Этнодеревня в Горной Шории: где хранят традиции коренного народа Кузбасса

4 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

«Эзеноқтар!» — так приветствуют туристов гостеприимные жители кузбасского поселка Чувашка, что близ города Мыски.

Весной прошлого года здесь на базе центра духовной культуры шорского народа «Эне Таг» открылась этнодеревня, где воссозданы жизнь и быт местных шорцев.

Побывали в этнодеревне и узнали, как современные представители одного из коренных народов Кузбасса сохраняют и чтят традиции своих предков.

Шорцы — один из малочисленных коренных народов юго-восточной части Западной Сибири. Проживают в некоторых районах Республики Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, но преимущественно — на юге Кемеровской области. Традиционно вели оседлый образ жизни, занимались выплавкой руды, кузнечным делом, охотой, земледелием. Основу духовной жизни шорцев составлял шаманизм.

Фото: Серафима Кузина

Центр «Эне Таг» (в переводе с шорского — «Мать Гора») был открыт на территории Чувашки еще в 2013 году. Место его расположения было выбрано специально — в центре поселка, по «согласованию» с местными шаманами. Главный идеолог создания центра — председатель общественного движения «Шория» Юрий Кастораков.

— Наши предки были язычниками. Но православные могут пойти в храм, иудеи — в синагогу. У нас же не было такого места, где мы могли бы проводить обряды, сохранять духовные и культурные ценности нашего народа. Поэтому было принято решение создать такой духовный центр, — рассказывает преподаватель русского языка, литературы и шорского языка Людмила Толтаева, — Раньше рядом с поселком Чувашка было священное место — гора Эне Таг. Но в 1970-е годы, когда шла разработка угольного разреза, ее разрушили. Но чтобы сохранить это важное для нам имя, мы дали ему центру.

Гостей этнодеревни приветствует местная звезда — Чылтыс Таннагашева. Это первая шорка, владеющая горловым пением. Фото: Серафима Кузина

А прошлой весной при финансовой поддержке компании «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит», который является крупнейшим в стране производителем металлургических углей) здесь открыли этнодеревню, где воссоздан быт коренного народа Кузбасса. На небольшой территории располагается жилой дом, летняя кухня, кузница, ремесленная мастерская, разные хозяйственные постройки.

Фото: Серафима Кузина

В центре этнодеревни — аил, главная юрта, место проведения обрядов. У входа в него стоят две резные фигуры из дерева — волк и волчица. Они охраняют территорию и покой местных жителей.

— Легенды гласят, что именно волк является прародителем шорского народа, — рассказывает Юрий Кастораков.

Фото: Серафима Кузина

Напротив скульптур — специальная коновязь, где обычно повязывают чаламы — цветные ленточки, символизирующие духов горы, воды, тайги и огня.

Фото: Серафима Кузина

Внутри аила у дальней стены стоит «тыныхчер» — массивный трон из цельного дерева, на рукоятках которого изображены орлы — тотемы древнего шорского рода. После того, как человек помолится, попросит прощения у духов, он может сесть на этот трон и попросить о чем-то хорошем для себя.

Фото: Серафима Кузина

— У каждого народа есть своя история. Мы потеряли связь с землей — перестали поклоняться нашим духам. Соседи — алтайцы и хакасы — посоветовали создать аил, куда мы могли бы свободно приходить, посылать свои мысли духам. Когда мы проводили первый обряд в 2012 году, местные жители смотрели на нас косо. Со временем, стали привыкать, — рассказывает Юрий Кастараков.

Юрий Кастораков сам обучался искусству шаманизма на байкальском острове Ольхон, где каждый год собираются шаманы со всей России. Фото: Серафима Кузина

Аил у предков современных шорцев условно делился на две части: правая — женская, левая — мужская. Точно так все устроено и сегодня в этнодеревне: справа размещены предметы домашнего обихода, слева — все, что необходимо для охоты и рыбалки. Кстати, у шорцев даже есть свой праздник ружья «Пайрам-Мылтык». В давние времена охота была делом затяжным — мужчины отсутствовали по три-четыре месяца, а возвращение их домой было важным событием.

Фото: Серафима Кузина

— Женщина редко могла пройти на мужскую сторону. Увидев, что муж возвращается с охоты, жена никогда не бежала ему навстречу. Терпеливо выжидала пока он отдохнет, не задавая никаких вопросов. Шорочки очень терпеливые, сдержанные, но если их расстроить, то получите все сполна, — шутит Людмила Толтаева— Сегодня мы стараемся воспитывать мальчиков как главных в семье. Напоминаем им, что все мужчины обязательно должны носить «ур» — ремень».

Многое из того, что сегодня можно увидеть в национальной шорской избе (воссозданной по историческим документам и чертежам) — мебель, кухонная утварь — были подарены шорцами.

Раньше в подобных избах жили большие семьи с детьми. Местная шорка достает и подвешивает к потолку люльку — такие же использовали коренные шорцы. Фото: Серафима Кузина

Юрий Кастораков показывает на разбросанные по территории деревни деревянные скульптуры рыбака, кузнеца, охотника и сказителя (хайджи). Недалеко от них — фигура шамана с бубном. Все это сделали своими руками местные мастера.

— Шорцы всегда славились своими резчиками. Мастерская в этнодеревне была построена для того, чтобы мы могли развивать творчество коренного населения, обучать детей. Они даже участвуют в конкурсах и выставках, и занимают призовые места, — говорит председатель движения «Шория».

Недалеко от центра духовной культуры расположен родник «Эне Таг». По преданию, вода здесь обладает целебными свойствами. Фото: Серафима Кузина

Из дерева здесь создают различные вещицы для дома: туески, подушки с кедровой стружкой, посуду — тарелки, ложки, поварешки, разделочные доски.

— Мы шорцы-таежники. Самым доступным материалом для того, чтобы изготовить предметы быта, всегда было дерево. Семьи были большие, спать приходилось на широких лавках. Некоторые мастера были настолько искусными, что создавали не просто скамьи, а настоящие произведения искусства. И делали это вручную, — рассказывает Людмила Толтаева. — Конечно, сегодня у нас есть современное оборудование, так мы привлекаем к этому делу молодежь. Хотя деревянные тарелки, ложки и поварешки мастера по-прежнему изготавливают вручную.

Фото: Серафима Кузина

Помимо резьбы по дереву в этнодеревне развивают и кузнечное ремесло. Предки современных шорцев славились в изготовлении оружия и предметов быта.

Фото: Серафима Кузина

Неподалеку от шорской национальной избы расположен сенек — летняя кухня. В старину шорки мололи здесь зерна с помощью ручной мельницы, а потом готовили талкан — муку крупного помола. Блюда из такой муки получались сытными, мужчины обязательно брали их с собой на охоту.

Толкан в шорских семьях готовят до сих пор. А еще — пельмени с рубленым мясом и пироги с говядиной или жареным чебаком. Ими хозяева этнодеревни угощают гостей. Фото: Серафима Кузина

— Наша история очень важна для нас. У народа, который не помнит свою историю, нет будущего. Вот в таких домах, как вы видите сегодня, жили наши предки. Ели вот такую пищу, — говорит Юрий Кастораков. — И мы хотим сохранить все это и передать нашим детям. Чтобы и они продолжили передавать традиции коренных шорцев из поколения в поколение.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Анастасия Нейзлер

Материал подготовлен по итогам пресс-тура, организованного в рамках конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

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