Путешествия по Сибири. Что посмотреть в новосибирском Музее истории Западно-Сибирской железной дороги

21 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вся Сибирь связана с Транссибом — огромной железной дорогой, протянувшейся с Запада на Восток страны. Изучать ее можно опытным путем, купив билет и прокатившись на поезде.

А добравшись до Новосибирска, обязательно заглянуть еще и в Музей истории Западно-Сибирской железной дороги. Он находится прямо рядом с главным железнодорожным вокзалом города. О коллекциях и отдельных интересных экспонатах музея — в нашем обзоре.

В зале музея Фото: Серафима Кузина

Музей располагается рядом с главным железнодорожным вокзалом Новосибирска, в здании, где когда-то размещался клуб досуга «Транспортник» — сюда он перебрался в 2004 году. Экспозиция занимает два этажа: на первом — все, что касается истории российских железных дорог, начиная с конца XIX века и вплоть до наших дней (последние обновления были в 2018-м); экспонаты, занимающие второй этаж, рассказывают о деятельности самых разных железнодорожных хозподразделений.

На первом этаже музея. Фото: Серафима Кузина

Один из самых интересных экспонатов — макет вагона купе первого класса конца XIX века: обитые тканью стены и потолок, мягкие сиденья, тяжелые шторы на окнах, светильник со свечой, а на столе — обязательный стеклянный стакан в подстаканнике. Единственный «пассажир» купе — Павел Яковлевич Пясецкий — врач, путешественник, художник и писатель, вошедший в историю как создатель (1894–1903 гг.) огромной панорамы Транссибирской железнодорожной магистрали.

Историю появления и последующего успеха панорамы рассказывает гид и старший научный сотрудник музея Ярослав Лампе:

— В 1984 году руководство Управления строительством Сибирской железной дороги поручило Пясецкому проехаться по Транссибу и сделать зарисовки малоизученных, отдаленных уголков Сибири и Урала. Целью поездки было показать как здесь живут люди, как обустроены станции, как в целом выглядит местность и рельеф. Все это Пясецкий отобразил в своих работах. Предпочитал в основном акварель, поскольку она быстро высыхает, еще использовал карандаш, сангину, пастель. В 1900 году в Париже прошла выставка творений Пясецкого. Работ было так много, что их решили склеить в одно длинное полотно, напоминающее ленту. Полотно длиной 924 метра, демонстрирующее величие Транссибирской магистрали, установили на две большие вращающиеся катушки, которые, в свою очередь, разместили, в вагоне. За свои работы Пясецкий тогда получил Орден Почетного легиона Франции.

Манекен «живой»: он смотрит то в окно, то на лист бумаги, на котором делает наброски. В окне можно увидеть слайд-шоу, где демонстрируются работы Пясецкого. Фото: Серафима Кузина

В музее представлено много интересных макетов. Например, макет железной дороги, детали для изготовления которого были закуплены в Германии, поэтому в архитектуре зданий просматривается «европейский» след. Макет был создан к открытию экспозиционного зала музея в 2004 году. Он очень реалистичный: два моста, тоннели, тупики, водонапорная башня, посты дежурного на подстанции. И, конечно, поезда:

Макет железной дороги. Фото: Серафима Кузина

Еще один макет — паровозного депо веерного типа с поворотным кругом. Это копия здания депо на станции «Барнаул», сохранившегося до наших дней:

Макет паровозного депо веерного типа с поворотным кругом. Фото: Серафима Кузина

Также в музее выставлен макет вокзала «Новосибирск-Главный» — одного из крупнейших в стране. Проект здания, возведенного в 1930-е годы, утверждали в течение нескольких лет, в результате было реализовано много архитектурных задумок. Так с высоты птичьего полета вокзал несколько напоминает паровоз: слева направо — труба, паровой котел и кабина машиниста. Рядом с «Новосибирском-Главным» находится пригородный вокзал, построенный в 2006 году.

Макет вокзала «Новосибирск-Главный».



Сегодня вокзальный комплекс включает в себя залы ожидания, пригородный павильон, платформы, подземные переходы через железнодорожные пути, багажные помещения, конкорс, ремонтно-строительные цеха и гараж. Фото: Серафима Кузина

А в центре музея — макеты паровозов Черепановых и «Проворного». Модель первого русского паровоза Черепановых меньше оригинала в два раза, англичанина «Проворного» — в восемь раз. Зато копию последнего в натуральную величину можно увидеть в сквере вокзала «Новосибирск-Главный».

— В 1833 году крепостные крестьяне, которые трудились на металлургическом предприятии в городе Нижний Тагил, построили металлическую тележку и снабдили ее первым паровым двигателем. Так в нашей стране появился первый паровоз, который перевозил руду и прочие материалы. Его создатели — Ефим и Мирон Черепановы, отец и сын, — рассказывает Ярослав Лампе. — Тогда про паровозы у нас знали мало, первые экземпляры появились позднее, и стали активно использоваться на больших расстояниях.

Макет паровоза Черепановых.



Тендерная часть паровоза — локомотив и небольшой прицепной вагончик, где хранились дрова. Первые паровозы топились дровами и передвигались на небольшие расстояния. Машинист подбрасывал топливо в топку котла, вода в резервуаре нагревалась и закипала. Затем пар по трубам поступал в дышло — механизм, приводящий в движение колеса паровоза. Фото: Серафима Кузина

Английские паровозы «Проворный» эксплуатировались на Царскосельской железной дороге с 1837 по 1860 год. Предназначались они для перевозки пассажиров, а их скорость находилась в пределах 30 километров в час.

Макет паровоза «Проворный».



Вагоны паровоза делились по классам. К первому, самому комфортабельному, относился вагон под названием «Берлин» — с мягкими сиденьями, застекленными окнами, шторами и прочими удобствами; вагон второго класса — «Дилижанс» был без застекленных окон, пассажиры укрывались под навесом. Третий, самый дешевый, «Шарабан» даже не имел крыши и по сути представлял собой платформу с деревянными скамейками. В конце «Проворного» также был прицеп, на котором за дополнительную плату перевозился крупный багаж. Фото: Серафима Кузина

Еще один интересный экспонат музея — электрожезловая система Трегера, с помощью которой регулировалось движение поездов на однопутных линиях. Ее создатель — русский инженер Даниил Трегер. Система состоит из двух электромеханических аппаратов: первый предназначался для выдачи металлических жезлов, второй — для их приема на каждой станции. Такая система гарантировала пропуск на перегон только одного поезда.

Электрожезловая система Трегера. Фото: Серафима Кузина

Служебный стул из дерева, который использовался в рабочих кабинетах железнодорожников Омской железной дороги до 1960-х годов. На спинке — символика «ОЖД»:

Фото: Серафима Кузина

Есть здесь и экспонаты, связанные непосредственно с Томском. Например, «Книга почета лучших людей Томской железной дороги»:

Фото: Серафима Кузина

Небольшой раздел посвящен Николаю Никольскому, в 1955 году ставшему начальником Томской железной дороги, а после объединения в 1961 году Томской и Омской железной дороги — начальником Западно-Сибирской железной дороги.

Никольский возглавлял ЗСЖД в течение почти 20 лет. В этот период велась активная реконструкция железнодорожного транспорта (внедрение электрической и тепловой тяги), обновлялся парк подвижного состава. Также при Никольском были организованы фирменные поезда «Сибиряк» (Новосибирск — Москва), «Томич» (Москва — Томск), «Иртыш» (Новосибирск — Омск) и «Алтай» (Москва — Барнаул). Фото: Серафима Кузина

В экспозиции музея собраны и продолжаются пополняться коллекции, рассказывающие о деятельности самых разных подразделений железной дороги в разные годы. Инструменты рабочих, предметы железнодорожного быта, личные вещи железнодорожников, форменная одежда и многое другое.

Например, в музее хранится часть коллекции самоваров, собранной Аркадием Андреевым — главным инженером Западно-Сибирской ЖД в 1990–2007 гг.:

— Особую ценность представляет большой самовар с гравировкой «Сибирская ЖД». Это первый самовар, который появился на станции вокзала «Обь» (так до 1909 года называлась главная станция Новосибирска. — прим. ред.), — рассказывает Ярослав Лампе. — Также у нас есть чайники, кувшинчики, ступки с пестиком, и даже коллекция утюгов. Маленькие утюги — походный вариант, их можно было ставить на печь или нагревать на костре в полевых условиях. В большие утюги, под крышку помещали горячий уголь, за счет чего он и нагревался.

Коллекция различных станционных колоколов занимает в музее целую витрину.

Когда-то они были на каждой станции, с их помощью дежурный сообщал о прибытии поезда (один удар), начале посадки (два удара), а также обращался к пассажирам с просьбой занять свои места, а к провожающим — покинуть вагон (три удара). Фото: Серафима кузина

Форменная одежда и знаки различия работников железной дороги; на четвертом фото — манекен, одетый в форменный костюм высшего начальствующего состава образца 1903 года. Фото: Серафима Кузина

Путевые инструменты: лом для выдергивания костылей, молоток костыльный, замок Меленьтева и другие. Фото: Серафима Кузина

Среди предметов коллекции инструментов локомотивных паровозных бригад — скребок весом около 10 кг, использовавшийся для чистки топки паровозного котла, или выгребания остатков угля; лопата для засыпки угля в топку котла паровоза специальной вытянутой формы; 30-килограммовая буксовая лапа, с помощью которой вручную можно было сдвинуть с места паровоз и другие. Фото: Серафима Кузина

Здесь же — коллекция сундуков машиниста, прозванных «шарманками»:



— Насчет того, откуда пошло такое название, есть своя легенда. Якобы однажды один такой сундучок, который машинисты паровоза как-то взяли в рейс, при тряске начал издавать звуки, похожие на те, что производит шарманка. Но, повторюсь, это только легенда! — отмечает Ярослав Лампе. — Такие сундуки предназначались для хранения инструментов, продуктов, рабочей литературы. Для этого внутри они были разделены на отсеки с помощью перегородок. Фото: Серафима Кузина

Коллекция инструментов работников вагонного хозяйства, которые применялись в советское время и детали самих вагонов: тормозные колодки, буксы, роликовые подшипники, тормозной рукав и прочее. Фото: Серафима Кузина

В разделе, посвященном путевому хозяйству, можно посмотреть на инструменты путейцев: домкрат, костылезабивщик, электрический бур, электрический станок для сверления рельс, крепеж рельс со шпалами. Фото: Серафима Кузина

В коллекции сигнальных устройств представлены ручные сигнальные фонари, петарды, рожки и ручные сигнальные диски. Для освещения на улице рабочие использовали переносные керосиновые и сигнальные фонари. У последнего — разноцветные стекла. Дежурный мог выставить на станцию фонарь, например, с красными стеклами. Тот, соответственно, давал красный свет — это означало, что путь занят; желтый свет — наоборот свободен. Такие фонари используются и сейчас, но, разумеется, работают они не на керосине. Фото: Серафима Кузина

В этом же разделе экспозиции выставлены большой металлический релейный шкаф — пульт ЭЦМ-КБЦШ, который позволяет управлять стрелками и сигналами станций, а также осциллограф, дешифраторная ячейка, стрелочный коммутатор. Фото: Серафима Кузина

В коллекции инструментов работников локомотивного и вагонного хозяйства можно посмотреть на масленки машиниста или инструмент «Ашпунг» и тележку «Медведка. Первый предназначался для перекатывания вагонов вручную, вторая — для перевозки тяжелых грузов вручную на небольшие расстояния. Фото: Иван Иванов

В разделе, посвященном хозяйству связи и вычислительной техники, собрана коллекция телефонных аппаратов внешней и внутренней связи, алфавитно-печатающее цифровое устройство для выдачи информации, электронные накопители и так далее. Фото: Серафима Кузина

Есть здесь и вещи, которые использовались при обслуживании пассажиров, например, билетопечатные машинки. Фото: Серафима Кузина

Пульт управления электровозом. Фото: Серафима Кузина

В отдельном разделе представлены материалы, рассказывающие об электрификации железнодорожной магистрали. В частности, здесь можно увидеть различные специальные устройства и приспособления: электрические изоляторы, высоковольтный выключатель, макет тяговой подстанции и другие. Фото: Серафима Кузина

А в разделе, посвященном истории создания газеты железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги «Транссиб», можно посмотреть не только фото рабочих будней сотрудников редакции газеты, но и большую коллекцию печатных машинок разных марок — «Москва», «Ятрань», «Mersedes», «Continental». Фото: Серафима Кузина

Коллекция патефонов и других музыкальных устройств. Фото: Серафима Кузина

Есть в музее и большой раздел, посвященный истории работы железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Фото: Серафима Кузина

Отдельный стенд рассказывает об институте «Сибгипротранс». Здесь можно увидеть рабочие инструменты — теодолит и нивелир, которые использовались в советское время, а также рабочий костюм инженера-проектировщика. Фото: Серафима Кузина

Раздел, посвященный спортклубу «Локомотив», где собраны кубки, медали, почетные грамоты и прочие награды, завоеванные командой железнодорожников в разные годы. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Музей истории Западно-Сибирской железной дороги расположен по адресу: Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 39. Режим работы: понедельник–суббота: 11:00–17:00, воскресенье — выходной. Телефон: +7 (38-32) 29-20-33.

Текст: Анастасия Нейзлер, Анна Мацковская

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