Памятник, надгробная плита и воздушный шар. Как создатель «Бубуки» решился реанимировать старую усадьбу в центре Томска
Год назад известный томский предприниматель Дмитрий Пангаев взялся за амбициозный проект. Он купил особняк Томаса де Вильнева на Бакунина, 26 и решил сделать его рестораном, рассказывающим о легендарном томском коменданте и погружающим гостей в атмосферу XVIII века.
Рассказываем, как преобразится расположенный в историческом центре города объект федерального значения, в котором уже зарегистрирован «Музей коменданта Томска».
Кто такой этот ваш де Вильнев
Томас Томасович де Вильнев — персона значимая для Томска. В первой половине XVIII века он приехал из Франции в Россию, чтобы сделать карьеру. Через какое-то время из-за дворцовых интриг перед ним замаячила перспектива ареста. Чтобы его избежать, де Вильнев уехал в Сибирь — сначала на Алтай, а затем в Томск, где был назначен комендантом — по сути, главным человеком в городе. Есть мнение, что при жизни Томас Томасович сильно переживал, что его забудут. Отчасти, его страх оправдался. Двухэтажный особняк с мезонином, в котором жил де Вильнев, был построен по образцовому проекту, выписанному из Петербурга специально для коменданта, сегодня больше ассоциируется с Радищевым, который погостил в нем некоторое время. В Томске Александр Николаевич был проездом по пути в Иркутск, куда его направили в ссылку за «Путешествие из Петербурга в Москву». По пути карета Радищева сломалась, и писателя принял у себя местный комендант. В Томске Радищев зря времени не терял и даже порадовал томичей запуском воздушного шара (говорят, что сделал он это при непосредственном участии де Вильнева).
Кроме того, дом коменданта посещала первая американская духовная миссия и барон Жан Батист Лессепс, который перевозил материалы, собранные Франсуа Лаперузом, исследователем островов Тихого океана и берегов Северо-Западной Америки и Восточной Азии, в его морском кругосветном путешествии. В XX веке здание пострадало от пожара и было расселено в 1992 году. После чего перешло в Епархиальное управление.
В последнее время в доме де Вильнева располагались различные компании. Здесь пытались организовать разного рода заведения, в том числе и с открытой верандой. И вот в прошлом году у дома появился новый хозяин — известный томский бизнесмен, создатель ИТ-компании «Бубука» и проекта YOGA, совладелец ресторана «Мюнхен» и пабов «Harats» Дмитрий Пангаев.
Легендарное заведение
«Я всегда хотел реализовать идею создания легендарного заведения. Например, в Гаване есть знаменитый бар, в котором выпивал Хэмингуэй. И туда вообще даже зайти невозможно, битком народу. Такие заведения есть в Праге, Бремене. Я думал в Европе что-то такое сделать, а потом подумал — вот же, у меня и помещение и почему бы не сделать легендарное заведение, тем более, что в этом здании жил легендарный комендант Томска, француз Томас Де Вильнев, о котором почти не осталось информации», — рассказывает Дмитрий Пангаев.
Предыдущий собственник дома по Бакунина, 26 и ранее предлагал предпринимателю организовать что-то крутое в подвальном помещении. Но тогда Пангаев решил, что площадей слишком мало для нормально функционирующего бизнеса.
«Спустя какое-то время мы вновь встретились и решили затеять хороший проект. Мы думали, и даже придумали, как все это сделать. Но в итоге случилось так, что мне пришлось купить все это здание. Это стало вызовом для меня», — рассказывает Пангаев.
Точка притяжения
По задумке Дмитрия Пангаева, дом Томаса де Вильнева должен стать новым местом притяжения для туристов и томичей.
«Мне бы хотелось рассказать о де Вильневе в комфортной, удобной обстановке, в развлекательном формате, — рассказал Дмитрий Пангаев. — Мы постараемся повторить частично ту эпоху, адаптируем блюда того времени, чтобы гиды сюда могли приводить группы туристов: для них все будет подготовлено, продумано, чтобы люди погрузились в эпоху, узнали об истории этого человека».
Чтобы собрать побольше информации о первом владельце особняка, предприниматель нанял специалистов. Они исследуют архивы, собирая историю здания, самого Томаса де Вильнева и его семьи.
«Есть информация, что на Родосе находится их фамильный замок, хочу съездить туда, найти потомков. Были потомки у де Вильнева и в России, два сына. Он вообще всю жизнь прожил в России», — отметил Дмитрий Пангаев.
Идет и поиск вещей с историей. Одним из самых главных экспонатов будущего заведения должна стать надгробная плита с могилы Томаса де Вильнева. Этот 280-килограммовый чугунный артефакт много пережил — в дореволюционное время его даже использовали в качестве варочной плиты. В новом заведении надгробие поместят под стекло, как в музее.
«Это будет музей, в котором можно посидеть на стуле, заказать еду, съесть что-то знаменитое и услышать интересную историю об этом. Есть некие артефакты, связанные непосредственно с жизнью Томаса де Вильнева и его смертью. Чтобы их здесь разместить, нам нужно быть музеем. Как только я купил здание, мы начали соответствующие процессы, в том числе, переговоры с краеведческим музеем, — отмечает Пангаев. — Это будет скорее ресторан, рассказывающий об истории. Такие концепции существуют в мире, их много».
Меню заведения пока не сформировано. Но предполагается, что здесь будут подавать блюда, которые нравились Томасу де Вильневу, например, пирог с нельмой. В проекте предусмотрено много элементов интерьера того времени и бар, стилизованный под воздушный шар. Здесь же можно будет купить сувениры, связанные с Томасом де Вильневым — как съедобные, так и несъедобные. Как книгу о нем, так и маленькую копию памятника легендарному томскому коменданту, который будет установлен у его дома.
«Я хочу поставить памятник де Вильневу, чтобы приходя сюда, люди как-то взаимодействовали еще и с ним, — рассказывает Дмитрий Пагаев. — Я беседовал со скульпторами, но пока мы не нашли той идеи, которая здесь должна быть реализована. Совершенно точно не хочется ставить какой-то бюст. Это должен быть забавный памятник, про который будет говорить вся страна. Например, есть в Ярославле пивная „Афоня“. И там Куравлев с Леоновым стоят в обнимку, люди с ними фотографируются, выкладывают. Здесь мы, конечно, сделаем что-то похожее. Конкретной идеи пока нет, я в творческом поиске. Может быть, скульптор с подходящей идеей сам объявится».
Кроме того, предприниматель планирует привести в порядок внешний вид дома, провести благоустройство прилегающей территории и сделать эффектную подсветку. При благоприятном развитии событий новое заведение в центре Томска может заработать уже в следующем году. Но пока этому мешают некоторые обстоятельства.
Разобраться с невозможным
Амбициозный проект Дмитрия Пангаева пока стопорит процесс согласования работ с профильными подразделениями областной администрации.
«Представители власти не всегда и не все понимают, что мы делаем, — рассказывает предприниматель. — Когда я в первый раз только заикнулся, мне сказали — невозможно. Что значит невозможно? Это мое здание и территория мне принадлежит. Вообще, когда говорят слово «невозможно», это у меня улыбку вызывает. В процессе дискуссии мы поняли, что все можно сделать. Мы не собираемся ломать стены, здание перекрашивать. Мы хотим этот памятник облагородить, сделать красивым местом, которое будет привлекать людей».
Одна из идей — круглогодично работающая веранда. Пока идет работа над ее проектом и согласованием. Предприниматель рассчитывает, что власть посодействует в этом процессе на пути к созданию в Томске музея-ресторана легендарного коменданта.
«Я не знаю, сколько на это денег уйдет. До конца не знаю, с чем мы столкнемся. Это вызов для меня. Что-то меня с этим зданием связывает. Я думаю, что все это неспроста, и я просто должен реализовать этот проект. Так обстоятельства сложились, и я не могу отступить. Мне иногда кажется, что кто-то меня пинает и говорит — давай! — отмечает Пангаев. — Таких мест в Томске не хватает. Если мы хотим развивать внутренний туризм, то это место увеличивает наши шансы как города и региона, чтобы привлекать сюда людей».
Текст: Егор Хворенков
Фото: Серафима Кузина
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