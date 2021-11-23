«Пушкинская карта» в Томске: сложности и выводы

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2021 // Фото: artmuseumtomsk.ru

С сентября этого года заработали «Пушкинские карты», обладатели которых могут приобретать билеты в музеи, театры, филармонии и библиотеки за счет государства.

Как действует эта программа в Томске, с каким сложностями столкнулись местные учреждения культуры и к каким выводам успели прийти? Поговорили об этом с томскими театрами и музеями.

Музеи ТГУ

Фото: Серафима Кузина

Людмила Панкратова, начальник управления музейной деятельностью ТГУ:

— Мы еще не смогли принять участие в реализации проекта «Пушкинская карта», поскольку столкнулись со сложностями в организации продажи билетов, которая регламентирована программой. Музеи в университете расположены не компактно, график работы кассы ТГУ не совпадает с графиком работы музеев, и нам приходится решать вопрос по установке нескольких терминалов для обслуживания посетителей.

Значительная часть наших гостей — это студенты, сотрудники университета, их дети и участники конференций и иных форумов, организованных ТГУ. Эти категории экскурсантов приходят к нам бесплатно. Билеты онлайн мы пока не продаем. При невысокой стоимости билетов (от 50 до 100 рублей) мы должны будем заплатить операторам от 9 до 10% с покупки — это очень высокий процент. К тому же наша основная деятельность — обеспечение учебного процесса и научной деятельности университета, в музеях часто проводятся представительские мероприятия, конференции. Поэтому посетителей мы можем принимать не всегда.

Другая сложность — с 2021 года вход в ТГУ осуществляется только по пропускам. Это требование законодательства. Чтобы минимизировать трудности с посещением музеев, мы продумали логистику встречи гостей, а терминалы безналичной оплаты в музеях помогут избежать стояния в очереди в кассу.

Но и установка терминалов оказалась делом не простым, поскольку мы должны выдавать нашим гостям не только чеки, но и билеты. Для этого необходимо особым образом запрограммировать терминалы. Этот вопрос мы решаем со Сбербанком.

Обеспечив соблюдение всех условий использования «Пушкинской карты», мы сможем стать участником программы. Для нас важно со временем присоединиться к проекту. Те категории молодежи, которые получают карту, для нас актуальны. Это либо наши потенциальные абитуриенты, либо студенты других вузов, которые могут стать нашими магистрантами, аспирантами, сотрудниками, партнерами в реализации различных проектов.

Однако основной целью деятельности университетских музеев остается просветительская миссия. Мы реализуем ее более 140 лет. Музеи всегда были открыты не только для студентов и исследователей. Выставочная работа, развернувшаяся в музеях с момента открытия университета в Томске, привлекала самые разные слои сибирского населения. По воскресеньям и в дни рождественских и пасхальных каникул устраивались лекции для населения, призванные популяризировать научные знания. Если лекцию читали в университете, то для слушателей одновременно устраивались экскурсии в музеи, гербарий, ботанический сад и в лаборатории. Поэтому, несмотря на трудности, с которыми столкнулись музеи в организации приема посетителей по программе «Пушкинская карта», через какое-то время мы их преодолеем. Однако, хотелось бы, чтобы Министерство культуры, запуская программы, корректируя законодательство и формируя профессиональное сообщество, учитывало специфику ведомственных музеев.

Томский театр юного зрителя

Фото: Томский Обзор

Виталий Серяков, заместитель директора Томского ТЮЗа по развитию:

— Мы начали работу над запуском программы «Пушкинская карта» в конце июня — надо было успеть к сентябрю. Плюсом стало то, что мы давно работаем с онлайн-продажами, у нас есть билетная система, а в пандемию мы на 80% перешли на такой формат. Тем, кто не развивал это направление, пришлось срочно заключать договор с билетным оператором, обучать сотрудников билетного стола работать с программой. Думаю, это было не просто.

Для участия в проекте «Пушкинская карта» мы должны были завести специальные терминалы и для интернет-покупок, и для покупок в кассе театра. По ним можно проводить оплату только «Пушкинскими картами» — это так называемые «белые терминалы». Они зарегистрированы на портале «Культура. РФ». Туда же вносятся все мероприятия, которые театр предлагает для программы. Впрочем, раньше мы также заводили анонсы всех наших событий на этом портале, он изначально был создан для того, чтобы оттуда могли брать информацию афиши и новостные сайты. Теперь наши мероприятия проходят двухэтапную модерацию. Сначала их подтверждает сам портал, потом — региональный экспертный Совет Томской области. Если все хорошо, и событие подтверждено, мы можем начать продавать на него билеты по «Пушкинской карте». До модерации этого делать нельзя — нас тогда серьезно оштрафуют и могут даже исключить из программы.

Почти все наши спектакли прошли модерацию, в том числе и детские. Премьеры не могут продаваться по «Пушкинской карте» по правилам программы — сначала мы должны их выпустить и показать экспертному совету.

Самый массовый канал продаж по карте — интернет. Основная нагрузка по запуску программы легла на билетных операторов — сейчас они реализуют возможность коллективной покупки билетов по программе. Речь о том, чтобы педагоги могли сводить группу детей на спектакль по «Пушкинской карте». Для этого они будут выбирать определенное количество мест, создавать ссылку и рассылать ее ученикам, чтобы те купили билеты. Пока такой возможности нет. Но мне нравится то, что происходит сейчас — мы можем увидеть именно зрительский запрос. Когда речь идет об организованных походах, то это все-таки выбор педагога. Если человек силой «затащить» в театр, вряд ли он станет увлеченным зрителем.

С 1 сентября по 21 ноября мы продали по «Пушкинской карте» 2071 билет. Это достаточное количество, особенно с учетом того, что у нас сейчас (после пожара) нет большого зала. Мы идем по продажам на третьем месте после филармонии и театра драмы, причем с небольшой разницей, хотя у них есть возможность регулярно показывать спектакли большой формы. Если говорить о предпочтениях по спектаклям, то есть такие хиты, как «Дальше», где в октябре уже были выкуплены показы на ноябрь и декабрь. Когда программа только начала действовать, то бывало, что залы на «Дальше» полностью раскупались именно по «Пушкинской карте» за один-два дня после начала продаж. Хотя это недешевый спектакль, билет на него стоит 800 рублей. Вообще на малой сцене у нас теперь почти не бывает свободных мест.

Важно, что мы видим — появляются новые зрители, те, кто прежде к нам не приходил. Заметна тенденция — если человек сходил на один спектакль по карте, то после он приходит и на другие постановки. Также среди популярных у молодежи спектаклей «Укрощение строптивой», «Женитьба», «Эх, судьба, судьба косая…».

Сама программа устроена так, что карты виртуальная, она выпускается за считанные секунды в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Физической суммы на ней нет, снять с нее деньги нельзя. В момент транзакции при покупке билета по «Пушкинской карте» субсидия от государства поступает в театр. Для нас это «живые» деньги, такие же, как от других билетов.

Билеты именные, купить их по программе можно только для себя. Если зритель замечен в том, что более двух раз пытается передать билет другому человеку, его могут лишить карты. Некоторые покупают несколько билетов на один спектакль. А билет именной. Мы видим в листе заказов в системе, что человек с одинаковыми данными купил несколько билетов на один показ. Звоним ему, объясняем, что, к сожалению, так делать по условиям программы нельзя. Люди до сих пор не знают всех правил «Пушкинской карты», хотя мы часто о них пишем и рассказываем. Но и по сей день кассиры звонят таким покупателям. Некоторые обижаются, сдают оба билета и говорят: «Раз так, мы к вам не пойдем».

Определенная проблема, связанная с «Пушкинской картой», в том, что при входе надо сверять билеты с удостоверением личности. Не все об это знают, не у всех есть с собой документы. Люди какое-то время ищут в телефоне сканы, заходят в приложение «Госуслуги.Культура», не у всех хорошо работает мобильный интернет. В основном все приходят за 10 минут до начала. Теперь у нас действуют еще и QR-коды, которые тоже надо проверять. Если речь идет о комедии «Укрощении строптивой», которую мы играем в театре драмы, где 300 зрителей с условием 50% рассадки, то сложно проверить всю информацию быстро, начинаются споры, негатив. Мы говорим, что есть правила. Сейчас некоторые люди уже запомнили это и относятся с пониманием к просьбам показать документы. Но, думаю, уйдет много времени, пока люди поймут и осознает все.

Хотя есть и осознанные зрители. К примеру, молодые мамы, которые подходят по возрасту в программу, покупают себе билет по «Пушкинской карте», а для ребенка берут обычный.

Еще мы заметили, что не все зрители, кто приобрел билет по программе, приходят на спектакли. Причину мы не знаем. Возможно, дело в ковиде — сейчас в целом на показ приходит меньше зрителей из купивших билеты. Либо к купленным не за личные деньги билетам относятся не так серьезно. Думаю, многие просто забывают о спектакле, особенно в тех случаях, когда билеты берутся за несколько месяцев до показа. Такое уже бывало, когда мы проводили распродажи, и люди покупали билеты в большом количестве и потом путали даты. После Нового года для таких случаев рассчитываем настроить рассылку напоминаний.

Музей истории Томска

Фото: Серафима Кузина

Софья Назарова, заместитель директора Музея истории Томска по организационно-творческой работе:

— Мы начали подготовку к работе с «Пушкинской картой» в июле, и с сентября, когда программу запустили, уже были готовы принимать по ней гостей. Особых навыков или приборов она от нас не потребовала. Мы завели билетный сервис для онлайн-продаж билетов и «белый терминал». Его необязательно делать отдельным, главное — нужен IP-адрес, который фиксирует только продажи по «Пушкинской карте». Для этого мы обратились к своему банковскому оператору, они сделали нам отдельную позицию на терминале для таких билетов. Нашу переносную кассу, которую берем, когда выезжаем в школы и другие учреждения и проводим там свои программы и мастер-классы, тоже оснастили «белым терминалом».

В начале подключения карт были сложности с порталом «Культура.РФ». Вся программа завязана на нем. Когда все одновременно стали регистрировать на портале свои культурные события, он, естественно, повис. Но все быстро пришло в норму. Мы постепенно загружали мероприятия. Чтобы продавать билеты по «Пушкинской карте», культурные события должны пройти модерацию. У музея пока не было никаких проблем, все наши мероприятия согласовывают. Нам удается продавать по «Пушкинской карте» и новые выставки — заранее делаем подробные описание, из них понятно, что это будет за событие, о чем оно, для какого возраста, что будет показано.

Конечно, программа «Пушкинская карта» — хорошая вещь. Правда, если бы ее сделали для подростков от 12 лет, а не от 14, было бы еще лучше. Категория студентов нас волнует меньше — они и так активны, часто бывают в музеях. А увлечь подростков значительно сложнее. Обычно мы делали для них специальные мероприятия. Понятно, что в их возрасте скорее пойдешь в кино или кафе с друзьями, чем на экскурсию, какой бы интересной она ни была… Сейчас мы видим значительное увеличение посетителей этого возраста. Некоторые сами приобретают билеты по «Пушкинской карте» и приходят в музей. Также мы запустили образовательные проекты, для студентов техникумов. Мы активно принимали их у себя до двухнедельного закрытия на нерабочие дни, иногда приходило по несколько групп в день. Они тоже приходят по «Пушкинской карте». Сами они вряд ли бы так активно посещали музей.

Думаю, важно, что к программе легко присоединиться. Молодежь привыкла активно пользоваться телефоном, покупать все через интернет, для них это просто и доступно.

Полная цена билета у нас для школьника составляет 270 рублей, для студента — еще меньше, поскольку основная экспозиция для учащихся вузов бесплатна. В итоге полное посещение музея со смотровой площадкой и всеми выставками обходится в 230 рублей. Образовательные занятия бюджетные: мастер-класс — 150 рублей.

Мы анализировали, на что чаще всего ходят по «Пушкинской карте». В рамках образовательных проектов сотрудничаем с техникумами и школами. Их обычно привлекает основная экспозиция и посещение смотровой площадки, они знакомятся с историей города. Когда по программе приходят отдельные самостоятельные посетители, то у них лидер — наша выставка «Коммунальная квартира». Это сейчас в тренде, все хотят узнать о коммуналке больше.

Сказать, что походы по «Пушкинской карте» были особенно популярны в какой-то определенный момент, нельзя. В начале сентября в учебных заведениях было еще мало информации. К нам в основном приходили единичные посетители. Потом их стало меньше, зато чаще востребованы образовательные программы. В целом по карте покупается примерно одинаковое количество билетов в месяц. Безусловно, на нас сказались две нерабочие недели. У детей были бы каникулы, свободное время, они сходили бы в музеи… Мы видим по билетному сервису, что в конце октября многие заранее купили билеты, но до нас пока не добрались (хотя могут сделать это до Нового года). У них просто не было такой возможности. У «Пушкинской карты» такая система, что сначала билеты покупаются, а потом, при посещении музея, гасятся, и только после этого мы получаем деньги. Технически это устроено так: у билетного сервиса есть специальное приложение для смартфона, при покупке билета оно генерирует QR-код. Когда люди приходят в музей, то мы с помощью нашего приложения считываем этот код, и он автоматически гасится. Мы словно пробиваем билет.

Еще, когда к нам приходят по билетам, купленным по карте, мы сверяем ФИО — были случаи, когда люди даже при нас пытались купить билеты своим друзьям. Но так система не работает, билеты именные, и мы соблюдаем эти правила.

Текст: Мария Симонова

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