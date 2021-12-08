Преподаватели Томского политеха.

Андрей Коломейцев: о движении к вершине, «ковидном» образовании, самостоятельных школьниках и работе в «космосе»

8 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Какими качествами должен обладать современный преподаватель? Почему учить студентов интереснее и чем уникальны нынешние школьники? Как увлечься космической тематикой и что значит хорошая команда для научного работника?

Поговорили об этом Андреем Коломейцевым, старшим преподавателем отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха.

Фото: Серафима Кузина

— Я из Семипалатинска — так сложилось исторически, что оттуда много ребят поступают в ТПУ. Здесь работает выездная комиссия, плюс рассказы тех, кто учился в Томске, тоже оказывают свое положительное влияние. Поэтому я изначально настраивался на Томск. Был вариант поступить в алматинский вуз, но в конечном итоге я выбрал ТПУ.

Уже на первом курсе меня стала привлекать наука. Мой научный руководитель — заведующий Кафедрой точного приборостроения, где я учился, Валерий Николаевич Бориков устроил меня на 0,2 ставки лаборантом. В основном моя работа заключалась в том, чтобы переносить разные предметы с одного места на другое. Но еще мы ремонтировали лабораторные установки, я все ближе знакомился с различным оборудованием. Так понемногу копился стаж.

На втором курсе я пошел учителем физики в школу. Мне дали седьмой класс, это был мой первый преподавательский опыт. Было интересно, но тяжело. Через месяц работы я потерял голос. Приходил после своих пар, потом вел подряд четыре урока. А дети — они же шумные, активные, я к этому был не готов. Хотя стоять у доски и рассказывать не боялся — у меня со школы хороший опыт КВНовских выступлений. Правда, было страшно, что меня поймают на каком-нибудь незнании. Твои знания — это твой авторитет, его надо постоянно поддерживать. Тебе могут задать самые неожиданные вопросы, которые ты, скорее всего, сам себе никогда не задавал. Этот страх и дальше продолжился в моей преподавательской деятельности, но я научился с этим справляться. Если я чего-то не знаю, могу об этом сказать: «Вопрос меня заинтересовал, почитаю по этой теме, обсудим на следующем занятии».

Фото: Серафима Кузина

В общем, работая в школе, я испытал некоторый шок, но процесс подготовки к урокам, когда надо было придумывать, как рассказать, чтобы все было понятно, — это мне понравилось. Смотрел на своих преподавателей в университете, что-то брал на вооружение. Можно сказать, семиклассники получили подготовку в вузовском формате — у них было много сжатых пар, поэтому теорию я им давал как лекции, практические занятия мы проводили отдельно. Процесс был увлекательный, отдельно от учебы в вузе было весело. И в финансовом плане меня тогда это очень поддержало.

Но нужно понимать, что в школе все относительно типовое, там дают базовые знания. А в университете сразу появляются свои нюансы. Наверное, это одно из важнейших качеств преподавателя — искать эти подводные камни. Именно так можно повышать свою квалификацию, углубляться в тему. Этим и отличается хороший преподаватель от плохого, или опытный от молодого. Когда ты только начинаешь сам вести пары в университете, тебе выдают методичку, объясняют, что нужно делать, и вроде по итогу все выходит, как надо. Но у студентов порой получается делать такие ошибки, создавать совершенно уникальные ситуации — вот такие нюансы надо постоянно исследовать.

Фото: Серафима Кузина

Когда я учился на третьем курсе, мы выиграли большой грант по проектированию малого космического аппарата. В него была заложена просветительская активность для детей в области космической техники. Мы открыли платформу, которая называлась «Виртуальное конструкторское бюро». На третьем-четвертом курсе мы преподавали в Томском физико-техническом лицее 3D-моделирование, параллельно делали проект со спутником. Закупили 3D-принтеры, научились на них изготавливать интересные модели. Это было уже не школьное образование, а что-то сверх. В конечном итоге все это вылилось в то, что ТПУ запустил первый в России университетский спутник напечатанный на 3D-принтере. И мы открыли студенческий Центр управления полетами.

В середине бакалавриата я решил, что останусь в университете в любом качестве. У меня не было четкого понимания научной тематики, которой я буду заниматься, но я легко входил в любую тему. Думал, что сориентируюсь, главное — найти хорошую команду. В магистратуре меня перевели на полставки инженера, и я уже меньше таскал ящики, больше занимался установками. Еще подрабатывал в университетских лабораториях, в студенческом Центре управления полетами, работаю там и сейчас. Каждый год у нас проходят какие-то мероприятия, связанные с космосом, мастер-классы. Я курирую темы по космической радиосвязи, проекты по спутникам. Правда, сейчас мы занимаемся этим чуть меньше, потому открыли дополнительную специализацию «Проектирование малых космических аппаратов», учим этому студентов.

Студенческий центр управления полетами в ТПУ Фото: Серафима Кузина

Я работаю преподавателем пятый год, и мы уже переделали несколько лабораторных установок, закупили много оборудования для лабораторий, придумали несколько новых предметов. Сейчас я — старший преподаватель, и уже слишком сильно увяз в этом деле, чтобы сказать, что я что-то сделал не так. Это увлекает, если этим увлекаться.

Если говорить про преподавание — большой ученый никогда не работает один, у него есть команда. И я работаю со студентами, присматриваюсь к ним. Если кто-то интересуется наукой, стараюсь подкидывать им разные задания, чтобы они писали и публиковали свои статьи. Возможно, так же, как когда-то меня поддержал мой руководитель. Не жалел своего времени на мои статьи, искал возможность отправлять меня на конференции, помогал во всем. Я хотел бы быть таким же руководителем для своих студентов. Чтобы у меня собралась хорошая команда, которая бы прошла весь путь до вершин вместе со мной.

Фото: Серафима Кузина

Самое большое удовольствие для меня — это когда студенты что-то делают, а потом говорят «Ааааа, вот оно что!». Это лучший момент, когда ты смог донести какую-то важную информацию таким образом, чтобы они все поняли. Ну и, конечно, когда выпускники защищают дипломы на пятерки.

Занятия, если ничего с ними не придумывать, быстро становятся рутиной, к которой можно привыкнуть. Я всеми силами стараюсь этого избегать, что-то меняю, переделываю, чтобы каждый год было что-то новое. В конце каждого учебного года спрашиваю у ребят, что было не так, где было неправильно организовано, не так сделано. Все это пытаюсь записывать, аккумулировать, и когда снова возвращаюсь к какой-то дисциплине, стараюсь как-то переделать. Когда получается, когда новая обратная связь оказывается лучше предыдущей, это тоже очень приятный момент. Он мотивирует продолжать совершенствоваться в своем деле.

А еще на нас оказало огромное влияние интересное глобальное событие: мы все — ковидные преподаватели. Мы работаем в ситуации, в которой до этого никто не работал. Уже полтора года мы на гибридном образовании, когда большинство пар проходят в дистанционном формате. Это тоже уникальный кейс. Первое время было даже весело: нужно было придумывать, как подать материал так, чтобы и на дистанте было понятно. Получалось неплохо. Я брал вебкамеру, крепил ее на ободок от очков. У меня были компоненты и макетная плата. Я все это собирал, рассказывал, что и как делаю. Мы проводили эксперименты, потом студенты делали лабораторные в дистанционном формате. Это были интересные полтора года. Но сейчас я сильно подустал от дистанционного образования. Стараюсь, если есть возможность, хоть небольшими группами вытаскивать студентов в корпус и работать на оборудовании.

Фото: Серафима Кузина

Студентов учить интереснее, чем школьников. Школа — она больше про социализацию, чем обучение. Там очень строгие иерархические системы. Значительную часть школьников образование интересует постольку-поскольку. Но когда люди приходят в вуз, они радикально меняются. Все сразу понимают, что университет место суровое и надо много работать, иначе тебя отчислят. И эта жесткость мотивирует начинать учиться. Студенты более интересные в плане обучения, потому что они начинают мыслить уже как взрослые люди. Помимо того, что им нужно все выучить, надо же еще приспособиться к каждому преподавателю, предмету. Студенты — они уже с искринкой, хитринкой, учатся достигать целей, что в конечном итоге делает их профессионалами. Когда они пойдут работать, им нужно будет достигать поставленных задач, этому их в университете и учат.

Фото: Серафима Кузина

Студенты меняются очень быстро, я даже удивлен, насколько. Выборка у меня, может быть, не совсем правильная, потому что я учился на приборостроении, а преподаю электронику и наноэлектронику. Но когда мы поступали в ТПУ, было немного ребят, кто бы занимался чем-то тематическим до вуза. Сейчас совсем другая картинка. Современные школьники могут делают такие серьезные инженерные вещи, до которых в наше время студенты в выпускных работах не дотягивали. Занимаются этим в свободное время, почти без руководителей, используя интернет, видеоуроки. Эти ребята более самостоятельные и требовательные к процессу обучения. Когда рассказываешь им что-то из базовой программы, они говорят, что уже все это знают. Конечно, не хочется, чтобы им было скучно, приходиться подстраиваться, подкидывать сверхзадачи. Иначе есть риск, что они просто разочаруются в учебном процессе, а этого нельзя допускать.

Но есть нюанс — они хороши в практике, а теории их надо учить. Необходимо все систематизировать, чтобы они понимали термические, химические процессы, с которым они работают. Если практические навыки — это дом, то теория — это фундамент. Его надо построить так, чтобы у них все было хорошо.

Фото: Серафима Кузина

По статистике из 40 человек поступивших в университет двое уходят потому, что пошли не туда. Еще человека по три-четыре теряем каждый семестр. Они либо не справляются, либо тоже постепенно понимают, что хотели бы учиться на другом направлении. Это происходит потому, что когда они готовятся к поступлению в вуз, не совсем понимают, на кого будут учиться. Смотрят на название, которое не всегда отражает суть происходящего. Поэтому школьникам я бы посоветовал по возможности общаться с теми, кто учится или работает по выбранной ими специальности.

Я, как преподаватель, заинтересован в том, чтобы ребята, которым интересно, поступили именно ко мне. И я работал бы с теми, кто хочет учиться именно у меня. Абсолютно уверен, что все остальные коллеги с других вузов хотят того же самого. И если бы школьники меньше стеснялись и старались находить знающих людей, им было бы проще разобраться с вопросом, куда поступить. Рано или поздно вы найдете тех, кто очень интересно вам все расскажет, и вы примете обдуманное и взвешенное решение.

Текст: Егор Хворенков

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