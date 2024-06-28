18+
18+
IT, Благотворительность, Город, МТС, Рассказано, IT МТС благотворительность интересные новости Томска Равные возможности. Как ИТ-компании делают свои решения доступными для всех
РЕКЛАМА

Равные возможности. Как ИТ-компании делают свои решения доступными для всех

В Томске прошел хакатон «Ясная система»: сделай сложное — понятным», организованный МТС. В его рамках команды томских студентов разрабатывали решение, упрощающее взаимодействие обывателей с витиеватыми формулировками банковских документов.

Почему для хакатона выбрали именно эту тему и как большие ИТ-компании работают с инклюзивной повесткой, поговорили с руководителем центра социальных и благотворительных программ МТС Ольгой Юрковой.

Запрос на изменение мира к лучшему

Фото: Серафима Кузина

Хакатон стал одним из ключевых событий фестиваля «Система ФЕСТ», который прошел в Томске в мае. Для участия в нем зарегистрировались 46 команд. Всем им предстояло создать ИТ-сервис по упрощенному представлению содержания банковских документов для инклюзивных групп пользователей без потери смысла.

— Для того, чтобы привлечь ребят к участию в наших хакатонах, мы выбираем темы, которые откликаются у молодого поколения. Чаще всего это социальные задачи. Ребята хотят не просто писать код, а участвовать в решении важных социальных задач, делать что-то, чтобы глобально помочь, повлиять на то, что поможет обществу быть более цельным, правильным, открытым, доступным, — отметила Ольга Юркова. — И наши цифровые решения тоже должны быть такими же понятными, доступными и удобными для разных категорий пользователей. Они обязаны быть инклюзивными.

Само понятие инклюзивность в компании рассматривают предельно широко. Инклюзивными группами считают не только лиц с наличием инвалидности или физическими, или физиологическими особенностями (например дислектиков, дальтоников, людей с нестандартной внешностью), но и граждан с какими-либо психологическими или социальными ограничениями, которые влияют на спектр доступных им возможностей для организации жизни, общения или трудоустройства. Например, уязвимыми категориями граждан, нуждающимися в дополнительной поддержке, являются и молодые сотрудники, которые впервые устраиваются на работу, и люди зрелого возраста, и молодые родители, и выпускники социальных учреждений.

— Мы всегда говорили про инклюзию в широком понимании, как в наших цифровых продуктах, так и в корпоративной культуре. У нас уже много лет существует собственный профильный центр, — рассказала Ольга Юркова. — Там реализуется множество проектов для людей с ограниченными возможностями с точки зрения здоровья, чтобы создавать инклюзивную корпоративную культуру, чтобы рабочая среда была эффективной и экологичной в широком смысле слова. Мы работаем и с гендерным и возрастным неравенством, буллингом или моббингом. Мы понимаем, что инклюзия бизнесу нужна с точки зрения самого бизнеса.

Фото: Серафима Кузина​​

Вот простой пример: ты продаешь новые цифровые продукты. И твой потенциальный клиент — бабушка или молодой человек — лучше воспринимают информацию, когда про эти продукты им рассказывает человек того же поколения, что и они сами, — рассказала Ольга Юркова. — Когда ты молод, ты можешь не понять, как грамотно построить диалог с более зрелыми поколениями — у тебя другие обороты речи, ее темп, культурный код не всегда считываешь, пошутить не всегда можешь так, чтобы им понятно было, даже значение одинаковых слов в разных поколениях может быть разным. А чтобы потенциальный клиент доверял и понимал тебя, важно, чтобы коммуникации формировались с пониманием этих особенностей целевых аудиторий продуктов.

По словам Ольги, для этого компания формирует разноплановые команды, привлекает представителей самых разных аудиторий, и обязательно той определенной целевой аудитории, для которой создается сам продукт.

— Никто кроме них в полной мере не понимает их насущных проблем. У нас в компании разные команды: разновозрастные и разнофакторные. Например, в центре цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса у нас работает незрячий сотрудник, который оценивает наши цифровые решения на предмет адаптивности для определенной категории пользователей. Мы успели убедиться, что создание таких команд — это непросто. Людей в них нужно привлечь и удержать, и то, и другое совсем непросто. Для примера, в стране 12 миллионов инвалидов, но из них трудоустроены лишь считанные проценты. Государство определяет квоты по трудоустройству на предприятия сотрудников с инвалидностью, но любой HR-менеджер подтвердит, что набрать таких сотрудников — большая проблема. Присутствуют и экономические, и психологические барьеры со стороны соискателей: например, они боятся сложностей рабочего процесса и взаимодействия с коллективом, не уверены, что компании могут создать для них качественную рабочую среду, — рассказала Ольга Юркова.

Фото: Серафима Кузина

При этом, по её словам, сотрудники таких команд могут быть чрезвычайно эффективными. Так, люди с расстройствами аутического спектра великолепно справляются с задачей разметки текстов для машинного обучения именно в силу своих ментальных особенностей.

— Это доказанный факт, что они определенным образом воспринимают действительность, обрабатывают информацию, и мы видим, что это прекрасный функционал для них. Именно с точки зрения эффективности с ними в этом могут сравниться разве что машины, — отметила Ольга Юркова. — Понимая такую потребность, МТС год назад запустила на платформе «Нетология» для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных ― первого этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Курс прошли около 100 ребят, лучше студенты прошли стажировку в компании MTS AI, которая разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Все выпускники были трудоустроены.

В мае этого года МТС подвела итоги всероссийского фестиваля для слабослышащих «Мы услышим», в рамках которого прошел специальный конкурс на разработку технологических решений для слабослышащих, лучшие разработки получат возможность быть реализованными в экосистеме МТС.

— У нас есть одна из команд, которая занимается проектом МТС Cashback. Там работает сотрудник Руслан Алиев и его пес-поводырь Леонард. Руслан просматривает наши цифровые решения на предмет адаптивности для определенной категории пользователей. В контактных центрах у нас работают очень много слабослышащих ребят и они успешно выполняют свои функции благодаря разного рода цифровым решениям. Именно оттуда и родилась идея фестиваля «Мы услышим», — рассказала Ольга Юркова.

С другой стороны МТС, как производитель контента, заинтересован в том, чтобы он доходил до всех возможных получателей.

— Практически у всего контента в нашем онлайн-кинотеатре KION есть функция субтитров, но мы реализуем проект по синхронному переводу контента на русский жестовый язык. Потому что люди должны иметь доступ к контенту на родном для себя языке. Для ряда пользователей — это именно жестовый язык. Плюс, важно же создавать среду, чтобы слабослышащий человек мог качественно проводить досуг со своей семьей, — пояснила Ольга Юркова. — Как поставщик контента, мы видим в этом для себя большую социальную миссию. На сегодня на площадке онлайн-кинотеатра KION представлено 40 фильмов и сериалов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика. Мы продолжаем развивать этот проект, и делаем это единственные в России».

На решение вопросов облегчения взаимодействия различных пользователей МТС с сервисами компании направлены и хакатоны. Так, в прошлом году в рамках большого федерального хакатона МТС True Tech Hack ИТ-специалисты придумывали алгоритмы решения по включению функции субтитров в онлайн-кинотеатр, а затем — как правильно разметить сайт с вакансиями, чтобы он стал удобным и для людей с особыми потребностями.

Фото: Серафима Кузина

— В Томске мы предложили ребятам задачу по упрощению коммуникаций по банковским продуктам для особых инклюзивных категорий, например иностранцев, людей с инвалидностью, или граждан старшей возрастной группы Это позволит нам адаптировать сложные коммуникации по своим финансовым продуктам, перевести их. За такими хакатонами и решениями мы видим эффект, который повлияет не только на общество, но и поможет бизнесу, — отметила Ольга Юркова.

В итоге на томский хакатон зарегистрировалось 211 участников из которых сформировали 45 команд. Конкурсанты могли посетить две консультации по подготовке проекта от экспертов МТС. Менторы предварительно оценили решения, указали на ошибки и недоработки, дали советы по улучшению и погрузили в контекст задачи и бизнес-требования. До финала добрались четыре проекта, где их защищали в формате онлайн-питчинга. В итоге жюри выбрали трех победителей.

Команда, выигравшая в хакатоне, подготовила веб-версию сервиса, адаптированную для слабовидящих: пользователи могут изменять внешний вид интерфейса и использовать озвучку текста. На втором месте — проект, построенный на базе большой языковой модели Mixtral. Третьими стали ребята, создавшие сервис, который трансформирует банковские термины в понятный язык при помощи Python-словаря, обнаруживающего специализированную лексику в тексте. Победители получили 150 тыс. рублей. Команды, занявшие второе и третье место соответственно 125 и 100 тыс. рублей.

В рамках работы с инклюзивной повесткой МТС реализует и ряд благотворительных проектов. Среди них — создание тифлокопий для Русского музей в Санкт-Петербурге и музея Чехова в Таганроге, специальная школа гидов для слабовидящей аудитории Кроме того, компания выпустила гайд по цифровой доступности для создателей цифровых продуктов.

— Наши разработчики подумали о том, как навыки и экспертизу, которыми мы сами руководствуемся при создании цифровых продуктов, и которые определяют эффективность и удобство таких продуктов для пользователей, сделать доступными и для открытого рынка, — рассказала Ольга Юркова. — Гайд достаточно простой и актуальный для всех: от архитекторов и менеджеров проектов до тестировщиков, бэкендеров, фронтендеров, это памятка — чтобы не забыть, на что обратить внимание.

Кроме того, вместе с одной из известных московских школ МТС запустили бесплатный образовательный курс для ИТ-специалистов. Преподавателями на нем выступают и эксперты компании.

— Наша задача — не просто сделать свои продукты доступными для максимально широкой аудитории. Легче сразу делать правильно, чем потом переделывать задорого. В том числе и поэтому мы сделали такой гайд, — отметила Ольга Юркова. — Наша глобальная цель — чтобы цифровое пространство было доступно для каждого, и каждому давало возможности для роста и развития. Цифровой мир должен объединять, а не разъединять. Важно, чтобы как можно больше наших цифровых продуктов были комфортными и безопасными для разных категорий людей. Это и определяет социальные инвестиции экосистемы МТС в целом: мы вкладывается в те прикладные направления, в которых мы можем помочь обществу развиваться гармонично.

Фото: Серафима Кузина

Интервью: Егор Хворенков

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

×

Какая-то сноска

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра в Томске пройдет шествие стобальников и медалистов

28 июня 2024
Томские новости

Томичи смогут погадать по кошачьей книге перемен на ЗООбарахолке

26 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают на семейный праздник на музейной крыше

25 июня 2024
Томские новости

Удержать нельзя нанять. В Томске обсудили формирование регионального HR-бренда

28 июня 2024
Томские новости

Пять новых трамваев вышли на линию в Томске

18 июня 2024
Томские новости

Главой департамента градостроительного развития Томской области назначен Сергей Чиков

13 июня 2024
Томские новости

Департамент информполитики Томской области возглавил Константин Карпачев

13 июня 2024
Томские новости

Сгоревший исторический дом на ул. Войкова, 22 отремонтируют за 10 млн рублей

28 июня 2024
Томские новости

В Томске до 28 июля перекрыли одну полосу на участке Московского тракта

4 июня 2024