубернатора Евгений Паршуто заявлял, что Мининистерство должно утвердить границы исторического поселения до конца февраля. Ну, не в феврале, а в июле, но заинтересованные лица получили возможность познакомиться с этим документом.

Источник, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал нам, что проект сильно изменился по сравнению с предыдущей редакцией. В частности, в половине исторического центра запрещено заложение фундамента глубже одного метра. Тогда как в Томске даже исторические фундаменты — 2 метра на этих охранных территориях. Точка промерзания — 2,5 метра. Или, к примеру, на территории всего исторического поселения — а это вся административная часть города — запрещена любая реклама. Что делает бессмысленным недавно принятый дизайн-код города.

Также новый документ запрещает изменение земельных участков. Подобное ограничение возможно, но на территории музеификации, где сохранилась полностью историческая землераспределительная система. Минкультовские же ограничения ложатся на всю центральную часть города, даже на тех территориях, где нет никакого исторического землепользования, там давно современная застройка. При этом градостроительная практика предполагает, что границы земельных участков постоянно меняются, перераспределяются.

«Ощущение такое, что взяли ограничения для небольших унифицированных городков, вроде Суздаля, и тупо наложили их на весь город. Получилось так, что вся эта затянувшаяся история настолько всем осточертела, что все в какой-то момент в Минкульте просто предпочли отойти в сторону, не разбираясь в специфике поселений. Скорее всего, отдали проект на откуп людям не очень компетентным, — говорит наш источник, — И то, что они понарисовали, положили в основу, чтобы хоть что-то было. При этом раздражение в Минкульте очень велико всей этой историей. Поэтому какие-то замечания там теперь даже слушать не хотят. И не совсем понятно теперь, как эту историю разруливать».

Это мнение подтверждает и спикер гордумы Чингис Акатаев. В своем телеграм-канале он отмечает: «Честно скажу, мы от нового проекта остались, очень мягко выражаясь, в недоумении. Если подробнее, то эта редакция документа, разработанная Минкультом, накладывает значительные ограничения развития центральной части города, а также ужесточает требования для нового строительства.

Проектом не учитываются положения о транспортном планировании Генерального плана, проигнорированы перспективные проекты, которые планировалось реализовать в центральной части города. Ставятся под угрозу строительство: студенческого кампуса, третьего моста через р. Томь, дамбы на правом берегу Томи, прогулочных набережных по берегам Ушайки, транспортно-пешеходной набережной вдоль Томи.

В отношении территорий вузов запрещается размещение новых физкультурно-спортивных и зрелищных объектов вместимостью свыше 1000 мест, а также новых объектов, вызывающих значительные транспортные и грузовые потоки. Установлен минимальный и максимальный размер земельного участка для строительства (от 9000 до 35000 кв. м), процент застройки — не более 30% площади, максимальная этажность — 4 этажа. Указанное не соответствует фактической застройке вузовских территорий. При таких параметрах строительство запланированных объектов на территориях вузов невозможно.

На всей территории исторического поселения, составляющей согласно проекту 16,1 кв. км и включающей в себя весь центр Томска, установлены ограничения, значительно усложняющие реализацию проекта «Аренда за рубль», являющегося на сегодняшний день единственным инструментом по сохранению исторического наследия в городе.

Мое мнение простое — безусловно, историческое наследие надо сохранять. Но и развивать город тоже нужно. Иначе мы можем получить законсервированный центр города, в котором ничего нельзя делать. И сохранить наше достояние при таком подходе тоже будет очень сложно. Как и абсолютное большинство депутатов, считаю, что в предложенной редакции проект утверждать нельзя». Также спикер городского парламента отметил, что ему поручено депутатами обратиться с этим вопросом к врио губернатора Владимиру Мазуру.

Безусловно, реакция части депутатов и чиновников в духе «а давайте вообще откажемся от исторического поселения», а не «решим проблему с проектом», тоже случилась. Новый проект границ оказался настоящим подарком критикам и этого статуса, и идей сохранения в Томске старинной архитектуры, привлекательной для туристов и горожан. Год за годом они пытаются убедить и горожан, и экспертов, и приезжающих на выходные новосибирцев, кемеровчан и красноярцев в том, что «туристов в Томске нет», знаменитая на всю страну программа «Дом за рубль» - чья-то блажь, а современные типовые поделки из сайдинга и бетона в центре украсят город.

Но общественность тоже недоумевает. Урбанист, создатель и координатор проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков видит ситуацию как «ожидаемую»: «Слежу за развитием этого вопроса уже примерно второй год. Судя по тому, как прошлая областная власть систематически толком не занималась вопросами границ исторического поселения, текущая ситуация с полученным от Минкульта документом неудивительна и скорее ожидаема. Документ якобы не удобен для города, полностью его «консервирует» и не даёт вообще Томску никак развиваться. Если для такого большого, и определяющего будущее развитие города вопроса не выделена команда и им занимаются абы как, ждать, что кто-то «из Москвы» выдаст приемлемый результат очень глупо.

Говорят, что установка границ исторического поселения может навредить развитию города. Но тут смотря, что иметь ввиду под «развитием» города. Торговый центр, парковка, гаражи, высотки и человейники, фонари-гиганты и гранитные набережные — если это называть «развитием» города, тогда да, документ ему «навредит». Но если смотреть на развитие города с точки зрения сохранения и укрепления того, что имеет Томск, тогда документ выглядит совсем иначе. Если регламентировать и формализировать то, как будет развиваться его историческая часть, если посчитать «домики», которые следует сохранять, если задать оптимальную высотность строительства в исторической части, если не давать строить рядом с «деревяшками» убогие конструкции и шиномонтажки, то удивительным образом центр можно развивать еще лучше чем до документа. Так исторический центр будет отправной точкой для развития других частей города. Исторический центр может стать уникальным туристическим маяком Томска, его достоинством, которое и власти и бизнес дружно могут сохранять. Скорее всего, документ нужно дорабатывать — это факт. Но говорить о том, что он вообще не нужен или он полностью противоречит развитию города, в корне не верно».

И я считаю, что проект границ в таком виде неприемлем. Ведь дело не в том, что он усложнит инфраструктурное развитие центра Томска. Дело в том, что он станет сначала коррупционным забором, где калиточка открывается за определенную сумму. А затем — совсем не работающим документом, что окончательно развяжет руки тем, кто хочет превратить весь Томск в сплошные «Зеленые ворота».

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