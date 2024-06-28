Равные возможности. Как ИТ-компании делают свои решения доступными для всех

28 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске прошел хакатон «Ясная система»: сделай сложное — понятным», организованный МТС. В его рамках команды томских студентов разрабатывали решение, упрощающее взаимодействие обывателей с витиеватыми формулировками банковских документов.

Почему для хакатона выбрали именно эту тему и как большие ИТ-компании работают с инклюзивной повесткой, поговорили с руководителем центра социальных и благотворительных программ МТС Ольгой Юрковой.

Запрос на изменение мира к лучшему

Фото: Серафима Кузина

Хакатон стал одним из ключевых событий фестиваля «Система ФЕСТ», который прошел в Томске в мае. Для участия в нем зарегистрировались 46 команд. Всем им предстояло создать ИТ-сервис по упрощенному представлению содержания банковских документов для инклюзивных групп пользователей без потери смысла.

— Для того, чтобы привлечь ребят к участию в наших хакатонах, мы выбираем темы, которые откликаются у молодого поколения. Чаще всего это социальные задачи. Ребята хотят не просто писать код, а участвовать в решении важных социальных задач, делать что-то, чтобы глобально помочь, повлиять на то, что поможет обществу быть более цельным, правильным, открытым, доступным, — отметила Ольга Юркова. — И наши цифровые решения тоже должны быть такими же понятными, доступными и удобными для разных категорий пользователей. Они обязаны быть инклюзивными.

Само понятие инклюзивность в компании рассматривают предельно широко. Инклюзивными группами считают не только лиц с наличием инвалидности или физическими, или физиологическими особенностями (например дислектиков, дальтоников, людей с нестандартной внешностью), но и граждан с какими-либо психологическими или социальными ограничениями, которые влияют на спектр доступных им возможностей для организации жизни, общения или трудоустройства. Например, уязвимыми категориями граждан, нуждающимися в дополнительной поддержке, являются и молодые сотрудники, которые впервые устраиваются на работу, и люди зрелого возраста, и молодые родители, и выпускники социальных учреждений.

— Мы всегда говорили про инклюзию в широком понимании, как в наших цифровых продуктах, так и в корпоративной культуре. У нас уже много лет существует собственный профильный центр, — рассказала Ольга Юркова. — Там реализуется множество проектов для людей с ограниченными возможностями с точки зрения здоровья, чтобы создавать инклюзивную корпоративную культуру, чтобы рабочая среда была эффективной и экологичной в широком смысле слова. Мы работаем и с гендерным и возрастным неравенством, буллингом или моббингом. Мы понимаем, что инклюзия бизнесу нужна с точки зрения самого бизнеса.

Фото: Серафима Кузина​​

Вот простой пример: ты продаешь новые цифровые продукты. И твой потенциальный клиент — бабушка или молодой человек — лучше воспринимают информацию, когда про эти продукты им рассказывает человек того же поколения, что и они сами, — рассказала Ольга Юркова. — Когда ты молод, ты можешь не понять, как грамотно построить диалог с более зрелыми поколениями — у тебя другие обороты речи, ее темп, культурный код не всегда считываешь, пошутить не всегда можешь так, чтобы им понятно было, даже значение одинаковых слов в разных поколениях может быть разным. А чтобы потенциальный клиент доверял и понимал тебя, важно, чтобы коммуникации формировались с пониманием этих особенностей целевых аудиторий продуктов.

По словам Ольги, для этого компания формирует разноплановые команды, привлекает представителей самых разных аудиторий, и обязательно той определенной целевой аудитории, для которой создается сам продукт.

— Никто кроме них в полной мере не понимает их насущных проблем. У нас в компании разные команды: разновозрастные и разнофакторные. Например, в центре цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса у нас работает незрячий сотрудник, который оценивает наши цифровые решения на предмет адаптивности для определенной категории пользователей. Мы успели убедиться, что создание таких команд — это непросто. Людей в них нужно привлечь и удержать, и то, и другое совсем непросто. Для примера, в стране 12 миллионов инвалидов, но из них трудоустроены лишь считанные проценты. Государство определяет квоты по трудоустройству на предприятия сотрудников с инвалидностью, но любой HR-менеджер подтвердит, что набрать таких сотрудников — большая проблема. Присутствуют и экономические, и психологические барьеры со стороны соискателей: например, они боятся сложностей рабочего процесса и взаимодействия с коллективом, не уверены, что компании могут создать для них качественную рабочую среду, — рассказала Ольга Юркова.

Фото: Серафима Кузина

При этом, по её словам, сотрудники таких команд могут быть чрезвычайно эффективными. Так, люди с расстройствами аутического спектра великолепно справляются с задачей разметки текстов для машинного обучения именно в силу своих ментальных особенностей.

— Это доказанный факт, что они определенным образом воспринимают действительность, обрабатывают информацию, и мы видим, что это прекрасный функционал для них. Именно с точки зрения эффективности с ними в этом могут сравниться разве что машины, — отметила Ольга Юркова. — Понимая такую потребность, МТС год назад запустила на платформе «Нетология» для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных ― первого этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Курс прошли около 100 ребят, лучше студенты прошли стажировку в компании MTS AI, которая разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Все выпускники были трудоустроены.

В мае этого года МТС подвела итоги всероссийского фестиваля для слабослышащих «Мы услышим», в рамках которого прошел специальный конкурс на разработку технологических решений для слабослышащих, лучшие разработки получат возможность быть реализованными в экосистеме МТС.

— У нас есть одна из команд, которая занимается проектом МТС Cashback. Там работает сотрудник Руслан Алиев и его пес-поводырь Леонард. Руслан просматривает наши цифровые решения на предмет адаптивности для определенной категории пользователей. В контактных центрах у нас работают очень много слабослышащих ребят и они успешно выполняют свои функции благодаря разного рода цифровым решениям. Именно оттуда и родилась идея фестиваля «Мы услышим», — рассказала Ольга Юркова.

С другой стороны МТС, как производитель контента, заинтересован в том, чтобы он доходил до всех возможных получателей.

— Практически у всего контента в нашем онлайн-кинотеатре KION есть функция субтитров, но мы реализуем проект по синхронному переводу контента на русский жестовый язык. Потому что люди должны иметь доступ к контенту на родном для себя языке. Для ряда пользователей — это именно жестовый язык. Плюс, важно же создавать среду, чтобы слабослышащий человек мог качественно проводить досуг со своей семьей, — пояснила Ольга Юркова. — Как поставщик контента, мы видим в этом для себя большую социальную миссию. На сегодня на площадке онлайн-кинотеатра KION представлено 40 фильмов и сериалов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика. Мы продолжаем развивать этот проект, и делаем это единственные в России».

На решение вопросов облегчения взаимодействия различных пользователей МТС с сервисами компании направлены и хакатоны. Так, в прошлом году в рамках большого федерального хакатона МТС True Tech Hack ИТ-специалисты придумывали алгоритмы решения по включению функции субтитров в онлайн-кинотеатр, а затем — как правильно разметить сайт с вакансиями, чтобы он стал удобным и для людей с особыми потребностями.

Фото: Серафима Кузина

— В Томске мы предложили ребятам задачу по упрощению коммуникаций по банковским продуктам для особых инклюзивных категорий, например иностранцев, людей с инвалидностью, или граждан старшей возрастной группы Это позволит нам адаптировать сложные коммуникации по своим финансовым продуктам, перевести их. За такими хакатонами и решениями мы видим эффект, который повлияет не только на общество, но и поможет бизнесу, — отметила Ольга Юркова.

В итоге на томский хакатон зарегистрировалось 211 участников из которых сформировали 45 команд. Конкурсанты могли посетить две консультации по подготовке проекта от экспертов МТС. Менторы предварительно оценили решения, указали на ошибки и недоработки, дали советы по улучшению и погрузили в контекст задачи и бизнес-требования. До финала добрались четыре проекта, где их защищали в формате онлайн-питчинга. В итоге жюри выбрали трех победителей.

Команда, выигравшая в хакатоне, подготовила веб-версию сервиса, адаптированную для слабовидящих: пользователи могут изменять внешний вид интерфейса и использовать озвучку текста. На втором месте — проект, построенный на базе большой языковой модели Mixtral. Третьими стали ребята, создавшие сервис, который трансформирует банковские термины в понятный язык при помощи Python-словаря, обнаруживающего специализированную лексику в тексте. Победители получили 150 тыс. рублей. Команды, занявшие второе и третье место соответственно 125 и 100 тыс. рублей.

В рамках работы с инклюзивной повесткой МТС реализует и ряд благотворительных проектов. Среди них — создание для Русского музей в Санкт-Петербурге и музея Чехова в Таганроге, специальная школа гидов для слабовидящей аудитории Кроме того, компания выпустила гайд по цифровой доступности для создателей цифровых продуктов.

— Наши разработчики подумали о том, как навыки и экспертизу, которыми мы сами руководствуемся при создании цифровых продуктов, и которые определяют эффективность и удобство таких продуктов для пользователей, сделать доступными и для открытого рынка, — рассказала Ольга Юркова. — Гайд достаточно простой и актуальный для всех: от архитекторов и менеджеров проектов до тестировщиков, бэкендеров, фронтендеров, это памятка — чтобы не забыть, на что обратить внимание.

Кроме того, вместе с одной из известных московских школ МТС запустили бесплатный образовательный курс для ИТ-специалистов. Преподавателями на нем выступают и эксперты компании.

— Наша задача — не просто сделать свои продукты доступными для максимально широкой аудитории. Легче сразу делать правильно, чем потом переделывать задорого. В том числе и поэтому мы сделали такой гайд, — отметила Ольга Юркова. — Наша глобальная цель — чтобы цифровое пространство было доступно для каждого, и каждому давало возможности для роста и развития. Цифровой мир должен объединять, а не разъединять. Важно, чтобы как можно больше наших цифровых продуктов были комфортными и безопасными для разных категорий людей. Это и определяет социальные инвестиции экосистемы МТС в целом: мы вкладывается в те прикладные направления, в которых мы можем помочь обществу развиваться гармонично.

Фото: Серафима Кузина

Интервью: Егор Хворенков

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