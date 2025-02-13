Томичам прочитают «Руководство для желающих жениться»

В субботу, 15 февраля, томичей приглашают на художественное чтение рассказов Антона Чехова «Руководство для желающих жениться».

Как сообщают организаторы, «Руководство» объединит в себе известные чеховские произведений о любви и отношениях. Прочитает истории Андрей Кузьмин, ученый секретарь Научной библиотеки ТГУ, заведующий сектором читальных залов.

— «Руководство для желающих жениться» соткано из самых трепетных и трагичных рассказов об отношениях. Истории, полные надежд и разочарований, страсти и отчаяния, нежности и предательства. Размышления о том, что такое настоящая любовь и как трудно её обрести, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в лекционном холле Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина 34а. Начало в 15:15. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Сбор участников — в цокольном этаже нового здания Научной библиотеки за 10 минут до начала события.

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