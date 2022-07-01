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5 книг о... социальной антропологии от Александры Ермоловой

Что почитать тем, кто хочет узнать больше о социальной антропологии?

Чем она отличается от физической антропологии, чем вызван интерес к этой науке и почему она оказывается так важна сегодня?

Поговорили об этом с Александрой Ермоловой, преподавателем социальной антропологии в ТГУ.

Мнение эксперта
Александра Ермолова
кандидат исторических наук, ассистент кафедры антропологии и этнологии, руководитель программы бакалавриата «Теория и практика антропологических исследований» ТГУ
— Физическая антропология изучает биологическое разнообразие человека: как устроено человеческое тело сейчас и раньше, как оно изменилось, что на это повлияло. Социальную антропологию интересует социальная и культурная организация общества. Сложно говорить, что две эти науки не пересекаются совсем. Физические антропологи как и их коллеги, рассматривают социокультурные факторы, повлиявшие на изменения человека, как биологического вида, и наоборот. Они как две подружки, но тем не менее, у каждой есть своя специфика.
Интерес к антропологии растет, на мой взгляд, по причине особенностей антропологического взгляда на мир, на людей, на их взаимосвязи. Мы это называем антропологическим воображением. Оно позволяет не просто критически мыслить и быть свободным от стереотипов, но и видеть за тем, что заявляется или декларируется, скрытые смыслы и реальность. Объясню на простом примере. Мы ходим в кафе. Оно совершенно обычное. Ходим день, второй. И постепенно начинаем замечать, что здесь собирается группа молодежи, которая слушает определенную музыку, носит определенную одежду и дискутирует на определенные темы. Кафе в этом случае становится уже не просто местом для перекуса, это место, где формируется особая культура. Что это за молодежь и почему она здесь собирается? Это как раз вопросы, на которые отвечает социальная антропология.

Томас Эриксен, «Что такое антропология?»

Первая книга, про которую я хотела бы рассказать, — это «Что такое антропология?» Томаса Эриксена, норвежского профессора и преподавателя. Она называется «учебным пособием», но не стоит из-за этого скептически к ней относиться и думать, что раз это учебник, то читать будет скучно. На середине книги вы точно не уснете! Она написана очень живым, доступным языком, небольшая по объему и получилась действительно интересной. В ней автор раскрывает, как работают антропологи. Книга поделена на две части. Первая объясняет, что такое антропологическое исследование, антропологическое поле. Вторая — отсылка к основным проблемам, которые изучают антропологи, речь идет об идентичности, мышлении, природе, родстве.

Именно книгу Томаса Эриксена я всегда советую первокурсникам, абитуриентам и всем тем, кто спрашивает: «А что почитать об антропологии?». Предлагаю начать с нее, поскольку там информация подается просто и доступно, не канцелярским языком, как бывало в старых советских учебниках. Возможно, книжка получилась очень живой потому, что в основе пособия — запись лекций Эриксена в той форме, как он читает их студентам.

Бронислав Малиновский, «Аргонавты западной части Тихого океана»

Вторая книга в моем списке — это классика антропологии. «Аргонавты западной части Тихого океана» впервые вышли в 1922 году, это труд Бронислава Малиновского — британского антрополога польского происхождения. Он по первому образованию был математиком и физиком, но в студенческие годы прочитал работу Джорджа Фрэзера «Золотая ветвь: Исследование магии и религии». Там рассказывалось про мифологию и мистические вещи. Он так сильно впечатлился, что стал искать возможности съездить к диким племенам. Со временем она у него появилась, он поехал на острова Новой Гвинеи. Книга представляет собой описание и анализ его приключений среди туземцев, которые жили на Тробриановых островах. Что особенно интересно, Малиновский стал своеобразным Илоном Маском своего времени среди этнографов. Большинство из них были «кабинетными учеными», а он мало того, что сам побывал на островах, остался там жить, узнавать быт. Бронислав усиленно учил местный язык, чтобы общаться на нем с аборигенами. Этот метод позже назвали «включенное наблюдением». Можно сказать, что он до сих пор считается ключевым в антропологии, а Малиновский воспринимается как отец-основатель этой науки. Думаю, если есть интерес к антропологии, то что-то у Малиновского надо прочитать непременно. Рекомендую именно эту книгу. Новичкам она тоже пойдет, поскольку несложно написана. Правда, она большая по объему, там больше 500 страниц, но в ней очень разные главы: те, где теория, и те, где он описывает увиденное, делится своими мыслями. Если кто-то заинтересуется не всей информацией, то сможет по названиям глав понять, какие ему нужны.

Александра Архипова, Анна Кирзюк, «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР»

Следующие три книги написаны нашими современниками. Начну с «Опасных советских вещей. Городских легенд и страхов в СССР» Александры Архиповой и Анны Кирзюк. Надо отметить, что Александра Архипова сейчас — самый медийный антрополог. Она ведет популярный телеграм-канал, бывает на радио, участвует в подкастах. Ее знают многие, далеко не только антропологи. Она представитель такого направления антропологии, как фольклористика, занимается изучением слухов, страхов, легенд. В этом ее специализация. «Опасные советские вещи…» — это книга про страхи, благодаря ней мы начинаем понимать, почему они возникают и как становятся легендами. Авторы на основе богатого эмпирического материала — опросы, интервью, дневники, архивные документы — демонстрируют, как страхи могли влиять на поведение советских людей и иногда даже порождали масштабные паники.

Думаю, эта книга будет интересна многим читателям. И совсем молодым, и тем, кто вырос и жил в Советском Союзе. У меня самой тема научного исследования — советское детство. Я знаю, что люди сейчас часто погружаются в прошлое, любят вспоминать о нем… Особенно поколение 1960-70-х. У тех, кто родился ближе к 80-м, часто отношение к СССР более критическое. Но «Опасные советские вещи» всем им позволит повспоминать прошлое, и с чем-то согласиться, а с чем-то нет.

>> Подробнее о книге «Опасные советские вещи» - в нашем материале Гроб на колесиках, «красная пленка», конфеты со снюсом. Легенды об опасных вещах в лекции Александры Архиповой

Илья Утехин, «Очерки коммунального быта»

Говоря о социальной антропологии, многие часто подразумевают, что антропологи обязательно изучают какие-то традиционные общества. Это не совсем верно, «Очерки коммунального быта» — как раз пример того, как антропологи смотрят на свое общество. Я выбрала именно книгу Утехина, потому что он рассказывает о жизни в петербургских коммунальных квартирах, где сам вырос. Как автор объясняет читателям, в этом исследовании он пытается посмотреть на повседневность коммуналки взглядом иностранца. Важное мастерство антрополога — смотреть на свое как на чужое. К примеру, Малиновский начинал жить на острове, погружаться в уклад туземцев… Где эта грань? Он практически стал среди них своим, но стремился смотреть на их уклад со стороны. Но ему было легче — все равно туземцы были для него изначально чужими, как бы он с ними не общался и не дружил. У Утехина более сложная задача — он много лет прожил в типичной петербургской коммуналке, с детства знал этих людей, с ними ел, пил, рос. Насколько у него получилось посмотреть на это как на чужое, можно оценить по книге.

Ее другая особенность — очень богатый фотографический материал. Утехин даже подготовил сайт kommunalka.colgate.edu, где было собрано колоссальное количество фотографий, полевого материала исследования. В книге из-за печати качество стирается, да и невозможно все опубликовать, а на сайте можно многое посмотреть.

Анна Клепикова, «Наверно я дурак»

Еще одна книга, которую я рекомендую, — антропологический роман Анны Клепиковой «Наверно я дурак». Анна сейчас — декан факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Она несколько лет работала волонтером в детском доме для сирот, у которых есть умственные и физические нарушения развития, и во взрослом психоневрологическом интернете. Итогом ее работы и стал этот роман. В нем поднимаются такие вопросы: что считать нормальным, что считать отклонением, кто вообще определяет эту нормальность и как? Она стремилась ответить на них и с точки зрения волонтеров благотворительных организаций, и с точки зрения системы. Показывала, как и те, и другие ищут и определяют грань нормальности. Сразу скажу: книга очень тяжелая для восприятия. Не из-за того, что написана трудным языком, а с моральной точки зрения. Автор как настоящий антрополог очень подробно описывает заболевания, условия, в которых живут пациенты, отношение персонала к ним. И оно не всегда хорошее — встречается и безразличие, и другие вещи.

Если читатель все-таки найдет в себе силы для знакомства с этим романом, то не останется равнодушным. Интересно, что Анна Клепикова относит свой труд именно к этому жанру. Это действительно роман, удачная комбинация, где наука и жизнь соединились в одно. Автор и выстраивает теоретические рамки, и пишет при этом о жизненных историях, которые происходят здесь и сейчас. Не все причастны к интернатам, знают, как устроена их жизнь, но они существуют. Здесь хороший симбиоз антропологии и историй, подходящих для романа. По моим ощущениям, именно поэтому Анна Клепикова так определила жанр. Она совместила в книге жизнь, науку и истории.

Текст: Мария Симонова

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