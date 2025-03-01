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«Томский Обзор» отмечает своё 20-летие

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Сегодня, 1 марта 2025 года «Томскому Обзору» исполняется ровно 20 лет.

К этой дате мы с издательством «Макушин Медиа» запускаем новый совместный проект — книгу «История Томска в 100 предметах».

Это книга-выставка, пройдясь по страницам которой можно будет не только узнать интересные факты о городе, но и вспомнить истории, о которых «Томский Обзор» писал с 2005 по 2025 гг.

Каждый город — словно пирог из разных культурных слоев. Инфраструктура, история, повседневная жизнь местного сообщества попадают на страницы городского издания, позднее оседая в цифровой глубине архива. С одной стороны, технологии помогают нам сделать эти данные легко доступными. С другой — большой их объем требует специального погружения и длительного поиска даже по одному сайту.

Поэтому в книге вас будут ждать тематические «выставочные залы». Они расскажут не только истории отдельных предметов, важных для истории Томска, но и познакомят с соответствующим городским контекстом. Как обычно, ожидайте много разноплановых иллюстраций, фотографии из огромного архива «ТО» и нескучную верстку.

Пока мы в процессе сборки — но совсем скоро, когда он будет завершен и мы перейдем к верстке, стартует предзаказ на книгу. Если вы захотите поздравить нас с 20-летием, примите участие в предзаказе и расскажите о нем своим друзьям. Как только количество собранных предзаказов преодолеет планку в 300 единиц, мы будем готовы отправиться в печать. Предполагаемый тираж — 1 000 экз

Если вы не просто наш читатель, но и хотите стать партнером или меценатом проекта, свяжитесь с нами и мы расскажем, что и как можно сделать: от интеграции в книгу до выкупа части тиража на подарки клиентам и коллегам. Контакты продюсера: +7-983-232-20-19.

Наличие партнеров всегда ускоряет процесс подготовки и помогает проекту состояться.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

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