Памятник, надгробная плита и воздушный шар. Как создатель «Бубуки» решился реанимировать старую усадьбу в центре Томска

12 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Год назад известный томский предприниматель Дмитрий Пангаев взялся за амбициозный проект. Он купил особняк Томаса де Вильнева на Бакунина, 26 и решил сделать его рестораном, рассказывающим о легендарном томском коменданте и погружающим гостей в атмосферу XVIII века.

Рассказываем, как преобразится расположенный в историческом центре города объект федерального значения, в котором уже зарегистрирован «Музей коменданта Томска».

Кто такой этот ваш де Вильнев

Дом коменданта, на заднем плане Воскресенская церковь Фото: Серафима Кузина

Томас Томасович де Вильнев — персона значимая для Томска. В первой половине XVIII века он приехал из Франции в Россию, чтобы сделать карьеру. Через какое-то время из-за дворцовых интриг перед ним замаячила перспектива ареста. Чтобы его избежать, де Вильнев уехал в Сибирь — сначала на Алтай, а затем в Томск, где был назначен комендантом — по сути, главным человеком в городе. Есть мнение, что при жизни Томас Томасович сильно переживал, что его забудут. Отчасти, его страх оправдался. Двухэтажный особняк с мезонином, в котором жил де Вильнев, был построен по образцовому проекту, выписанному из Петербурга специально для коменданта, сегодня больше ассоциируется с Радищевым, который погостил в нем некоторое время. В Томске Александр Николаевич был проездом по пути в Иркутск, куда его направили в ссылку за «Путешествие из Петербурга в Москву». По пути карета Радищева сломалась, и писателя принял у себя местный комендант. В Томске Радищев зря времени не терял и даже порадовал томичей запуском воздушного шара (говорят, что сделал он это при непосредственном участии де Вильнева).

Дом коменданта — объект культурного наследия Фото: Серафима Кузина

Кроме того, дом коменданта посещала первая американская духовная миссия и барон Жан Батист Лессепс, который перевозил материалы, собранные Франсуа Лаперузом, исследователем островов Тихого океана и берегов Северо-Западной Америки и Восточной Азии, в его морском кругосветном путешествии. В XX веке здание пострадало от пожара и было расселено в 1992 году. После чего перешло в Епархиальное управление.

Дмитрий Пангаев и корреспондент ТО Егор Хворенков у входа в подвал дома Фото: Серафима Кузина

В последнее время в доме де Вильнева располагались различные компании. Здесь пытались организовать разного рода заведения, в том числе и с открытой верандой. И вот в прошлом году у дома появился новый хозяин — известный томский бизнесмен, создатель ИТ-компании «Бубука» и проекта YOGA, совладелец ресторана «Мюнхен» и пабов «Harats» Дмитрий Пангаев.

Легендарное заведение

Дмитрий Пангаев Фото: Серафима Кузина

«Я всегда хотел реализовать идею создания легендарного заведения. Например, в Гаване есть знаменитый бар, в котором выпивал Хэмингуэй. И туда вообще даже зайти невозможно, битком народу. Такие заведения есть в Праге, Бремене. Я думал в Европе что-то такое сделать, а потом подумал — вот же, у меня и помещение и почему бы не сделать легендарное заведение, тем более, что в этом здании жил легендарный комендант Томска, француз Томас Де Вильнев, о котором почти не осталось информации», — рассказывает Дмитрий Пангаев.

Предыдущий собственник дома по Бакунина, 26 и ранее предлагал предпринимателю организовать что-то крутое в подвальном помещении. Но тогда Пангаев решил, что площадей слишком мало для нормально функционирующего бизнеса.

В подвале дома коменданта Фото: Серафима Кузина

«Спустя какое-то время мы вновь встретились и решили затеять хороший проект. Мы думали, и даже придумали, как все это сделать. Но в итоге случилось так, что мне пришлось купить все это здание. Это стало вызовом для меня», — рассказывает Пангаев.

Точка притяжения

Артефакты в подвале Фото: Серафима Кузина

По задумке Дмитрия Пангаева, дом Томаса де Вильнева должен стать новым местом притяжения для туристов и томичей.

«Мне бы хотелось рассказать о де Вильневе в комфортной, удобной обстановке, в развлекательном формате, — рассказал Дмитрий Пангаев. — Мы постараемся повторить частично ту эпоху, адаптируем блюда того времени, чтобы гиды сюда могли приводить группы туристов: для них все будет подготовлено, продумано, чтобы люди погрузились в эпоху, узнали об истории этого человека».

Чтобы собрать побольше информации о первом владельце особняка, предприниматель нанял специалистов. Они исследуют архивы, собирая историю здания, самого Томаса де Вильнева и его семьи.

«Есть информация, что на Родосе находится их фамильный замок, хочу съездить туда, найти потомков. Были потомки у де Вильнева и в России, два сына. Он вообще всю жизнь прожил в России», — отметил Дмитрий Пангаев.

Идет и поиск вещей с историей. Одним из самых главных экспонатов будущего заведения должна стать надгробная плита с могилы Томаса де Вильнева. Этот 280-килограммовый чугунный артефакт много пережил — в дореволюционное время его даже использовали в качестве варочной плиты. В новом заведении надгробие поместят под стекло, как в музее.

«Это будет музей, в котором можно посидеть на стуле, заказать еду, съесть что-то знаменитое и услышать интересную историю об этом. Есть некие артефакты, связанные непосредственно с жизнью Томаса де Вильнева и его смертью. Чтобы их здесь разместить, нам нужно быть музеем. Как только я купил здание, мы начали соответствующие процессы, в том числе, переговоры с краеведческим музеем, — отмечает Пангаев. — Это будет скорее ресторан, рассказывающий об истории. Такие концепции существуют в мире, их много».

В подвале здания встречаются разные предметы Фото: Серафима Кузина

Меню заведения пока не сформировано. Но предполагается, что здесь будут подавать блюда, которые нравились Томасу де Вильневу, например, пирог с нельмой. В проекте предусмотрено много элементов интерьера того времени и бар, стилизованный под воздушный шар. Здесь же можно будет купить сувениры, связанные с Томасом де Вильневым — как съедобные, так и несъедобные. Как книгу о нем, так и маленькую копию памятника легендарному томскому коменданту, который будет установлен у его дома.

«Я хочу поставить памятник де Вильневу, чтобы приходя сюда, люди как-то взаимодействовали еще и с ним, — рассказывает Дмитрий Пагаев. — Я беседовал со скульпторами, но пока мы не нашли той идеи, которая здесь должна быть реализована. Совершенно точно не хочется ставить какой-то бюст. Это должен быть забавный памятник, про который будет говорить вся страна. Например, есть в Ярославле пивная „Афоня“. И там Куравлев с Леоновым стоят в обнимку, люди с ними фотографируются, выкладывают. Здесь мы, конечно, сделаем что-то похожее. Конкретной идеи пока нет, я в творческом поиске. Может быть, скульптор с подходящей идеей сам объявится».

Дмитрий Пангаев: Хочется сделать архитектурную подсветку на здании Фото: Серафима Кузина

Кроме того, предприниматель планирует привести в порядок внешний вид дома, провести благоустройство прилегающей территории и сделать эффектную подсветку. При благоприятном развитии событий новое заведение в центре Томска может заработать уже в следующем году. Но пока этому мешают некоторые обстоятельства.

Разобраться с невозможным

Дмитрий Пангаев Фото: Серафима Кузина

Амбициозный проект Дмитрия Пангаева пока стопорит процесс согласования работ с профильными подразделениями областной администрации.

«Представители власти не всегда и не все понимают, что мы делаем, — рассказывает предприниматель. — Когда я в первый раз только заикнулся, мне сказали — невозможно. Что значит невозможно? Это мое здание и территория мне принадлежит. Вообще, когда говорят слово «невозможно», это у меня улыбку вызывает. В процессе дискуссии мы поняли, что все можно сделать. Мы не собираемся ломать стены, здание перекрашивать. Мы хотим этот памятник облагородить, сделать красивым местом, которое будет привлекать людей».

Через год здесь планируют принимать туристов из разных городов Фото: Серафима Кузина

Одна из идей — круглогодично работающая веранда. Пока идет работа над ее проектом и согласованием. Предприниматель рассчитывает, что власть посодействует в этом процессе на пути к созданию в Томске музея-ресторана легендарного коменданта.

«Я не знаю, сколько на это денег уйдет. До конца не знаю, с чем мы столкнемся. Это вызов для меня. Что-то меня с этим зданием связывает. Я думаю, что все это неспроста, и я просто должен реализовать этот проект. Так обстоятельства сложились, и я не могу отступить. Мне иногда кажется, что кто-то меня пинает и говорит — давай! — отмечает Пангаев. — Таких мест в Томске не хватает. Если мы хотим развивать внутренний туризм, то это место увеличивает наши шансы как города и региона, чтобы привлекать сюда людей».

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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