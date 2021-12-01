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«Я — профессионал»:
Томский госуниверситет вновь вошел в число организаторов Всероссийской олимпиады

Томский государственный университет снова стал организатором Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». ТГУ прошел жесткий отбор, в котором участвовали 60 ведущих высших учебных заведений страны.

Что ждет участников пятой, юбилейной, олимпиады — рассказываем в нашем материале.

Лучшие из лучших

Фото: abiturient.tsu.ru

Всероссийская олимпиада «Я — профессионал» — одно из крупнейших мероприятий для студентов, которое входит в число флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования проходят при поддержке Министерства науки высшего образования РФ.

Олимпиада направлена на поддержку талантливых студентов по всей стране. Участники и победители получают бесценный опыт, и могут рассчитывать на продолжение обучения в ведущих вузах России. Еще один серьезный бонус — интерес к победителям со стороны компаний-партнеров олимпиады.

Дипломанты также получат доступ к стажировкам, онлайн-мероприятиям и вакансиям партнеров. Студенты смогут получить консультации HR-специалистов или посетить экскурсию в заинтересовавшей компании. Ну, а тех, кто покажет себя лучше остальных, ждут денежные премии — от 100 до 300 тысяч рублей.

В этом году ТГУ традиционно проведет соревнования по четырем направлениям: «Биотехнологии», «Геология», «Экология» и самому востребованному у студентов — «Психология». Всего в рамках олимпиады пройдут состязания по 72 направлениям — от квантовых и генетических технологий до лингвистики и журналистики.

Пять лет опыта

Фото: abiturient.tsu.ru

Чтобы получить возможность принимать у себя участников со всей страны, ТГУ прошел комиссию, в ходе которой группа экспертов определила 30 университетов из 12 регионов страны. Томский госуниверситет, как и большинство вузов-организаторов олимпиады, участвует в федеральной программе «Приоритет-2030». Также томский вуз включен в первую группу победителей специальной части этой грантовой программы по направлению «Исследовательское лидерство».

«Вузы, отобранные в проект „Приоритет-2030“, прошли серьезный отбор и должны стать лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок. Они призваны быть драйверами развития регионов, в том числе обеспечить их кадровое наполнение, поэтому их участие в олимпиаде имеет особое значение. Из 30 университетов-организаторов „Я — профессионал“ 21 входят в программу „Приоритет-2030“. Подобные результаты еще раз отмечают эти вузы как наиболее инициативные, ориентированные на подготовку высококвалифицированных кадров и внедрение прорывных решений», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам начальника отдела по работе с талантами и профориентации Управления нового набора ТГУ Анны Коршуновой, вуз участвует в проведении олимпиады на протяжении всех пяти лет ее существования, и за это время накопил огромный опыт — как в работе со студентами, так и с партнерами, среди которых ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Томскнефтехим», ЗАО «Биокад», группа компаний Imperial Energy и многие другие.

«Мы гордимся тем, что в прошлом году в финале „Я — профи“ наш университет представляли более 400 студентов. Томская область также вошла в пятерку регионов-лидеров по числу финалистов», — отметила Анна Коршунова.

Знания на практике

Фото: abiturient.tsu.ru

«Я — профессионал» — это практико-ориентированные состязания. Чтобы по достоинству оценить навыки и знания участников вузы-организаторы, совместно с партнерами, разрабатывают специальные задания, а также готовят образовательные мероприятия. Позже они же займутся проверкой работ студентов.

Также в ходе олимпиады на базе вузов-организаторов будут открыты 25 центров развития универсальных управленческих и деловых компетенций. Предполагается, что здесь студенты смогут улучшить свои надпрофессиональные навыки, а также сформируют свой профиль, который пополнит базы работодателей.

Стань профессионалом

Фото: abiturient.tsu.ru

Традиционно олимпиада «Я — профессионал» включает отборочный и заключительный этапы. В этом году первая часть пройдет с 10 по 26 декабря в онлайн-формате. Заключительная же стартует в конце февраля 2022 года. Тогда же будет принято решение о формате его проведения — все зависит от эпидемиологической обстановки. В свою очередь, имена победителей будут названы в мае 2022 года.

Заявки на участие в олимпиаде «Я — профессионал» принимаются до 7 декабря на официальном сайте проекта.

«Сейчас регистрация на олимпиаду продолжается, и Томская область — в десятке лучших регионов по количеству заявок. Причем, „Психология“ — направление, которое организует ТГУ — на сегодняшний день одно из самых популярных среди заявившихся на олимпиаду студентов», — подчеркнула Анна Коршунова.

На данный момент о своем желании поучаствовать в олимпиаде заявили почти 370 тыс. студентов.

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