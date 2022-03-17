Выжить в семье:

как наладить отношения со своими родными

Иногда найти общий язык и решить все проблемы с родственниками бывает нелегко.

О том, как разобраться в сложных взаимоотношениях с семьей, поговорили с Жанной Самойленко, ассистенткой кафедры Фундаментальной психологии и поведенческой медицины СибГМУ.

— Какую роль играет в жизни человека семья, в которой он вырос?

— Семья — это один из важнейших факторов, который во многом определяет нашу дальнейшую жизнь. Через родителей мы учимся контактировать с миром, общаться с людьми, учимся тому, как на нас реагируют окружающие. Родители — это первые люди, которые через свое поведение показывают, как настроен мир по отношению к ребенку: дружелюбно или враждебно.

— Действительно ли родительская любовь должна быть безусловной?

— Безусловная любовь — это не про долженствование. Это наша врожденная особенность — любить детей просто потому, что они наши дети. И в здоровой ситуации ребенок не должен ничего делать для того, чтобы заслужить любовь родителей. Он просто живет.

К сожалению, есть такие родители, которые в своем детстве жили иначе: добиваясь любви своих пап и мам, либо не получив внимания. Это может мешать будущим взрослым прочувствовать на себе, что такое любовь и передать ее своим детям. И тогда родителям становится действительно сложно любить просто так, они начинают требовать от своих детей достижений.

— Почему некоторые ставят семью превыше всего?

— Потому что наша природа в социальности. Человеку необходимо, чтобы рядом был кто-то. Сначала это был вопрос выживания, потом это стало частью человеческой культуры. Дети видят, как живет их семья, слышат, что транслируют им родители. И здесь прочно прививается ценность семьи.

Часто бывает, что, выучив на примере родителей, что семья — это важная и нерушимая единица, человек следует этому ориентиру и ставит семью на первое место.

— Как осознать, что твоя семья — это не ты, и у тебя могут быть свои личные цели?

— Этого можно добиться, взращивая свою самоценность и самооценку, опору на себя. Нужно понимать, что есть ты и твои желания, они важны и могут касаться только тебя.

Также надо уметь быть одному. Это одна из самых сложных вещей, так как многие люди боятся оставаться в одиночестве. Они не умеют опираться на себя, поэтому быстро ищут себе партнера, лишь бы не быть одному. Из этого вырастает шаблонная установка - не "я и ты", а "мы».

Эти аспекты хорошо бы прорабатывать с психологом, потому что нужно полностью перестроить взгляд на мир, ценности, опоры. Поэтому важно, чтобы рядом был человек, который сможет быть рядом в этом непростом пути и поддержать.

— Что делать, если человеку в семье плохо?

— Если это уже взрослый человек, то для начала территориально отделиться от них. Разъехаться и бросить — это не одно и то же. Уезжая из родительского дома, мы не вычеркиваем их из нашей жизни.

Также важно научиться контактировать с родственниками по-новому: не надеяться их перевоспитать, а честно принять тот факт, что с родственниками тяжело, что они не дадут того, в чем ты нуждаешься. Благодаря принятию, ты перестаешь раниться о то, что близкие не меняются. На словах это звучит просто, но на деле — это очень тяжелый и небыстрый процесс.

С детьми по-другому. Ребенку нужен кто-то, кто сможет его поддерживать в этой непростой ситуации, кто будет помогать выживать в семье, и кто выполнит роль той жилетки, в которую можно пожаловаться и выплакаться.

Лучше всего, чтобы это была помощь психолога. В одиночку с такими проблемами крайне сложно справляться.

— Как решиться обратиться к специалисту, если стыдно признаться семье, что тебе нужна помощь?

— Необязательно посвящать родственников в свои намерения. Так же, как мы не отчитываемся, когда идем к гинекологу, в парикмахерскую, или за одеждой. И это не потому, что к психологу действительно стыдно ходить, нет. Дело в том, что если семья не поддерживает, то психолог станет очередным триггером, чтобы обесценить, пристыдить или высмеять человека.

Если это ребенок младше 14, то он не сможет прийти к специалисту без ведома и сопровождения родителей. Можно попробовать обратиться к школьному психологу. Но важно понимать, насколько этот специалист компетентен.

Я считаю, что крайне важно объяснять всем, что обращаться к психологу не стыдно. Когда у нас болит живот, мы же идем к специалисту — гастроэнтерологу. Когда болит душа — мы тоже идем к специалисту — психологу.

— Может ли человек рассказывать о своей семье что-то нелицеприятное другим или это расценивается как «вынос мусора из избы»?

— Считается, что сор из избы нельзя выносить потому, что родственники, которые «накосячили», не хотят нести ответственность за это. Поэтому они и давят на то, что рассказывать об этом стыдно. А человек может рассказывать все, что захочет, его право. Другое дело, что «сор из избы» — это, как правило, очень интимная информация и не сильно приятная. Поэтому такое кому попало не расскажешь.

Если человек страдает и ему нужна поддержка, он может рассказать обо всем в кабинете у психолога, здесь строго действует правило конфиденциальности. Можно рассказать близким друзьям или родственникам, кто в силах выслушать, поддержать и помочь, а не обесценить и пристыдить.

— Как поддержать человека, у которого проблемы с семьей?

— Нужно его слушать, не обесценивать чувства фразами «не парься», «Нашел из-за чего переживать», «Это разве проблемы? Вот у меня...» и другими. Узнать, чем можно помочь в этой конкретной ситуации. Не надо принижать его родственников и уж точно не стоит науськивать человека, чтобы он просто сжигал мосты со своей семьей.

Текст: Ольга Микшто, студентка 2 курса ФЖ ТГУ

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