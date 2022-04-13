Деревянные дома и неожиданные пары: забавные иллюстрации томской художницы Анны Кузнецовой

13 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Томская художница Анна Кузнецова рисует забавные иллюстрации, которые потом превращаются в открытки. Их героями становятся деревянные домики, томские музыканты, милые зверята и не только.

Свою первую серию иллюстраций художница выпустила весной 2020 года — во время первого локдауна.

— Тогда было напряжённо и обречённо, казалось, что страшнее и безысходнее не будет. Я с детьми вообще не выходила из дома, ходили «гулять» на балкон. Было непонятно, как себя вести и что вообще происходит. Мне нужно было найти какое-нибудь ежедневное занятие, чтобы снизить тревогу. И я стала рисовать то, что видела из окна дома, — рассказывает Анна.

В итоге получилась серия иллюстраций «Я не выхожу из дома», которую муж девушки — Александр Кузнецов, известный томичам по проекту «QR-Томск. История по-новому» — предложил оформить в набор открыток.

По словам художницы, вышел своего рода «дневник переживаний». Фото: Анна Кузнецова

После волнений, связанных с новыми ограничениями и QR-кодами, у нее началась настоящая апатия, говорит Анна. К тому времени она уже была вакцинирована, и могла бывать где угодно, но ситуация все равно продолжала на нее давить:

— Чтобы выбраться из этого состояния, я начала мечтать о том, куда бы хотела пойти и что увидеть. Первым делом я решила изобразить особняк Хомича. Нарисовала с нескольких ракурсов и быстро и получила очень большой отклик на этот рисунок. Потом была моя любимая «Профессорская квартира», то есть дом на ул. Кузнецова, 30 и «Дом с драконами», — рассказывает Анна.

Все иллюстрации планировалось оформить в календарь, поэтому художница разбила все дома по сезонам. Однако успеть к Новому году не получилось — снова получился набор открыток.

Фото: Анна Кузнецова

К следующей праздничной дате Анна решила подготовиться заранее и сразу после новогодних праздников стала задумываться о теме иллюстраций ко Дню святого Валентина.

— Идея пришла внезапно. Я часто страдаю от бессонницы и в одну из таких ночей у меня по какой-то причине крутилась легендарная песня великого Игоря Николаева «Дельфин и русалка» (не спрашивайте почему). Я стала рифмовать разных животных и птиц в какие-то нелепые пары. Мне это показалось забавным, я всё записала, а утром с мужем мы дорифмовали этот список до того количества, которое нас устроило, — говорит Анна.

В итоге задумка вылилась в набор из 12 открыток «Неожиданные пары»:

Фото: Анна Кузнецова

Из любви к городу и его людям вырос следующий проект художницы. Его она посвятила томским музыкантам. На иллюстрациях можно встретить Сашу Клокову, Наталью Нелюбову, Геннадия Квиткова, Александра Огородникова и других. Буквально на днях девушка связалась с каждым героем проекта с просьбой разрешения на публикацию и получила категорическое одобрение.

— В проекте шесть девочек и шесть мальчиков, всё поровну. Иллюстрации уже готовы, изначально я думала, что это будут постеры, но нет. Точнее, может быть и да, но не сейчас, — говорит Анна.

На днях муж девушки Александр Кузнецов и их друг, известный томский журналист, редактор журнала «Новый Рок» Александр Арляпов начнут готовить иллюстрации к печати.

Серия открыток получила одноименное с музыкальным журналом название — «Новый рок». Фото: Анна Кузнецова

Анна отмечает, что на ее творчество сильно влияют внешние факторы и обстановка. Рисование помогает переработать тревогу, из чего иногда получаются неожиданные иллюстрации. Некоторые из них художница анимирует.

— У меня ещё есть маленькая серия «Движение тела» — это иллюстрации и анимация. Я представила основные функции своего старого плеера в виде персонажей. Получилась маленькая сказка.

Конечно, я хочу создать что-то большее, чем открытки. Но пока не имею возможности реализоваться в чём-то ином, — говорит Анна.

Серия «Движение тела». Фото: Анна Кузнецова

Сейчас Анна Кузнецова собирает информацию для нескольких проектов, посвященных Томску. Оба будут связаны с архитектурой и городским пространством.

С остальными работами художницы можно ознакомиться по ссылке, а следить за ее творчеством и заказать открытки — в телеграм-канале «волнушка и укроп».

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